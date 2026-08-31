Българските социалдемократи започват преговори с деветима кандидати за президент

Партия "Български социалдемократи" ще проведе срещи с деветима кандидати за президент на Република България за мандат 2027-2032 г.
Решението беше взето на 30 август 2026 г. по време на втората сесия на Националния комитет на формацията в София.
По време на заседанието генералният секретар на партията обяви резултатите от вътрешна анкета, проведена между 1 и 26 август 2026 г. сред членовете във Фейсбук. Допитването първоначално е обхванало десетима претенденти за поста.
Стана ясно още, че Мария Добрева оттегля своята кандидатура за предстоящите президентски избори през 2026 г.
Националният комитет възлага на Изпълнителното бюро и предлага на Гражданско сдружение „Д-р Петър Дертлиев“ да организират разговорите с останалите девет кандидати не по-късно от 4 септември 2026 г. Рамката за преговорите ще стъпва върху идеите на първооснователя на движението Янко Сакъзов и д-р Петър Дертлиев, включително девизите държавата да се управлява с таланта на целия народ и необходимостта от създаване на "богати работници, а не пролетариат".
Очаква се Изпълнителното бюро да представи подробен писмен доклад за резултатите от срещите до 4 септември, посочва Евроком.
След това - от 11:00 ч. на 5 септември, Националният комитет ще проведе онлайн заседание за обсъждане на данните, в което са поканени да се включат и членовете на Управителния съвет на сдружение „Д-р Петър Дертлиев“.
В началото на юли Илия Лазаров оглави СДС с призив за обща кандидатпрезидентска двойка с ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аре Бе! Ма верно ли...
08:59 31.08.2026
2 Трол
08:59 31.08.2026
3 Перо
09:20 31.08.2026
4 Николай Николаевич
Не, тия случайно събрани десетина политически корабокрушенци чакат своите 2 минути слава! Не съм обеден, че в България има лекар и лекарство което да им помогне!!!
09:32 31.08.2026