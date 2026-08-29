Правителствената информационна служба за случая в Струмяни: Никой не бе възпрепятстван да общува с Радев

Във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите, Правителствената информационна служба разпространи позиция:
При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба.
Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Безочие на куб
11:54 29.08.2026
2 Чак пък
11:54 29.08.2026
3 Царя Дава !
Не Дава !
Стария Трик !
На !
Управляващките !
11:54 29.08.2026
4 Ама да беее
Коментиран от #83
11:55 29.08.2026
5 Василеску
11:55 29.08.2026
6 Овчар
Коментиран от #13
11:55 29.08.2026
7 И нито думичка за заплютия зам. министър
11:55 29.08.2026
8 "Кимон Георгиев" Премиер Министър...
Апетита му идвал с яденето!
Единствения фашист оцелял от комунистическата чистка през 1944 година!
Живял на свобода до 1969 година!!!
11:57 29.08.2026
9 Дрън, дрън съветски чугун
Гледайте интервю на Асен Генов с Гергана.
За лъжите на властта и за един незаконен арест.
И още на видео се вижда, че Радев е бил на 30-40 метра, когато са я арестували, така че твърденията на кРадев, че не бил разбрал са неверни. Стана му навик на резидента да лъже при всяка негова поява.
11:58 29.08.2026
10 Защо
На клипа се вижда една протестърка по сценарий на опозицията.
Коментиран от #50, #54
11:58 29.08.2026
11 Да питам
Коментиран от #56
11:58 29.08.2026
12 !!!?
Ще се окаже, че Румен Кеша е отишъл в Струмяни да награди Гергана...с белезници !!!?
11:58 29.08.2026
13 Това е новия български ...
До коментар #6 от "Овчар":"Кимон Георгиев "!
11:59 29.08.2026
14 Анонимен
11:59 29.08.2026
15 Абе....
12:00 29.08.2026
16 Реалност
- Незаконосъобразно задържане – липсва реално основание по чл. 72 ЗМВР?
- Прекомерна употреба на физическа сила – законът допуска сила само когато е абсолютно необходима.
- Белезници – трябва да има конкретна необходимост, а не да се използват по подразбиране.
- Нарушени права на задържаното лице – разяснени ли са правата ѝ, осигурен ли е достъп до адвокат и връчена ли е заповедта? НЕ!
И най-важното:
Това, че НСО е поискала съдействие, не дава на полицията автоматично право да задържа и употребява сила. Полицията сама носи отговорност да прецени законността на действията си.
Ако човек не носи лична карта, това може да е административно нарушение. То не означава автоматично право на 24-часово задържане и употреба на сила.
Тук не става дума дали харесваме или не харесваме конкретната жена.
Става дума за нещо много по-важно:
В България полицията е длъжна да спазва закона – включително когато срещу нея стои неудобен гражданин.
Оставки за действията на МВР и НСО!
Законът трябва да важи и за тези, които го прилагат.
Коментиран от #71
12:01 29.08.2026
17 Мунчо = Бойко
Коментиран от #19
12:01 29.08.2026
18 Копринков
12:02 29.08.2026
19 Муньо задмина и Боко
До коментар #17 от "Мунчо = Бойко":Бойко не ги арестуваше публично на селския площад за незададени въпроси.
12:02 29.08.2026
20 върха на подигравката
Това, което сме видели не е това , което изглежда, а е това, което ще ни обясняват официално от правителствената информационна служба, на която от сега нататък особено и без съмнение, ще се налага да се доверяваме. Заповедта се изпълнява без разсъждение.
12:03 29.08.2026
21 Анонимен
12:04 29.08.2026
22 Ти си
Коментиран от #28
12:04 29.08.2026
23 Даа...
Полицаи бият още двама мъже.
Обяснението на властта, че това не се е случило в присъствието на Премиера, макар че на едното видео се вижда как е на не повече от 30 метра, т.е. има пряка видимост.
Клета клетост!
Радев ако иска ПР да си наеме специалисти, но днес българите разбраха колко струва човекът от Славяново.
А НСО трябва да се закрие.
Коментиран от #75
12:04 29.08.2026
24 !!!?
Съветски практики...!!!?
12:04 29.08.2026
25 РАДЕВ МАСОНА
Коментиран от #47
12:05 29.08.2026
26 Анонимен
12:05 29.08.2026
27 Эвдокия
Коментиран от #36, #57
12:06 29.08.2026
28 Според Копринката и новият Фюрер Мунчо
До коментар #22 от "Ти си":изглежда да е "аксция в помощ на пострадалите".
12:06 29.08.2026
29 Безспорни факти
2. По Закона за МВР, органът на МВР има ясна рамка, при която може да поиска удостоверяване на самоличността, което може да стане и по ДРУГИ начини, различни от предоставяне на лична карта;
3. Самото задържане за установяване на самоличност става само "при невъзможност да се установи" личността на място, по друг начин. Юристи да кажат дали аз чета закона правилно.
