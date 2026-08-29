Мечка изяде 150 кг мед и повреди кошери край Асеновград

Кафява мечка изяде 150 кг. мед и повреди кошери в пчелин в землището на асеновградското село Сини връх в местността "Чотрова махала", съобщиха от общинската администрация.
Мечката е влизала в пчелина в продължение на седем последователни дни през тъмната част от денонощието. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях.
Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, с цел да се предотврати повторно нападение.
Специално свикана комисия е извършила оглед и след направените констатации, е отправила предложение към директора на РИОСВ - Пловдив засегнатият собственик да получи обезщетение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БеГемот
Коментиран от #10
11:27 29.08.2026
2 Мечка изяде 150 кг мед
Коментиран от #16
11:28 29.08.2026
3 Зелен праз
11:29 29.08.2026
4 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ
"ПБ" -НОВИЯТ Г€РБ! "ПБ"-ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
11:30 29.08.2026
5 мечката кат тукашните крадци на кьор
11:30 29.08.2026
6 Иванчо справедлив
11:31 29.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мнение
11:32 29.08.2026
9 Мечки-те се приготвят за Зимен Сън
колкото повече мечки в България толкова повече от същото, когато няма Храна за Мечки, Мечки-те изяждат Хората.❤️🤣🇧🇬❗️
11:34 29.08.2026
10 Чума
До коментар #1 от "БеГемот":Ендокринолозите са в ужаст!
11:37 29.08.2026
11 почнахте и тук както побежданате Русия
11:39 29.08.2026
12 1488
"Мечка край Асеновград изяде 150 килограма мед за 7 дни"
още льжи ще добавите ли
11:42 29.08.2026
13 1488
"Мечка край Асеновград изяде 150 килограма мед за 7 дни"
ся и кошери рушала
още льжи ще добавите ли
11:43 29.08.2026
14 Абе
11:46 29.08.2026
15 Ухааа
11:49 29.08.2026
16 150
До коментар #2 от "Мечка изяде 150 кг мед":Не бе, брат, толкова е заявил алчният собственик на кошерите, за да получи помощ за 150 кг, а той ше продаде 140 от тях по 18 евро бурканЯ!!!
11:57 29.08.2026
17 DW смърди
Две статии за едно и също нещо в разстояние на 5 минути.
План нямате ли кой и какво да прави или както дойде?
Ами я си представете, че всички диванета там решите да пишете само за тая мечка, кой ще пише за успехите на Зеленски?
Или там имате дежурства и дневални?
:)
Коментиран от #23
12:04 29.08.2026
18 Поредната лудост
Коментиран от #19
12:08 29.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 В България !
От !
Всякакъв !
Тип !
Коментиран от #21
12:12 29.08.2026
21 Кат почнеш !
До коментар #20 от "В България !":От Радевите !
Та стигнеш !
До Тези !
На Прчеларя!
12:14 29.08.2026
22 Новите Братушки
12:23 29.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мара подробната
12:41 29.08.2026