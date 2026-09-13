Българин се удави на гръцки плаж

73-годишен българин се е удавил на плаж в Гърция. Инцидентът е станал в събота сутринта край Кавала, пише БГНЕС.

Централната пристанищна администрация на Кавала, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебната служба на Кавала.

През последните месеци няколко тежки инцидента с български граждани по плажовете на Гърция завършиха фатално.