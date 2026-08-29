Изгоря хотел в Созопол

Огромни щети и евакуация на туристи след пожара в Созопол, който изпепели заведение и хотел край централния плаж. Огънят е засегнал и база на Българския червен кръст. Няма пострадали хора, съобщи БНТ.
Спешна евакуация събудила гостите на горящия хотел.
Таня Гешева, турист: „В 05:00 ч. започнаха да тропат по вратите от съседните стаи за евакуация. Като слязохме тук, огънят беше страшен, гърмежите също.“
Христина Ковачка, турист: „Спяхме и се чука на вратата. Викам: „Сънувам ли, какво се случва?“ – „Лельо Хриси, пожар, пожар.“ Това е внучето ми, това е дъщеря ми, много се уплаших за тях.“
Десетки летовници се озовали навън единствено с дрехите на гърба си.
Елена Ковачева, турист: „Казаха ни, че след 4 часа ще влязат пожарникарите да видят дали дрехите са ни вътре и това е, други няма какво…“
Огънят е тръгнал от хладилник в кухнята на ресторант пред хотела, който е дал дефект ден преди инцидента.
Георги Кацарски, управител на ресторанта и хотела: „Никога не е правил проблеми хладилникът. Вчера през деня дойде техник да го оправи и може би оттам е станал целият проблем, понеже в 5 без 5, като се обади пазачът, влязох в заведението, гореше хладилникът. Опитахме се да го спрем с 20 пожарогасителя.“
Изпратени са четири екипа на пожарната. Първият е започнал да гаси 10 минути след сигнала за инцидента. А паркирани на пътя автомобили затруднили огнеборците да стигнат до горящия хотел, докато огънят се разгарял.
Иван Киров, инспектор в РСПБЗН-Бургас: „И вятърът също, тъй като сме на морския бряг, но и голямото горивно натоварване, което е на дървения навес, който е пред хотела в ресторантската част. Плюс, тъй като по хотела има дървени орнаменти и терасите са дървени, се е разпространило и нагоре, има щети и по стаите.“
Осем часа след инцидента евакуираните туристи бяха допуснати да съберат оцелелите си вещи.
Петър Манчев, турист: „Не всичко, но поне най-необходимото – дрехите и документите.“
Част от туристите прекратиха почивката си, други ще бъдат настанени в съседни бази.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 СЕЗОНА СЛАБ
20:30 29.08.2026
4 kоkорчо 💋🍌
20:31 29.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ахаа
Е "оправил" го е! Търсете техника не е виновен хладилника!
20:32 29.08.2026
7 Сезона на фалитите
20:33 29.08.2026
8 Врач
Добре е изгорял , дай Боже повече.
Коментиран от #10
20:37 29.08.2026
9 Бизнес Инсайдър
20:40 29.08.2026
10 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #8 от "Врач":Созопол, от град на умели рибари и смели моряци, стана град на страхливи търгаши...
Коментиран от #26
20:41 29.08.2026
11 Джелатина
До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦":Натсисстка мррршоо от кръв и чест ,тебе лично ще те пратин на почивка на Рогошко шосе ...
Коментиран от #25
20:42 29.08.2026
12 Украински дрон вероятно
20:45 29.08.2026
13 Дано
20:46 29.08.2026
14 гореше хладилникът.....
20:48 29.08.2026
15 Ето на
20:50 29.08.2026
16 Абсурд бре
20:52 29.08.2026
17 Сатана Z
20:54 29.08.2026
18 Закон
Коментиран от #22
20:56 29.08.2026
19 ....
20:57 29.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Таратор -1.50 евро 500 гр.
21:09 29.08.2026
22 Не на коруцпията
До коментар #18 от "Закон":И домовете ,и домовете
21:10 29.08.2026
23 Скъли и Мълдър
21:12 29.08.2026
24 Като гледам покрива на снимката
21:12 29.08.2026
25 Име
До коментар #11 от "Джелатина":Тогава що се криеш?
21:15 29.08.2026
26 Созопол, винаги е бил град на
До коментар #10 от "ПРИПОМНЯНЕ":Много алчни и глупави хора. През 1983 г. имаше само двама с висше образование а в Несебър нямаше нито един ! ...
21:16 29.08.2026
27 НИЩО МУ НЯМА
Е БИЛ МАЛЪК ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75🗣
21:16 29.08.2026