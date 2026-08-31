Българските социалдемократи започват преговори с деветима кандидати за президент

Партия "Български социалдемократи" ще проведе срещи с деветима кандидати за президент на Република България за мандат 2027-2032 г.

Решението беше взето на 30 август 2026 г. по време на втората сесия на Националния комитет на формацията в София.

По време на заседанието генералният секретар на партията обяви резултатите от вътрешна анкета, проведена между 1 и 26 август 2026 г. сред членовете във Фейсбук. Допитването първоначално е обхванало десетима претенденти за поста.

Стана ясно още, че Мария Добрева оттегля своята кандидатура за предстоящите президентски избори през 2026 г.

Националният комитет възлага на Изпълнителното бюро и предлага на Гражданско сдружение „Д-р Петър Дертлиев“ да организират разговорите с останалите девет кандидати не по-късно от 4 септември 2026 г. Рамката за преговорите ще стъпва върху идеите на първооснователя на движението Янко Сакъзов и д-р Петър Дертлиев, включително девизите държавата да се управлява с таланта на целия народ и необходимостта от създаване на "богати работници, а не пролетариат".

Очаква се Изпълнителното бюро да представи подробен писмен доклад за резултатите от срещите до 4 септември, посочва Евроком.

След това - от 11:00 ч. на 5 септември, Националният комитет ще проведе онлайн заседание за обсъждане на данните, в което са поканени да се включат и членовете на Управителния съвет на сдружение „Д-р Петър Дертлиев“.

В началото на юли Илия Лазаров оглави СДС с призив за обща кандидатпрезидентска двойка с ГЕРБ.