Новини
България »
Очаква се една от най-скъпите реколти от зърно

Очаква се една от най-скъпите реколти от зърно

4 Юли, 2026 13:10 593 18

  • реколта-
  • зърно-
  • семена-
  • торове

Висока себстойност заради големите разходи за горива, торове, семена

Очаква се една от най-скъпите реколти от зърно - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една от най-скъпите реколти от десетилетия очакват зърнопроизводителите у нас. Високата себестойност на продукцията тази година идва от огромните разходи за горива, семена, торове, за повишените заплати, услуги и ренти, съобщи бТВ.

Жътвата във Великотърновско и Плевенско върви при високи разходи за производителите. Любомир Николаев е земеделски производител от 30 години. В стопанството си в плевенското село Малчика тази година е засял ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица.

Реколтата е добра, но Любомир Николаев не крие, че разходите му са скочили двойно.

„Поскъпнаха много горивата, торовете – много. За есенната кампания не ни се отрази толкова много, но за пролетниците ще са с много голяма себестойност. Разходите са се удвоили тази година, по мои груби изчисления“, казва Любомир Николаев, зърнопроизводител.

„Ечемикът ни излезе около 970 кг/дка, а пшеницата, която все още жънем – около 850 кг. Но разходите са наистина огромни и просто е много трудно“, казва дъщеря му Ванеса Любомирова.

Фермерите във Великотърновско също трудно оцеляват с високи разходи, а изкупните цени са още по-ниски спрямо миналогодишните.

„Войната – наистина торовете скочиха много до такива нива, че някои колеги не можаха да си позволят да торят. Всичко е по-високо в земеделието, като почнем от горивото, минем през торовете, минем през семената. Единствено препаратите, на база предната година, се запазиха“, коментира Андрей Андреев, прокурист в земеделска фирма в с. Козаревец.

Производителите са недоволни и от цените, на които се изкупува продукцията.

„Изкупните цени са абсолютно същите, даже от 10 години – ечемикът е на 150 евро за тон, пшеницата и тя е на 150 евро, я предлагат търговците“, казва Любомир Николаев.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите отчитат, че през последните години площите със зърнени култури са намалели с около 2 млн. дка.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 0 Отговор
    Тези отсега ви гласят за 5 евро хляба и баничката!!!

    Коментиран от #4

    13:12 04.07.2026

  • 2 Дедо Боре

    4 1 Отговор
    А га ядохте кифтетата не ревахте

    Коментиран от #8

    13:15 04.07.2026

  • 3 ежко

    4 6 Отговор
    Давайте!Санкциите срещу Русия работят!Горивата били скъпи,а?Торовете били скъпи?Скъпи ще са.Така е когато не се произвеждат от руска,а от американска газ или направо се внасят!

    13:16 04.07.2026

  • 4 Оги

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Точно така, стадото започват да го подготвят, че Фераритата на зърнарите вече са поръчани.

    13:16 04.07.2026

  • 5 ЧОЧО

    2 1 Отговор
    Защо Държавата не задължава зърнопроизводителите , според обработваемата земя да се занимават и със зеленчукопроизводство! Но там трябва работна ръка.

    13:16 04.07.2026

  • 6 хехе

    8 1 Отговор
    Ако не е заради сушата ще е заради кишата у нас винаги е така зърнарите и не само те нямат наяждане.

    13:17 04.07.2026

  • 7 Госあ

    2 3 Отговор
    Субсидиите са им малко ! Оставят ли ганче да произвежда каквото и да е, без външна конкуренция и контрол, ще стане ад. Това е ясно. ПБ да внимава ! От една страна, чуждите вериги добре плеснаха ганче през ръчичките, от друга - се разпищолиха те. Държавата с ярема да натисне ганче. Това е изхода. А не запада да го натиска със субсидираната си и нискокачествена продукция

    13:17 04.07.2026

  • 8 Преподобна Резилия

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо Боре":

    Не кюфтета, наденица ядохме!

    13:18 04.07.2026

  • 9 Тъй ли

    3 1 Отговор
    Нас какво ни бърка? Нали всичкото ни жито е фуражно? За хляб си внасяме украинско.

    13:19 04.07.2026

  • 10 1488

    4 8 Отговор
    Само знам едно:
    Румен Радев не може да продължава да бъде
    министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!

    13:19 04.07.2026

  • 11 Тъй ли

    1 1 Отговор
    Това как кореспондира с прогнозата на БНБ, че доходите ще продължат да изпреварват инфлацията?

    13:21 04.07.2026

  • 12 Милен

    2 0 Отговор
    Нени будалкайте, до вчера зърнопроизводителите се хвалеха с висок добшв от декар, това компенсира високите разходи, господ си знае работата!!!

    13:25 04.07.2026

  • 13 лъжат

    1 0 Отговор
    Лъжат. Започват да ви обработват за поредния грабеж. Народен до кога ще търпиш! До кога?

    13:27 04.07.2026

  • 14 в българия

    0 1 Отговор
    В българи няма украински жито. Руско откраднато от Украйна.

    13:29 04.07.2026

  • 15 Спиро

    0 0 Отговор
    Стига се лъгали алчни земеделски босове! От миналата година върви кампания за по-ниски ренти, а вероятно тази година ще бъдат два пъти по-ниски.

    13:33 04.07.2026

  • 16 Васил

    0 0 Отговор
    Що бе има евтин внос докога тези зърнопроизводители ще ги дундуркат крайно време някой да ги вкара в релси.

    13:33 04.07.2026

  • 17 ТИР

    0 0 Отговор
    А догодина ще е най евтиното защото Радев каза че петрола е в Новоросийск и ще махне санкциите към РФ..

    13:35 04.07.2026

  • 18 бгполитик

    0 0 Отговор
    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    13:40 04.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове