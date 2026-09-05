Станишев: В кампанията на Гюров има прекалено много театралност

В интервю за предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, бившият премиер Сергей Станишев определи кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев като показна и лишена от съдържание.
Той прогнозира трудности за двойката при привличането на по-широк кръг избиратели, отбелязвайки, че за ГЕРБ ще е трудно да ги подкрепи заради предишната им политика, като допълни, че липсата на дълбочина води до театралност.
Станишев коментира и управленската програма на кабинета на Румен Радев, определяйки мерките като пожелателни при сложна икономическа ситуация и предупреждавайки, че обществото няма да прости възпроизвеждането на стари механизми.
По отношение на международната сигурност той заяви, че конфликтът в Украйна изисква политическо, а не военно решение. На вътрешнопартиен фронт Станишев посочи, че БСП работи по нов манифест за обновление на левицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В тази
18:34 05.09.2026
2 кандилото
18:36 05.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Овчар
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Коментиран от #5
18:38 05.09.2026
5 Сопа
До коментар #4 от "Овчар":за бедния народ !
18:40 05.09.2026
6 Очертава се
18:41 05.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сър Пичук
,,Станишев, благодарим ти за щастливото детство!"
Излязла Йотова и се развикала:
- Какво щастливо детство, бе? Когато вие сте били деца Станишев не е е бил роден.
Реститутките отговорили:
- Е точно за това благодарим!
18:42 05.09.2026
9 Лицемерите от ПП
18:45 05.09.2026
10 гюровамастия
18:46 05.09.2026
11 Ихуууй
18:46 05.09.2026
12 дгхк
18:47 05.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Васил
18:54 05.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 !!!?
18:56 05.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тия ша ма принудят
19:02 05.09.2026
19 Досега
Сега остана и Гюро Михайлов да се включи.
19:03 05.09.2026
20 12345
Коментиран от #25
19:07 05.09.2026
21 Станишевци
19:08 05.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Парадокс БГ
А за Станишев бих бил особено внимателен — той има собствен политически интерес и история в БСП, така че думите му трябва да се разглеждат и през контекста на вътрешната битка за това как трябва да изглежда левицата.
19:19 05.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кривак
До коментар #20 от "12345":Ами ако ще сравняваме Гюров и Йотова, нека да е по това какво могат и какво предлагат, а не по външен вид и заучени политически реплики. Гюров поне носи професионален опит във финансите и изглежда като човек с по-модерен подход, а дали е добър политик ще се доказва с действията му. За „театралността“ пък — в днешната политика медийното присъствие е част от играта; по-важното е зад него да има съдържание.
19:23 05.09.2026
26 Разликата
Гюров е със западно образование, млад, интелигенген, новатор. Печели по всички точки. А пък Кандев е като американски киноартист от филмите - пич от всякъде!
Коментиран от #29
19:25 05.09.2026
27 ......-
19:29 05.09.2026
28 Разумен
А Станишев е езин завистлив злобар. Нищо хубово не очаквайте от такъв.
19:31 05.09.2026
29 Дядо Йоцо
До коментар #26 от "Разликата":Йотовица поне не е украинизирана.
19:31 05.09.2026