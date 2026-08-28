Румен Радев в Струмяни: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките показват редица проблеми

Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките показват редица проблеми, заяви премиерът Румен Радев, който посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения, предаде ФОКУС.

Той припомни, че преди месеци бяха изпратени писма до областните управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните райони и които искат да бъдат почистени. Получили сме отговори от над 200 общини и 26 областни управи, обясни премиерът. Ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци, каза пред БТА още Радев.

Преди ден министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди всекидневен мониторинг на подземни водоизточници в община Струмяни заради валежите и наводненията. От Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че се оказва подкрепа на хората, засегнати от наводненията. На терен работят екипи на Областния съвет на БЧК – Благоевград, предоставени са бутилирана минерална вода, дезинфектанти и хигиенни материали, а психолози оказват първа психологична помощ на жители и хора, ангажирани с действията на място.

В резултат на интензивните валежи и повишаването на нивата на реките в района след две приливни вълни беше обявено бедствено положение в община Струмяни. По данни на местните власти седем души са били евакуирани, като към момента са се завърнали по домовете си.

Румен Радев пристигна в Струмяни, където се очаква да се запознае със ситуцията след наводнението, довело до сериозни материални щети по инфраструктурата и домовете на хората, предаде репортер на ФОКУС. С него е и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министър Пламен Абровски, както и народният представител Рашко Динков. Делегацията беше посрещната на място от общинския кмет Емил Илиев.

По време на посещението на премиера ще бъде представена актуална информация за напредъка на ремонтните и възстановителните работи. Ще бъдат обсъдени и предприетите мерки за оказване на социална подкрепа на хората, засегнати от природни бедствия и кризисни ситуации.