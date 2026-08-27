Хиляди домакинства остават без топла вода в София за 17 дни

Топлофикация София започва планов ремонт на ТР „София Изток“ като част от ежегодната профилактика на основните и спомагателните съоръжения в топлоизточниците и топлопреносната мрежа.

Заради ремонтните дейности от 28 август до 13 септември 2026 г. включително временно ще бъде преустановено топлоподаването към редица столични квартали и обекти. Без топлоподаване ще останат потребители в „Христо Смирненски“, „Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, „Мусагеница“, „Полигона“, „Студентски град“, „Витоша“, „Малинова долина“, „Дървеница“, „Дружба“ 1 и 2 и „Хладилника“.

Засегната ще бъде и част от квартал „Лозенец“, в карето между улиците „Филип Кутев“, „Симеоновско шосе“, „Стоян Михайловски“, „Арх. Йордан Миланов“, „Борова гора“, „Митрополит Кирил Видински“, „Елин Пелин“, „Миджур“, „Крум Попов“, бул. „Арсеналски“, улиците „Богатица“, „Кожух планина“, „Козяк“ и „Емилиян Станев“, както и Южен парк.

Сред засегнатите обекти са още Университетската болница „Лозенец“ (Правителствена болница), Посолството на САЩ, част от кв. „Яворов“, „Промишлен район – Гара Искър“, комплекс „Враня“ – БАН и НИМХ, както и ОП „Зоологическа градина – София“.

По време на ремонта ще бъде подменена амортизирана арматура и компрометирани участъци от топлопроводите. Ще бъде извършена и проверка на основните и спомагателните съоръжения в централата.

Целта е да се повиши надеждността на съоръженията и да се осигури безавариен отоплителен сезон 2026/2027 г.

От дружеството напомнят, че клиентите могат да получават информация за прекъсванията чрез сайта на „Топлофикация София“, след регистрация в „Моят портал“, както и чрез мобилното приложение „Моето топло“.

От „Топлофикация София“ се извиняват за причиненото неудобство и благодарят на потребителите за разбирането и съдействието.