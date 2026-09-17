Радев: България е в центъра на политическия разговор за бъдещето на Европа

„България ще бъде домакин на среща на върха, посветена на свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток". Това заяви премиерът Румен Радев. По думите му председателят на Европейската комисия е обявил инициативата за междуконтинентална свързаност и е посочил България като домакин на бъдещия форум, с който ще започне изпълнението на инициативата.
Радев отхвърли твърденията, че външната политика на правителството може да остави страната без политическа тежест и съюзници.
„България нито е в периферията, нито в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа – не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа“, заяви премиерът.
По думите му фактът, че България е сред страните, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия, е знак за ролята на страната в европейската политика. Според Радев предстоящата среща на върха, която се очаква да отключи значително финансиране, е израз и на доверие към българското правителство.
Премиерът подчерта, че географското положение на България трябва да бъде превърнато в стратегическо предимство. Той посочи, че страната работи с Европейската комисия за промяна на статута на ключови национални инфраструктурни проекти.
„С нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност – транспортна, енергийна и дигитална“, каза Радев.
Според него реализацията на тези проекти е важна за икономическия растеж, справянето с демографските проблеми и цялостното развитие на страната.
Радев благодари на министрите на външните работи и на транспорта за работата им по инициативите за свързаност. Българското правителство поставя транспортната, енергийната и дигиталната свързаност сред ключовите направления за развитието на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мбухахахахах….
Коментиран от #16
10:38 17.09.2026
2 Анонимен
Разказа играта на дебилите и педофилите от ПП и ДБ!
10:40 17.09.2026
3 България
руския му слугинаж.
10:40 17.09.2026
4 12...34
10:40 17.09.2026
5 пИкам ви
Не може да вдигате данъците, преди да са се вдигнали доходите на населението!
Коментиран от #9
10:40 17.09.2026
6 Това за връзката със средна Азия е
10:41 17.09.2026
7 грийн сок
"жълт картон" за да са заобиколи
любимата ти Русия
10:41 17.09.2026
8 Кога ще запорират
Време е да се задейства европейската прокуратура и да повдигне обвинения на Йотова-Ескобар и зеления чорап Крадев за съочастничество, помагачество в освобождаването на тежки престъпници.
Тея боклуци се гавреха с Иванчева, а са помилвали наркобосове. Импийчмънт и оставка боклуци!
10:44 17.09.2026
9 мдаа
До коментар #5 от "пИкам ви":Червена болшевишка калинка ми е дала минус.🐞
Сега ще ги преброя във форума!
10:44 17.09.2026
10 Лука
10:44 17.09.2026
11 Българин
Може да решава, тоз който има пари!
Ти като нямаш пари, какво ще решаваш?!?
Как радев ще обясни, какво трябва да се прави, на Нидерландия, Дания и Словения, след като дори главните улици в собствената си столица не може да измете?!
10:45 17.09.2026
12 Баба Иванца
10:46 17.09.2026
13 Размисли
10:47 17.09.2026
14 Анонимен
10:48 17.09.2026
15 Българин
Коментиран от #25
10:50 17.09.2026
16 Ахааа
До коментар #1 от "Мбухахахахах….":Може да си плюете, храчите и грачите колкото си искате, вие платени тролове на сглобката! Ноо, огромната част от обществото е за новото управление, това ще си проличи много отчетливо на изборите през октомври! Вие сте абсолютно малцинство, макар че сте превзели коментарите , това няма да ви помогне!!! Защото- Глас народен , глас Божи!!!
Коментиран от #17, #18, #22
10:55 17.09.2026
17 А вие може да се правите на глухи!
До коментар #16 от "Ахааа":Изборите през октомври ще ги прави вашето МВР, но на протестите през ноември ще си проличи и това! Нагли комуноидни цървули! 😎
10:58 17.09.2026
18 И не се опитвай да ме пунтираш!
До коментар #16 от "Ахааа":Измисли нещо със собствената си глава!
11:01 17.09.2026
19 наглост фатмашка
Коментиран от #26
11:02 17.09.2026
20 Това за връзката със средна Азия е
11:06 17.09.2026
21 Само ,
11:07 17.09.2026
22 Коя част ?
До коментар #16 от "Ахааа":Задната !
11:08 17.09.2026
23 16 - и прогресивен лакей
11:09 17.09.2026
24 хахахаха
11:09 17.09.2026
25 Точно копей!
До коментар #15 от "Българин":Радеф слушка и изпълнява нарежданията на Председателя на Европейската комисия.
11:09 17.09.2026
26 Какво означава това "фатмак" като дума
До коментар #19 от "наглост фатмашка":Предполагам от там идва ника , но по младите може да не знаят какво значи.
11:13 17.09.2026
27 Само ще кажа,
Толкова за " инициативите за свързаност ".
Още големи приказки и планове!
11:15 17.09.2026
28 Гумен Крадев
Корупция
Корупция
Инфлация
Инфлация
11:15 17.09.2026
29 Доктора
11:17 17.09.2026