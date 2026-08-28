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Започва изграждането на бул. „Копенхаген“, който всички очакват от 40 години

Започва изграждането на бул. „Копенхаген“, който всички очакват от 40 години

28 Август, 2026 15:42 1 067 12

  • бул. копенхаген-
  • кв. младост-
  • бул. александър малинов

Предвижда се изграждането на велоалеи и обособено трамвайно трасе

Започва изграждането на бул. „Копенхаген“, който всички очакват от 40 години - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Няма човек, който живее в „Младост“ и всеки ден ползва булевард “Александър Малинов” и не си е задавал въпроса: кога най-после ще има реална алтернатива, която да облекчи движението? Днес направихме една стъпка, която всички чакат от 40 години - първа копка на новия участък на бул. „Копенхаген“. Това заяви кметът Васил Терзиев.

“Проектирането беше изключително предизвикателно, защото под терена минават сложни трасета и беше нужна много съвместна работа и координация между Столичната община, „Софийска вода“ и „Топлофикация София“. Благодаря на всички за добрата работа, която свършиха, за да може строителството да започне, посочи също столичният кмет.

Строителната площадка е вече открита и от днес започва фактическата реализация, посочи също Терзиев, връчвайки официалния Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка и започване на фактическото изпълнение на бул. „Копенхаген“. Срокът за изпълнение е 350 календарни дни.

Инвестицията е 31,4 млн. евро. Част от финансирането е осигурено чрез целевата капиталова субсидия от държавния бюджет, а останалият необходим ресурс се осигурява от Столична община. Предвижда се обектът да бъде включен в заема, който се планира да бъде осигурен, за да се освободят тези средства за други проекти. Целта е участъкът да бъде завършен до края на следващата година.

Новият 1,4-километров път свързва два от най-големите столични района, които въпреки близостта си в момента нямат добра транспортна връзка помежду си. Булевардът ще осигури по-добър достъп между жилищните квартали, НПЗ „Искър“, бизнес зоните и метрото. Той ще бъде и реална алтернатива на натоварения бул. „Александър Малинов“, който е основна транспортна артерия за район „Младост“.

„Проектът за изграждането на бул. „Копенхаген“ е един от ключовите инфраструктурни обекти в капиталовата програма на Столична община. За нас този проект съчетава всички основни елементи на съвременната градска инфраструктура - пътни платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротоари, ново осветление. Той свързва два големи района и осигурява важна транспортна свързаност чрез градски транспорт, включително метрото”- каза заместник-кметът по строителство Никола Лютов.

Историята на булеварда: от „Универсиада“ до „Копенхаген“

Транспортната връзка между „Дружба“ и „Младост“ е планирана още през 80-те години на миналия век. Тогава е изградена част от трамвайната линия в „Дружба“. Първоначално булевардът носи името „Универсиада“, а по-късно е преименуван на „Копенхаген“. Това става с решение на Столичния общински съвет през 2005 г.

В периода 2012 – 2013 г. е изградена част от трасето в кв. „Дружба“, която достига до бул. „Цариградско шосе“. През 2018 г. Столичният общински съвет приема изменение на подробния устройствен план за уличната регулация, с което се регламентира трасето на булеварда от метростанция 18 („Младост 3“) до бул. „Цариградско шосе“ в район „Младост“. Започват и процедури по отчуждаване на терени в района. Завършени са процедурите за 49 поземлени имота с обща площ 38 386 кв. м.

Съгласно Общия устройствен план на Столична община бул. „Копенхаген“ е част от първостепенната улична мрежа.

Булевардът има важна роля за Трети градски ринг

Ще бъде изграден четирилентов булевард с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротоарни площи с достъпна среда за хора в неравностойно положение. Новият участък с дължина 1,4 км започва от ул. „Самоковско шосе“ при надлеза на бул. „Цариградско шосе“ и достига до бул. „Андрей Ляпчев“, където се намира метростанция „Младост 3“.

Основни технически параметри на проекта:

Дължина на пътното трасе – 1,4 км

Трамвайно трасе – 1,6 км (заедно с обръщало)

Велоалеи – 1,4 км (двустранни)

Нови тротоари – 10 400 кв. м

Нови дървета – 389 основно трасе и 136 компенсаторно залесяване

1,4 км нова канализационна мрежа

Реконструкция на стоманен магистрален водопровод Ф1200 - за пръв път от 1987 година насам

Нови два водопровода, които ще обслужват прилежащите сгради

Трасето е важна част от главната улична мрежа на София и свързаната с нея система на релсовия градски транспорт. Булевардът има съществена роля за Трети градски ринг, а цялостното му изграждане е от ключово значение за източната част на столицата.

Ще се изгради обособено трамвайно трасе с дължина 1. 6 км, което ще има обръщателно колело до бул. „Андрей Ляпчев“. От важно значение е и развитието на трамвайния транспорт, който ще предостави на гражданите алтернатива за придвижване между двата големи района, както и връзка с метрото.

Важно е да се отбележи, че велоалеята ще се свърже с тази по “Самоковско шосе”, а трамвайното трасе ще свърже “Гео Милев”, “Дружба” и “Младост”, посочи също кметът.

Освен новите 389 дървета по трасето на булеварда се предвижда засаждането на още 136 дървета като компенсаторно залесяване.

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Проект Копенхаген“.

Други проекти по които общината продължава да работи са рехабилитацията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“, моста на ул. „Коломан“ Планирани са също ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, основен ремонт на ул. „Тинтява“, бул. „Източна тангента“ и др.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Хулио от ПУевен

    6 4 Отговор
    Какъв е тоз булевард Копенхаген!?!? Защо не е булевард Хо Ши Мин или Москва?

    15:45 28.08.2026

  • 2 123

    2 2 Отговор
    Прекрасна новина ! Трябва и кв. Горубляне да се разшири - задръстванията за качване на Цариградско посока център са невероятни сутрин!

    Коментиран от #4

    15:48 28.08.2026

  • 3 лама Иво

    10 2 Отговор
    Защо не се казва бул. Петрохан в памет на 200те бона дето Васко Мазгичката ги прати на сметката на Ивей, щото идва на хижата да думка прерожденците?

    Коментиран от #7

    15:48 28.08.2026

  • 4 Да се разшири

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    като го изравнят със земята ако може

    15:49 28.08.2026

  • 5 И колко

    2 0 Отговор
    време, ще се строят тези 1.6км? Незнам къде какво ще се сменя, но отдолу минава метрото за летището.

    15:49 28.08.2026

  • 6 Коко

    1 2 Отговор
    Доста амбициозно - за 350 календарни дни! Успех! Ще стане много удобно.

    15:50 28.08.2026

  • 7 Оня под Коня

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "лама Иво":

    Има основание. Подкрепям бул. Петрохан.

    15:54 28.08.2026

  • 8 Въпрос

    0 7 Отговор
    Свършиха ли руските комунистически имена или българските русофилски?

    15:56 28.08.2026

  • 9 Чеврен терор

    3 2 Отговор
    Слес 40 години може да построим булевард "Муньо в Хага".

    15:57 28.08.2026

  • 10 Продължаваме

    3 0 Отговор
    С идеите на Борисов!
    Ще строим пътища и магистрали по които ще се движат колоните на НАТО.
    Къде си ТАТОООООО?

    15:57 28.08.2026

  • 11 Шекспир

    0 0 Отговор
    Има нещо гнило в Дания!!!

    16:14 28.08.2026

  • 12 Година

    0 0 Отговор
    Цяла година за няма километър и половина. Това бъзик ли е? На ръка ли ще се копае? Салвадор Дали ли ще прави велоалеите? Нещо фонтани, музайки, арки с дантели ще има ли? За месец сме го направили на ръка с комшиите това. Не разбирам.

    16:15 28.08.2026

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