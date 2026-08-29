Изгоря хотел в Созопол

Огромни щети и евакуация на туристи след пожара в Созопол, който изпепели заведение и хотел край централния плаж. Огънят е засегнал и база на Българския червен кръст. Няма пострадали хора, съобщи БНТ.

Спешна евакуация събудила гостите на горящия хотел.

Таня Гешева, турист: „В 05:00 ч. започнаха да тропат по вратите от съседните стаи за евакуация. Като слязохме тук, огънят беше страшен, гърмежите също.“

Христина Ковачка, турист: „Спяхме и се чука на вратата. Викам: „Сънувам ли, какво се случва?“ – „Лельо Хриси, пожар, пожар.“ Това е внучето ми, това е дъщеря ми, много се уплаших за тях.“

Десетки летовници се озовали навън единствено с дрехите на гърба си.

Елена Ковачева, турист: „Казаха ни, че след 4 часа ще влязат пожарникарите да видят дали дрехите са ни вътре и това е, други няма какво…“

Огънят е тръгнал от хладилник в кухнята на ресторант пред хотела, който е дал дефект ден преди инцидента.

Георги Кацарски, управител на ресторанта и хотела: „Никога не е правил проблеми хладилникът. Вчера през деня дойде техник да го оправи и може би оттам е станал целият проблем, понеже в 5 без 5, като се обади пазачът, влязох в заведението, гореше хладилникът. Опитахме се да го спрем с 20 пожарогасителя.“

Изпратени са четири екипа на пожарната. Първият е започнал да гаси 10 минути след сигнала за инцидента. А паркирани на пътя автомобили затруднили огнеборците да стигнат до горящия хотел, докато огънят се разгарял.

Иван Киров, инспектор в РСПБЗН-Бургас: „И вятърът също, тъй като сме на морския бряг, но и голямото горивно натоварване, което е на дървения навес, който е пред хотела в ресторантската част. Плюс, тъй като по хотела има дървени орнаменти и терасите са дървени, се е разпространило и нагоре, има щети и по стаите.“

Осем часа след инцидента евакуираните туристи бяха допуснати да съберат оцелелите си вещи.

Петър Манчев, турист: „Не всичко, но поне най-необходимото – дрехите и документите.“

Част от туристите прекратиха почивката си, други ще бъдат настанени в съседни бази.