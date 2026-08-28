Тир спука гума, скъса мантинелите на „Марица” и се обърна в нива

Тир катастрофира тази сутрин на магистрала „Марица” в посока границата, съобщиха от полицията в Хасково.
Камионът с полска регистрация спукал предна гума, пресякъл платното, разкъсвайки двете разделителни мантинели между платната, навлязъл в насрещната лента за движение, след което се обърнал в нива.
Шофьорът, 36-годишен от Узбекистан, е откаран в хасковската болница. Той е контактен, пробата му за алкохол е отрицателна.
От полицията допълват и за друга катастрофа на магистралата, станала в посока Пловдив. Пътник в автомобил е пострадал леко , след като са се ударили две коли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАНКЯТА
11:31 28.08.2026
2 ГЕПИ
11:31 28.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Град бе, МИСирКИ❗
11:32 28.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:35 28.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:36 28.08.2026
6 Мишел
Коментиран от #7, #11
11:39 28.08.2026
7 Така е
До коментар #6 от "Мишел":Как пък точно когато заспи шофьора, тогава се пука предна лява гума. Интересно!
Коментиран от #10
11:42 28.08.2026
8 я да видим свга какво стана
11:46 28.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ми да
До коментар #7 от "Така е":Стига с тия тирове. За какво са ни железниците. Да пренасят товарите си там.
11:46 28.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мармота със станиола
12:03 28.08.2026
13 Гост
12:11 28.08.2026
14 стоян
12:15 28.08.2026
15 Еее, тия
12:31 28.08.2026