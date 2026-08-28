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Тир спука гума, скъса мантинелите на „Марица” и се обърна в нива

Тир спука гума, скъса мантинелите на „Марица” и се обърна в нива

28 Август, 2026 11:29 864 15

  • тир-
  • мантинели-
  • ам марица

Шофьорът, 36-годишен от Узбекистан, е откаран в хасковската болница

Тир спука гума, скъса мантинелите на „Марица” и се обърна в нива - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тир катастрофира тази сутрин на магистрала „Марица” в посока границата, съобщиха от полицията в Хасково.

Камионът с полска регистрация спукал предна гума, пресякъл платното, разкъсвайки двете разделителни мантинели между платната, навлязъл в насрещната лента за движение, след което се обърнал в нива.

Шофьорът, 36-годишен от Узбекистан, е откаран в хасковската болница. Той е контактен, пробата му за алкохол е отрицателна.

От полицията допълват и за друга катастрофа на магистралата, станала в посока Пловдив. Пътник в автомобил е пострадал леко , след като са се ударили две коли.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАНКЯТА

    5 1 Отговор
    АКО НЕ БЯХА МОИТЕ МАНТИНЕЛИ НЯМАШЕ ДА ОСТАНЕ ЖИВ

    11:31 28.08.2026

  • 2 ГЕПИ

    11 2 Отговор
    Гарантирано от ГЕРБ Мантинели!

    11:31 28.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Тир е град, а не камион❗
    Град бе, МИСирКИ❗

    11:32 28.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Уж Магистратура за ДИПЛОШМАТКА ❗

    11:35 28.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Тир... град в Югозападен Ливан❗

    11:36 28.08.2026

  • 6 Мишел

    8 4 Отговор
    Когато шофьорите бяха двама, заспиванията им на волана бяха много по малко.

    Коментиран от #7, #11

    11:39 28.08.2026

  • 7 Така е

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мишел":

    Как пък точно когато заспи шофьора, тогава се пука предна лява гума. Интересно!

    Коментиран от #10

    11:42 28.08.2026

  • 8 я да видим свга какво стана

    4 1 Отговор
    значи когато няма жертви се признаяа че спуканата гума е виновна но когато има шофьора е виновен нищо че е спукал гума

    11:46 28.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ми да

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    Стига с тия тирове. За какво са ни железниците. Да пренасят товарите си там.

    11:46 28.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мармота със станиола

    1 0 Отговор
    Спука гумата, скъса мантинелата, обърна се в нивата и изкърти мивката. Голяма трагедия.

    12:03 28.08.2026

  • 13 Гост

    1 1 Отговор
    Само който не е виждал "асфалта" на толупа, само той може да се чуди що по няколко камиона пускат гума всяка седмица. Пътуването из територията вече е руска рулетка...

    12:11 28.08.2026

  • 14 стоян

    2 0 Отговор
    9о % е вероятно да е заспал от сънна апнея и гумата да се е спукала в мантинелите - явно не сте забелязали че мантинелите на всеки километър са надрани от болтовете на големите камиони от заспиване но се осещат и връщат в платното

    12:15 28.08.2026

  • 15 Еее, тия

    3 0 Отговор
    тирски гуми, бе. Всеки заспал на волана тираджия със спукана предна гума се оправдава. А тира има такава електрохидравлична система за управление, че при спукване на предна гума няма да мръдне от лентата за на движение, ако ръцете на шоферът му са на волана

    12:31 28.08.2026

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