- - -
Цитираните закони:
Закон за българските лични документи
Чл. 3. (1) Документите за самоличност удостоверяват самоличността, а при необходимост - и гражданството, чрез съдържащите се в тях данни.
Чл. 6. Гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност.
За удостоверяване на самоличността от органите на МВР и правото да задържат някого за установяване на самоличност.
Закон за МВР:
Чл. 70. (1) Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице:
1. за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;
2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;
3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
4. на контролен пункт, организиран от полицейските органи;
5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдейс
Коментиран от #31
12:06 29.08.2026
30 Слави Василев
12:07 29.08.2026
31 Безспорни факти
До коментар #29 от "Безспорни факти":5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.
(2) Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето, СВЕДЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНА САМОЛИЧНОСТ, които познават лицето, или ПО ДРУГ НАЧИН, годен за събиране на достоверни данни.
Чл. 72.
(1) Полицейските органи могат да задържат лице:
4. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 70;
12:07 29.08.2026
32 АГАТ а Кристи
Преписали са го дума по дума от там
12:07 29.08.2026
33 Анонимен
12:07 29.08.2026
34 След
12:10 29.08.2026
35 КГБ посочва кой да управлява бг
12:11 29.08.2026
36 Али Гатор
До коментар #27 от "Эвдокия":Тази къща на три ката за която говориш жената с минималната си пенсия я е строили със заплатата си и късайко от залата си !
Теб просто те е яд че неможеш да имаш нещо такова без да се налага и внуците ти да го изплащат
12:11 29.08.2026
37 Анонимен
12:12 29.08.2026
38 Анонимен
12:13 29.08.2026
39 Рубльов
12:13 29.08.2026
40 “НИКОЙ не е възпрепятстван да общува”
Коментиран от #45
12:13 29.08.2026
41 Лъжете!
Коментиран от #73, #74
12:14 29.08.2026
42 Мдаа
Коментиран от #52
12:15 29.08.2026
43 Лъжете!
12:15 29.08.2026
44 Тази
12:15 29.08.2026
45 Или за Мунчо, Копринков и шефа им Шишко
До коментар #40 от "“НИКОЙ не е възпрепятстван да общува”":госпожата от селото "е никой".
12:16 29.08.2026
46 Недопустимо
Коментиран от #61
12:16 29.08.2026
47 !!!?
До коментар #25 от "РАДЕВ МАСОНА":Какви провокации бе !?
Я виж с каква кохорта се е замъкнал в селото, за да каже, това което закон държавата е длъжна да даде на бедстващите, а не по желание на Мистър Кеш !
И какво е направил - гавазите му обособили "зона за сигерност" сред потопа който е сполетял селото в което Гергана доброволно подпомага бедстващите си съселяни, а Мистър Кеш и слага пранги "за неподчинение" !!!
В кое време живее този дерибей...в турско ли !!!?
12:17 29.08.2026
48 Исторически парк
Коментиран от #51, #53, #66
12:17 29.08.2026
49 Кретените нямат свършване
на НСО. За нищо не става. Тая служба толкова гафове е направила ,че е за закриване. Малоумници,съдействие искали в едно село с двеста жители и то половината цигани дрещу една психично болна жена доброволка ,която си иска да си отиде при детето ,това си е нейносто село и нищо лошо не е направила.. А тия пък изначално сбъркани ще я водят в районното да я установяват.. Смях и срам. Прости та прости като налъми..
12:17 29.08.2026
50 Мериленд
До коментар #10 от "Защо":Защото и те трябва да излъжат
12:18 29.08.2026
51 Фаране фалирал.
До коментар #48 от "Исторически парк":изчипка ли чичо си вмирасан Потник в новото "историческо селище"? Викни и Чорапа да го изпкъпеш и него, ХАХАХААХА!
12:19 29.08.2026
52 Въпрос
До коментар #42 от "Мдаа":А,аз да те питам, наистина ли жена, която помага в калта трябва да е с лична карта в джоба/затова е глобена/? И дали премера и министрите бяха с лични карти в момента?
Коментиран от #58
12:21 29.08.2026
53 !!!?
До коментар #48 от "Исторически парк":Какво ти пречи украинското знаме на тебе бе праисторичиски rлупак?
12:22 29.08.2026
54 Конана
До коментар #10 от "Защо":Ами питай властта, т ролчо
12:22 29.08.2026
55 отец Чапаев и Петка
12:23 29.08.2026
56 Боруна Лом
До коментар #11 от "Да питам":...НИКОГА... ЗАЕДНО СА! НО ГО ИГРАЯТ,,РАЗЕДИНЕНИ,, ЗА ПРЕД ОВЧИЯТ НАРОД
12:24 29.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мдаа
До коментар #52 от "Въпрос":Лична карта е имала, но не и журналистическа за каквато се е представяла, но как да има такава като не е никаква журналистка? Личната карта от начало не е искала да я дава, но после я е дала.
