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Радев: България е в центъра на политическия разговор за бъдещето на Европа

Радев: България е в центъра на политическия разговор за бъдещето на Европа

17 Септември, 2026 10:30 546 29

  • румен радев-
  • европа-
  • финансиране

Премиерът благодари на министрите на външните работи и на транспорта за усилената им работа

Радев: България е в центъра на политическия разговор за бъдещето на Европа - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„България ще бъде домакин на среща на върха, посветена на свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток". Това заяви премиерът Румен Радев. По думите му председателят на Европейската комисия е обявил инициативата за междуконтинентална свързаност и е посочил България като домакин на бъдещия форум, с който ще започне изпълнението на инициативата.

Радев отхвърли твърденията, че външната политика на правителството може да остави страната без политическа тежест и съюзници.

„България нито е в периферията, нито в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа – не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа“, заяви премиерът.

По думите му фактът, че България е сред страните, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия, е знак за ролята на страната в европейската политика. Според Радев предстоящата среща на върха, която се очаква да отключи значително финансиране, е израз и на доверие към българското правителство.

Премиерът подчерта, че географското положение на България трябва да бъде превърнато в стратегическо предимство. Той посочи, че страната работи с Европейската комисия за промяна на статута на ключови национални инфраструктурни проекти.

„С нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност – транспортна, енергийна и дигитална“, каза Радев.

Според него реализацията на тези проекти е важна за икономическия растеж, справянето с демографските проблеми и цялостното развитие на страната.

Радев благодари на министрите на външните работи и на транспорта за работата им по инициативите за свързаност. Българското правителство поставя транспортната, енергийната и дигиталната свързаност сред ключовите направления за развитието на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мбухахахахах….

    22 5 Отговор
    …ти си само един мокър печат не, нищо ме зависи от теб и ти си НИКОЙ!!!!

    Коментиран от #16

    10:38 17.09.2026

  • 2 Анонимен

    5 22 Отговор
    Браво на Радев!

    Разказа играта на дебилите и педофилите от ПП и ДБ!

    10:40 17.09.2026

  • 3 България

    18 4 Отговор
    В центъра е, ама на играта пиян морков. Всички го бият Радев заради
    руския му слугинаж.

    10:40 17.09.2026

  • 4 12...34

    11 4 Отговор
    Каквото свирят това ще играеш колкото и да не искаш да си там

    10:40 17.09.2026

  • 5 пИкам ви

    9 2 Отговор
    На стратегическата добавена стойност!
    Не може да вдигате данъците, преди да са се вдигнали доходите на населението!

    Коментиран от #9

    10:40 17.09.2026

  • 6 Това за връзката със средна Азия е

    7 4 Отговор
    Подигравка на Фондерлайно към БГ и към българския народ. Много обидна кауза само кореспондентката дето се беше зaпeнuлa от радост даже се Збърка но дори и не помисли да се извинява. Медиите са срам и позор и те .

    10:41 17.09.2026

  • 7 грийн сок

    10 5 Отговор
    така не разбра че това е
    "жълт картон" за да са заобиколи
    любимата ти Русия

    10:41 17.09.2026

  • 8 Кога ще запорират

    15 3 Отговор
    сметките на ДРОГАрката Йотова-Ескобар за помилването на 5 наркобоса и наркотрафиканти, които продължават да тровят и убиват българските и европейски деца.
    Време е да се задейства европейската прокуратура и да повдигне обвинения на Йотова-Ескобар и зеления чорап Крадев за съочастничество, помагачество в освобождаването на тежки престъпници.
    Тея боклуци се гавреха с Иванчева, а са помилвали наркобосове. Импийчмънт и оставка боклуци!

    10:44 17.09.2026

  • 9 мдаа

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "пИкам ви":

    Червена болшевишка калинка ми е дала минус.🐞
    Сега ще ги преброя във форума!

    10:44 17.09.2026

  • 10 Лука

    8 11 Отговор
    Гяурът Гюров на мястото на Радев щеше да прекара мандата си в Украйна в лъскането на обувките на наркоманът Зеленски.

    10:44 17.09.2026

  • 11 Българин

    10 2 Отговор
    бай Тошу какво беше казал?!?
    Може да решава, тоз който има пари!
    Ти като нямаш пари, какво ще решаваш?!?
    Как радев ще обясни, какво трябва да се прави, на Нидерландия, Дания и Словения, след като дори главните улици в собствената си столица не може да измете?!

    10:45 17.09.2026

  • 12 Баба Иванца

    10 4 Отговор
    Ха ха ха, чорапа си мисли, че е центъра на вселената. Пъпчивия Плешивец си мисли, че някой го бръсне за слива.

    10:46 17.09.2026

  • 13 Размисли

    6 4 Отговор
    Щом сме в центъра на вниманието значи се готвят да ни използват за нещо което ще е лошо за нас!Нали не се надявате бивши и настоящи колонизатори и робовладелци да мислят за вашето добруване?

    10:47 17.09.2026

  • 14 Анонимен

    6 3 Отговор
    Нали беше с Русия беше против урсулелиге ти говореше небивалици Оставка оставка оставка

    10:48 17.09.2026

  • 15 Българин

    3 3 Отговор
    Точно така! Всички, които искат да станат като България, ще ни слушат много внимателно и ще следват, решенията, приети от Радев!

    Коментиран от #25

    10:50 17.09.2026

  • 16 Ахааа

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мбухахахахах….":

    Може да си плюете, храчите и грачите колкото си искате, вие платени тролове на сглобката! Ноо, огромната част от обществото е за новото управление, това ще си проличи много отчетливо на изборите през октомври! Вие сте абсолютно малцинство, макар че сте превзели коментарите , това няма да ви помогне!!! Защото- Глас народен , глас Божи!!!

    Коментиран от #17, #18, #22

    10:55 17.09.2026

  • 17 А вие може да се правите на глухи!

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ахааа":

    Изборите през октомври ще ги прави вашето МВР, но на протестите през ноември ще си проличи и това! Нагли комуноидни цървули! 😎

    10:58 17.09.2026

  • 18 И не се опитвай да ме пунтираш!

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ахааа":

    Измисли нещо със собствената си глава!

    11:01 17.09.2026

  • 19 наглост фатмашка

    5 0 Отговор
    Фатмакът се фука като циганин на сватба с откраднат костюм! КОЙ пък теб те бръсне за слива бе, лакей долен и подлога на кремълския злодей? КОЙ! Голям праз като си се снимал с Урсула, да не би да се е снимала само с теб! В ЕС, в Щаитте и навсякъде те презират, мразят те, не те канят никъде и бягат от теб като от чумав! Лидери и държавни глави избягват дори да се ръкуват с теб! Мото си гаден еб, фатмако, много! И много коварен! Пък и си бил голям артист бе, селяндурино от Славяново! Ти и през изминалите години на "президентстването" ти беше показал същинската си мутра на кремълски лакей, на никой не е очаквал да се развихриш в тази посока до такава степен, както го правиш последните няколко месеца! Нищо, малко ти остана, българският народ ще те изрита на бунището да правиш компания на чалгарските простаци Хаджи Тошко Африкански Шимпанзето и Балабана Джебчията Орангутана, въпреки че от тях е останала само вонята на леш!

    Коментиран от #26

    11:02 17.09.2026

  • 20 Това за връзката със средна Азия е

    3 1 Отговор
    Подигравка на Фондерлайно към БГ и към българския народ. Много обидна кауза само кореспондентката дето се беше зaпeнuлa от радост даже се Збърка но дори и не помисли да се извинява. Медиите са срам и позор и те .

    11:06 17.09.2026

  • 21 Само ,

    4 1 Отговор
    че Европа не го знае , но при толкова хиляди лъжи , още една не се забелязва !

    11:07 17.09.2026

  • 22 Коя част ?

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ахааа":

    Задната !

    11:08 17.09.2026

  • 23 16 - и прогресивен лакей

    3 0 Отговор
    Объркал си се, фатмашка подлого и ваксаджия на КГБ-ейски ботуши! Много си се объркал! "Уважението" на българския народ към "новото управление" си пролича онази вечер на протеста! Хиляди излязоха да заявят омразата си към Фатмака от село Славяново и министрите му - измамници и лъжци като него! Пък и протестите тепърва започват бе, ваксаджийо на фатмашки ботуши, тепърва започват! Затова Фатмакът се напика от страх и спретна смешния и жалък "брифинг" на вечният слуга на всичики управляващи Роската Йорданов, с когото присъстващите се изгавриха и се подиграха, че той гледаше като настъпана жаба!

    11:09 17.09.2026

  • 24 хахахаха

    1 0 Отговор
    тоз май не е чул мъдрата мисъл -"Дръж приятелите си близо, а враговете си още по-близо" Сун Дзъ

    11:09 17.09.2026

  • 25 Точно копей!

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Радеф слушка и изпълнява нарежданията на Председателя на Европейската комисия.

    11:09 17.09.2026

  • 26 Какво означава това "фатмак" като дума

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "наглост фатмашка":

    Предполагам от там идва ника , но по младите може да не знаят какво значи.

    11:13 17.09.2026

  • 27 Само ще кажа,

    0 0 Отговор
    че дълго обсъжданият и рекламиран терминал на бургаското пристанище, който трябваше да приема контейнеровозите от Азия и да ги транспортира по ж.п. линия към Европа , е в пълен застой. Минаха няколко години от началото на големите приказки и планове!

    Толкова за " инициативите за свързаност ".
    Още големи приказки и планове!

    11:15 17.09.2026

  • 28 Гумен Крадев

    1 0 Отговор
    Радев е в центъра на лъжата и измамата, корупцията и мафията, в центъра на кражбата в България.

    Корупция
    Корупция
    Инфлация
    Инфлация

    11:15 17.09.2026

  • 29 Доктора

    0 0 Отговор
    Аве, тоя съвсем изтрещя, къде са санитарите?

    11:17 17.09.2026

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