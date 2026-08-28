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Гюров: Един незададен въпрос в Струмяни сега води до други въпроси

Гюров: Един незададен въпрос в Струмяни сега води до други въпроси

28 Август, 2026 19:48 1 423 102

  • андрей гюров-
  • въпрос-
  • струмяни

Разбираме неудобството от това да се чуват гласове, които не радват властта, но свободата и демокрацията струват повече. Не мислите ли, г-да и дами управляващи?, пита бившият служебен премиер 

Гюров: Един незададен въпрос в Струмяни сега води до други въпроси - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"След като депутат от ПБ обясни на парламентарните журналисти, че той ще посочва кой може да задава въпроси, днес в Струмяни станахме свидетели на задържането на журналист, граждански активист, който искаше да зададе въпрос." Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров във фейсбук, цитиран от novini.bg.

Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО.

По първоначална информация задържаната жена беше представена като местна журналистка, което предизвика остри реакции в социалните мрежи. Последва официална информация от МВР, в която се посочва, че жената се е опитала да влезе в обособеното място за журналисти, но не е представила нито лична, нито журналистическа карта. Това е наложило органите на МВР да потърсят съдействие от служители на НСО. Жената е била задържана, а впоследствие освободена.

Ето позицията по случая на Андрей Гюров, публикувана на страницата му в социалната мрежа:

"Темата за законността и пропорционалността на тези действия трябва да оставим на министъра на вътрешните работи. Но очевидно не е ставало въпрос за предотвратяване на терористичен акт, нали?

Разбираме неудобството от това да се чуват гласове, които не радват властта, но свободата и демокрацията струват повече. Не мислите ли, г-да и дами управляващи?
Един незададен въпрос в Струмяни сега води до други въпроси. Ето един - дали свободата и демокрацията не струват повече от политическото удобство?"


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    58 17 Отговор
    Държали са се с нея като с всеки друг гражданин без документи. Единственото различно е, че е от "нашите".

    19:52 28.08.2026

  • 2 Не ги харесвам ППДБ, но

    22 51 Отговор
    ако се стигне до балотаж между Гуро и Мунчевица, ще хвърлям за Гюро. Не искам фашистите Крадев, Копраинакта му и шефа им Шиши да завладеят всичките държвани институции!

    Коментиран от #58

    19:55 28.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    33 9 Отговор
    В ОБЩИНА СТРУМЯНИ СА НАЙ - ДИВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОПГ СИК ПЕТРИЧКИЯ КЛОН И ГЕРБ
    .....
    ПИСАЛ СЪМ ПОДРОБНО ЗА ТЯХ В ПОКАЗАНИЯ ДАДЕНИ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА И ОТ ПОБЕДЕЛНИК ГИ ИМАТ И ДАНС И МВР ДЕМЕРДЖИЕВ
    .....
    НЕВЪЗМОЖНО Е ДА ГИ ОБЯСНЯ 100 СТРАНИЦИ С ИМЕНА И НОМЕРА НА ФИРМИ В ЕДИН КОМЕНТАР ОТ 10 РЕДА :)

    Коментиран от #11

    19:55 28.08.2026

  • 4 Аномнимен

    8 5 Отговор
    Мошето Моузес ще си плати за всичкия терор и организиран геноцид срещу българите с лихвите. Сково в ада ще гори!

    19:56 28.08.2026

  • 5 Гюров,

    40 11 Отговор
    аз няма да гласувам за теб!

    Коментиран от #67

    19:56 28.08.2026

  • 6 ДОН ЧО

    21 15 Отговор
    На снимката Гюрофт ми мяза на сэветски паметник като комсомолец с решитерен взор в бъдещето.

    Коментиран от #20, #69

    19:57 28.08.2026

  • 7 Въпроса

    29 14 Отговор
    До кога мислите че ще ви търпим да давате пари на Зеля и киевската хунта?

    19:57 28.08.2026

  • 8 авторитарен едноличен режим

    6 11 Отговор
    ------Това е наложило органите на МВР да потърсят съдействие от служители на НСО.-------
    Точно обратното НСО е поискало съдействие на МВР да задържи с белезници напористата журналистка под дежурния мвр лаф за изясняване на самоличността.

    19:58 28.08.2026

  • 9 Аве

    32 13 Отговор
    Джендъpгюро не се напъвай, може да станеш президент само на прайда на понитата!

    Коментиран от #32

    19:58 28.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Алтернативния

    4 17 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Сигурен ли си, че Муньо ага и Ментарджи бей не ги ги пребориха тия диви струмянски гербаджии с поръчковия арест на тая жена?

    19:59 28.08.2026

  • 12 Вярващ

    32 9 Отговор
    Толкова сте жалки, че поради липса какво да коментирате правите от нищо проблем. Законите в страната за за всички. Аман от "активисти" в таьи държава. Заради такива "активисти" още не можем да завършим магистрала Струма за да не измират хора.

    Коментиран от #42

    19:59 28.08.2026

  • 13 ХиХи

    17 4 Отговор
    На времето като идва Свирчо Тромпета от зад големата локва беха казали на хората да не се полазват на балконите по Цариградско щото да не го думнат сикрет сървисис. Как ше действат мислиш срещу на бай Доню кортежа ако има такава кифла. Уж сме за ред ама не мноо анархисти

    20:00 28.08.2026

  • 14 айдееее,

    18 7 Отговор
    бях се притеснил че юнак гюро го няма на сцената!

    20:00 28.08.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 5 Отговор
    ДАЖЕ СИКАДЖИИТЕ НЕ УСПЯХА ДА МЕ УРЕДЯТ ДА ВЛЯЗА ПРИ БАБА ВАНГА БЕЗ РЕД :)
    .....
    ГЮРОВ НЕ ЗНАЕ НИЩО ЗА РОДНИЯ СИ КРАЙ , ИЛИ ПО - ТОЧНО ЗНАЕ , НО СИ ТРАЙКА ЗАЩОТО Е НА ЗАПЛАТА ПРИ СИК ПЕТРИЧКИЯ КЛОН :)
    .....
    ОЩЕ ПО СРАМНО Е ЗА КАНДЕВ - КОЙТО Е БИЛ ПОЛИЦАЙ ТАМ :(

    20:01 28.08.2026

  • 16 Само да питам

    24 7 Отговор
    Каква точно журналистка е въпросната госпожа? Към коя телевизия, радио, вестник или друга форма на информационен портал?

    Коментиран от #25, #33

    20:01 28.08.2026

  • 17 Хааххх

    8 6 Отговор
    Ходи да снимаш тикток ве дурт пруч

    20:01 28.08.2026

  • 18 Име

    19 7 Отговор
    Гюро кривоустий, скрий се и не се показвай!

    20:01 28.08.2026

  • 19 Има един, единствен въпрос

    15 7 Отговор
    Има ли Гюро глава или няма?

    Коментиран от #41

    20:02 28.08.2026

  • 20 Без майтап

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "ДОН ЧО":

    Сега може да му се препише че заглушителя в София е негов. Пропагандата ще тръби Гюров изпълзя от тунела вперил жаден поглед в президентството.

    20:02 28.08.2026

  • 21 за превенция

    3 7 Отговор
    Няма превишаване на правомощия от силоваците. Има превишаване на стремежа за лоялност към спуснатите инструкции от първия.

    20:02 28.08.2026

  • 22 Гробар

    19 8 Отговор
    Каква демокрация бе боклук петрохански? Нали другарчетата ти педофили от ппдб отказаха референдум на народа.

    20:02 28.08.2026

  • 23 Гошо

    18 8 Отговор
    Гюров ,свободата и демокрацията обаче,не означават безредие и провокации Ако според теб това е свободата и демокрацията ,извинявай ама предпочитам диктатурата и тиранията тогава Тая мърла че си е търсила боя търсила го ,жалко само че е намерила само една глоба Макар че сега могат и да ѝ добавят още една -за дребно хулиганство

    20:02 28.08.2026

  • 24 Хаген Дас

    20 0 Отговор
    В България няма медия която да отразява обективно! Всяка заела страна и предава само в нейна полза!

    Коментиран от #27

    20:02 28.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ВСИЧКИ В И К И КАНАЛИЗАЦИЯ , И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕКИ ПОРЪЧКИ
    В ОБЩИНА СТРУМЯНИ МИНАВАТ
    ПРЕЗ ФИРМА - ШЕФА НА КОЯТО Е ОБВЪРЗАН
    С ИПОН 1 НА ВЕНЦИ ИПОНА ;)
    ... АРТ ЦЕНТЪР ЛЮЛИН :)

    Коментиран от #35

    20:03 28.08.2026

  • 27 Това показва, че няма независими и

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хаген Дас":

    обективни медии, а всички са купени и се притежават от някоя политическа шайка. Най-много са на ДПС т.е. и на ПБ

    Коментиран от #55

    20:04 28.08.2026

  • 28 Тиква

    14 8 Отговор
    Гюров отивай си при кая,мая,мерц и други нацюги,там се оплаквай,неприятна подла личност.

    20:04 28.08.2026

  • 29 Факт

    16 6 Отговор
    ,,Темата за законноста..." Законът казва,че трябва да имаш акредитация и лична карта!Винаги за ППДБ закона е само,което те си мислят,че е правилно.Типична петроханска провокация.

    Коментиран от #37

    20:04 28.08.2026

  • 30 Рундьо

    9 5 Отговор
    КОЙ СЪМ АЗ, кои сте вие беее, стадо ???

    20:05 28.08.2026

  • 31 Боа

    11 5 Отговор
    Още Сега се вижда кого ще подкрепи Гюров,-а пък те-него.
    Няква "мотивирована гражданка без ясен произход,-провокатор по поръчка"!

    20:05 28.08.2026

  • 32 Истина

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Аве":

    Друго си е да те обладава жребеца Путинко.

    Коментиран от #45

    20:05 28.08.2026

  • 33 от коя медия

    12 6 Отговор

    До коментар #16 от "Само да питам":

    е съществено, та да се търси отговорност от шефа й, за да се спазва дисциплината и уважение към властта..

    20:05 28.08.2026

  • 34 Ххххх

    20 2 Отговор
    Всички пари дадени или обещани на Украйна да се приберат обратно в България, за да се подпомогнат тези нещастни българи, които с обявените 4000€ помощи от държавата могат само да си избършат.........
    Представете си само колко милиарди са дадени на Украйна и какво можеше да се направи с тях в България, още повече че това са парите на българите.

    Коментиран от #43

    20:05 28.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами

    11 6 Отговор
    То и аз има едни незададен въпрос.
    Бихте посочили от коя точно медия е дамата представила се за журналист?

    Коментиран от #38, #46

    20:06 28.08.2026

  • 37 Факт

    10 8 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Жената си е предоставила на бандитите в униформи личните документи и не е това причината да ѝ сложат прангите мутраците фатмашки!

    Коментиран от #65

    20:08 28.08.2026

  • 38 НПО АКТИВИСКА

    8 4 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    ДЕМЕК - УМНА И КРАСИВА

    20:08 28.08.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Абе фантазьоре,":

    АКО ГИ АРЕСТУВАТ ПРЕДИ СМЯНАТА НА ДЖУДЖЕТУРАТА И НОТАРИУСИТЕ
    ЩЕ ГИ " ОПРАВЯТ"
    ......
    ХУБАВИТЕ РАБОТИ СТАВАТ БАВНО

    20:09 28.08.2026

  • 40 Българин

    10 13 Отговор
    Румен Радев е национален предател и подлога на Путлер.

    Коментиран от #44, #63

    20:09 28.08.2026

  • 41 Не знам за Гюро,

    9 10 Отговор

    До коментар #19 от "Има един, единствен въпрос":

    но фатмакът ви за пореден път доказа, че няма и две мозъчни клетки в пелшивия си каун!

    20:11 28.08.2026

  • 42 АГАТ а Кристи

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Вярващ":

    Абсолютно си прав, "другарю" !
    По ваше време активисти нямаше, но пък имаше партиини секретари с
    3-то, 4-то отделение, които заповядваха на директори с висше какъв да бъде производствения процес в дадено предприятие

    20:11 28.08.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ххххх":

    Целият модел е сбъркан Пари няма да види никой от пострадалите Съсипахме готова държава Сега ни демокрация ни права ни свободи само мизерия и недоимък

    20:12 28.08.2026

  • 44 Ами

    9 5 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    Отивай тогава в окраинското посолство и се запиши доброволец.

