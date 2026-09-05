Новини
България »
Станишев: В кампанията на Гюров има прекалено много театралност

Станишев: В кампанията на Гюров има прекалено много театралност

5 Септември, 2026 18:29, обновена 5 Септември, 2026 18:33 617 29

  • сергей станишев-
  • интервю-
  • политика-
  • избори-
  • кандидати-
  • президент

Бившият премиер разкритикува кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев в ефира на NOVA NEWS и прогнозира трудности пред тях

Станишев: В кампанията на Гюров има прекалено много театралност - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, бившият премиер Сергей Станишев определи кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев като показна и лишена от съдържание.

Той прогнозира трудности за двойката при привличането на по-широк кръг избиратели, отбелязвайки, че за ГЕРБ ще е трудно да ги подкрепи заради предишната им политика, като допълни, че липсата на дълбочина води до театралност.

Станишев коментира и управленската програма на кабинета на Румен Радев, определяйки мерките като пожелателни при сложна икономическа ситуация и предупреждавайки, че обществото няма да прости възпроизвеждането на стари механизми.

По отношение на международната сигурност той заяви, че конфликтът в Украйна изисква политическо, а не военно решение. На вътрешнопартиен фронт Станишев посочи, че БСП работи по нов манифест за обновление на левицата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В тази

    10 7 Отговор
    на Йотова ,трагичност!

    18:34 05.09.2026

  • 2 кандилото

    11 5 Отговор
    Кой разумен човек ще гласува за милиционер от селски тип?

    18:36 05.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    11 5 Отговор
    Кучетата вият и търсят варианти как да бутнат власта нооооо трудна работа..! Сопата е в Радев и компания и ще удря 4 годинки..! Никой българин не би заменил по малкото зло с по голямото..
    .

    Коментиран от #5

    18:38 05.09.2026

  • 5 Сопа

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    за бедния народ !

    18:40 05.09.2026

  • 6 Очертава се

    6 1 Отговор
    добър гъбарски сезон!

    18:41 05.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сър Пичук

    10 1 Отговор
    Преди време реститутки и реститути се събрали пред централата на БСП и скандирали:
    ,,Станишев, благодарим ти за щастливото детство!"
    Излязла Йотова и се развикала:
    - Какво щастливо детство, бе? Когато вие сте били деца Станишев не е е бил роден.
    Реститутките отговорили:
    - Е точно за това благодарим!

    18:42 05.09.2026

  • 9 Лицемерите от ПП

    1 3 Отговор
    Калин Стоянов безпристрастно охраняваше провеждането на избори и после стана безпристрастен депутат на ДПС, за "разлика" от него Кандев охраняваше провеждането на "честни" избори и става не депутат , а директно кандидат вице президент на Гюров.

    18:45 05.09.2026

  • 10 гюровамастия

    5 3 Отговор
    ние сме от фашисткитепедали готови да умрат за сраел

    18:46 05.09.2026

  • 11 Ихуууй

    9 1 Отговор
    Не театралност, а драг шоу и прайд🦄🌈🧑‍🤝‍🧑👨‍❤️‍👨😂😂😂

    18:46 05.09.2026

  • 12 дгхк

    4 3 Отговор
    С този вицепрезидент, Йотова няма големи шансове да спечели! Така се отваря възможност и за останалите кандидат двойки за президентството.

    18:47 05.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Васил

    3 3 Отговор
    А в Йотова какво има едно голямо нищо.

    18:54 05.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 !!!?

    3 2 Отговор
    Селската погача Йтова можеше да покани Ути Бъчваров за вице...да си хортуват в "Бързо, лесно, вкусно" и пропагандата да върви в БНТ по канал първи...!!!?

    18:56 05.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тия ша ма принудят

    3 0 Отговор
    да фърлям за Лупи...

    19:02 05.09.2026

  • 19 Досега

    3 0 Отговор
    Ни управляваха Бай Ганювци.
    Сега остана и Гюро Михайлов да се включи.

    19:03 05.09.2026

  • 20 12345

    1 2 Отговор
    Визуално Гюров изглежда доста по добре по медиите от Йотова.Затова е естественно да използва това си предимство и да се заиграва и позира пред медиите.Като финансист би трябвало да е по системен и прецизен от нея ,но кой знае....В смисъл докато е учил какво е разбрал и колко е спал по време на обучението си финансово...

    Коментиран от #25

    19:07 05.09.2026

  • 21 Станишевци

    0 1 Отговор
    Станишевци пак творят ли творят манифести. Как всегда. Трябва и някой петилетен план да приемат и да го преизпълнят предсрочно. Смешковци.

    19:08 05.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Станишев по-скоро прави политическа атака СРЕЩУ КОНКУРЕНГ, отколкото обективна оценка.
    А за Станишев бих бил особено внимателен — той има собствен политически интерес и история в БСП, така че думите му трябва да се разглеждат и през контекста на вътрешната битка за това как трябва да изглежда левицата.

    19:19 05.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кривак

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "12345":

    Ами ако ще сравняваме Гюров и Йотова, нека да е по това какво могат и какво предлагат, а не по външен вид и заучени политически реплики. Гюров поне носи професионален опит във финансите и изглежда като човек с по-модерен подход, а дали е добър политик ще се доказва с действията му. За „театралността“ пък — в днешната политика медийното присъствие е част от играта; по-важното е зад него да има съдържание.

    19:23 05.09.2026

  • 26 Разликата

    2 2 Отговор
    Йотова прилича на дърта комунистка пръкнала се от ШКОЛАТА НА СОЦА.
    Гюров е със западно образование, млад, интелигенген, новатор. Печели по всички точки. А пък Кандев е като американски киноартист от филмите - пич от всякъде!

    Коментиран от #29

    19:25 05.09.2026

  • 27 ......-

    2 0 Отговор
    Юд ей хвали кю рд,колко мило ..

    19:29 05.09.2026

  • 28 Разумен

    1 2 Отговор
    Театралничи идЙотова. Ходи да се снима като Радев да си прави фалшив пиар уж между хората в селца и паланки.
    А Станишев е езин завистлив злобар. Нищо хубово не очаквайте от такъв.

    19:31 05.09.2026

  • 29 Дядо Йоцо

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Разликата":

    Йотовица поне не е украинизирана.

    19:31 05.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове