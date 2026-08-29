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КЗП: Търговците могат да бъдат глобени с до 100 000 евро за всеки необосновано поскъпнал продукт

КЗП: Търговците могат да бъдат глобени с до 100 000 евро за всеки необосновано поскъпнал продукт

29 Август, 2026 11:43 606 40

  • кзп-
  • александър колячев-
  • търговци

Когато доставната цена е поскъпнала с една единица, крайната цена не може да поскъпне с две, посочи Александър Колячев

КЗП: Търговците могат да бъдат глобени с до 100 000 евро за всеки необосновано поскъпнал продукт - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До 100 000 евро могат да достигнат санкциите за всеки необосновано завишен продукт. Това каза в предаването „Тази събота“ по бТВ Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Според последните законови промени от 9 август КЗП вече има повече правомощия за контрол на необоснованото покачване на цените. Комисията има право да преценява дали поскъпването отговаря на разходите и дали има икономически фактор за него.

„Първата разлика е, че вече не следим дали на етикетите правилно е изписана цената в евро и в лева. Тя вече не съществува в повечето магазини, но не е забранено, ако продължава да бъде поставена там като ориентир за потребителите.“, сподели Колячев.

По думите му втората разлика е увеличаването на санкциите. „Те вече са много по-сериозни от преди. Тогава минималната санкция беше 5000 лева за необосновано повишение на цените, равностойност на 2500 евро. Сега минималната санкция е 10 000 евро. Това се отнася за всеки конкретен продукт и за всеки конкретен обект, който има търговското дружество“.

„Ако имате 40 магазина, в които продавате на една и съща необосновано завишена цена, това означава, че ще имате 40 магазина по 10 000 евро минимална санкция. Те могат да достигнат дори и до 100 000 евро за всеки конкретен продукт“, посочи Колячев.

„Санкционният режим е инструментът, който ще даде достатъчно амбиции на търговците на дребно да спазват закона и да не повишават необосновано цените си. Вече сме стартирали проверки в редица сектори“, коментира той.

Той обясни, че тази седмица са свалили информация от 40 онлайн магазини. „Същевременно проверяваме цените и във физическите магазини, изискваме от дружествата информация за обосновката на цените“.

„Стартирали сме проверки в много различни сектори. Изискваме много голям, широк спектър от продукти. Наблюдаваме, изискваме данни за цените им и където има увеличение, започваме да анализираме дали то е обосновано или не“, каза Колячев.

В момента КЗП до голяма степен сравнява цени на плочки, строителни материали, инструменти и други.

„Наблюдаваме увеличение на цените на частни детски градини, частни училища, най-различен набор от курсове, предназначени за деца, спортни съоръжения, басейни на закрито, всякакви видове тренировки, защото считаме, че това е един от многото фактори, които влияят за усещането ни за високи цени. Не е само сиренето и олиото“, посочи той.

Според Колячев санкционният режим не е бил достатъчно респектиращ към търговците. „Бяхме наложили санкция от 15 хиляди евро на един огромен паркинг. Това не притесняваше собственика, защото той, като си е вдигнал цените по две през времето, за което е бил с вдигнатите цени, е успял да спечели повече, отколкото тази санкция“.

„Същото е и за големи търговски вериги, които понасят санкции от размера на 2500-10 хиляди евро в някои отделни случаи, което не ги възпира. Едни санкции трябва да имат възпиращ ефект. Тези предвидени санкции ще имат такъв ефект. Може да бъдем сигурни всички“, посочи той.

По думите му обективните икономически фактори, отнесени към поскъпването на крайната стойност на продукта, се отчитат. „Има инфлационни процеси. Има външни фактори, които не зависят от търговеца - данъци, увеличение на работни заплати, разходи за ток, консумативи, производствени разходи в някои случаи, общи разходи, доставни цени“.

„Най-логичното обяснение за поскъпването ти е, когато доставната цена се покачва на съответни продукти. Разбира се, че това е допустимо да бъде отразено и в крайната продажна цена. Но когато доставната цена е поскъпнала с една единица, крайната цена не може да поскъпне с две единици“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 0 Отговор
    Търговците в България за посредниците и прекупвачите ,те държат монопола и определят цената..Този тумор е вреден и ненужен на никой..

