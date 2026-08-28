Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Румен Радев в Струмяни: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките показват редица проблеми

Румен Радев в Струмяни: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките показват редица проблеми

28 Август, 2026 11:21 377 12

  • румен радев-
  • струмяни-
  • наводнение

В резултат на интензивните валежи и повишаването на нивата на реките в района след две приливни вълни беше обявено бедствено положение в общината

Румен Радев в Струмяни: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките показват редица проблеми - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките показват редица проблеми, заяви премиерът Румен Радев, който посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения, предаде ФОКУС.

Той припомни, че преди месеци бяха изпратени писма до областните управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните райони и които искат да бъдат почистени. Получили сме отговори от над 200 общини и 26 областни управи, обясни премиерът. Ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци, каза пред БТА още Радев.

Преди ден министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди всекидневен мониторинг на подземни водоизточници в община Струмяни заради валежите и наводненията. От Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че се оказва подкрепа на хората, засегнати от наводненията. На терен работят екипи на Областния съвет на БЧК – Благоевград, предоставени са бутилирана минерална вода, дезинфектанти и хигиенни материали, а психолози оказват първа психологична помощ на жители и хора, ангажирани с действията на място.

В резултат на интензивните валежи и повишаването на нивата на реките в района след две приливни вълни беше обявено бедствено положение в община Струмяни. По данни на местните власти седем души са били евакуирани, като към момента са се завърнали по домовете си.

Румен Радев пристигна в Струмяни, където се очаква да се запознае със ситуцията след наводнението, довело до сериозни материални щети по инфраструктурата и домовете на хората, предаде репортер на ФОКУС. С него е и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министър Пламен Абровски, както и народният представител Рашко Динков. Делегацията беше посрещната на място от общинския кмет Емил Илиев.

По време на посещението на премиера ще бъде представена актуална информация за напредъка на ремонтните и възстановителните работи. Ще бъдат обсъдени и предприетите мерки за оказване на социална подкрепа на хората, засегнати от природни бедствия и кризисни ситуации.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Големи

    6 2 Отговор
    мъдрости изокал на главите на хората , бе ! Само се размотава и пилее държавни пари ! Нищо продуктивно и нищо перспективно ! Не можел бил да спре дъжда , зер иначе всичко може ? Освен лъжи золуми - нищичко друго !

    Коментиран от #6

    11:25 28.08.2026

  • 2 1488

    6 0 Отговор
    румен ще ни води към светли бъднини
    ние сме на всеки см и времето е наше ✊

    11:27 28.08.2026

  • 3 р "ум€н" НЕ СТАВА!

    4 2 Отговор
    ВСЕКИ КАТО МЕН ,КОЙТО ЛИЧНО ПОЗНАВА КАР МА ЗЪ фат ма ка Е НАЯСНО КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФАЛШИВИЯТ г € й рой,Ч€РВ€НИЯТ КА ЛЪФ,"БИВШИЯТ" Комуни$т,ТУРБО-КА РИ€ РИ$Т, ХВА ЛИ ПР ЪЦ КО ТО р "ум€н"!
    С разбойкУ $а дв€т€ $трани на €дна мон€та-КР€ АТУ РИ НА ЗАД КУ ЛИ $И €ТО (БКП и КД$)!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И и нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    11:28 28.08.2026

  • 4 Дзак

    2 0 Отговор
    Денков обеща да прегледа мостовете в държавата след наводненията в Царево! Нещо свършил ли е?

    11:28 28.08.2026

  • 5 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Злите езици в МВР говорят, че победонсната акция за залавянето на заглушителя била филмирана на видео, което трябвало да тече на заден фон, докато Радю обявява победата над мафията и че недосегаеми нямало!
    Тържествена музика, камерата бавно се отдалечава от Радю с вдигнат юмрук!

    Но... някоя кука издала акцията и камерите заснели само кабели и поставки.
    Докато Демерджиев свари да отмени пропагандта, речта на Радю вече била изтекла в медиите, както било по план!
    Имало тропане по масата и красъци , но белята вече била станала!

    11:29 28.08.2026

  • 6 Ще те допълня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Големи":

    Борисов и Пеевски откраднаха парите и хората бедстват.

    11:30 28.08.2026

  • 7 Стенли

    2 3 Отговор
    Радев лъжеца , пребори олигархията , браво ,оказа се, че най големите олигарси в България са хората получаващи МРЗ , абе защо все повече Радев лъжеца започва да ми заприличва на ранния бою циганина а гълъба на на Дянков с постната пица 🤨😮‍💨🤯😡👎

    11:33 28.08.2026

  • 8 горски

    2 0 Отговор
    Грижата за гората е в ръцете на търговци, наемащи дървосекачи на кубик натоварена дървесина.
    За почистване на горския терен, грижата е на мравките и на проливните дъждове.

    11:33 28.08.2026

  • 9 У дома

    1 0 Отговор
    Ей, колко е отговорен г-н Радев. В жегите обикаля по нашата мила родина да помага за овладяването ан бедствените райони. Язък,че Борисов е бил пожарникар само в къщи на топло си стои

    11:36 28.08.2026

  • 10 А има ли ка да предотвратим България...

    0 2 Отговор
    да запази независимостта си от Путин и шайката му???
    За "Кимон Георгиев" е време да се събуди от " руския зимен сън" ???
    Кимон Георгиев е единствения политик в България , който комунистите
    поставени на власт от Сталин в България , не разстреляха след 1944 година !!

    11:36 28.08.2026

  • 11 Рефер

    1 0 Отговор
    За наводненията е виновен модела Борисов-Пеевски!Също така са виновни и за ниското ниво на р.Дунав...

    Коментиран от #12

    11:38 28.08.2026

  • 12 Виновен е

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рефер":

    И не само той! Всички правителства били на власт и не взимащи мерки!

    11:43 28.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове