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Времето днес, прогноза за събота, 30 август: Дъжд и слънце се редуват

Времето днес, прогноза за събота, 30 август: Дъжд и слънце се редуват

30 Август, 2026 03:00 512 3

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Ще има и гръмотевици

Времето днес, прогноза за събота, 30 август: Дъжд и слънце се редуват - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, на места с валежи, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще има и гръмотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

Това съобщиха от НИМХ.

В неделя ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури, в повечето места, ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и следобед. Ще има краткотрайни валежи, на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин – умерен от северозапад.


България
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    Коментиран от #3

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    Koteee....."прогноза за събота, 30 август.." днес 30 август е..НЕДЕЛЯ!! Поправи си менстуационния календар...

    03:05 30.08.2026

  • 3 Касата

    1 0 Отговор

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