    11:48 29.08.2026

  • 2 Проверки

    5 0 Отговор
    Колкото е по-голяма глобата, толкова и вероятността за корупция се покачва. Не може да въжеш гладно куче да пази склад с колбаси. Законодателите трябва да мислят над процедура за лицензиране на дейността и правото да бъдеш дпбронамерен търговец, Тогава губиш всичко.

    11:48 29.08.2026

  • 3 Въпрос

    12 0 Отговор
    А за твоята необосновано висока заплата неотговаряща на умствения ти капацитет на кого да се оплача?

    11:48 29.08.2026

  • 4 Дрън, Дрън, Дрън

    13 0 Отговор
    Само си говорите и нищо не правите всички стоки и услуги са едно към едно лев - евро.
    И колко търговци глобите?
    Онзи ден от центъра до Люлин дадох 15 евро за такси демек 30 лева. Кога сме давали толкова?

    Коментиран от #40

    11:49 29.08.2026

  • 5 Шофьор на ТИР

    10 1 Отговор
    Защо горивата са толкова скъпи ?
    При Кирчо при 120$ за барел, цените бяха с 20% по ниски. Нафтата беше най-много 3,40. Сега при Мунчо, при цена на барел от по малко от 80 $, нафтата е 1,85€ къде отива разликата? Олигарсите от Лукоил, които крадевите спаси от санкции ли храним ? Докога ще слугуват на московските олигарси, не ни ли стигат нашите, които "пребориха" като назначиха техните протежета на високи държавнически постове?

    11:49 29.08.2026

  • 6 затвор за тези

    11 3 Отговор
    Които ни вкараха в еврото и ни ограбиха половината пари. Съд за тези продажници!

    Коментиран от #16

    11:49 29.08.2026

  • 7 Конспиратор

    7 0 Отговор
    А какво показва проверка на топлинните счетоводители , единствено определящи марката на радио водомер за топла вода, както и на труда за смяната му?

    Коментиран от #36

    11:52 29.08.2026

  • 8 Може,

    8 0 Отговор
    но със сигурност няма да бъдат глобявани.

    11:52 29.08.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Подавам сигнал.
    Цената на администрацията , милицията, кривораздаването се повиши с повече от 50%, без да получим насреща нищо. Всъщност получихме - сметката за заемите, които изтеглиха 4-тата цетка на ДС-БКП и ще плащаме заедно с децата и внуците ни в следващите десетилетия.

    11:52 29.08.2026

  • 10 Ако е лош търговеца , продавача.

    5 1 Отговор
    Купувачите купуват един път. Ако стоката е дефицит значи няма производство. А защо няма? Какви са тия глоби ? Подобни суми са предпоставка за рекет и изнудване от служителите на КЗП. А и къде по света има глоби за завишени цени?

    11:55 29.08.2026

  • 11 Баба Ранга

    4 0 Отговор
    Продадох връзка магданоз за 2 евро !

    11:56 29.08.2026

  • 12 Нексус

    9 0 Отговор
    Точно на мукавей ще ги глобят.
    Един пакет бисквити, който беше 2.50 лв, сега е 2.50 еу.
    Боядисване на кола - беше 200-250 лв на елемент, сега е 200 евро.
    И така е с всичко.
    Кого ще глобят?
    Взехме най-лошото от комунизма, от капитализма - то и капитализъм няма, все още управляват внуците на тези от ДС, а сега и от ЕС взимаме само цените.
    Нищо учудващо за Територията.

    11:56 29.08.2026

  • 13 Абе

    8 0 Отговор
    Всички знаем, че говорят глупости, те знаят, че говорят глупости, вече почва да става много досадно...

