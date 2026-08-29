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Изгоря хотел в Созопол

Изгоря хотел в Созопол

29 Август, 2026 20:22 1 354 27

  • хотел-
  • созопол-
  • пожар

Огънят е тръгнал от хладилник в кухнята на ресторант пред хотела

Изгоря хотел в Созопол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Огромни щети и евакуация на туристи след пожара в Созопол, който изпепели заведение и хотел край централния плаж. Огънят е засегнал и база на Българския червен кръст. Няма пострадали хора, съобщи БНТ.

Спешна евакуация събудила гостите на горящия хотел.

Таня Гешева, турист: „В 05:00 ч. започнаха да тропат по вратите от съседните стаи за евакуация. Като слязохме тук, огънят беше страшен, гърмежите също.“

Христина Ковачка, турист: „Спяхме и се чука на вратата. Викам: „Сънувам ли, какво се случва?“ – „Лельо Хриси, пожар, пожар.“ Това е внучето ми, това е дъщеря ми, много се уплаших за тях.“

Десетки летовници се озовали навън единствено с дрехите на гърба си.

Елена Ковачева, турист: „Казаха ни, че след 4 часа ще влязат пожарникарите да видят дали дрехите са ни вътре и това е, други няма какво…“

Огънят е тръгнал от хладилник в кухнята на ресторант пред хотела, който е дал дефект ден преди инцидента.

Георги Кацарски, управител на ресторанта и хотела: „Никога не е правил проблеми хладилникът. Вчера през деня дойде техник да го оправи и може би оттам е станал целият проблем, понеже в 5 без 5, като се обади пазачът, влязох в заведението, гореше хладилникът. Опитахме се да го спрем с 20 пожарогасителя.“

Изпратени са четири екипа на пожарната. Първият е започнал да гаси 10 минути след сигнала за инцидента. А паркирани на пътя автомобили затруднили огнеборците да стигнат до горящия хотел, докато огънят се разгарял.

Иван Киров, инспектор в РСПБЗН-Бургас: „И вятърът също, тъй като сме на морския бряг, но и голямото горивно натоварване, което е на дървения навес, който е пред хотела в ресторантската част. Плюс, тъй като по хотела има дървени орнаменти и терасите са дървени, се е разпространило и нагоре, има щети и по стаите.“

Осем часа след инцидента евакуираните туристи бяха допуснати да съберат оцелелите си вещи.

Петър Манчев, турист: „Не всичко, но поне най-необходимото – дрехите и документите.“

Част от туристите прекратиха почивката си, други ще бъдат настанени в съседни бази.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СЕЗОНА СЛАБ

    17 0 Отговор
    Разчитаме на застраховката.

    20:30 29.08.2026

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    8 8 Отговор
    кой не си е плащал членския внос у чорапчето

    20:31 29.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ахаа

    11 1 Отговор
    "Вчера през деня дойде техник да го оправи "
    Е "оправил" го е! Търсете техника не е виновен хладилника!

    20:32 29.08.2026

  • 7 Сезона на фалитите

    9 1 Отговор
    Паланало си го е олихархчето, барем да вземе евраците от застраховката.

    20:33 29.08.2026

  • 8 Врач

    9 2 Отговор
    Изгорял е хотел на кръвопиец , ще си ги изкара пак от бедния народ.
    Добре е изгорял , дай Боже повече.

    Коментиран от #10

    20:37 29.08.2026

  • 9 Бизнес Инсайдър

    6 2 Отговор
    Ударил го е по погрешка украински дрон Лютий !

    20:40 29.08.2026

  • 10 ПРИПОМНЯНЕ

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Врач":

    Созопол, от град на умели рибари и смели моряци, стана град на страхливи търгаши...

    Коментиран от #26

    20:41 29.08.2026

  • 11 Джелатина

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦":

    Натсисстка мррршоо от кръв и чест ,тебе лично ще те пратин на почивка на Рогошко шосе ...

    Коментиран от #25

    20:42 29.08.2026

  • 12 Украински дрон вероятно

    5 0 Отговор
    е причината

    20:45 29.08.2026

  • 13 Дано

    3 0 Отговор
    Дае на тиквата

    20:46 29.08.2026

  • 14 гореше хладилникът.....

    4 0 Отговор
    Тоя хладилник ще да е бил от новата германска партида ми се струва

    20:48 29.08.2026

  • 15 Ето на

    3 0 Отговор
    огънят беше страшен, гърмежите също.....

    20:50 29.08.2026

  • 16 Абсурд бре

    4 0 Отговор
    " гореше хладилникът, опитахме се да го спрем с 20 пожарогасителя “....

    20:52 29.08.2026

  • 17 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Заглавието е подвеждащо Не ставаше ли въпрос,че е изгорял хладилник?

    20:54 29.08.2026

  • 18 Закон

    4 0 Отговор
    Почти всичко без домовете на жителите по черноморието трябва да се изрине, що мутраляк е надигал хотели и имоти.

    Коментиран от #22

    20:56 29.08.2026

  • 19 ....

    0 0 Отговор
    бчк са сериозни измамници

    20:57 29.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Таратор -1.50 евро 500 гр.

    2 0 Отговор
    Тва чудо как е минавало пожарни инспекции то прилича на кокошарник с комин ( крематориум🤔)

    21:09 29.08.2026

  • 22 Не на коруцпията

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Закон":

    И домовете ,и домовете

    21:10 29.08.2026

  • 23 Скъли и Мълдър

    0 0 Отговор
    На стената се вижда надпис : Рошко беше тук ..

    21:12 29.08.2026

  • 24 Като гледам покрива на снимката

    1 0 Отговор
    си е баш удар с дрон

    21:12 29.08.2026

  • 25 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Джелатина":

    Тогава що се криеш?

    21:15 29.08.2026

  • 26 Созопол, винаги е бил град на

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Много алчни и глупави хора. През 1983 г. имаше само двама с висше образование а в Несебър нямаше нито един ! ...

    21:16 29.08.2026

  • 27 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор
    СИГУРНО
    Е БИЛ МАЛЪК ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75🗣

    21:16 29.08.2026

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