Гюров: Един незададен въпрос в Струмяни сега води до други въпроси

"След като депутат от ПБ обясни на парламентарните журналисти, че той ще посочва кой може да задава въпроси, днес в Струмяни станахме свидетели на задържането на журналист, граждански активист, който искаше да зададе въпрос." Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров във фейсбук, цитиран от novini.bg.
Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО.
По първоначална информация задържаната жена беше представена като местна журналистка, което предизвика остри реакции в социалните мрежи. Последва официална информация от МВР, в която се посочва, че жената се е опитала да влезе в обособеното място за журналисти, но не е представила нито лична, нито журналистическа карта. Това е наложило органите на МВР да потърсят съдействие от служители на НСО. Жената е била задържана, а впоследствие освободена.
Ето позицията по случая на Андрей Гюров, публикувана на страницата му в социалната мрежа:
"Темата за законността и пропорционалността на тези действия трябва да оставим на министъра на вътрешните работи. Но очевидно не е ставало въпрос за предотвратяване на терористичен акт, нали?
Разбираме неудобството от това да се чуват гласове, които не радват властта, но свободата и демокрацията струват повече. Не мислите ли, г-да и дами управляващи?
Един незададен въпрос в Струмяни сега води до други въпроси. Ето един - дали свободата и демокрацията не струват повече от политическото удобство?"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
19:52 28.08.2026
2 Не ги харесвам ППДБ, но
Коментиран от #58
19:55 28.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПИСАЛ СЪМ ПОДРОБНО ЗА ТЯХ В ПОКАЗАНИЯ ДАДЕНИ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА И ОТ ПОБЕДЕЛНИК ГИ ИМАТ И ДАНС И МВР ДЕМЕРДЖИЕВ
.....
НЕВЪЗМОЖНО Е ДА ГИ ОБЯСНЯ 100 СТРАНИЦИ С ИМЕНА И НОМЕРА НА ФИРМИ В ЕДИН КОМЕНТАР ОТ 10 РЕДА :)
Коментиран от #11
19:55 28.08.2026
4 Аномнимен
19:56 28.08.2026
5 Гюров,
Коментиран от #67
19:56 28.08.2026
6 ДОН ЧО
Коментиран от #20, #69
19:57 28.08.2026
7 Въпроса
19:57 28.08.2026
8 авторитарен едноличен режим
Точно обратното НСО е поискало съдействие на МВР да задържи с белезници напористата журналистка под дежурния мвр лаф за изясняване на самоличността.
19:58 28.08.2026
9 Аве
Коментиран от #32
19:58 28.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Алтернативния
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Сигурен ли си, че Муньо ага и Ментарджи бей не ги ги пребориха тия диви струмянски гербаджии с поръчковия арест на тая жена?
19:59 28.08.2026
12 Вярващ
Коментиран от #42
19:59 28.08.2026
13 ХиХи
20:00 28.08.2026
14 айдееее,
20:00 28.08.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ГЮРОВ НЕ ЗНАЕ НИЩО ЗА РОДНИЯ СИ КРАЙ , ИЛИ ПО - ТОЧНО ЗНАЕ , НО СИ ТРАЙКА ЗАЩОТО Е НА ЗАПЛАТА ПРИ СИК ПЕТРИЧКИЯ КЛОН :)
.....
ОЩЕ ПО СРАМНО Е ЗА КАНДЕВ - КОЙТО Е БИЛ ПОЛИЦАЙ ТАМ :(
20:01 28.08.2026
16 Само да питам
Коментиран от #25, #33
20:01 28.08.2026
17 Хааххх
20:01 28.08.2026
18 Име
20:01 28.08.2026
19 Има един, единствен въпрос
Коментиран от #41
20:02 28.08.2026
20 Без майтап
До коментар #6 от "ДОН ЧО":Сега може да му се препише че заглушителя в София е негов. Пропагандата ще тръби Гюров изпълзя от тунела вперил жаден поглед в президентството.
20:02 28.08.2026
21 за превенция
20:02 28.08.2026
22 Гробар
20:02 28.08.2026
23 Гошо
20:02 28.08.2026
24 Хаген Дас
Коментиран от #27
20:02 28.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ОБЩИНА СТРУМЯНИ МИНАВАТ
ПРЕЗ ФИРМА - ШЕФА НА КОЯТО Е ОБВЪРЗАН
С ИПОН 1 НА ВЕНЦИ ИПОНА ;)
... АРТ ЦЕНТЪР ЛЮЛИН :)
Коментиран от #35
20:03 28.08.2026
27 Това показва, че няма независими и
До коментар #24 от "Хаген Дас":обективни медии, а всички са купени и се притежават от някоя политическа шайка. Най-много са на ДПС т.е. и на ПБ
Коментиран от #55
20:04 28.08.2026
28 Тиква
20:04 28.08.2026
29 Факт
Коментиран от #37
20:04 28.08.2026
30 Рундьо
20:05 28.08.2026
31 Боа
Няква "мотивирована гражданка без ясен произход,-провокатор по поръчка"!
