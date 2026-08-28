Сърфист се удари в надуваем „диван“ с туристи, полякиня е в болница

Тежък инцидент с водна атракция край хотел „Воя Бийч Резорт“ в Свети Влас прати полска туристка в болница с три счупени ребра. По информация на Областната дирекция на МВР-Бургас, 42-годишната жена и нейната дъщеря са се возили на надуваем „диван“, когато са станали жертва на неочакван сблъсък в морето.
Двете чужденки наели популярния атракцион от местна база за водни забавления. Надуваемото съоръжение било теглено от джет, управляван от 54-годишен български гражданин. При извършване на рязък завой в близост до брега обаче, джетът се засякъл с движещ се в района сърфист. Последвал силен сблъсък, при който сърфистът отскочил от удара и паднал с цялата си тежест директно върху полската туристка.
Инцидентът е станал в неделя, но разследването по случая е започнало едва три дни по-късно, в сряда, когато е подаден официален сигнал в Районното управление в Несебър. На пострадалата жена е оказана спешна медицинска помощ, като прегледите са установили три фрактури на ребрата.
Полицията изяснява причините за инцидента и дали са спазени правилата за безопасност при разграничаването на зоните за плавателни съдове и водни атракциони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мунчо
✊
11:40 28.08.2026
2 Дзак
Коментиран от #5
11:41 28.08.2026
3 Подкупни мизерници
Коментиран от #4, #6, #8
11:50 28.08.2026
4 Анонимен
До коментар #3 от "Подкупни мизерници":После я слагат при гевреците и царевиците?
11:54 28.08.2026
5 Имаше и истински полякини,
До коментар #2 от "Дзак":а сега има надуваеми.
12:10 28.08.2026
6 Циганин сърфист
До коментар #3 от "Подкупни мизерници":и негър скиор нема !
12:12 28.08.2026
7 Анонимен
12:15 28.08.2026
8 Сила
До коментар #3 от "Подкупни мизерници":В егати филма си се вкарал брааааат ....
"Точка на пречупване " е нищо пред тебе ...
А ти кво по точно взимаш , явно е много добро и те държи яко време ....!!!?
12:21 28.08.2026
9 яница
12:29 28.08.2026
10 Вървящият към реката
13:00 28.08.2026