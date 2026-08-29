Протестна подписка: Хората са против да се складира „летяща пепел“ в близост до софийските квартали "Надежда" и "Връбница"

Над 1100 подписа внесе Инициативен комитет на гражданите на р-н „Връбница" и р-н „Надежда"в Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, срещу намерението на фирма да складира летяща пепел в близост до жк. „Обеля“ и Северния парк.

Хората се притесняват, че фирмата не може да гарантира, че това няма да доведе до замърсяване при превозване и прехвърляне на суровината в силози, предаде БНТ. Според тях площадката граничи с обработваема земеделска земя, а зоната е със смесено предназначение и е допустимо единствено лека незамърсяваща индустрия и офиси, а не тежки производства. Възвание е внесено и в еко-министерството с препоръки за по-голяма информираност на гражданите по въпроси отнасящи се до околната среда.

Снежинка Цветанова, Инициативен комитет на гражданите на р-н „Връбница" и р-н „Надежда": „Това е един бивш бетонов възел, който може би не работи със силози, имат намерение да го напълнят с 5 хил. т. летяща пепел от изгорени въглища и индустриален отпадък. Ние не знаем какъв ще бъде този индустриален отпадък, дали няма да има примеси от боклук и каквито и да е пластмаси. Само въглищата не се водят опасен отпадък, но съдържат редица тежки елементи. Ако има примеси на полимери и пластмаси, това ще бъде вече вреден, опасен отпадък.“

От Регионална инспекция по околната среда и водите – София посочиха, че процедурата е в начален етап и няма административно решение за инвестиционното предложение. Предстои да бъде определена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Източник: bntnews.bg