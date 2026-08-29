КЗП: Търговците могат да бъдат глобени с до 100 000 евро за всеки необосновано поскъпнал продукт

До 100 000 евро могат да достигнат санкциите за всеки необосновано завишен продукт. Това каза в предаването „Тази събота“ по бТВ Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).
Според последните законови промени от 9 август КЗП вече има повече правомощия за контрол на необоснованото покачване на цените. Комисията има право да преценява дали поскъпването отговаря на разходите и дали има икономически фактор за него.
„Първата разлика е, че вече не следим дали на етикетите правилно е изписана цената в евро и в лева. Тя вече не съществува в повечето магазини, но не е забранено, ако продължава да бъде поставена там като ориентир за потребителите.“, сподели Колячев.
По думите му втората разлика е увеличаването на санкциите. „Те вече са много по-сериозни от преди. Тогава минималната санкция беше 5000 лева за необосновано повишение на цените, равностойност на 2500 евро. Сега минималната санкция е 10 000 евро. Това се отнася за всеки конкретен продукт и за всеки конкретен обект, който има търговското дружество“.
„Ако имате 40 магазина, в които продавате на една и съща необосновано завишена цена, това означава, че ще имате 40 магазина по 10 000 евро минимална санкция. Те могат да достигнат дори и до 100 000 евро за всеки конкретен продукт“, посочи Колячев.
„Санкционният режим е инструментът, който ще даде достатъчно амбиции на търговците на дребно да спазват закона и да не повишават необосновано цените си. Вече сме стартирали проверки в редица сектори“, коментира той.
Той обясни, че тази седмица са свалили информация от 40 онлайн магазини. „Същевременно проверяваме цените и във физическите магазини, изискваме от дружествата информация за обосновката на цените“.
„Стартирали сме проверки в много различни сектори. Изискваме много голям, широк спектър от продукти. Наблюдаваме, изискваме данни за цените им и където има увеличение, започваме да анализираме дали то е обосновано или не“, каза Колячев.
В момента КЗП до голяма степен сравнява цени на плочки, строителни материали, инструменти и други.
„Наблюдаваме увеличение на цените на частни детски градини, частни училища, най-различен набор от курсове, предназначени за деца, спортни съоръжения, басейни на закрито, всякакви видове тренировки, защото считаме, че това е един от многото фактори, които влияят за усещането ни за високи цени. Не е само сиренето и олиото“, посочи той.
Според Колячев санкционният режим не е бил достатъчно респектиращ към търговците. „Бяхме наложили санкция от 15 хиляди евро на един огромен паркинг. Това не притесняваше собственика, защото той, като си е вдигнал цените по две през времето, за което е бил с вдигнатите цени, е успял да спечели повече, отколкото тази санкция“.
„Същото е и за големи търговски вериги, които понасят санкции от размера на 2500-10 хиляди евро в някои отделни случаи, което не ги възпира. Едни санкции трябва да имат възпиращ ефект. Тези предвидени санкции ще имат такъв ефект. Може да бъдем сигурни всички“, посочи той.
По думите му обективните икономически фактори, отнесени към поскъпването на крайната стойност на продукта, се отчитат. „Има инфлационни процеси. Има външни фактори, които не зависят от търговеца - данъци, увеличение на работни заплати, разходи за ток, консумативи, производствени разходи в някои случаи, общи разходи, доставни цени“.
„Най-логичното обяснение за поскъпването ти е, когато доставната цена се покачва на съответни продукти. Разбира се, че това е допустимо да бъде отразено и в крайната продажна цена. Но когато доставната цена е поскъпнала с една единица, крайната цена не може да поскъпне с две единици“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
11:48 29.08.2026
2 Проверки
11:48 29.08.2026
3 Въпрос
11:48 29.08.2026
4 Дрън, Дрън, Дрън
И колко търговци глобите?
Онзи ден от центъра до Люлин дадох 15 евро за такси демек 30 лева. Кога сме давали толкова?
Коментиран от #40
11:49 29.08.2026
5 Шофьор на ТИР
При Кирчо при 120$ за барел, цените бяха с 20% по ниски. Нафтата беше най-много 3,40. Сега при Мунчо, при цена на барел от по малко от 80 $, нафтата е 1,85€ къде отива разликата? Олигарсите от Лукоил, които крадевите спаси от санкции ли храним ? Докога ще слугуват на московските олигарси, не ни ли стигат нашите, които "пребориха" като назначиха техните протежета на високи държавнически постове?
11:49 29.08.2026
6 затвор за тези
Коментиран от #16
11:49 29.08.2026
7 Конспиратор
Коментиран от #36
11:52 29.08.2026
8 Може,
11:52 29.08.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
Цената на администрацията , милицията, кривораздаването се повиши с повече от 50%, без да получим насреща нищо. Всъщност получихме - сметката за заемите, които изтеглиха 4-тата цетка на ДС-БКП и ще плащаме заедно с децата и внуците ни в следващите десетилетия.
11:52 29.08.2026
10 Ако е лош търговеца , продавача.
11:55 29.08.2026
11 Баба Ранга
11:56 29.08.2026
12 Нексус
Един пакет бисквити, който беше 2.50 лв, сега е 2.50 еу.