20:05 28.08.2026
32 Истина
До коментар #9 от "Аве":Друго си е да те обладава жребеца Путинко.
Коментиран от #45
20:05 28.08.2026
33 от коя медия
До коментар #16 от "Само да питам":е съществено, та да се търси отговорност от шефа й, за да се спазва дисциплината и уважение към властта..
20:05 28.08.2026
34 Ххххх
Представете си само колко милиарди са дадени на Украйна и какво можеше да се направи с тях в България, още повече че това са парите на българите.
Коментиран от #43
20:05 28.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ами
Бихте посочили от коя точно медия е дамата представила се за журналист?
Коментиран от #38, #46
20:06 28.08.2026
37 Факт
До коментар #29 от "Факт":Жената си е предоставила на бандитите в униформи личните документи и не е това причината да ѝ сложат прангите мутраците фатмашки!
Коментиран от #65
20:08 28.08.2026
38 НПО АКТИВИСКА
До коментар #36 от "Ами":ДЕМЕК - УМНА И КРАСИВА
20:08 28.08.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #35 от "Абе фантазьоре,":АКО ГИ АРЕСТУВАТ ПРЕДИ СМЯНАТА НА ДЖУДЖЕТУРАТА И НОТАРИУСИТЕ
ЩЕ ГИ " ОПРАВЯТ"
......
ХУБАВИТЕ РАБОТИ СТАВАТ БАВНО
20:09 28.08.2026
40 Българин
Коментиран от #44, #63
20:09 28.08.2026
41 Не знам за Гюро,
До коментар #19 от "Има един, единствен въпрос":но фатмакът ви за пореден път доказа, че няма и две мозъчни клетки в пелшивия си каун!
20:11 28.08.2026
42 АГАТ а Кристи
До коментар #12 от "Вярващ":Абсолютно си прав, "другарю" !
По ваше време активисти нямаше, но пък имаше партиини секретари с
3-то, 4-то отделение, които заповядваха на директори с висше какъв да бъде производствения процес в дадено предприятие
20:11 28.08.2026
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #34 от "Ххххх":Целият модел е сбъркан Пари няма да види никой от пострадалите Съсипахме готова държава Сега ни демокрация ни права ни свободи само мизерия и недоимък
20:12 28.08.2026
44 Ами
До коментар #40 от "Българин":Отивай тогава в окраинското посолство и се запиши доброволец.
20:12 28.08.2026
45 Аве
До коментар #32 от "Истина":Еднополовото обладаване си е ваш патент, петроханчо!
А че Путин ви е мокър сън и колотзад всички знаем😅
20:13 28.08.2026
46 Дика
До коментар #36 от "Ами":Трябва да си журналист и задължително в медия за да можеш да зададеш въпрос ли? Като например - Радев, ти страхлива копейка ли си?
Коментиран от #53, #57, #59
20:13 28.08.2026
47 Край
Коментиран от #50
20:16 28.08.2026
48 Путин гол до кръста на пони
20:16 28.08.2026
49 Боташа или ботуша на терора
20:16 28.08.2026
50 Тодор Колев
До коментар #47 от "Край":Кой каза, че не е носила?
20:17 28.08.2026
51 Гюрова
Коментиран от #56
20:18 28.08.2026
52 Гюрата, ако не даваше паричките ни на Зе
20:19 28.08.2026
53 Румен Р@деф
До коментар #46 от "Дика":Аз се приемам като копейка, но не и страхлива. Бих се определил като лоялна копейка.
20:19 28.08.2026
54 Крадева
Коментиран от #71
20:19 28.08.2026
55 Хаген Дас
До коментар #27 от "Това показва, че няма независими и":Кои са на ПБ? По скоро на ПП ДБ и ГЕРБ!
20:21 28.08.2026
56 Гюрова
До коментар #51 от "Гюрова":През пасьоля, на вакзал с чемаданами и към Мацква! С 200!
Коментиран от #81
20:21 28.08.2026
57 реда да се спазва
До коментар #46 от "Дика":В тържествено приготвената "приемна зала" на Струмяни е заделено определено място на "свободни" журналисти, които не бива да се смесват с отреденото място за пострадалите , достатъчно далеч от "съпричастните" им властници.
20:22 28.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ами
До коментар #46 от "Дика":Не съм казал това.
Идва жена при охраната, представя се за журналистка
и казва че иска да задава въпроси на Радев.
Охраната иска тя да се легитимира. Тя отказва.
Какво според теб трябваше да направи охраната?
Да припомням ли случая с Роберт Фицо?
20:23 28.08.2026
60 КАЖИ ЗА НЕЗАДАДЕНИТЕ ВЪПРОСИ
20:26 28.08.2026
61 Георги
Симон Милков („Широко отворени очи“): Многократно отстраняван от охраната и полицията при опити да прекъсва предизборни събития и брифинги на ПП и ДБ.