    11:58 29.08.2026

  • 14 Питане

    3 0 Отговор
    Производителите на пшеница търговци ли са, след като си продават продукцията ?
    Все известен факт е, че всички те са продукти на комунистическата партия - партиини секретари на ТКЗС-та, АПК-та и нагоре по веригата, + председателите на ТКЗС-тата, АПК-тата, ДЗС-тата и т.н. по веригата. Те - същите изкупиха техниката за жълти стотинки и земята от "собственици" на същата цена. Така "другарите" се преродиха в едри земевладелци и с чатали върху враговете на българина диктуват цените...
    А ти си лай, за заблуда на стадото и за собствен она.НИ.зъм , не Щаст ни ко !!!

    12:00 29.08.2026

  • 15 Факт

    3 1 Отговор
    Това правителство е изключително вредно за България,опитват се да копаят Бойковото дъно!

    12:03 29.08.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "затвор за тези":

    Еврото не ти е ВИНОВНО !!!
    Еврото НЕ МОЖЕ САМО ДА СИ ВДИГНЕ ЦИФРАТА СПРЯМО ЛЕВА!
    При положение, че имаш ДВЕ гънки, сам ще разбереш къде е причината, но явно нямаш, както повече от половината стадо.

    12:05 29.08.2026

  • 17 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Обосновано е всичко! В пазарна икономика сме и имам право да си определям цените, в свободния пазар на база търсене и предлагане ще ме регулира, а не КЗП! Нещо май ви липсва комунизмът, а? Ми искам по хубава кола, по добър живот за жената и по добър квартал, това ако не е обосновка, кво е? Я вие обосновано ми кажете що преди години при 120 долара за барел дизела беше 1.90лв, а сега при 100 долара за барел и 1.90 евро! КЗП???? Нещо?

    Коментиран от #25

    12:07 29.08.2026

  • 18 Аве смешко,

    8 0 Отговор
    я стига с врели, некипели. Никой вече не ви се връзва на глупостите. Най-добре е да ви закриват та да не харчите народни пари.
    Баста!!!!!!

    12:07 29.08.2026

  • 19 2020

    4 0 Отговор
    Вестник телеграф мач от 77 цента / 1.50 лева, след отпадане на отбелязване на БЪЛГАРСКАТА цена - стана изведнъж 1.00 евро. Точно 30% (тридесет процента)
    Този ббезделник Колячев да ходи пази кошерите от мечки, явно не става за нищо....

    12:08 29.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Комуналните услуги

    2 0 Отговор
    необосновано поскъпнал продукт ли са да питам ?

    12:15 29.08.2026

  • 22 ЧИНОВНИКА

    2 0 Отговор
    Гледа уплашено.

    12:16 29.08.2026

  • 23 Нексус

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ОФФФ":

    Като цяло за у нас свободната икономика не е много подходяща, тъй като нямаме търговци с морал.
    В целия ЕС стоките от първа необходимост не са мръднали и цент нагоре, тук са в тавана.

    12:16 29.08.2026

  • 24 Уфффф

    1 0 Отговор
    Ключовото тук е "с ДО 100 000". Щом е до, значи може и по-малко. И естествено ще бъде много по-малко. Плашат гаргите, в действителност никой няма да наложи такава санкция. И търговците го знаят. Цялата работа отново е "мижи да те лажем"

    12:17 29.08.2026

  • 25 Нексус

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Лопата Орешник":

    Истинските търговци постигат голямата печалба с голям оборот, а не високи цени.
    Твоето искане, съпроводено с високи цени, показва единствено лакомщина, алчност, липса на съвест и ганьовщина.
    Умният търговец действа другояче.

    Коментиран от #32, #35

    12:18 29.08.2026

  • 26 Точно

    2 0 Отговор
    КЗП до голяма степен е нарушителя !

    12:19 29.08.2026

  • 27 доставната цена от Европа

    2 0 Отговор
    и Азия се покачва ежедневно. На луди ли се правят? Ами митата?

