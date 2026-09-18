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МОН внедрява система от поощрения и санкции за по-добра дисциплина в училище

МОН внедрява система от поощрения и санкции за по-добра дисциплина в училище

18 Септември, 2026 16:50 585 17

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  • поощрения-
  • санкции-
  • училище

Предложеният модел предвижда по-ранно разпознаване на риска от отпадане от образователната система чрез по-активна работа със семейството и по-добра координация между образователната система, социалните и здравните власти, общините и органите на реда

МОН внедрява система от поощрения и санкции за по-добра дисциплина в училище - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подобряване на дисциплината чрез повече превенция и създаване на ефективна система от поощрения и санкции, предлага Министерството на образованието и науката (МОН). Комплексът от мерки беше представен днес от заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева.

"С предложенията поставяме по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа за ученика. Така искаме да дадем повече възможности проблемите да бъдат разпознавани и решавани навреме, учителите да се съсредоточат върху преподаването, а учениците - да учат в спокойна среда", каза д-р Панчева. Тя подчерта, че предложенията ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с учители, директори, педагогически специалисти, родители, ученици, социални партньори и експерти. Предстои да бъдат допълнително прецизирани, като преди изработването на окончателния модел ще бъде проучен международният опит и ще се използва европейска експертиза в областта на приобщаващото образование, превенцията и подкрепящата училищна среда.

"Не говорим за повече наказания, а за промяна на подхода. Реакцията не трябва да започва едва когато проблемът вече е ескалирал. На първо място трябва да бъдат превенцията, ранното разпознаване на трудностите и подкрепата за детето, но заедно с тях трябва да има ясни правила и предвидими последствия при системното им нарушаване", обясни заместник-министърът.

Предложеният модел предвижда по-ранно разпознаване на риска от отпадане от образователната система чрез по-активна работа със семейството и по-добра координация между образователната система, социалните и здравните власти, общините и органите на реда. За целта се създава междуинституционална група с участието на МОН, Министерството на труда и социалната политика и представители на местните власти. В ход е и създаването на нова национална електронна система на МТСП, благодарение на която ще бъде възможно ранно идентифициране на риска от отпадане и набелязването на навременни мерки за подкрепа и задържане в системата.

Индивидуалната подкрепа ще се основава на по-цялостен поглед върху всеки ученик - неговите силни страни и областите, в които се нуждае от допълнително подпомагане. Предлага се в системата НЕИСПУО да се въведе електронна карта за личностно развитие на ученика, която обединява три ключови направления - поведение, социални умения, лични постижения и таланти. И в момента тази информация се съдържа в системата, но ще бъде надградена, като се акцентира повече на силните страни на ученика. Учителите ще бъдат разтоварени от административна работа, защото оценяването ще се прави веднъж в срока и ще бъде максимално улеснено.

С цел засилване на възпитателната работа в училище са предлага да бъде да бъде определен специалист по личностно развитие, като МОН ще препоръча на училищата това да е заместник-директор. Неговата роля е да подкрепя ученика в изграждането на социални умения, участието в училищния живот, талантите и отношенията с връстници, учители и родители. Специалистът по личностно развитие ще координира взаимодействието между ученици, учители, родители за спазване на училищните правила. Той ще организира различни събития в училищния живот за изяви и таланти на учениците, както и ще осъществява междуинституционално взаимодействие за по-ефективна обща и индивидуална подкрепа. Това ще е и специалистът, който ще координира с родителите и учителите проблеми с поведението на ученика и ще следи за прилагане на мерки на училищно ниво.

Комплексът от мерки включва и въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции. Водещ ще е принципът, че санкцията трябва да бъде последна, а не първа реакция. Чрез различни отличия и грамоти ще се насърчава активното участие, напредъка и постиженията на ученика. Преди да се наложи определена санкция трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението, като едновременно с това училището системно забелязва и насърчава доброто поведение и усилията на учениците.

