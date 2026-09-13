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Българин се удави на гръцки плаж

Българин се удави на гръцки плаж

13 Септември, 2026 13:46 911 19

  • кавала-
  • гърция-
  • българин

Инцидентът е станал в събота край Кавала

Българин се удави на гръцки плаж - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

73-годишен българин се е удавил на плаж в Гърция. Инцидентът е станал в събота сутринта край Кавала, пише БГНЕС.

Централната пристанищна администрация на Кавала, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебната служба на Кавала.

През последните месеци няколко тежки инцидента с български граждани по плажовете на Гърция завършиха фатално.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Морето не е до колене

    7 4 Отговор
    На тези години къв го е дирил в морето.

    Коментиран от #2, #3, #10

    13:50 13.09.2026

  • 2 Нептун

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Морето не е до колене":

    Един дърт богаташ по малко.

    13:52 13.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шамандура

    5 0 Отговор
    Част от проблемите на туризЪма в бг не са свързани само с липсата на кадри и професионализъм при хотелиерите,а също и с нивото и поведението на бг туристите, както по черноморието, така и на Бяло море.

    13:56 13.09.2026

  • 5 Незнам кое е по лошото

    13 1 Отговор
    на стари години. Да се чувстваш още млад или да остаряваш скучно. Виаграта или кокошки на село? Къде е истината.

    Коментиран от #7, #12, #14

    13:59 13.09.2026

  • 6 Ми времето

    5 3 Отговор
    си му е дошло...

    Коментиран от #8

    14:04 13.09.2026

  • 7 Бялджип

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Незнам кое е по лошото":

    Забавно, поздравения! Хубави са духовитите коментари.

    14:05 13.09.2026

  • 8 Дали

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ми времето":

    ще споделяш същото когато стигнеш неговите години? Пишете само птостотии...

    14:07 13.09.2026

  • 9 73 лазарника

    5 3 Отговор
    Пример за заможен пенсионер от МВР или МО

    Коментиран от #11

    14:09 13.09.2026

  • 10 Какъвто и да го е дирил

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Морето не е до колене":

    намерил го е.

    14:14 13.09.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "73 лазарника":

    ААА ПОПРАВКА ОТ....МНО☝

    14:15 13.09.2026

  • 12 Стари Дядо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Незнам кое е по лошото":

    Апвам си виаграта и си опъвам кокошките на село.

    14:22 13.09.2026

  • 13 Това

    0 1 Отговор
    Е, Евгени от.Автопласт, вдовицата го е уморила. Ами, как да и насмогне , на тези години.
    .

    14:22 13.09.2026

  • 14 Хубаво или лошо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Незнам кое е по лошото":

    При 2-рия вариант шансовете да докараш до 80 години са значително по големи. А иначе всеки сам избира.

    14:24 13.09.2026

  • 15 Балчиклия

    3 0 Отговор
    Ами у грътско...
    Ние бедните преди 60+ години се учехме и плувахме на нашето Родно Черно море...
    Не помня някой от моите набори да се е удавил...

    Коментиран от #16

    14:26 13.09.2026

  • 16 Бургазлия

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Балчиклия":

    Не помня кога съм се научил да плувам но има дни които морето ти казва да не влизаш!
    Лошото е,че тези които се дават не го познават.

    14:30 13.09.2026

  • 17 Знаете ли, колко

    1 0 Отговор
    Българи днес са починали - в дома се, в леглото, ба улицата, в болницата…. - ха, вземете ни напишете за всички - наредете ги некролог до некролога!

    14:32 13.09.2026

  • 18 Е какво да направим

    0 0 Отговор
    Рязката промяна в температурата води до сърдечни нарушения. Пък и в Черно море никой не се дави, нали?

    14:33 13.09.2026

  • 19 Инспектор Дю-Дююю

    0 0 Отговор
    Потънал е барабар с кюлчета злато у гащите си...явно според Архимед са били по тежки от съдържанието му в кухата му кратуна...
    Не го жаля,а жаля хората от ,който ги е...крал...

    14:36 13.09.2026

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