    12:21 29.08.2026

  • 28 ОБЕКТИВЕН

    1 0 Отговор
    Проблемът е от принципно естество. При неолибералната пазарна икономика, която безкритично прегърнахме, ДЪРЖАВАТА НЯМА ПРАВО да регулира цени. Просто няма законов механизъм. И ако ПБ ви лъжат, че има, правете се изводи що за хора са. Ама не е честно така, ще кажете, държавата трябва да ... Добре, съгласен съм, но това изисква смяна на МОДЕЛА!!! Връщаме портрета на Живков и Комисията за държавен и финансов контрол + доста други неща и всичко се идва на мястото. Не щете? Да плющят камшиците по гърбовете ни тогава... Въпрос на избор.

    12:22 29.08.2026

  • 29 Има инфлационни процеси ли ?

    0 0 Отговор
    Че то покупателната стойност на еврото намаля за година със 100% поне.

    12:22 29.08.2026

  • 30 Как Да Стопиш ?

    0 0 Отговор
    Авансовата !

    Инфлация ?

    12:28 29.08.2026

  • 31 извод

    0 0 Отговор
    От всичко написано във форума следва че всички тези институции, които защитават или контролират са безсмислени и ненужни в това им качество.

    12:30 29.08.2026

  • 32 Нима "Глупавия" !

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нексус":

    Не Го Прави !

    Ямата Е Сега !

    Докато !

    Може !

    12:31 29.08.2026

  • 33 Какво е "необосновано поскъпнал продукт"

    1 0 Отговор
    Мърлячев, ще ви скъсат от съдене! Муньо ви "навърза" с дивотиите си

    12:33 29.08.2026

  • 34 Мериленд

    0 0 Отговор
    Пълно е с продукти в в веригите, чийто цени са сменени едно към едно от лев в евро. Пример замразен грах в Лидл. Не че някой се интересува.

    12:38 29.08.2026

  • 35 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нексус":

    Аз не осъществявам търговска дейност! Давам пример! Погрешно подхождат с тия лакардии за надценката! Само казвам, че ако съм лакомник, това би било моята обосновка! А ако пазара е свободен, лакомията ми ще бъде наказана от потребителите и ще остана без клиенти за сметка на по умерените цени при конкуренцията! И затова давам пример с горивата!! Защото в думата конкуренция е заровено кучето, а не в надценката! Надценките са резултат от липсата на реална конкуренция и наличието на картели и монополи!! И при храните заради няколко вериги, част от които са с един си собственик и при горивата, където твърдо има олигопол! Разбрали са се гадовете с гадове и когато единият каже ХОП , всички скачат заедно! Не ти оставят шанс да идеш при другия и да приложиш принципа на свободния пазар! Остават малките бензиностанции, но те освен малки са останали и малко, защото правилата и регулации са такива, че за големите играчи е детска игра да ги следват, а за малките е борба за оцеляване и те дори да искат не могат да свалят цената толкова, че да конкурират веригите. Освен това са и малко, както казах, и по 1 евро да пуснат горивото, няма как всички да се вредят и пак се стичат при големите, щото нямат избор! Те това е то монопол и това трябва да се бори, а не че Бай Хой продавал таратор по 20 евро!

    12:38 29.08.2026

  • 36 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Конспиратор":

    В русе през 2023г.смяна на водомер, който се доставя от фирмата, която го сменя 52 лева за водомер, труд, пломба. 2026 година същото, но за 80 евро. Проверяват ли НЕ!

    12:43 29.08.2026

  • 37 си пън

    0 0 Отговор
    тез частни училища да им спират държавните субсидии,има предостатъчно училища,кат искат частно си плащат всичко

    12:47 29.08.2026

  • 38 Лакеите на Пентагона

    0 0 Отговор
    Е неа как, капитализмът ги закриля и мачка останалите.

    12:47 29.08.2026

  • 39 Тахумба

    0 0 Отговор
    Този с нацистката мутра е голям лаладжия.

    12:48 29.08.2026

  • 40 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дрън, Дрън, Дрън":

    що не ползва автобус,плащате после се жалвате,както казваше един премиер,за бога не купувайте,ама ганчо не иска да си разваля кефа и плаща и реве

    12:51 29.08.2026

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