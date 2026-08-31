Българин загина в морето край Ксанти

58-годишен българин загина в Бяло море край Ксанти. Информацията е на гръцката брегова охрана, цитирана от Ta Nea.
Инцидентът е станал в неделя по обяд в морската зона на плажа „Еразмиу“ край Ксанти.
Сигналът е подаден до пристанищната администрация в Порто Лагос, след като мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата.
Спасители са му оказали първа помощ на място, след което той е бил транспортиран с линейка до здравния център в Абдера. Там лекарите са констатирали смъртта му.
Пристанищната администрация в Порто Лагос е започнала предварително разследване на инцидента. Назначена е и аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия, която трябва да установи точната причина за смъртта.
Това е поредният инцидент с удавяне на турист в гръцките води през летния сезон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пловдив
15:24 31.08.2026
2 Поне !
На ! По - Топло !
15:32 31.08.2026
3 Говорите и триете
Коментиран от #5
15:36 31.08.2026
4 Маро, марш на поправителен по география
15:51 31.08.2026
5 Това е снимка на служителката
До коментар #3 от "Говорите и триете":Горната е илюстративна-стандартна.
15:51 31.08.2026