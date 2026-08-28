Гюров: Един незададен въпрос в Струмяни сега води до други въпроси

"След като депутат от ПБ обясни на парламентарните журналисти, че той ще посочва кой може да задава въпроси, днес в Струмяни станахме свидетели на задържането на журналист, граждански активист, който искаше да зададе въпрос." Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров във фейсбук, цитиран от novini.bg.

Във връзка с информацията за задържане на гражданка след посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка по случая в МВР и НСО.

По първоначална информация задържаната жена беше представена като местна журналистка, което предизвика остри реакции в социалните мрежи. Последва официална информация от МВР, в която се посочва, че жената се е опитала да влезе в обособеното място за журналисти, но не е представила нито лична, нито журналистическа карта. Това е наложило органите на МВР да потърсят съдействие от служители на НСО. Жената е била задържана, а впоследствие освободена.

Ето позицията по случая на Андрей Гюров, публикувана на страницата му в социалната мрежа:

"Темата за законността и пропорционалността на тези действия трябва да оставим на министъра на вътрешните работи. Но очевидно не е ставало въпрос за предотвратяване на терористичен акт, нали?

Разбираме неудобството от това да се чуват гласове, които не радват властта, но свободата и демокрацията струват повече. Не мислите ли, г-да и дами управляващи?

Един незададен въпрос в Струмяни сега води до други въпроси. Ето един - дали свободата и демокрацията не струват повече от политическото удобство?"