Веселина Томова („Афера“): Не бе допусната заедно с екипа си до пресконференция и партийна среща на „Продължаваме промяната“ във Варна с мотив липса на акредитация.
Цветан Фиков (Агенция „ПИК“): Спиран и физически блокиран от PR екипите при опити да задава въпроси на министри от ПП/ДБ в кулоарите на парламента.
20:27 28.08.2026
62 Боруна Лом
20:27 28.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 гергина
Това ,че си чисти делото е похвално,но истерията й,не
20:28 28.08.2026
65 Факт
До коментар #37 от "Факт":"Жената си е предоставила на бандитите в униформи личните документ..." ....но не е имала правилния документ. Маршрутен лист подпечатан от пасоля не е имала. Заверена нотариална клетва във вярност към путлер и путлеризъма не е имала. В този ред.на изясняване на фактите тя е получила единственото логично полагаемо противодействие на правата линия - пранги и в тюрме!
20:29 28.08.2026
66 Тодор
Коментиран от #72, #73
20:30 28.08.2026
67 И аз
До коментар #5 от "Гюров,":Също.
20:32 28.08.2026
68 Да,бе
20:34 28.08.2026
69 Ми те в това
До коментар #6 от "ДОН ЧО":район че всички са с такъв взор. Комсомолецът Плевнелиев бе първи, а и Сервизен не отстъпва...
20:34 28.08.2026
70 гюро михайлов
20:35 28.08.2026
71 Жената,
До коментар #54 от "Крадева":Ви подсказа, ама вие си блеете.
20:36 28.08.2026
72 НЕ ,НЕ ,НЕ
До коментар #66 от "Тодор":И ПАК НЕЕЕЕЕЕЕ!
20:38 28.08.2026
73 Ами
До коментар #66 от "Тодор":Точно по това споразумение трябва да изпратим поддръжници на окраина в окраина.
Щом като окраина им е по мила от България да заминават да я защитават.
20:38 28.08.2026
74 Гяюров сега последно
Коментиран от #76, #80
20:40 28.08.2026
75 Андрей Гюров е моя Президент!!
20:41 28.08.2026
76 Възмутен
До коментар #74 от "Гяюров сега последно":Обидите не са мнение!
Коментиран от #83
20:42 28.08.2026
77 написа бившият служебен премиер
20:42 28.08.2026
78 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Коментиран от #95
20:42 28.08.2026
79 Кой какъв е
20:42 28.08.2026
80 Същите въппоси обаче за Радев?!
До коментар #74 от "Гяюров сега последно":А Румен Радев?...
20:43 28.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Кривак
20:43 28.08.2026
83 Кво се възмущаваш ти бре?
До коментар #76 от "Възмутен":Че свободата и демокрацията струвала повече и тоя ГюрОФ щял да ти я донесе ли?
Коментиран от #85
20:45 28.08.2026
84 Румен Раден не обича неудобни въпроси
20:45 28.08.2026
85 Възмутен
До коментар #83 от "Кво се възмущаваш ти бре?":А Радев, Борисов или Пеевски донесоха ли тия? Наивник!
Коментиран от #91
20:46 28.08.2026
86 И "бившият служебен премиер"
20:47 28.08.2026
87 Радев е слуга на народа, а се крие
20:47 28.08.2026
88 Румун Радев манипулира обществото!!
20:49 28.08.2026
89 Хайде сега иземпика мирчев
Коментиран от #92
20:51 28.08.2026
90 Гюров е класи над Румен Радев
Затова въпросът на Гюров е напълно основателен:
Не струват ли свободата и демокрацията повече от политическото удобство?
Според мен – категорично да.
20:51 28.08.2026
91 свободата и демокрацията
До коментар #85 от "Възмутен":Както и свободните медии впрочем са несъвместими с атлантизма и политиките на ЕК !
20:51 28.08.2026
92 Ирония
До коментар #89 от "Хайде сега иземпика мирчев":Пеевски, ти ли си бре, Шишо?
20:51 28.08.2026
93 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #96
20:52 28.08.2026
94 Браво, Гюров!
20:52 28.08.2026
95 Това със заплюването на Муньо си
До коментар #78 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":струва един бой от гавазите.
20:52 28.08.2026
96 Истината
До коментар #93 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ":Мунчо хвърчилото си е цървул!
Гюров е номер 1! И по образование, и по интелект, и по компетентност, и по култура!
Мунмо е страхливец, не търпи критика!
20:54 28.08.2026
97 володя
20:55 28.08.2026
98 Рундьо хвърчилото се уплаши от жена
20:55 28.08.2026
99 Разумен
20:55 28.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Вярно ли е че Андрей Гюров
20:57 28.08.2026
102 До всички либерални таратайки
20:57 28.08.2026