МВР спира временно издаването на паспорти с 10-годишна валидност. Нямало достатъчно бланки за желаещите

Временно се преустановява приемът на заявления и издаването на 48-странични български паспорти със срок на валидност от 10 години, съобщиха от МВР.
Причината е техническа - интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърлят четирикратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Прогнозните количества са определени към 2018 г., при стартиране на процедурата за изграждане на системата за ново поколение български лични документи.
Издаването на паспорти с 5-годишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред.
Създадена е необходимата организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната.
На гражданите, подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден паспорт с 5-годишна валидност. Предстои да бъде определен механизъм за компенсиране на засегнатите чрез възстановяване на разликата в заплатената такса. За реда за компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Задава се
20:31 28.08.2026
2 Аргументът
20:32 28.08.2026
3 Лост
20:35 28.08.2026
4 Ще затварят
Явно без трепане тоя път няма да се разминем.
20:37 28.08.2026
5 Скоро
20:37 28.08.2026
6 Скоро Мунчо ще ви затвори в
20:37 28.08.2026
7 Лост
20:38 28.08.2026
8 Някой вярва ли на тая простотия
ЯВНО ФЮРЕР КРАДЕВ ЩЕ ЗАТВАРЯ ГРАНИЦИТЕ, КОЙ БЕГАЛ – БЕГАЛ!
20:40 28.08.2026
9 Изнесохме
20:42 28.08.2026
10 1488
20:48 28.08.2026
11 Е СКОРО ЩЕ НИ СПРАТ КАТО ПО ТОШОВО ВРЕМЕ
20:48 28.08.2026
12 kоkорчо 💋🍌
20:49 28.08.2026