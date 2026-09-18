Номинираха следовател от НСлС за член на ВСС

Следователят от Националната следствена служба Петко Петков е номиниран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Това съобщават от ВСС.
Кандидатурата му е издигната от неговите колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.
Петков има 33-годишен професионален опит. Кариерата му стартира като помощник следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин. По-късно той заема постовете следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин и заместник ръководител.
Петков е бил и.ф. ръководител на Районна следствена служба град Костинброд". През 1998 г, става следовател в стопанския отдел на Столична следствена служба, а от 2000 г. е ръководител на Осмо териториално отделение.
В периода от 2002 г. до 2010 г. е директор на Окръжна следствена служба Благоевград и директор на Столична следствена служба. През 2010 г. е избран за заместник-директор на НСлС, като от 2014 г. и до настоящия момент е следовател там.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нерде
16:47 18.09.2026
2 Тоя аморален тип
Колко дела е приключил и по колко има осъдителни присъди?
Пропуснал е да се похвали и със синдикалната си дейност, като пръв каманарист на НСлС
Колко сатгласували за и колко против?
Дои са били другите кандидати?
16:56 18.09.2026
3 Гошо Тарабата
17:35 18.09.2026
4 Милициев
17:46 18.09.2026