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Илияна Йотова: Другата седмица ще знаете името на кандидата за вицепрезидент

Илияна Йотова: Другата седмица ще знаете името на кандидата за вицепрезидент

29 Август, 2026 12:12 435 21

  • илияна йотова-
  • стара загора-
  • вицепрезидент

Президентът уточни, че на 8 септември ще станат ясни и имената в инициативния комитет

Илияна Йотова: Другата седмица ще знаете името на кандидата за вицепрезидент - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Другата седмица ще знаете името на кандидата за вицепрезидент. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Тя допълни, че на 8 септември ще станат ясни и имената в инициативния комитет.

Йотова е в Стара Загора за откриването на Националния тракийски събор „Богородична стъпка 2026“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    12 2 Отговор
    Ще турят някой фатмак като Румбата.

    Коментиран от #4

    12:13 29.08.2026

  • 2 Кво Ме Интересува !

    13 1 Отговор
    Ти Просто !

    Не Ставаш !

    12:15 29.08.2026

  • 3 Дам

    6 0 Отговор
    Копринката или Гергов биха били подходящи за поста в тази двойка

    12:20 29.08.2026

  • 4 Да те светна по въпроса:

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Простата и крадлива Тиква Борисов ще се кандидатира и ще бъде вице на Пеевски.

    12:20 29.08.2026

  • 5 ветропоказател

    4 0 Отговор
    По посока на разразилия се ураган на възмущение от ареста в Струмяни, президентката декларира, че е изцяло на страната на арестуваната, заради важността на човешките права.

    12:21 29.08.2026

  • 6 Мунчовица

    7 0 Отговор
    Гергана Петрова президент.

    12:21 29.08.2026

  • 7 На кого

    8 0 Отговор
    му е притрябвало , ма , другарке ?

    12:23 29.08.2026

  • 8 Реалист

    7 0 Отговор
    Според мен Деси Радева е най-подходяща. Така или иначе ще бъде nogлога на резидента и лъжеца кРадев, защо да не бъде в по семейна обстановка.

    12:23 29.08.2026

  • 9 Кажи честно ... 🤣

    4 0 Отговор
    На румбата шадравана кво му има ?!
    Такъв лиZaч няма къде да намери. Онази кондуктор-тpaвepc от посоль го е обучила на всички тънкости.

    12:26 29.08.2026

  • 10 Ще е същият като йоца

    4 0 Отговор
    Ще са трите рунди

    12:27 29.08.2026

  • 11 Читав

    4 1 Отговор
    няма да е със сигурност !

    12:29 29.08.2026

  • 12 Пиша дисертация на тема:

    3 2 Отговор
    " Защо всички женки имат поглед, все едно току що са им изяли десерта"!

    12:30 29.08.2026

  • 13 Луна, президент!

    3 1 Отговор
    Луна №1 за президент!

    12:31 29.08.2026

  • 14 бушприт

    0 1 Отговор
    Това каза президентката Илияна Йотова пред журналисти.

    12:36 29.08.2026

  • 15 Баце

    0 0 Отговор
    Не ме интересува

    12:43 29.08.2026

  • 16 Мериленд

    1 0 Отговор
    Мислиш ли, че ме интересува. Не уважавам хора, които коленичат пред Гундяев

    12:46 29.08.2026

  • 17 НАЦИОНАЛИСТ

    3 0 Отговор
    ПРАВ Е БАЙ ГАНЬО(BG), Ч€ В$ИЧКИТ€ $А МА$ КА РИ, САМО КОЦЕТО НЕ Е!
    ВЪЗРАЖДАНЕ! ВЪЗРАЖДАНЕ! НИКАКВИ Ч€РВ€НИ $ЛИВИ КАТО йото ва та -М А $ Т И Я!
    КОСТАДИНОВ ПРЕЗИДЕНТ, р "ум€н" рад€в-УВОЛН€Н!
    83г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
    НОВА ГОДИНА -НОВ КЪСМЕТ - рад€в $€ КАТАПУЛТИРА $ Г . ЗА НАПР€Д!

    12:48 29.08.2026

  • 18 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ХИЧ НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА!КОГА ЩЕ ВЛЯЗАТ УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЗАТВОРА?

    12:50 29.08.2026

  • 19 кешефт

    0 0 Отговор
    Копринката?

    12:51 29.08.2026

  • 20 Мъпет шоу

    0 0 Отговор
    Цвъки и Арета му Шиши ментори на РунДя ще ти сложат някое уж прогресивно ченгенце то е ясно. ДС винаги е зад кадър

    12:52 29.08.2026

  • 21 БОЦ - ко

    0 0 Отговор
    Ничком падна пред Гундяев,
    И разцелува му краката,
    Комунистите ги знаем, -
    Що е руско - все е "свято"

    12:52 29.08.2026

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