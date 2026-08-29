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Правителствената информационна служба за случая в Струмяни: Никой не бе възпрепятстван да общува с Радев

Правителствената информационна служба за случая в Струмяни: Никой не бе възпрепятстван да общува с Радев

29 Август, 2026 11:50 1 149 94

  • правителствена информационна служба-
  • струмяни-
  • румен радев

Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът

Правителствената информационна служба за случая в Струмяни: Никой не бе възпрепятстван да общува с Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите, Правителствената информационна служба разпространи позиция:

При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба.

Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безочие на куб

    49 7 Отговор
    Някой очаквал ли е нщо друго от Моше Борисов Пеевски?

    11:54 29.08.2026

  • 2 Чак пък

    40 3 Отговор
    да общува....

    11:54 29.08.2026

  • 3 Царя Дава !

    35 3 Отговор
    Пъдаря !

    Не Дава !
    Стария Трик !

    На !

    Управляващките !

    11:54 29.08.2026

  • 4 Ама да беее

    43 1 Отговор
    Очевидно никой не е бил възпрепятстван да общува с Радев

    Коментиран от #83

    11:55 29.08.2026

  • 5 Василеску

    43 4 Отговор
    Като при бай Тошо - абсолютно същото. Вече го докарваме и на глас, и на интонация. Няма лошо.

    11:55 29.08.2026

  • 6 Овчар

    45 12 Отговор
    Радев е злобно куче и ще пренареди или замени старите измамници с нови ..! Нищо повече, това е капитализъм все ПАК.,!

    Коментиран от #13

    11:55 29.08.2026

  • 7 И нито думичка за заплютия зам. министър

    39 2 Отговор
    и арестуваните и бити пенсионери!

    11:55 29.08.2026

  • 8 "Кимон Георгиев" Премиер Министър...

    24 2 Отговор
    никога не е падал по гръб, въпреки три държавни преврата!!!
    Апетита му идвал с яденето!
    Единствения фашист оцелял от комунистическата чистка през 1944 година!
    Живял на свобода до 1969 година!!!

    11:57 29.08.2026

  • 9 Дрън, дрън съветски чугун

    41 9 Отговор
    Депутат от Прогресивна България се е обаждал на проверяващи от Басейнова дирекция да не глобяват местния кмет, разкрито от арестуваната жена. За това ли я арестуваха?
    Гледайте интервю на Асен Генов с Гергана.
    За лъжите на властта и за един незаконен арест.
    И още на видео се вижда, че Радев е бил на 30-40 метра, когато са я арестували, така че твърденията на кРадев, че не бил разбрал са неверни. Стана му навик на резидента да лъже при всяка негова поява.

    11:58 29.08.2026

  • 10 Защо

    12 35 Отговор
    Защо МВР не ицлезе с декларация какво е било поведението на "журналистката" и поробно зако е предизвикано задържането и. Без причина не се арестува.
    На клипа се вижда една протестърка по сценарий на опозицията.

    Коментиран от #50, #54

    11:58 29.08.2026

  • 11 Да питам

    33 4 Отговор
    А кога ще арестувате тези,които наистина заслужават....,т.е. тези,които ограбиха българския народ?

    Коментиран от #56

    11:58 29.08.2026

  • 12 !!!?

    37 11 Отговор
    Хайде, Кохортата на Кеша започна промивката...!
    Ще се окаже, че Румен Кеша е отишъл в Струмяни да награди Гергана...с белезници !!!?

    11:58 29.08.2026

  • 13 Това е новия български ...

    21 4 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    "Кимон Георгиев "!

    11:59 29.08.2026

  • 14 Анонимен

    35 10 Отговор
    Оставка оставка Оставка незабавна на цялата регресия

    11:59 29.08.2026

  • 15 Абе....

    5 18 Отговор
    мацката е секси, искали са да я пообарат.