Всички предложения са основа за обсъждане с всички заинтересовани страни преди да залегнат като предложения за нормативни промени, стана ясно по време на брифинга.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй ли...

    5 1 Отговор
    След дъжд - качулка.
    37 години опростачване на ученика знаеш ли за колко десетилетия се оправят?

    Коментиран от #10

    16:53 18.09.2026

  • 2 честен ционист

    5 1 Отговор
    „Правилното мислене ще бъде възнаградено, погрешното мислене – наказано.“

    Коментиран от #5, #6, #7

    16:54 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    4 0 Отговор
    Дисциплина която налага неосъзната стратегия санкции не я хващат, напротив положението ще стане още по зле..! Проблема е че измамници преподаватели с купени титли възпитават и произвеждат чукани които стават наркомани и РУШАТ....!

    16:55 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тъй ли...

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    В България има училища, в които пишат двойки, ако разказваш за Bata6koto klane.
    И дори в тази статия ми трият коментара, ако само напива думите на български.

    17:05 18.09.2026

  • 7 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И после ще се чудят що there is nothing right in left and there is nothing left in right.
    Няма такова нещо като правилно и грешно мислене.

    17:40 18.09.2026

  • 8 Сделано в СССР

    3 0 Отговор
    МОН да се освободи от всички съветски мумии, от всички янки такеви, които 37 г. копаят дъното в образованието !
    Всички са непригодни в 21-ви век!

    17:46 18.09.2026

  • 9 Дали Не Трябва !

    2 0 Отговор
    Да се въведат Такива !

    И В парламента !

    И В министерския Съвет ?

    17:47 18.09.2026

  • 10 Реалност

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли...":

    Това е резултата от обучаваните по времето на СОЦ-а ръководители на образованието.
    45 г. анти подбор води до днешните резултати.

    17:48 18.09.2026

  • 11 Снежанка Димитрова

    2 0 Отговор
    Нови глупости и обременяване на училищният бюджет. Предлагам всеки чиновник от МОН да бъде командирован в училище за две седмици и да работи върху предложенията си. Да бъде третиран ,като обикновен учител и да видим какви ще са му резултатите..

    Коментиран от #15

    17:49 18.09.2026

  • 12 Че Върти !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Макаренко":

    Че Удри !

    17:49 18.09.2026

  • 13 Горски

    1 1 Отговор
    А до кога учителите ще получават подаръци, цветя, родителите ще събират пари, ще правят ремонти и т. н. Крайно време е със закон да се забрани тази практика. Досиета на учениците ли ще правите? Електронна карта за личностно развитие на детето, значи доста хора ще имат достъп до детето. Късно е вече,никакви мерки няма да помогнат,отдава мина времето на превъзпитание. Не рърсете примери за добро образование и възпитание. И там проблемите са същите. Колкото едно решение е по - просто, е по-ефективно. Трябва училище за родители още с постъпването на детето в детската градина. Защото сегашните родители са от поколението, жертва на многото експерименти във всички области на живота и не оценява колко е важна връзката родител, дете, учител.

    Коментиран от #16

    17:50 18.09.2026

  • 14 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ВЪРНЕТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ СОЦА И ВСИЧКИ ЩЕ СА ДОВОЛНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

    17:50 18.09.2026

  • 15 СТИГА ЕКСПЕРИМЕНТИ С ДЕЦАТА !

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Снежанка Димитрова":

    Те Имат Нужда !

    Да Израстнат !

    Като Нормални Хора !

    17:53 18.09.2026

  • 16 Кат Тъ Накажат !Да Стоиш !Зад Вратата Пр

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Горски":

    Да Стоиш !

    Зад Вратата Прав !

    Ще видим !

    Ще правеш ли Ти ?

    Пак Така !

    17:56 18.09.2026

  • 17 УдоМача

    0 0 Отговор
    "Специалистът по личностно развитие" трябва да има право при нужда да прилага шамарена фабрика, а при излязло от контрол положение гумена палка. Всичко останало е "мижи да те лажем".

    18:02 18.09.2026

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