Коментиран от #69, #72
12:25 29.08.2026
59 Чудничка демокрация
12:25 29.08.2026
60 Милиционерите
12:25 29.08.2026
61 ЕДИН
До коментар #46 от "Недопустимо":Аз мисля, че полицаите трябваше да искат личните карти и на останалите хора, намиращи се там, обикновено така се прави. Ама тогава трябваше да има и други задържани...
Коментиран от #63
12:27 29.08.2026
62 Лопата Орешник
12:27 29.08.2026
63 На тоя плешивия каун, дето го вардят
До коментар #61 от "ЕДИН":милицаит поискаха ли му документите да се легитимира, че аз не го познавам, но ми се види, че може би тероризира цялата държава.
12:28 29.08.2026
64 Стенли
12:29 29.08.2026
65 Рундьовите гавази
12:30 29.08.2026
66 Мериленд
До коментар #48 от "Исторически парк":А на твоя профил руското знаме ли е. Факт, чедърпат жена, която не е престъпник, а престъпниците ги пускат да бягат
12:31 29.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 НАПЪЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО
Коментиран от #70
12:31 29.08.2026
69 Това е,
До коментар #58 от "Мдаа":съдба, преди 150 години три синджира роби, сега три реда охрана, между другото не му трябва- Радев прескачаше деретата по-ловко от бойците...
12:33 29.08.2026
70 Анонимен
До коментар #68 от "НАПЪЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО":Единствено е заобиколен от охрана и хора на служба НЯМА НИКАКВИ ГРАЖДАНИ ХАХАХА ИМА И ПОЛИЦИЯ ДАЖЕ
Коментиран от #81
12:33 29.08.2026
71 анонимен
До коментар #16 от "Реалност":Сега си поеми дълбоко въздух и бавно се потапяй. Знаеш си урока: Нещата, които най-добре умееш, се вършат под вода!
12:33 29.08.2026
72 Така ли стана последно,
До коментар #58 от "Мдаа":щото вчера шапките и гавазите твърдяха, че отказала да се легитимира и нямала документи. Прогресивни комунистически лекета!
Коментиран от #76
12:33 29.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 анонимен
До коментар #23 от "Даа...":Нещо друго да искаш да се закрие, му..ьо?
12:38 29.08.2026
76 Мдаа
До коментар #72 от "Така ли стана последно,":Лошото е че провокациите на ПП-ДБ им показаха истинската същност. Още немога да забравя клетия куриер и Свирчевата свинщина.
12:38 29.08.2026
77 Дзак
12:39 29.08.2026
78 Вие,
До коментар #73 от "Денков ти ли си":Видяхте ли полицай да се легитимира, като и иска документите, още повече, че имаше и цивилни.
Като извадят картите с изтекъл срок, щеше да стане и цирк, не само театър...
12:40 29.08.2026
79 реъверъ
12:40 29.08.2026
80 Жоро
12:40 29.08.2026
81 анонимен
До коментар #70 от "Анонимен":Че кой премиер не се охранява бе, тропчо? Твоето Бойче не ходеше ли с горили? Даже като отстрелваше колеги-мутри с гранатомет.
12:41 29.08.2026
82 евалата чалгопитеци
Коментиран от #89
12:43 29.08.2026
83 Хаха
До коментар #4 от "Ама да беее":После що сме в дъното на свободата на словото 😆
12:44 29.08.2026
84 Радев и Борисов са дърти комунисти
12:45 29.08.2026
85 Извратеняци и лекета
12:45 29.08.2026
86 Дзак
12:45 29.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 !!!?
12:46 29.08.2026
89 Отговор
До коментар #82 от "евалата чалгопитеци":Те с площадите се наиграха, монтираха "131 метрова", непробиваема стена.
Коментиран от #91
12:48 29.08.2026
90 Дедовия
Коментиран от #94
12:50 29.08.2026
91 така е
До коментар #89 от "Отговор":Сега спонсорите им кешират от кацата.
12:51 29.08.2026
92 ВЪН фат ма ка р "ум€н" "БО(га)ТАШ"!
НОВА ГОДИНА ,НОВ -КЪСМЕТ- р "ум€н" $€ КАТАПУЛТИРА С Г . ЗА НАПРЕД!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
83г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
12:52 29.08.2026
93 Тодар Живков
12:52 29.08.2026
94 Епа що
До коментар #90 от "Дедовия":оти главно Каун така разпоред
12:52 29.08.2026