Очаква се една от най-скъпите реколти от зърно

Една от най-скъпите реколти от десетилетия очакват зърнопроизводителите у нас. Високата себестойност на продукцията тази година идва от огромните разходи за горива, семена, торове, за повишените заплати, услуги и ренти, съобщи бТВ.
Жътвата във Великотърновско и Плевенско върви при високи разходи за производителите. Любомир Николаев е земеделски производител от 30 години. В стопанството си в плевенското село Малчика тази година е засял ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица.
Реколтата е добра, но Любомир Николаев не крие, че разходите му са скочили двойно.
„Поскъпнаха много горивата, торовете – много. За есенната кампания не ни се отрази толкова много, но за пролетниците ще са с много голяма себестойност. Разходите са се удвоили тази година, по мои груби изчисления“, казва Любомир Николаев, зърнопроизводител.
„Ечемикът ни излезе около 970 кг/дка, а пшеницата, която все още жънем – около 850 кг. Но разходите са наистина огромни и просто е много трудно“, казва дъщеря му Ванеса Любомирова.
Фермерите във Великотърновско също трудно оцеляват с високи разходи, а изкупните цени са още по-ниски спрямо миналогодишните.
„Войната – наистина торовете скочиха много до такива нива, че някои колеги не можаха да си позволят да торят. Всичко е по-високо в земеделието, като почнем от горивото, минем през торовете, минем през семената. Единствено препаратите, на база предната година, се запазиха“, коментира Андрей Андреев, прокурист в земеделска фирма в с. Козаревец.
Производителите са недоволни и от цените, на които се изкупува продукцията.
„Изкупните цени са абсолютно същите, даже от 10 години – ечемикът е на 150 евро за тон, пшеницата и тя е на 150 евро, я предлагат търговците“, казва Любомир Николаев.
От Националната асоциация на зърнопроизводителите отчитат, че през последните години площите със зърнени култури са намалели с около 2 млн. дка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
13:12 04.07.2026
2 Дедо Боре
Коментиран от #8
13:15 04.07.2026
3 ежко
13:16 04.07.2026
4 Оги
До коментар #1 от "Пич":Точно така, стадото започват да го подготвят, че Фераритата на зърнарите вече са поръчани.
13:16 04.07.2026
5 ЧОЧО
13:16 04.07.2026
6 хехе
13:17 04.07.2026
7 Госあ
13:17 04.07.2026
8 Преподобна Резилия
До коментар #2 от "Дедо Боре":Не кюфтета, наденица ядохме!
13:18 04.07.2026
9 Тъй ли
13:19 04.07.2026
10 1488
Румен Радев не може да продължава да бъде
министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!
13:19 04.07.2026
11 Тъй ли
13:21 04.07.2026
12 Милен
13:25 04.07.2026
13 лъжат
13:27 04.07.2026
14 в българия
13:29 04.07.2026
15 Спиро
13:33 04.07.2026
16 Васил
13:33 04.07.2026
17 ТИР
13:35 04.07.2026
18 бгполитик
13:40 04.07.2026