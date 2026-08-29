КЗП: Търговците могат да бъдат глобени с до 100 000 евро за всеки необосновано поскъпнал продукт

До 100 000 евро могат да достигнат санкциите за всеки необосновано завишен продукт. Това каза в предаването „Тази събота“ по бТВ Александър Колячев, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Според последните законови промени от 9 август КЗП вече има повече правомощия за контрол на необоснованото покачване на цените. Комисията има право да преценява дали поскъпването отговаря на разходите и дали има икономически фактор за него.

„Първата разлика е, че вече не следим дали на етикетите правилно е изписана цената в евро и в лева. Тя вече не съществува в повечето магазини, но не е забранено, ако продължава да бъде поставена там като ориентир за потребителите.“, сподели Колячев.

По думите му втората разлика е увеличаването на санкциите. „Те вече са много по-сериозни от преди. Тогава минималната санкция беше 5000 лева за необосновано повишение на цените, равностойност на 2500 евро. Сега минималната санкция е 10 000 евро. Това се отнася за всеки конкретен продукт и за всеки конкретен обект, който има търговското дружество“.

„Ако имате 40 магазина, в които продавате на една и съща необосновано завишена цена, това означава, че ще имате 40 магазина по 10 000 евро минимална санкция. Те могат да достигнат дори и до 100 000 евро за всеки конкретен продукт“, посочи Колячев.

„Санкционният режим е инструментът, който ще даде достатъчно амбиции на търговците на дребно да спазват закона и да не повишават необосновано цените си. Вече сме стартирали проверки в редица сектори“, коментира той.

Той обясни, че тази седмица са свалили информация от 40 онлайн магазини. „Същевременно проверяваме цените и във физическите магазини, изискваме от дружествата информация за обосновката на цените“.

„Стартирали сме проверки в много различни сектори. Изискваме много голям, широк спектър от продукти. Наблюдаваме, изискваме данни за цените им и където има увеличение, започваме да анализираме дали то е обосновано или не“, каза Колячев.

В момента КЗП до голяма степен сравнява цени на плочки, строителни материали, инструменти и други.

„Наблюдаваме увеличение на цените на частни детски градини, частни училища, най-различен набор от курсове, предназначени за деца, спортни съоръжения, басейни на закрито, всякакви видове тренировки, защото считаме, че това е един от многото фактори, които влияят за усещането ни за високи цени. Не е само сиренето и олиото“, посочи той.

Според Колячев санкционният режим не е бил достатъчно респектиращ към търговците. „Бяхме наложили санкция от 15 хиляди евро на един огромен паркинг. Това не притесняваше собственика, защото той, като си е вдигнал цените по две през времето, за което е бил с вдигнатите цени, е успял да спечели повече, отколкото тази санкция“.

„Същото е и за големи търговски вериги, които понасят санкции от размера на 2500-10 хиляди евро в някои отделни случаи, което не ги възпира. Едни санкции трябва да имат възпиращ ефект. Тези предвидени санкции ще имат такъв ефект. Може да бъдем сигурни всички“, посочи той.

По думите му обективните икономически фактори, отнесени към поскъпването на крайната стойност на продукта, се отчитат. „Има инфлационни процеси. Има външни фактори, които не зависят от търговеца - данъци, увеличение на работни заплати, разходи за ток, консумативи, производствени разходи в някои случаи, общи разходи, доставни цени“.

„Най-логичното обяснение за поскъпването ти е, когато доставната цена се покачва на съответни продукти. Разбира се, че това е допустимо да бъде отразено и в крайната продажна цена. Но когато доставната цена е поскъпнала с една единица, крайната цена не може да поскъпне с две единици“.