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Мечка изяде 150 кг мед и повреди кошери край Асеновград

Мечка изяде 150 кг мед и повреди кошери край Асеновград

29 Август, 2026 11:22 996 24

  • кафява мечка-
  • мед-
  • пчелин

Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро

Мечка изяде 150 кг мед и повреди кошери край Асеновград - 1
Снимка: Община Асеновград
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кафява мечка изяде 150 кг. мед и повреди кошери в пчелин в землището на асеновградското село Сини връх в местността "Чотрова махала", съобщиха от общинската администрация.

Мечката е влизала в пчелина в продължение на седем последователни дни през тъмната част от денонощието. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях.

Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, с цел да се предотврати повторно нападение.

Специално свикана комисия е извършила оглед и след направените констатации, е отправила предложение към директора на РИОСВ - Пловдив засегнатият собственик да получи обезщетение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    11 3 Отговор
    А ба как да изяде 25 килограма мед на нощ....ще и се качи кръвната захар...

    Коментиран от #10

    11:27 29.08.2026

  • 2 Мечка изяде 150 кг мед

    22 3 Отговор
    таз мечка по лакома и гладна от наш тиква угоения

    Коментиран от #16

    11:28 29.08.2026

  • 3 Зелен праз

    8 11 Отговор
    А Шиши и чичо му Румен погълнаха цялата държава за няма 100 дни!

    11:29 29.08.2026

  • 4 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ

    6 5 Отговор
    АМА МНОГО ЛАКОМА М€ЧКА, $ИГУРНО € Г€Р Б€ РА $Т КА -М€ЧКА П€ Д€ РА. $Т КА!
    "ПБ" -НОВИЯТ Г€РБ! "ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!

    11:30 29.08.2026

  • 5 мечката кат тукашните крадци на кьор

    13 2 Отговор
    софра държавна оставени безнаказано да бъркат в кацата с мед и да лапат колко могат

    11:30 29.08.2026

  • 6 Иванчо справедлив

    12 0 Отговор
    Записите от камерата ще се признаят ли за доказателствен материал в съда? Баба Меца трябва да бъде осъдена по закон да плати щетите!

    11:31 29.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мнение

    6 9 Отговор
    Както е тръгнало със рази защита на животните, накрая мечките ще ни изадат и нас.

    11:32 29.08.2026

  • 9 Мечки-те се приготвят за Зимен Сън

    6 4 Отговор
    и Есента е сезонът когато животинките трупат мас и калории за (хайбернейшън, демек зимен сън),
    колкото повече мечки в България толкова повече от същото, когато няма Храна за Мечки, Мечки-те изяждат Хората.❤️🤣🇧🇬❗️

    11:34 29.08.2026

  • 10 Чума

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "БеГемот":

    Ендокринолозите са в ужаст!

    11:37 29.08.2026

  • 11 почнахте и тук както побежданате Русия

    9 3 Отговор
    Тя ако изяде 150 кила мед не диабет ми ще се гътне на мига от захар.Това са 6 тенекии големи мед бе Факти прес.

    11:39 29.08.2026

  • 12 1488

    8 0 Отговор
    в долната статия заглавието беше

    "Мечка край Асеновград изяде 150 килограма мед за 7 дни"

    още льжи ще добавите ли

    11:42 29.08.2026

  • 13 1488

    5 0 Отговор
    в долната статия заглавието беше

    "Мечка край Асеновград изяде 150 килограма мед за 7 дни"

    ся и кошери рушала
    още льжи ще добавите ли

    11:43 29.08.2026

  • 14 Абе

    6 0 Отговор
    Да са благодарят, че не е бил мечок, че и да ги такова.

    11:46 29.08.2026

  • 15 Ухааа

    6 0 Отговор
    Тая мека да не е един тон? Да кажем, че е похапнала, а другият мед е станал неизползваем по земята.

    11:49 29.08.2026

  • 16 150

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мечка изяде 150 кг мед":

    Не бе, брат, толкова е заявил алчният собственик на кошерите, за да получи помощ за 150 кг, а той ше продаде 140 от тях по 18 евро бурканЯ!!!

    11:57 29.08.2026

  • 17 DW смърди

    4 2 Отговор
    Абе бие във ФАКти как работите бе?
    Две статии за едно и също нещо в разстояние на 5 минути.
    План нямате ли кой и какво да прави или както дойде?
    Ами я си представете, че всички диванета там решите да пишете само за тая мечка, кой ще пише за успехите на Зеленски?
    Или там имате дежурства и дневални?
    :)

    Коментиран от #23

    12:04 29.08.2026

  • 18 Поредната лудост

    0 4 Отговор
    С тези мечки отдавна е опасно. Не разбирам защо трябва да се страхуваме да отидем в планината с децата си, само защото някой е решил, че трябва да ги пазим.

    Коментиран от #19

    12:08 29.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 В България !

    1 1 Отговор
    Фантасмагории !

    От !

    Всякакъв !

    Тип !

    Коментиран от #21

    12:12 29.08.2026

  • 21 Кат почнеш !

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "В България !":

    От Радевите !

    Та стигнеш !

    До Тези !

    На Прчеларя!

    12:14 29.08.2026

  • 22 Новите Братушки

    1 1 Отговор
    Сигурно е била руска мечка и за всичко виновен е Путин ,ще ви каже всеки Ка.путин !

    12:23 29.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мара подробната

    0 0 Отговор
    И кой и как сметна колко мед има в кошерите?Едни си палят заведенията заради слабия сезон,друг си троши кошерите и иска обезщетение от държавата.А застраховка има ли?Оставете държавата мира бе!Нали искахте капитализъм.Или не ви е удобен,а?

    12:41 29.08.2026

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