Тир спука гума, скъса мантинелите на „Марица” и се обърна в нива

Тир катастрофира тази сутрин на магистрала „Марица” в посока границата, съобщиха от полицията в Хасково.

Камионът с полска регистрация спукал предна гума, пресякъл платното, разкъсвайки двете разделителни мантинели между платната, навлязъл в насрещната лента за движение, след което се обърнал в нива.

Шофьорът, 36-годишен от Узбекистан, е откаран в хасковската болница. Той е контактен, пробата му за алкохол е отрицателна.

От полицията допълват и за друга катастрофа на магистралата, станала в посока Пловдив. Пътник в автомобил е пострадал леко , след като са се ударили две коли.