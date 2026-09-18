Номинираха следовател от НСлС за член на ВСС

Следователят от Националната следствена служба Петко Петков е номиниран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Това съобщават от ВСС.

Кандидатурата му е издигната от неговите колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.

Петков има 33-годишен професионален опит. Кариерата му стартира като помощник следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин. По-късно той заема постовете следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин и заместник ръководител.

Петков е бил и.ф. ръководител на Районна следствена служба град Костинброд". През 1998 г, става следовател в стопанския отдел на Столична следствена служба, а от 2000 г. е ръководител на Осмо териториално отделение.

В периода от 2002 г. до 2010 г. е директор на Окръжна следствена служба Благоевград и директор на Столична следствена служба. През 2010 г. е избран за заместник-директор на НСлС, като от 2014 г. и до настоящия момент е следовател там.