    20:12 28.08.2026

  • 45 Аве

    8 5 Отговор

    До коментар #32 от "Истина":

    Еднополовото обладаване си е ваш патент, петроханчо!
    А че Путин ви е мокър сън и колотзад всички знаем😅

    20:13 28.08.2026

  • 46 Дика

    7 9 Отговор

    До коментар #36 от "Ами":

    Трябва да си журналист и задължително в медия за да можеш да зададеш въпрос ли? Като например - Радев, ти страхлива копейка ли си?

    Коментиран от #53, #57, #59

    20:13 28.08.2026

  • 47 Край

    5 7 Отговор
    Ами госпожата като иска да се отърка във властта защо не си носи личната карта. Ами ако в луда и се е опасала с бомби … после пак Путин ще изкарат виновен.

    Коментиран от #50

    20:16 28.08.2026

  • 48 Путин гол до кръста на пони

    5 4 Отговор
    Румба! Так держать! Журналистическая СГ @ Н.

    20:16 28.08.2026

  • 49 Боташа или ботуша на терора

    7 4 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на укробоклуци като лама Гяуро от НПО сектата Педрохан!

    20:16 28.08.2026

  • 50 Тодор Колев

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "Край":

    Кой каза, че не е носила?

    20:17 28.08.2026

  • 51 Гюрова

    4 5 Отговор
    От тоя бягаите с 200😧

    Коментиран от #56

    20:18 28.08.2026

  • 52 Гюрата, ако не даваше паричките ни на Зе

    9 2 Отговор
    щеше да спечели изборите от раз. Много жалко, че Гюрата не е много по-разлзичен в политиките си от предателя моше Кредев.

    20:19 28.08.2026

  • 53 Румен Р@деф

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Дика":

    Аз се приемам като копейка, но не и страхлива. Бих се определил като лоялна копейка.

    20:19 28.08.2026

  • 54 Крадева

    5 0 Отговор
    И мен пак ме нема в целата схема!

    Коментиран от #71

    20:19 28.08.2026

  • 55 Хаген Дас

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Това показва, че няма независими и":

    Кои са на ПБ? По скоро на ПП ДБ и ГЕРБ!

    20:21 28.08.2026

  • 56 Гюрова

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Гюрова":

    През пасьоля, на вакзал с чемаданами и към Мацква! С 200!

    Коментиран от #81

    20:21 28.08.2026

  • 57 реда да се спазва

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Дика":

    В тържествено приготвената "приемна зала" на Струмяни е заделено определено място на "свободни" журналисти, които не бива да се смесват с отреденото място за пострадалите , достатъчно далеч от "съпричастните" им властници.

    20:22 28.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #46 от "Дика":

    Не съм казал това.
    Идва жена при охраната, представя се за журналистка
    и казва че иска да задава въпроси на Радев.
    Охраната иска тя да се легитимира. Тя отказва.
    Какво според теб трябваше да направи охраната?
    Да припомням ли случая с Роберт Фицо?

    20:23 28.08.2026

  • 60 КАЖИ ЗА НЕЗАДАДЕНИТЕ ВЪПРОСИ

    3 2 Отговор
    За ПЕТРОХАНСКАТА ПЕДОЗАВЕРА.

    20:26 28.08.2026

  • 61 Георги

    6 1 Отговор
    ​Николай Караколев („Неудобните“): Изведен с физическо изтласкване от организаторите по време на пресконференция на ПП-ДБ в централата на ДСБ след изборите през април 2023 г.
    ​Симон Милков („Широко отворени очи“): Многократно отстраняван от охраната и полицията при опити да прекъсва предизборни събития и брифинги на ПП и ДБ.
    ​Веселина Томова („Афера“): Не бе допусната заедно с екипа си до пресконференция и партийна среща на „Продължаваме промяната“ във Варна с мотив липса на акредитация.
    ​Цветан Фиков (Агенция „ПИК“): Спиран и физически блокиран от PR екипите при опити да задава въпроси на министри от ПП/ДБ в кулоарите на парламента.

