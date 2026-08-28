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Сърфист се удари в надуваем „диван“ с туристи, полякиня е в болница

Сърфист се удари в надуваем „диван“ с туристи, полякиня е в болница

28 Август, 2026 11:37 932 10

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  • удар-
  • диван-
  • туристи

Полицията изяснява причините за инцидента и дали са спазени правилата за безопасност при разграничаването на зоните за плавателни съдове и водни атракциони

Сърфист се удари в надуваем „диван“ с туристи, полякиня е в болница - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент с водна атракция край хотел „Воя Бийч Резорт“ в Свети Влас прати полска туристка в болница с три счупени ребра. По информация на Областната дирекция на МВР-Бургас, 42-годишната жена и нейната дъщеря са се возили на надуваем „диван“, когато са станали жертва на неочакван сблъсък в морето.

Двете чужденки наели популярния атракцион от местна база за водни забавления. Надуваемото съоръжение било теглено от джет, управляван от 54-годишен български гражданин. При извършване на рязък завой в близост до брега обаче, джетът се засякъл с движещ се в района сърфист. Последвал силен сблъсък, при който сърфистът отскочил от удара и паднал с цялата си тежест директно върху полската туристка.

Инцидентът е станал в неделя, но разследването по случая е започнало едва три дни по-късно, в сряда, когато е подаден официален сигнал в Районното управление в Несебър. На пострадалата жена е оказана спешна медицинска помощ, като прегледите са установили три фрактури на ребрата.

Полицията изяснява причините за инцидента и дали са спазени правилата за безопасност при разграничаването на зоните за плавателни съдове и водни атракциони.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчо

    15 2 Отговор
    уелкъм то булгерия, комрадс

    11:40 28.08.2026

  • 2 Дзак

    11 0 Отговор
    По-рано имаше надуваеми банани!

    Коментиран от #5

    11:41 28.08.2026

  • 3 Подкупни мизерници

    8 2 Отговор
    Тези сърфисти продават наркотици на плажа. На бургаския централен плаж сърфисти с бради като на бежанци се причакват от други роми във водата и разпределят дрогата. Само на полицията, спасителите и подръжката на моста не им стана ясно, че цяло лято правят търговия, евала

    Коментиран от #4, #6, #8

    11:50 28.08.2026

  • 4 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Подкупни мизерници":

    После я слагат при гевреците и царевиците?

    11:54 28.08.2026

  • 5 Имаше и истински полякини,

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    а сега има надуваеми.

    12:10 28.08.2026

  • 6 Циганин сърфист

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Подкупни мизерници":

    и негър скиор нема !

    12:12 28.08.2026

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Въздух под налягане!

    12:15 28.08.2026

  • 8 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Подкупни мизерници":

    В егати филма си се вкарал брааааат ....
    "Точка на пречупване " е нищо пред тебе ...
    А ти кво по точно взимаш , явно е много добро и те държи яко време ....!!!?

    12:21 28.08.2026

  • 9 яница

    0 0 Отговор
    Колко хора си эаминаха така с теэи атракциони!!! пари да се печелят без правоспособност эа управление и каквото и да а е било а сигурно и разрешително е нямал джетаджията

    12:29 28.08.2026

  • 10 Вървящият към реката

    0 0 Отговор
    Че откъде вълни за сърф в Черно море ба

    13:00 28.08.2026

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