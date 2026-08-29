Илияна Йотова: Другата седмица ще знаете името на кандидата за вицепрезидент

Другата седмица ще знаете името на кандидата за вицепрезидент. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.
Тя допълни, че на 8 септември ще станат ясни и имената в инициативния комитет.
Йотова е в Стара Загора за откриването на Националния тракийски събор „Богородична стъпка 2026“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #4
12:13 29.08.2026
2 Кво Ме Интересува !
Не Ставаш !
12:15 29.08.2026
3 Дам
12:20 29.08.2026
4 Да те светна по въпроса:
До коментар #1 от "хъхъ":Простата и крадлива Тиква Борисов ще се кандидатира и ще бъде вице на Пеевски.
12:20 29.08.2026
5 ветропоказател
12:21 29.08.2026
6 Мунчовица
12:21 29.08.2026
7 На кого
12:23 29.08.2026
8 Реалист
12:23 29.08.2026
9 Кажи честно ... 🤣
Такъв лиZaч няма къде да намери. Онази кондуктор-тpaвepc от посоль го е обучила на всички тънкости.
12:26 29.08.2026
10 Ще е същият като йоца
12:27 29.08.2026
11 Читав
12:29 29.08.2026
12 Пиша дисертация на тема:
12:30 29.08.2026
13 Луна, президент!
12:31 29.08.2026
14 бушприт
12:36 29.08.2026
15 Баце
12:43 29.08.2026
16 Мериленд
12:46 29.08.2026
17 НАЦИОНАЛИСТ
ВЪЗРАЖДАНЕ! ВЪЗРАЖДАНЕ! НИКАКВИ Ч€РВ€НИ $ЛИВИ КАТО йото ва та -М А $ Т И Я!
КОСТАДИНОВ ПРЕЗИДЕНТ, р "ум€н" рад€в-УВОЛН€Н!
83г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
НОВА ГОДИНА -НОВ КЪСМЕТ - рад€в $€ КАТАПУЛТИРА $ Г . ЗА НАПР€Д!
12:48 29.08.2026
18 Боруна Лом
12:50 29.08.2026
19 кешефт
12:51 29.08.2026
20 Мъпет шоу
12:52 29.08.2026
21 БОЦ - ко
И разцелува му краката,
Комунистите ги знаем, -
Що е руско - все е "свято"
12:52 29.08.2026