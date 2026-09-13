Българин се удави на гръцки плаж

73-годишен българин се е удавил на плаж в Гърция. Инцидентът е станал в събота сутринта край Кавала, пише БГНЕС.
Централната пристанищна администрация на Кавала, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебната служба на Кавала.
През последните месеци няколко тежки инцидента с български граждани по плажовете на Гърция завършиха фатално.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Морето не е до колене
Коментиран от #2, #3, #10
13:50 13.09.2026
2 Нептун
До коментар #1 от "Морето не е до колене":Един дърт богаташ по малко.
13:52 13.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шамандура
13:56 13.09.2026
5 Незнам кое е по лошото
Коментиран от #7, #12, #14
13:59 13.09.2026
6 Ми времето
Коментиран от #8
14:04 13.09.2026
7 Бялджип
До коментар #5 от "Незнам кое е по лошото":Забавно, поздравения! Хубави са духовитите коментари.
14:05 13.09.2026
8 Дали
До коментар #6 от "Ми времето":ще споделяш същото когато стигнеш неговите години? Пишете само птостотии...
14:07 13.09.2026
9 73 лазарника
Коментиран от #11
14:09 13.09.2026
10 Какъвто и да го е дирил
До коментар #1 от "Морето не е до колене":намерил го е.
14:14 13.09.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #9 от "73 лазарника":ААА ПОПРАВКА ОТ....МНО☝
14:15 13.09.2026
12 Стари Дядо
До коментар #5 от "Незнам кое е по лошото":Апвам си виаграта и си опъвам кокошките на село.
14:22 13.09.2026
13 Това
.
14:22 13.09.2026
14 Хубаво или лошо
До коментар #5 от "Незнам кое е по лошото":При 2-рия вариант шансовете да докараш до 80 години са значително по големи. А иначе всеки сам избира.
14:24 13.09.2026
15 Балчиклия
Ние бедните преди 60+ години се учехме и плувахме на нашето Родно Черно море...
Не помня някой от моите набори да се е удавил...
Коментиран от #16
14:26 13.09.2026
16 Бургазлия
До коментар #15 от "Балчиклия":Не помня кога съм се научил да плувам но има дни които морето ти казва да не влизаш!
Лошото е,че тези които се дават не го познават.
14:30 13.09.2026
17 Знаете ли, колко
14:32 13.09.2026
18 Е какво да направим
14:33 13.09.2026
19 Инспектор Дю-Дююю
Не го жаля,а жаля хората от ,който ги е...крал...
14:36 13.09.2026