    20:27 28.08.2026

  • 62 Боруна Лом

    0 3 Отговор
    РИМЛЯНИН ДЖУКЛИВ

    20:27 28.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 гергина

    3 3 Отговор
    Блондито не е журналист,а администратор на ФБ група.
    Това ,че си чисти делото е похвално,но истерията й,не

    20:28 28.08.2026

  • 65 Факт

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    "Жената си е предоставила на бандитите в униформи личните документ..." ....но не е имала правилния документ. Маршрутен лист подпечатан от пасоля не е имала. Заверена нотариална клетва във вярност към путлер и путлеризъма не е имала. В този ред.на изясняване на фактите тя е получила единственото логично полагаемо противодействие на правата линия - пранги и в тюрме!

    20:29 28.08.2026

  • 66 Тодор

    4 1 Отговор
    А сега един въпрос към гражданите на България относно А. Гюров, който като служебен премиер сключи 10 годишно споразумение с Украйна без да се допита до никой, а още повече без референдум по въпроса, въпреки, че отлично знае мнението на преобладаващата част от българите относно всякакви заигравки с Украинската корумпирана власт. Необходим ли ни е президент, който не се интересува от мнението на българите ? Необходим ли е на България украински президент, вместо български ?

    Коментиран от #72, #73

    20:30 28.08.2026

  • 67 И аз

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гюров,":

    Също.

    20:32 28.08.2026

  • 68 Да,бе

    3 2 Отговор
    Гюров и кандев са хубава двойка...И не става въпрос за президентските избори.

    20:34 28.08.2026

  • 69 Ми те в това

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДОН ЧО":

    район че всички са с такъв взор. Комсомолецът Плевнелиев бе първи, а и Сервизен не отстъпва...

    20:34 28.08.2026

  • 70 гюро михайлов

    3 2 Отговор
    С отпаднала необходимост

    20:35 28.08.2026

  • 71 Жената,

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Крадева":

    Ви подсказа, ама вие си блеете.

    20:36 28.08.2026

  • 72 НЕ ,НЕ ,НЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Тодор":

    И ПАК НЕЕЕЕЕЕЕ!

    20:38 28.08.2026

  • 73 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Тодор":

    Точно по това споразумение трябва да изпратим поддръжници на окраина в окраина.
    Щом като окраина им е по мила от България да заминават да я защитават.

    20:38 28.08.2026

  • 74 Гяюров сега последно

    3 1 Отговор
    Помак, чфут или ром е?

    Коментиран от #76, #80

    20:40 28.08.2026

  • 75 Андрей Гюров е моя Президент!!

    2 1 Отговор
    Дори да е било законно да я спрат, това не означава автоматично, че задържането е било необходимо и пропорционално.

    20:41 28.08.2026

  • 76 Възмутен

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Гяюров сега последно":

    Обидите не са мнение!

    Коментиран от #83

    20:42 28.08.2026

  • 77 написа бившият служебен премиер

    2 0 Отговор
    Ама тои и да пише ли даже може?

    20:42 28.08.2026

  • 78 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    3 0 Отговор
    С нови данни. Местни възрастни хора са бити от охраната от НСО на мунчо. Възрастен мъж го е заплюл и е повален. Този остане ли още няколко месеца приключена е България

    Коментиран от #95

    20:42 28.08.2026

  • 79 Кой какъв е

    2 1 Отговор
    Не са ли управляващите слуги на народа и не са ли избрани с болшинството от народа. Една препоръка към това болшинство - следващият път идете за гъби. Бъдете здрави и умни!

    20:42 28.08.2026

  • 80 Същите въппоси обаче за Радев?!

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Гяюров сега последно":

    А Румен Радев?...

    20:43 28.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Кривак

    4 0 Отговор
    Трябва да се знае какво точно е направила — само опитала да влезе и да зададе въпрос, отказала ли е да се подчини, оказала ли е съпротива, имало ли е предупреждение и колко време е била задържана.

    20:43 28.08.2026

  • 83 Кво се възмущаваш ти бре?

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Възмутен":

    Че свободата и демокрацията струвала повече и тоя ГюрОФ щял да ти я донесе ли?

