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Номинираха следовател от НСлС за член на ВСС

Номинираха следовател от НСлС за член на ВСС

18 Септември, 2026 16:42 559 4

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  • петко петков

Петко Петков има 33-годишен професионален опит

Номинираха следовател от НСлС за член на ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
News.bg News.bg

Следователят от Националната следствена служба Петко Петков е номиниран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Това съобщават от ВСС.

Кандидатурата му е издигната от неговите колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.

Петков има 33-годишен професионален опит. Кариерата му стартира като помощник следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин. По-късно той заема постовете следовател в Районна следствена служба - Елин Пелин и заместник ръководител.

Петков е бил и.ф. ръководител на Районна следствена служба град Костинброд". През 1998 г, става следовател в стопанския отдел на Столична следствена служба, а от 2000 г. е ръководител на Осмо териториално отделение.

В периода от 2002 г. до 2010 г. е директор на Окръжна следствена служба Благоевград и директор на Столична следствена служба. През 2010 г. е избран за заместник-директор на НСлС, като от 2014 г. и до настоящия момент е следовател там.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нерде

    2 0 Отговор
    следовател , нерде съдия ?

    16:47 18.09.2026

  • 2 Тоя аморален тип

    3 0 Отговор
    С безбройните си интимни връзки с колежки, това нещо, което през цялата си кариера е е стремял само към вьртящият си стол, юридически неграмотен и т н
    Колко дела е приключил и по колко има осъдителни присъди?
    Пропуснал е да се похвали и със синдикалната си дейност, като пръв каманарист на НСлС
    Колко сатгласували за и колко против?
    Дои са били другите кандидати?

    16:56 18.09.2026

  • 3 Гошо Тарабата

    2 0 Отговор
    Този не е квалифициран, не познава правото. Но е удобен за властта, такива и трябват.

    17:35 18.09.2026

  • 4 Милициев

    1 0 Отговор
    Нали ще избират съдебен съвет, не милиционерски комитет ?

    17:46 18.09.2026

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