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Тир помете мантинела на АМ „Тракия“, колоната е километрична

Тир помете мантинела на АМ „Тракия“, колоната е километрична

31 Август, 2026 19:31 282 1

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Няма данни за пострадали хора

Тир помете мантинела на АМ „Тракия“, колоната е километрична - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежкотоварен автомобил разпокъса и помете разделителна мантинела на АМ „Тракия", съобщи БНТ.

На кадри разпространени в социалните мрежи се вижда как тирът се намира върху мантинелата, а задната му част е едното платно на магистралата. Инцидентът е станал на 149 км на АМ „Тракия“ в посока Бургас. Той е самокатастрофил, съобщиха от МВР.

Няма данни за пострадали хора. Образува се и голяма колона от автомобили.


България
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