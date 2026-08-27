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Хиляди домакинства остават без топла вода в София за 17 дни

Хиляди домакинства остават без топла вода в София за 17 дни

27 Август, 2026 16:42 866 10

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  • ремонт

Топлофикация София започва планов ремонт на ТР „София Изток“ като част от ежегодната профилактика на основните и спомагателните съоръжения в топлоизточниците и топлопреносната мрежа

Хиляди домакинства остават без топла вода в София за 17 дни - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Топлофикация София започва планов ремонт на ТР „София Изток“ като част от ежегодната профилактика на основните и спомагателните съоръжения в топлоизточниците и топлопреносната мрежа.

Заради ремонтните дейности от 28 август до 13 септември 2026 г. включително временно ще бъде преустановено топлоподаването към редица столични квартали и обекти. Без топлоподаване ще останат потребители в „Христо Смирненски“, „Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, „Мусагеница“, „Полигона“, „Студентски град“, „Витоша“, „Малинова долина“, „Дървеница“, „Дружба“ 1 и 2 и „Хладилника“.

Засегната ще бъде и част от квартал „Лозенец“, в карето между улиците „Филип Кутев“, „Симеоновско шосе“, „Стоян Михайловски“, „Арх. Йордан Миланов“, „Борова гора“, „Митрополит Кирил Видински“, „Елин Пелин“, „Миджур“, „Крум Попов“, бул. „Арсеналски“, улиците „Богатица“, „Кожух планина“, „Козяк“ и „Емилиян Станев“, както и Южен парк.

Сред засегнатите обекти са още Университетската болница „Лозенец“ (Правителствена болница), Посолството на САЩ, част от кв. „Яворов“, „Промишлен район – Гара Искър“, комплекс „Враня“ – БАН и НИМХ, както и ОП „Зоологическа градина – София“.

По време на ремонта ще бъде подменена амортизирана арматура и компрометирани участъци от топлопроводите. Ще бъде извършена и проверка на основните и спомагателните съоръжения в централата.

Целта е да се повиши надеждността на съоръженията и да се осигури безавариен отоплителен сезон 2026/2027 г.

От дружеството напомнят, че клиентите могат да получават информация за прекъсванията чрез сайта на „Топлофикация София“, след регистрация в „Моят портал“, както и чрез мобилното приложение „Моето топло“.

От „Топлофикация София“ се извиняват за причиненото неудобство и благодарят на потребителите за разбирането и съдействието.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    6 4 Отговор
    а който не е шоп и има бойлер ко прай

    16:43 27.08.2026

  • 2 Всеки ден в който няма вода

    8 0 Отговор
    По един цирей да им излиза на тия мръшляци дето спират водата това къде го има бананова държава

    16:46 27.08.2026

  • 3 Да, да

    2 0 Отговор
    Кеф!

    16:49 27.08.2026

  • 4 Прогресист

    4 1 Отговор
    Но за сметка на това намаляваме минималната работна заплата!

    16:53 27.08.2026

  • 5 Никакво

    4 0 Отговор
    Разбиране не проявяваме,към лъжите,които ни казвате.През всички години,особено в младост,непрекъснато ни се спира водата,и това е защото трябва да свързвате новопостроените обекти.Презастроихте всичко,дори и петдесет метра не оставихте незастроена земя.Ще се откажеме и от топлата вода,и ще си сложиме бойлери,та хептем да ви фалираме и да ви няма е по добре.

    16:55 27.08.2026

  • 6 Брокерът

    1 0 Отговор
    София е най-добрият град за живеене,Ганчо бананчо бърза да изтегли кредит и да брои на някой тарикат 4000 ойро за дупка в Малинова долина на бледозелено защото сме в клуба на богатите и Ганчо бананчо софианчо е олигарх,щото имотчиту ще струва 5000000 след 3 години и Таня ще е на кяр.Закривай

    Коментиран от #7

    16:59 27.08.2026

  • 7 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Брокерът":

    Ела в ЛОМ,ДА СЕ КЪПЕТЕ В ДУНАВА! СЕЛЯНИТЕ ЯКО ЩЕ СМЪРДЯТ НА ОБОР И ЧЕСЪН!МЪКА

    Коментиран от #8

    17:03 27.08.2026

  • 8 Брокерът

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Не съм от софийският кенефъ

    17:06 27.08.2026

  • 9 Въпросът ми

    3 0 Отговор
    Защо се плаща, даже когато от крана тече само студена вода?

    17:09 27.08.2026

  • 10 смешници

    3 0 Отговор
    сливи ли имахте в остата от понофикация
    та не го казахте в началото на лятото хората да се правят сметката

    и кво се ремонтирате всяка година
    и после дали за пред нап представяте тлъсти фактури за ремонт да плащате по малко данъци

    17:09 27.08.2026

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