    12:00 29.08.2026

  • 16 Реалност

    30 5 Отговор
    Кадрите от задържането на жената в Струмяни поставят сериозни въпроси за превишаване на полицейски правомощия.
    - Незаконосъобразно задържане – липсва реално основание по чл. 72 ЗМВР?
    - Прекомерна употреба на физическа сила – законът допуска сила само когато е абсолютно необходима.
    - Белезници – трябва да има конкретна необходимост, а не да се използват по подразбиране.
    - Нарушени права на задържаното лице – разяснени ли са правата ѝ, осигурен ли е достъп до адвокат и връчена ли е заповедта? НЕ!
    И най-важното:
    Това, че НСО е поискала съдействие, не дава на полицията автоматично право да задържа и употребява сила. Полицията сама носи отговорност да прецени законността на действията си.
    Ако човек не носи лична карта, това може да е административно нарушение. То не означава автоматично право на 24-часово задържане и употреба на сила.
    Тук не става дума дали харесваме или не харесваме конкретната жена.
    Става дума за нещо много по-важно:
    В България полицията е длъжна да спазва закона – включително когато срещу нея стои неудобен гражданин.
    Оставки за действията на МВР и НСО!
    Законът трябва да важи и за тези, които го прилагат.

    Коментиран от #71

    12:01 29.08.2026

  • 17 Мунчо = Бойко

    25 8 Отговор
    Радев арестува Гергана Петрова, като навремето Бойко как арестуваше жени и се гавреше с тях.

    Коментиран от #19

    12:01 29.08.2026

  • 18 Копринков

    30 5 Отговор
    Новия морал на Радев

    12:02 29.08.2026

  • 19 Муньо задмина и Боко

    27 5 Отговор

    До коментар #17 от "Мунчо = Бойко":

    Бойко не ги арестуваше публично на селския площад за незададени въпроси.

    12:02 29.08.2026

  • 20 върха на подигравката

    22 1 Отговор
    ------При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера------
    Това, което сме видели не е това , което изглежда, а е това, което ще ни обясняват официално от правителствената информационна служба, на която от сега нататък особено и без съмнение, ще се налага да се доверяваме. Заповедта се изпълнява без разсъждение.

    12:03 29.08.2026

  • 21 Анонимен

    21 4 Отговор
    Оставка оставка Оставка на модел Радев и неговите червени другари Вземайте си счупените мадуровки и освободете държавата ни България е на всички българи

    12:04 29.08.2026

  • 22 Ти си

    19 2 Отговор
    А това което се вижда на видеото какво е .......

    Коментиран от #28

    12:04 29.08.2026

  • 23 Даа...

    27 2 Отговор
    Четирима полицаи блъскат жена с белезници на ръцете отзад. Така водят опасни престъпници.
    Полицаи бият още двама мъже.
    Обяснението на властта, че това не се е случило в присъствието на Премиера, макар че на едното видео се вижда как е на не повече от 30 метра, т.е. има пряка видимост.
    Клета клетост!
    Радев ако иска ПР да си наеме специалисти, но днес българите разбраха колко струва човекът от Славяново.
    А НСО трябва да се закрие.

    Коментиран от #75

    12:04 29.08.2026

  • 24 !!!?

    17 2 Отговор
    Радев искал да общува...,а се оказа, че арестува !!!
    Съветски практики...!!!?

    12:04 29.08.2026

  • 25 РАДЕВ МАСОНА

    3 30 Отговор
    ПЕТРОХАНЦИ му организират провокации.

    Коментиран от #47

    12:05 29.08.2026

  • 26 Анонимен

    24 4 Отговор
    Аз гледах клип и видях другари а и четох защо я влачат а и четох нейното интервю Оставка другарите

    12:05 29.08.2026

  • 27 Эвдокия

    3 31 Отговор
    Добре,разбрахме.Ставате досадни.Това ли е главната тема в държавата?Станаха две денонощия само с това ни занимавате.Нали се разбра-селкор за собствена сметка.Тя да си признае колко пари е взела за провокацията и кой е в основата.Жителите на Струмяни имат ли застраховки на имотите си?Ако имат застрахователя да им изплати обезщетения както е по договар и закон.Какво ни занимавате с всяко наводнено село.Една леля се оплаква,че била на минималната пенсия,а зад гърба и къщата на три етажа-прогимназия.Защо и е тази ограмна къща след като живеят в сутерена като сурикати?

    Коментиран от #36, #57

    12:06 29.08.2026

  • 28 Според Копринката и новият Фюрер Мунчо

    23 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ти си":

    изглежда да е "аксция в помощ на пострадалите".

