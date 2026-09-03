Махат директорите и главните секретари на Регионалните здравни инспекции

Министерството на здравеопазването ще премахне директорите и главните секретари на 28-те Регионални здравни инспекции, а функциите по общата администрация ще бъдат централизирани към ведомството. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова, цитирана от Нова телевизия.
Тя обясни, че Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще продължат да функционират като териториални структури, които ще се концентрират върху специализираната си дейност. Чрез тази административна реформа се очаква да бъдат освободени щатове, свързани с директорските и секретарските позиции, но окончателните промени ще зависят от законопроекта и процедурата по приемането му.
„Целта на тази част от инспекционната реформа е да бъде оставено толкова пространство на регионалните здравни инспекции, така че да се фокусират върху специализираните си дейности“, посочи здравният министър. Тя подчерта, че специализираните звена в инспекциите ще продължат да работят, а реформата засяга основно общата администрация.
Предвижда се и надграждане на информационните системи, използвани от РