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Българин загина в морето край Ксанти

Българин загина в морето край Ксанти

31 Август, 2026 15:11 719 5

  • удавен-
  • българин-
  • ксанти

Назначена е и аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия, която трябва да установи точната причина за смъртта

Българин загина в морето край Ксанти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

58-годишен българин загина в Бяло море край Ксанти. Информацията е на гръцката брегова охрана, цитирана от Ta Nea.

Инцидентът е станал в неделя по обяд в морската зона на плажа „Еразмиу“ край Ксанти.

Сигналът е подаден до пристанищната администрация в Порто Лагос, след като мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата.

Спасители са му оказали първа помощ на място, след което той е бил транспортиран с линейка до здравния център в Абдера. Там лекарите са констатирали смъртта му.

Пристанищната администрация в Порто Лагос е започнала предварително разследване на инцидента. Назначена е и аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия, която трябва да установи точната причина за смъртта.

Това е поредният инцидент с удавяне на турист в гръцките води през летния сезон.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пловдив

    1 0 Отговор
    Молдовците - Бог да ги прости - по тоя логика са се удавили в морето около Малко Търново???

    15:24 31.08.2026

  • 2 Поне !

    1 0 Отговор
    Е Умрал !

    На ! По - Топло !

    15:32 31.08.2026

  • 3 Говорите и триете

    0 0 Отговор
    Когато има нецензурни, НО вие не се съобразявате и слагате неподходящи снимки.Къде са ви редакторите или те са като вас нецензурни.

    Коментиран от #5

    15:36 31.08.2026

  • 4 Маро, марш на поправителен по география

    1 0 Отговор
    Бяло море изобщо не е до Ксанти, нито Гърция има излаз на него. Това за което си мислиш е Мраморно море и се намира в турция между Босфора и Дарданелите. Бяло море е в Северния ледовит океан

    15:51 31.08.2026

  • 5 Това е снимка на служителката

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Говорите и триете":

    Горната е илюстративна-стандартна.

    15:51 31.08.2026

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