    12:06 29.08.2026

  • 29 Безспорни факти

    20 0 Отговор
    1. Законът за българските лични документи не вменява изрично задължение да носиш лична карта;
    2. По Закона за МВР, органът на МВР има ясна рамка, при която може да поиска удостоверяване на самоличността, което може да стане и по ДРУГИ начини, различни от предоставяне на лична карта;
    3. Самото задържане за установяване на самоличност става само "при невъзможност да се установи" личността на място, по друг начин. Юристи да кажат дали аз чета закона правилно.
    - - -
    Цитираните закони:
    Закон за българските лични документи
    Чл. 3. (1) Документите за самоличност удостоверяват самоличността, а при необходимост - и гражданството, чрез съдържащите се в тях данни.
    Чл. 6. Гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност.
    За удостоверяване на самоличността от органите на МВР и правото да задържат някого за установяване на самоличност.
    Закон за МВР:
    Чл. 70. (1) Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице:
    1. за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;
    2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;
    3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
    4. на контролен пункт, организиран от полицейските органи;
    5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдейс

    Коментиран от #31

    12:06 29.08.2026

  • 30 Слави Василев

    20 0 Отговор
    аз ще казвам кой кога ще говори и ще посочвам с пръст.....

    12:07 29.08.2026

  • 31 Безспорни факти

    18 0 Отговор

    До коментар #29 от "Безспорни факти":

    5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.
    (2) Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето, СВЕДЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНА САМОЛИЧНОСТ, които познават лицето, или ПО ДРУГ НАЧИН, годен за събиране на достоверни данни.
    Чл. 72.
    (1) Полицейските органи могат да задържат лице:
    4. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 70;

    12:07 29.08.2026

  • 32 АГАТ а Кристи

    22 4 Отговор
    Същото го казват и в Северна Корея.
    Преписали са го дума по дума от там

    12:07 29.08.2026

  • 33 Анонимен

    19 4 Отговор
    Аз внушения че то има видеа господата днес е Интернет а не преди хахахахахаха Оставка оставка Оставка

    12:07 29.08.2026

  • 34 След

    20 2 Отговор
    дълго умуване и след като всички видяха и добиха представа за позорния случай , това ли им сътвориха главите на тая служба ? Срамно , но не и неочаквано !

    12:10 29.08.2026

  • 35 КГБ посочва кой да управлява бг

    10 5 Отговор
    Управляващите комунистически престъпници русофили скоро ще отворят и ново белене

    12:11 29.08.2026

  • 36 Али Гатор

    16 2 Отговор

    До коментар #27 от "Эвдокия":

    Тази къща на три ката за която говориш жената с минималната си пенсия я е строили със заплатата си и късайко от залата си !
    Теб просто те е яд че неможеш да имаш нещо такова без да се налага и внуците ти да го изплащат

    12:11 29.08.2026

  • 37 Анонимен

    18 1 Отговор
    В другите статии казвахте че има Периметър и тази жена го е нарушила кое е вярно хахахаха и нсо е потърсило мвр за съдействие Кое е и как е Оставка на цялата регресия

    12:12 29.08.2026

  • 38 Анонимен

    10 1 Отговор
    В другите статии казвахте че има Периметър и тази жена го е нарушила кое е вярно хахахаха и нсо е потърсило мвр за съдействие Кое е и как е Оставка на цялата регресия

    12:13 29.08.2026

  • 39 Рубльов

    16 1 Отговор
    Не бе, не бяха. Само тази и двама пенсионера, които сигурно са гласували за Мунчо, ги "прибраха". Защото искаха да "общуват" с Боташ Ага.

    12:13 29.08.2026

  • 40 “НИКОЙ не е възпрепятстван да общува”

    17 0 Отговор
    Естественото продължение на изречението е “ако задава правилните / разбирай радеудобни въпроси/!

    Коментиран от #45

    12:13 29.08.2026

  • 41 Лъжете!

    18 4 Отговор
    Лъжеет, "прогресивни" наглеци, лъжете като дърти ицгани! Журналистката се е легитимираал, всички в СТрумяни и в областта я познават, тя не е била в определено за медиите място, защото такова не е имало! Много хора са снимали Фатмка и са се снимали с него, а той отлично е чул виковете на нещастната жертва на "прогресивните" си гавази и мутри, но се е направил на глух! Фатмакът от село Славяново е лъжец и измамник, той лъже и винаги е лъгал, винаги! С лъжи и измами спечели и двата си мандата!! Че толкова ли се уплаши от една млада майка бе, "льотчика", дето нещо го играеш "куражлия" ама си страхливец! Освен отва си лакей и подлога на кремълския золедей и с твоя унизителен слугинаж към злодея в Кремъл правиш за посмешище по света великата ни някога държава! Гавазите и милиционерите, които те пазят от "народната любов" лъжат бе, Фатмако! Пък и си много грозен е бе, серяндурино!

