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Българските социалдемократи започват преговори с деветима кандидати за президент

Българските социалдемократи започват преговори с деветима кандидати за президент

31 Август, 2026 08:54 503 4

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  • преговори-
  • президент-
  • избори

Очаква се Изпълнителното бюро да представи подробен писмен доклад за резултатите от срещите до 4 септември

Българските социалдемократи започват преговори с деветима кандидати за президент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партия "Български социалдемократи" ще проведе срещи с деветима кандидати за президент на Република България за мандат 2027-2032 г.

Решението беше взето на 30 август 2026 г. по време на втората сесия на Националния комитет на формацията в София.

По време на заседанието генералният секретар на партията обяви резултатите от вътрешна анкета, проведена между 1 и 26 август 2026 г. сред членовете във Фейсбук. Допитването първоначално е обхванало десетима претенденти за поста.

Стана ясно още, че Мария Добрева оттегля своята кандидатура за предстоящите президентски избори през 2026 г.

Националният комитет възлага на Изпълнителното бюро и предлага на Гражданско сдружение „Д-р Петър Дертлиев“ да организират разговорите с останалите девет кандидати не по-късно от 4 септември 2026 г. Рамката за преговорите ще стъпва върху идеите на първооснователя на движението Янко Сакъзов и д-р Петър Дертлиев, включително девизите държавата да се управлява с таланта на целия народ и необходимостта от създаване на "богати работници, а не пролетариат".

Очаква се Изпълнителното бюро да представи подробен писмен доклад за резултатите от срещите до 4 септември, посочва Евроком.

След това - от 11:00 ч. на 5 септември, Националният комитет ще проведе онлайн заседание за обсъждане на данните, в което са поканени да се включат и членовете на Управителния съвет на сдружение „Д-р Петър Дертлиев“.

В началото на юли Илия Лазаров оглави СДС с призив за обща кандидатпрезидентска двойка с ГЕРБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре Бе! Ма верно ли...

    8 0 Отговор
    Българските социалдемократи започват преговори с деветима кандидати за президент ? Е КАКВО ОТ ТОВА ! Я да почнете нещо да работите за да си заслужите хляба който ядете.

    08:59 31.08.2026

  • 2 Трол

    8 0 Отговор
    Десните демократи не могат един кандидат да изберат, а тези левите - цели девет.

    08:59 31.08.2026

  • 3 Перо

    2 0 Отговор
    Защо ще разговарят само с 9 кандидати, желаещите са стотици! Същото е и при другите партии, желаещи бол и всички джендърия!

    09:20 31.08.2026

  • 4 Николай Николаевич

    1 0 Отговор
    Тия " социалдемократи" някой чувал ли ги е, познаваме ли ги???
    Не, тия случайно събрани десетина политически корабокрушенци чакат своите 2 минути слава! Не съм обеден, че в България има лекар и лекарство което да им помогне!!!

    09:32 31.08.2026

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