Тир помете мантинела на АМ „Тракия“, колоната е километрична

Тежкотоварен автомобил разпокъса и помете разделителна мантинела на АМ „Тракия", съобщи БНТ.
На кадри разпространени в социалните мрежи се вижда как тирът се намира върху мантинелата, а задната му част е едното платно на магистралата. Инцидентът е станал на 149 км на АМ „Тракия“ в посока Бургас. Той е самокатастрофил, съобщиха от МВР.
Няма данни за пострадали хора. Образува се и голяма колона от автомобили.
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1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА МАГИСТРАЛИТЕ ПО СХЕМАТА
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" СТРУВА 1 ЕВРО -
ДЪРЖАВАТА ПЛАЩА 3 ЕВРО "
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СПОКОЙНО МОЖЕХМЕ ДА НАПРАВИМ МАГИСТРАЛИТЕ ПО 3 ПЛАТНА + РЕЗЕРВНО В ЕДНАТА ПОСОКА
.... КАКТО Е НА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКИ МАГИСТРАЛИ , КОИТО СА НАТОВАРЕНИ КОЛКОТО И БЪЛГАРСКИТЕ
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19:36 31.08.2026