    Коментиран от #73, #74

    12:14 29.08.2026

  • 42 Мдаа

    1 20 Отговор
    Ами от клиповете се вижда много ясно, че нормалните граждани общуваха с Радев. Журналистите също. Само някаква психично неуравновесена активистка на ПП-ДБ не успя.

    Коментиран от #52

    12:15 29.08.2026

  • 43 Лъжете!

    13 3 Отговор
    Лъжете, "прогресивни" наглеци, лъжете като дърти цигани! Журналистката се е легитимирала, всички в Струмяни и в областта я познават, тя не е била в определено за медиите място, защото такова не е имало! Много хора са снимали Фатмка и са се снимали с него, а той отлично е чул виковете на нещастната жертва на "прогресивните" си гавази и мутри, но се е направил на глух! Фатмакът от село Славяново е лъжец и измамник, той лъже и винаги е лъгал, винаги! С лъжи и измами спечели и двата си мандата!! Че толкова ли се уплаши от една млада майка бе, "льотчика", дето нещо го играеш "куражлия" ама си страхливец! Освен отва си лакей и подлога на кремълския золедей и с твоя унизителен слугинаж към злодея в Кремъл правиш за посмешище по света великата ни някога държава! Гавазите и милиционерите, които те пазят от "народната любов" лъжат бе, Фатмако! Пък и си много грозен е бе, серяндурино!

    12:15 29.08.2026

  • 44 Тази

    14 2 Отговор
    Две глави по висока от старшито милиционера хаха.

    12:15 29.08.2026

  • 45 Или за Мунчо, Копринков и шефа им Шишко

    14 2 Отговор

    До коментар #40 от "“НИКОЙ не е възпрепятстван да общува”":

    госпожата от селото "е никой".

    12:16 29.08.2026

  • 46 Недопустимо

    16 1 Отговор
    Тия от патрулките са събрани от кол и въже,изискването е да си със средно образование,никакво полицейски образование,тия дето завършват школата в Симеоново стават канцеларски плъхове,не работят на терен

    Коментиран от #61

    12:16 29.08.2026

  • 47 !!!?

    18 0 Отговор

    До коментар #25 от "РАДЕВ МАСОНА":

    Какви провокации бе !?
    Я виж с каква кохорта се е замъкнал в селото, за да каже, това което закон държавата е длъжна да даде на бедстващите, а не по желание на Мистър Кеш !
    И какво е направил - гавазите му обособили "зона за сигерност" сред потопа който е сполетял селото в което Гергана доброволно подпомага бедстващите си съселяни, а Мистър Кеш и слага пранги "за неподчинение" !!!
    В кое време живее този дерибей...в турско ли !!!?

    12:17 29.08.2026

  • 48 Исторически парк

    4 20 Отговор
    То само като й видиш профила в Фейсбук с украинското знаме и ти става ясно каква жълтопаветна коза е.

    Коментиран от #51, #53, #66

    12:17 29.08.2026

  • 49 Кретените нямат свършване

    12 1 Отговор
    Радев уволни го този началник
    на НСО. За нищо не става. Тая служба толкова гафове е направила ,че е за закриване. Малоумници,съдействие искали в едно село с двеста жители и то половината цигани дрещу една психично болна жена доброволка ,която си иска да си отиде при детето ,това си е нейносто село и нищо лошо не е направила.. А тия пък изначално сбъркани ще я водят в районното да я установяват.. Смях и срам. Прости та прости като налъми..

    12:17 29.08.2026

  • 50 Мериленд

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Защо":

    Защото и те трябва да излъжат

    12:18 29.08.2026

  • 51 Фаране фалирал.

    11 0 Отговор

    До коментар #48 от "Исторически парк":

    изчипка ли чичо си вмирасан Потник в новото "историческо селище"? Викни и Чорапа да го изпкъпеш и него, ХАХАХААХА!

    12:19 29.08.2026

  • 52 Въпрос

    14 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мдаа":

    А,аз да те питам, наистина ли жена, която помага в калта трябва да е с лична карта в джоба/затова е глобена/? И дали премера и министрите бяха с лични карти в момента?

    Коментиран от #58

    12:21 29.08.2026

  • 53 !!!?

    18 3 Отговор

    До коментар #48 от "Исторически парк":

    Какво ти пречи украинското знаме на тебе бе праисторичиски rлупак?

    12:22 29.08.2026

  • 54 Конана

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Защо":

    Ами питай властта, т ролчо

    12:22 29.08.2026

  • 55 отец Чапаев и Петка

    14 2 Отговор
    Първо Радев да се извини публично пък после да разследва полицаите които слагат белезници на жена и я дърпат..........

    12:23 29.08.2026

  • 56 Боруна Лом

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Да питам":

    ...НИКОГА... ЗАЕДНО СА! НО ГО ИГРАЯТ,,РАЗЕДИНЕНИ,, ЗА ПРЕД ОВЧИЯТ НАРОД

    12:24 29.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мдаа

    1 13 Отговор

    До коментар #52 от "Въпрос":

    Лична карта е имала, но не и журналистическа за каквато се е представяла, но как да има такава като не е никаква журналистка? Личната карта от начало не е искала да я дава, но после я е дала.

    Коментиран от #69, #72

    12:25 29.08.2026

  • 59 Чудничка демокрация

    12 1 Отговор
    Манипулация подир манипулация.

    12:25 29.08.2026

  • 60 Милиционерите

    15 1 Отговор
    в деня на позорния арест казаха , че от НСО са им казали да арестуват жената !

    12:25 29.08.2026

  • 61 ЕДИН

    13 1 Отговор

    До коментар #46 от "Недопустимо":

    Аз мисля, че полицаите трябваше да искат личните карти и на останалите хора, намиращи се там, обикновено така се прави. Ама тогава трябваше да има и други задържани...

    Коментиран от #63

    12:27 29.08.2026

  • 62 Лопата Орешник

    1 17 Отговор
    Изобщо не оправдавам никой, но каката макар и съвестен доброволец не постъпи правилно! Нямам идея дали бе волно или неволно, но тя знае какъв е редът и отказа да се легитимира с документи! Неумението на полицията да овладее правилно ситуацията обаче не е нейна грешка! Има сто начина, особено като усещаш провокация и виждаш, че те снимат, да решиш ситуацията! Явно тиквените методи са вкоренени дълбоко и ще отнеме време да се коригират! Всички са виновни тук! И тя и те!

    12:27 29.08.2026

  • 63 На тоя плешивия каун, дето го вардят

    21 1 Отговор

    До коментар #61 от "ЕДИН":

    милицаит поискаха ли му документите да се легитимира, че аз не го познавам, но ми се види, че може би тероризира цялата държава.

    12:28 29.08.2026

  • 64 Стенли

    0 1 Отговор
    В Струмяни освен битата дама и няколко възрастни хора ,радев се радваше и на топло посрещане

    12:29 29.08.2026

  • 65 Рундьовите гавази

    19 2 Отговор
    арестуват хората, които не са съгласни с "прогресивните порядки" на муньовите радки

    12:30 29.08.2026

  • 66 Мериленд

    12 2 Отговор

    До коментар #48 от "Исторически парк":

    А на твоя профил руското знаме ли е. Факт, чедърпат жена, която не е престъпник, а престъпниците ги пускат да бягат

    12:31 29.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 НАПЪЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО

    4 13 Отговор
    Са действали служителите на НСО. И тя самата каза че е нямала документи били в колата. Но все пак самата тя каза че е снимала говорила със хора от екипа на Радев но кога е нахалствала да говори със него поискали документ за самоличност но тя няма. Всичко това нейно държание е да не изтърве момента за изява във фейса. Е направи го снимаха я и сега е номер едно. ТЪПОТИЯ ЗА ПАРИ. И ВИДЯ СЕ ЧЕ РАДЕВ Е СРЕД ХОРАТА И ГОВОРИ СЪС МНОГО ОТ ТЯХ.

    Коментиран от #70

    12:31 29.08.2026

  • 69 Това е,

    12 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мдаа":

    съдба, преди 150 години три синджира роби, сега три реда охрана, между другото не му трябва- Радев прескачаше деретата по-ловко от бойците...

