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МВР спира временно издаването на паспорти с 10-годишна валидност. Нямало достатъчно бланки за желаещите

МВР спира временно издаването на паспорти с 10-годишна валидност. Нямало достатъчно бланки за желаещите

28 Август, 2026 20:30 419 12

  • мвр-
  • паспорти-
  • 10 години-
  • бланки

Издаването на паспорти с 5-годишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред.

МВР спира временно издаването на паспорти с 10-годишна валидност. Нямало достатъчно бланки за желаещите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Временно се преустановява приемът на заявления и издаването на 48-странични български паспорти със срок на валидност от 10 години, съобщиха от МВР.

Причината е техническа - интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърлят четирикратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Прогнозните количества са определени към 2018 г., при стартиране на процедурата за изграждане на системата за ново поколение български лични документи.

Издаването на паспорти с 5-годишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред.

Създадена е необходимата организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната.

На гражданите, подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден паспорт с 5-годишна валидност. Предстои да бъде определен механизъм за компенсиране на засегнатите чрез възстановяване на разликата в заплатената такса. За реда за компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Задава се

    9 0 Отговор
    затваряне на границите!

    20:31 28.08.2026

  • 2 Аргументът

    14 0 Отговор
    кърти мивки !

    20:32 28.08.2026

  • 3 Лост

    7 0 Отговор
    Това да нямаш бланки е голям майтап.

    20:35 28.08.2026

  • 4 Ще затварят

    5 0 Отговор
    Границите ли.
    Явно без трепане тоя път няма да се разминем.

    20:37 28.08.2026

  • 5 Скоро

    7 1 Отговор
    и изходни визи , както при соца , за да напуснеш страната и открит лист за да посетиш граничните райони .

    20:37 28.08.2026

  • 6 Скоро Мунчо ще ви затвори в

    6 0 Отговор
    концлагер от открит тип като през социализЪма, чиито рожбички са Мунчо, Копринката и даже шефчето им Шиши (80-ти набор е).

    20:37 28.08.2026

  • 7 Лост

    1 0 Отговор
    Ами тогава след 5 години да им издадат 10 годишни на половин цена.

    20:38 28.08.2026

  • 8 Някой вярва ли на тая простотия

    4 1 Отговор
    да не искат да приберат едни евра в тая криза, щото уж нямало бланки.

    ЯВНО ФЮРЕР КРАДЕВ ЩЕ ЗАТВАРЯ ГРАНИЦИТЕ, КОЙ БЕГАЛ – БЕГАЛ!

    20:40 28.08.2026

  • 9 Изнесохме

    3 0 Отговор
    хартията за РЦБ!

    20:42 28.08.2026

  • 10 1488

    2 0 Отговор
    а за емигриране бланки колкот щеш

    20:48 28.08.2026

  • 11 Е СКОРО ЩЕ НИ СПРАТ КАТО ПО ТОШОВО ВРЕМЕ

    2 0 Отговор
    Б. Е. З. О. Б. Р. А. З. И. Е! Защо 10 г паспорт задължително трябва да е с 48 стр????!!! АЗ мога да си направя сметка и да искам с по-малко страници, но пак 10 годишен. ЩЕ бъде ли потърсена отговорност на тези, които не са поръчали достатъчно паспорти????!!!! Явно в скоро време за да пътуваме в чужбина държвна сигурност или там нещо ново ще дава становище по въпроса!!!

    20:48 28.08.2026

  • 12 kоkорчо 💋🍌

    3 0 Отговор
    а за гражданство на цигани бланки колкот щеш

    20:49 28.08.2026

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