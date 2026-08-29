Илияна Йотова: Другата седмица ще знаете името на кандидата за вицепрезидент

Другата седмица ще знаете името на кандидата за вицепрезидент. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Тя допълни, че на 8 септември ще станат ясни и имената в инициативния комитет.

Йотова е в Стара Загора за откриването на Националния тракийски събор „Богородична стъпка 2026“.