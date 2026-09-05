Станишев: В кампанията на Гюров има прекалено много театралност

В интервю за предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, бившият премиер Сергей Станишев определи кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев като показна и лишена от съдържание.

Той прогнозира трудности за двойката при привличането на по-широк кръг избиратели, отбелязвайки, че за ГЕРБ ще е трудно да ги подкрепи заради предишната им политика, като допълни, че липсата на дълбочина води до театралност.

Станишев коментира и управленската програма на кабинета на Румен Радев, определяйки мерките като пожелателни при сложна икономическа ситуация и предупреждавайки, че обществото няма да прости възпроизвеждането на стари механизми.

По отношение на международната сигурност той заяви, че конфликтът в Украйна изисква политическо, а не военно решение. На вътрешнопартиен фронт Станишев посочи, че БСП работи по нов манифест за обновление на левицата.