    12:33 29.08.2026

  • 70 Анонимен

    12 2 Отговор

    До коментар #68 от "НАПЪЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО":

    Единствено е заобиколен от охрана и хора на служба НЯМА НИКАКВИ ГРАЖДАНИ ХАХАХА ИМА И ПОЛИЦИЯ ДАЖЕ

    Коментиран от #81

    12:33 29.08.2026

  • 71 анонимен

    1 12 Отговор

    До коментар #16 от "Реалност":

    Сега си поеми дълбоко въздух и бавно се потапяй. Знаеш си урока: Нещата, които най-добре умееш, се вършат под вода!

    12:33 29.08.2026

  • 72 Така ли стана последно,

    14 4 Отговор

    До коментар #58 от "Мдаа":

    щото вчера шапките и гавазите твърдяха, че отказала да се легитимира и нямала документи. Прогресивни комунистически лекета!

    Коментиран от #76

    12:33 29.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 анонимен

    1 8 Отговор

    До коментар #23 от "Даа...":

    Нещо друго да искаш да се закрие, му..ьо?

    12:38 29.08.2026

  • 76 Мдаа

    1 10 Отговор

    До коментар #72 от "Така ли стана последно,":

    Лошото е че провокациите на ПП-ДБ им показаха истинската същност. Още немога да забравя клетия куриер и Свирчевата свинщина.

    12:38 29.08.2026

  • 77 Дзак

    2 5 Отговор
    Възраждане мъдро изчакаха проверката!

    12:39 29.08.2026

  • 78 Вие,

    9 2 Отговор

    До коментар #73 от "Денков ти ли си":

    Видяхте ли полицай да се легитимира, като и иска документите, още повече, че имаше и цивилни.
    Като извадят картите с изтекъл срок, щеше да стане и цирк, не само театър...

    12:40 29.08.2026

  • 79 реъверъ

    8 2 Отговор
    заради многото свобода ли и хлопнахте белезниците на жената .... голяма заплаха ...

    12:40 29.08.2026

  • 80 Жоро

    2 9 Отговор
    Цецка ,наистина вади много секси телце, и аз бих искал да я арестувам !!?

    12:40 29.08.2026

  • 81 анонимен

    2 9 Отговор

    До коментар #70 от "Анонимен":

    Че кой премиер не се охранява бе, тропчо? Твоето Бойче не ходеше ли с горили? Даже като отстрелваше колеги-мутри с гранатомет.

    12:41 29.08.2026

  • 82 евалата чалгопитеци

    6 2 Отговор
    Защо не сте по площадите бе? Или вече няма кой да ви плаща?

    Коментиран от #89

    12:43 29.08.2026

  • 83 Хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ама да беее":

    После що сме в дъното на свободата на словото 😆

    12:44 29.08.2026

  • 84 Радев и Борисов са дърти комунисти

    7 1 Отговор
    Най-силната черта на комунистите е, че лъжат безсрамно!

    12:45 29.08.2026

  • 85 Извратеняци и лекета

    7 1 Отговор
    са муньоните подлоги

    12:45 29.08.2026

  • 86 Дзак

    0 0 Отговор
    С трол не се ори!

    12:45 29.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 !!!?

    4 0 Отговор
    Москва - Струмяни !!!?

    12:46 29.08.2026

  • 89 Отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "евалата чалгопитеци":

    Те с площадите се наиграха, монтираха "131 метрова", непробиваема стена.

    Коментиран от #91

    12:48 29.08.2026

  • 90 Дедовия

    5 0 Отговор
    Тогава що арестувахте жената бе КАУНИ !

    Коментиран от #94

    12:50 29.08.2026

  • 91 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Отговор":

    Сега спонсорите им кешират от кацата.

    12:51 29.08.2026

  • 92 ВЪН фат ма ка р "ум€н" "БО(га)ТАШ"!

    3 0 Отговор
    "ПБ"-Пълни Б . клуци! Пълни Б . клуци!
    НОВА ГОДИНА ,НОВ -КЪСМЕТ- р "ум€н" $€ КАТАПУЛТИРА С Г . ЗА НАПРЕД!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
    83г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    12:52 29.08.2026

  • 93 Тодар Живков

    3 0 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    12:52 29.08.2026

  • 94 Епа що

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Дедовия":

    оти главно Каун така разпоред

    12:52 29.08.2026

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