    Коментиран от #85

    20:45 28.08.2026

  • 84 Румен Раден не обича неудобни въпроси

    3 1 Отговор
    Ако е била задържана единствено защото е искала да зададе неудобен въпрос — това би било много сериозно и неприемливо.

    20:45 28.08.2026

  • 85 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Кво се възмущаваш ти бре?":

    А Радев, Борисов или Пеевски донесоха ли тия? Наивник!

    Коментиран от #91

    20:46 28.08.2026

  • 86 И "бившият служебен премиер"

    3 0 Отговор
    Беше назначен от .. ?

    20:47 28.08.2026

  • 87 Радев е слуга на народа, а се крие

    2 1 Отговор
    Демократичната власт също трябва да търпи неудобни въпроси и критика.

    20:47 28.08.2026

  • 88 Румун Радев манипулира обществото!!

    2 2 Отговор
    Фразата на Гюров „свободата и демокрацията струват повече от политическото удобство“ е принципно вярна!!

    20:49 28.08.2026

  • 89 Хайде сега иземпика мирчев

    2 2 Отговор
    Кокорчи сапунв Денков да хванат вълната Струмяни а колкото до този папа@гална снимката до като временно изпълняващ длъжност явно до него са стига всички граждани без документи да говорят колко е жалък

    Коментиран от #92

    20:51 28.08.2026

  • 90 Гюров е класи над Румен Радев

    2 3 Отговор
    Свободата и демокрацията не са удобни само когато властта ни харесва. Те се доказват именно тогава, когато въпросите са неудобни.
    Затова въпросът на Гюров е напълно основателен:
    Не струват ли свободата и демокрацията повече от политическото удобство?
    Според мен – категорично да.

    20:51 28.08.2026

  • 91 свободата и демокрацията

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Възмутен":

    Както и свободните медии впрочем са несъвместими с атлантизма и политиките на ЕК !

    20:51 28.08.2026

  • 92 Ирония

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Хайде сега иземпика мирчев":

    Пеевски, ти ли си бре, Шишо?

    20:51 28.08.2026

  • 93 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    гюру си е цървул

    Коментиран от #96

    20:52 28.08.2026

  • 94 Браво, Гюров!

    2 0 Отговор
    Напълно подкрепям думите на Андрей Гюров. Въпросът не е само дали една жена е имала журналистическа карта или дали е била допусната в определена зона. Въпросът е много по-голям – как властта се отнася към хората, които искат да задават въпроси.

    20:52 28.08.2026

  • 95 Това със заплюването на Муньо си

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    струва един бой от гавазите.

    20:52 28.08.2026

  • 96 Истината

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":

    Мунчо хвърчилото си е цървул!
    Гюров е номер 1! И по образование, и по интелект, и по компетентност, и по култура!
    Мунмо е страхливец, не търпи критика!

    20:54 28.08.2026

  • 97 володя

    0 2 Отговор
    поне да беше преспала у мвр и тествана

    20:55 28.08.2026

  • 98 Рундьо хвърчилото се уплаши от жена

    2 0 Отговор
    Когато един гражданин иска да попита управляващите нещо неудобно, отговорът на демократичната власт трябва да бъде отговор, а не страх, натиск и задържане.

    20:55 28.08.2026

  • 99 Разумен

    1 2 Отговор
    Да, охраната има своите правила и задължения. Но и властта има задължение да уважава свободата на словото и правото на гражданите да изразяват позиция и да задават въпроси.

    20:55 28.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Вярно ли е че Андрей Гюров

    1 0 Отговор
    в селският местен университет „Труман“ в Мисуuri, САЩ, в периода от 1994 до 1999 година е бил със стипендия от Мултигруп, само тъй леко да го запитам? И по програма за "сексуално различни" от третият свят?

    20:57 28.08.2026

  • 102 До всички либерални таратайки

    1 0 Отговор
    Който търсят някаква сензация в това ами няма как да стане а колкото до Гюров или кандев пълни смеш@ници като мирчер и компания спомням си как акостираха на брега на Росенец като Колумб хахаха и когато мина шоуто пак гласуваха заедно с ДПС е няма такава партия имаше една с славии тя замина следващите ще са тези

    20:57 28.08.2026

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