Боядисване на кола - беше 200-250 лв на елемент, сега е 200 евро.
И така е с всичко.
Кого ще глобят?
Взехме най-лошото от комунизма, от капитализма - то и капитализъм няма, все още управляват внуците на тези от ДС, а сега и от ЕС взимаме само цените.
Нищо учудващо за Територията.
11:56 29.08.2026
13 Абе
11:58 29.08.2026
14 Питане
Все известен факт е, че всички те са продукти на комунистическата партия - партиини секретари на ТКЗС-та, АПК-та и нагоре по веригата, + председателите на ТКЗС-тата, АПК-тата, ДЗС-тата и т.н. по веригата. Те - същите изкупиха техниката за жълти стотинки и земята от "собственици" на същата цена. Така "другарите" се преродиха в едри земевладелци и с чатали върху враговете на българина диктуват цените...
А ти си лай, за заблуда на стадото и за собствен она.НИ.зъм , не Щаст ни ко !!!
12:00 29.08.2026
15 Факт
12:03 29.08.2026
16 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "затвор за тези":Еврото не ти е ВИНОВНО !!!
Еврото НЕ МОЖЕ САМО ДА СИ ВДИГНЕ ЦИФРАТА СПРЯМО ЛЕВА!
При положение, че имаш ДВЕ гънки, сам ще разбереш къде е причината, но явно нямаш, както повече от половината стадо.
12:05 29.08.2026
17 Лопата Орешник
Коментиран от #25
12:07 29.08.2026
18 Аве смешко,
Баста!!!!!!
12:07 29.08.2026
19 2020
Този ббезделник Колячев да ходи пази кошерите от мечки, явно не става за нищо....
12:08 29.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Комуналните услуги
12:15 29.08.2026
22 ЧИНОВНИКА
12:16 29.08.2026
23 Нексус
До коментар #20 от "ОФФФ":Като цяло за у нас свободната икономика не е много подходяща, тъй като нямаме търговци с морал.
В целия ЕС стоките от първа необходимост не са мръднали и цент нагоре, тук са в тавана.
12:16 29.08.2026
24 Уфффф
12:17 29.08.2026
25 Нексус
До коментар #17 от "Лопата Орешник":Истинските търговци постигат голямата печалба с голям оборот, а не високи цени.
Твоето искане, съпроводено с високи цени, показва единствено лакомщина, алчност, липса на съвест и ганьовщина.
Умният търговец действа другояче.
Коментиран от #32, #35
12:18 29.08.2026
26 Точно
12:19 29.08.2026
27 доставната цена от Европа
12:21 29.08.2026
28 ОБЕКТИВЕН
12:22 29.08.2026
29 Има инфлационни процеси ли ?
12:22 29.08.2026
30 Как Да Стопиш ?
Инфлация ?
12:28 29.08.2026
31 извод
12:30 29.08.2026
32 Нима "Глупавия" !
До коментар #25 от "Нексус":Не Го Прави !
Ямата Е Сега !
Докато !
Може !
12:31 29.08.2026
33 Какво е "необосновано поскъпнал продукт"
12:33 29.08.2026
34 Мериленд
12:38 29.08.2026
35 Лопата Орешник
До коментар #25 от "Нексус":Аз не осъществявам търговска дейност! Давам пример! Погрешно подхождат с тия лакардии за надценката! Само казвам, че ако съм лакомник, това би било моята обосновка! А ако пазара е свободен, лакомията ми ще бъде наказана от потребителите и ще остана без клиенти за сметка на по умерените цени при конкуренцията! И затова давам пример с горивата!! Защото в думата конкуренция е заровено кучето, а не в надценката! Надценките са резултат от липсата на реална конкуренция и наличието на картели и монополи!! И при храните заради няколко вериги, част от които са с един си собственик и при горивата, където твърдо има олигопол! Разбрали са се гадовете с гадове и когато единият каже ХОП , всички скачат заедно! Не ти оставят шанс да идеш при другия и да приложиш принципа на свободния пазар! Остават малките бензиностанции, но те освен малки са останали и малко, защото правилата и регулации са такива, че за големите играчи е детска игра да ги следват, а за малките е борба за оцеляване и те дори да искат не могат да свалят цената толкова, че да конкурират веригите. Освен това са и малко, както казах, и по 1 евро да пуснат горивото, няма как всички да се вредят и пак се стичат при големите, щото нямат избор! Те това е то монопол и това трябва да се бори, а не че Бай Хой продавал таратор по 20 евро!
12:38 29.08.2026
36 Мериленд
До коментар #7 от "Конспиратор":В русе през 2023г.смяна на водомер, който се доставя от фирмата, която го сменя 52 лева за водомер, труд, пломба. 2026 година същото, но за 80 евро. Проверяват ли НЕ!
12:43 29.08.2026
37 си пън
12:47 29.08.2026
38 Лакеите на Пентагона
12:47 29.08.2026
39 Тахумба
12:48 29.08.2026
40 си пън
До коментар #4 от "Дрън, Дрън, Дрън":що не ползва автобус,плащате после се жалвате,както казваше един премиер,за бога не купувайте,ама ганчо не иска да си разваля кефа и плаща и реве
12:51 29.08.2026