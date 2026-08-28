Сърфист се удари в надуваем „диван“ с туристи, полякиня е в болница

Тежък инцидент с водна атракция край хотел „Воя Бийч Резорт“ в Свети Влас прати полска туристка в болница с три счупени ребра. По информация на Областната дирекция на МВР-Бургас, 42-годишната жена и нейната дъщеря са се возили на надуваем „диван“, когато са станали жертва на неочакван сблъсък в морето.

Двете чужденки наели популярния атракцион от местна база за водни забавления. Надуваемото съоръжение било теглено от джет, управляван от 54-годишен български гражданин. При извършване на рязък завой в близост до брега обаче, джетът се засякъл с движещ се в района сърфист. Последвал силен сблъсък, при който сърфистът отскочил от удара и паднал с цялата си тежест директно върху полската туристка.

Инцидентът е станал в неделя, но разследването по случая е започнало едва три дни по-късно, в сряда, когато е подаден официален сигнал в Районното управление в Несебър. На пострадалата жена е оказана спешна медицинска помощ, като прегледите са установили три фрактури на ребрата.

Полицията изяснява причините за инцидента и дали са спазени правилата за безопасност при разграничаването на зоните за плавателни съдове и водни атракциони.