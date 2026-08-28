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Заловиха 69-годишна дилърка при спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“

Заловиха 69-годишна дилърка при спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“

28 Август, 2026 15:53 494 8

  • 69-годишна дилърка-
  • кв.христо ботев

Тя доброволно предала кутия, съдържаща 30 полиетиленови пликчета с растителна маса, която по нейни данни представлява „билка“

Заловиха 69-годишна дилърка при спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заловиха 69-годишна дилърка при спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“, съобщиха от полицията.

На 27 август е извърпена проверка на адрес в квартала. Жената е позната на органите на реда.

Тя доброволно предала кутия, съдържаща 30 полиетиленови пликчета с растителна маса, която по нейни данни представлява „билка“.

Иззети електронна везна в работещ режим, мобилен телефон и множество полиетиленови пликчета.

Жената е задържана. Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 3 Отговор
    На чистачката Ванчето Григорова баба и ....

    15:55 28.08.2026

  • 2 Родната милиция ни пази

    8 1 Отговор
    Е това вече е много опасен престъпник.
    Браво на милиционерите.
    Да им увеличите с още 70 % заплатите.

    15:56 28.08.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Това е откачалката Биляна Биле Билка.
    💋👰🥳🤣👍

    16:10 28.08.2026

  • 4 Кво Да Прави ?

    4 0 Отговор
    Пенцията !

    Не Достига !

    16:11 28.08.2026

  • 5 Гледат билки

    2 0 Отговор
    Ми като са им малки пенсиите, какво да правят.

    16:12 28.08.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    1 1 Отговор
    Ама вие си мислите, че е тъй се принудила бабата, че не ѝ стига пенсията?
    И баба ви е била млада, и баба ви е била к-ва.

    16:13 28.08.2026

  • 7 След 10 км

    0 0 Отговор
    гонидба!

    16:14 28.08.2026

  • 8 Баба Циганка

    1 0 Отговор
    100 %

    16:16 28.08.2026

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