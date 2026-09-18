МОН внедрява система от поощрения и санкции за по-добра дисциплина в училище

Подобряване на дисциплината чрез повече превенция и създаване на ефективна система от поощрения и санкции, предлага Министерството на образованието и науката (МОН). Комплексът от мерки беше представен днес от заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева.
"С предложенията поставяме по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа за ученика. Така искаме да дадем повече възможности проблемите да бъдат разпознавани и решавани навреме, учителите да се съсредоточат върху преподаването, а учениците - да учат в спокойна среда", каза д-р Панчева. Тя подчерта, че предложенията ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с учители, директори, педагогически специалисти, родители, ученици, социални партньори и експерти. Предстои да бъдат допълнително прецизирани, като преди изработването на окончателния модел ще бъде проучен международният опит и ще се използва европейска експертиза в областта на приобщаващото образование, превенцията и подкрепящата училищна среда.
"Не говорим за повече наказания, а за промяна на подхода. Реакцията не трябва да започва едва когато проблемът вече е ескалирал. На първо място трябва да бъдат превенцията, ранното разпознаване на трудностите и подкрепата за детето, но заедно с тях трябва да има ясни правила и предвидими последствия при системното им нарушаване", обясни заместник-министърът.
Предложеният модел предвижда по-ранно разпознаване на риска от отпадане от образователната система чрез по-активна работа със семейството и по-добра координация между образователната система, социалните и здравните власти, общините и органите на реда. За целта се създава междуинституционална група с участието на МОН, Министерството на труда и социалната политика и представители на местните власти. В ход е и създаването на нова национална електронна система на МТСП, благодарение на която ще бъде възможно ранно идентифициране на риска от отпадане и набелязването на навременни мерки за подкрепа и задържане в системата.
Индивидуалната подкрепа ще се основава на по-цялостен поглед върху всеки ученик - неговите силни страни и областите, в които се нуждае от допълнително подпомагане. Предлага се в системата НЕИСПУО да се въведе електронна карта за личностно развитие на ученика, която обединява три ключови направления - поведение, социални умения, лични постижения и таланти. И в момента тази информация се съдържа в системата, но ще бъде надградена, като се акцентира повече на силните страни на ученика. Учителите ще бъдат разтоварени от административна работа, защото оценяването ще се прави веднъж в срока и ще бъде максимално улеснено.
С цел засилване на възпитателната работа в училище са предлага да бъде да бъде определен специалист по личностно развитие, като МОН ще препоръча на училищата това да е заместник-директор. Неговата роля е да подкрепя ученика в изграждането на социални умения, участието в училищния живот, талантите и отношенията с връстници, учители и родители. Специалистът по личностно развитие ще координира взаимодействието между ученици, учители, родители за спазване на училищните правила. Той ще организира различни събития в училищния живот за изяви и таланти на учениците, както и ще осъществява междуинституционално взаимодействие за по-ефективна обща и индивидуална подкрепа. Това ще е и специалистът, който ще координира с родителите и учителите проблеми с поведението на ученика и ще следи за прилагане на мерки на училищно ниво.
Комплексът от мерки включва и въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции. Водещ ще е принципът, че санкцията трябва да бъде последна, а не първа реакция. Чрез различни отличия и грамоти ще се насърчава активното участие, напредъка и постиженията на ученика. Преди да се наложи определена санкция трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението, като едновременно с това училището системно забелязва и насърчава доброто поведение и усилията на учениците.
Всички предложения са основа за обсъждане с всички заинтересовани страни преди да залегнат като предложения за нормативни промени, стана ясно по време на брифинга.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тъй ли...
37 години опростачване на ученика знаеш ли за колко десетилетия се оправят?
Коментиран от #10
16:53 18.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #5, #6, #7
16:54 18.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Овчар
16:55 18.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 тъй ли...
До коментар #2 от "честен ционист":В България има училища, в които пишат двойки, ако разказваш за Bata6koto klane.
И дори в тази статия ми трият коментара, ако само напива думите на български.
17:05 18.09.2026
7 Фют
До коментар #2 от "честен ционист":И после ще се чудят що there is nothing right in left and there is nothing left in right.
Няма такова нещо като правилно и грешно мислене.
17:40 18.09.2026
8 Сделано в СССР
Всички са непригодни в 21-ви век!
17:46 18.09.2026
9 Дали Не Трябва !
И В парламента !
И В министерския Съвет ?
17:47 18.09.2026
10 Реалност
До коментар #1 от "тъй ли...":Това е резултата от обучаваните по времето на СОЦ-а ръководители на образованието.
45 г. анти подбор води до днешните резултати.
17:48 18.09.2026
11 Снежанка Димитрова
Коментиран от #15
17:49 18.09.2026
12 Че Върти !
До коментар #3 от "Макаренко":Че Удри !
17:49 18.09.2026
13 Горски
Коментиран от #16
17:50 18.09.2026
14 Боруна Лом
17:50 18.09.2026
15 СТИГА ЕКСПЕРИМЕНТИ С ДЕЦАТА !
До коментар #11 от "Снежанка Димитрова":Те Имат Нужда !
Да Израстнат !
Като Нормални Хора !
17:53 18.09.2026
16 Кат Тъ Накажат !Да Стоиш !Зад Вратата Пр
До коментар #13 от "Горски":Да Стоиш !
Зад Вратата Прав !
Ще видим !
Ще правеш ли Ти ?
Пак Така !
17:56 18.09.2026
17 УдоМача
18:02 18.09.2026