Очаква се една от най-скъпите реколти от зърно

Една от най-скъпите реколти от десетилетия очакват зърнопроизводителите у нас. Високата себестойност на продукцията тази година идва от огромните разходи за горива, семена, торове, за повишените заплати, услуги и ренти, съобщи бТВ.

Жътвата във Великотърновско и Плевенско върви при високи разходи за производителите. Любомир Николаев е земеделски производител от 30 години. В стопанството си в плевенското село Малчика тази година е засял ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица.

Реколтата е добра, но Любомир Николаев не крие, че разходите му са скочили двойно.

„Поскъпнаха много горивата, торовете – много. За есенната кампания не ни се отрази толкова много, но за пролетниците ще са с много голяма себестойност. Разходите са се удвоили тази година, по мои груби изчисления“, казва Любомир Николаев, зърнопроизводител.

„Ечемикът ни излезе около 970 кг/дка, а пшеницата, която все още жънем – около 850 кг. Но разходите са наистина огромни и просто е много трудно“, казва дъщеря му Ванеса Любомирова.

Фермерите във Великотърновско също трудно оцеляват с високи разходи, а изкупните цени са още по-ниски спрямо миналогодишните.

„Войната – наистина торовете скочиха много до такива нива, че някои колеги не можаха да си позволят да торят. Всичко е по-високо в земеделието, като почнем от горивото, минем през торовете, минем през семената. Единствено препаратите, на база предната година, се запазиха“, коментира Андрей Андреев, прокурист в земеделска фирма в с. Козаревец.

Производителите са недоволни и от цените, на които се изкупува продукцията.

„Изкупните цени са абсолютно същите, даже от 10 години – ечемикът е на 150 евро за тон, пшеницата и тя е на 150 евро, я предлагат търговците“, казва Любомир Николаев.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите отчитат, че през последните години площите със зърнени култури са намалели с около 2 млн. дка.