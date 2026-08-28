Заловиха 69-годишна дилърка при спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“, съобщиха от полицията.
На 27 август е извърпена проверка на адрес в квартала. Жената е позната на органите на реда.
Тя доброволно предала кутия, съдържаща 30 полиетиленови пликчета с растителна маса, която по нейни данни представлява „билка“.
Иззети електронна везна в работещ режим, мобилен телефон и множество полиетиленови пликчета.
Жената е задържана. Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
15:55 28.08.2026
2 Родната милиция ни пази
Браво на милиционерите.
Да им увеличите с още 70 % заплатите.
15:56 28.08.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
💋👰🥳🤣👍
16:10 28.08.2026
4 Кво Да Прави ?
Не Достига !
16:11 28.08.2026
5 Гледат билки
16:12 28.08.2026
6 Aлфа Bълкът
И баба ви е била млада, и баба ви е била к-ва.
16:13 28.08.2026
7 След 10 км
16:14 28.08.2026
8 Баба Циганка
16:16 28.08.2026