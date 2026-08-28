Заловиха 69-годишна дилърка при спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“, съобщиха от полицията.

На 27 август е извърпена проверка на адрес в квартала. Жената е позната на органите на реда.

Тя доброволно предала кутия, съдържаща 30 полиетиленови пликчета с растителна маса, която по нейни данни представлява „билка“.

Иззети електронна везна в работещ режим, мобилен телефон и множество полиетиленови пликчета.

Жената е задържана. Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата.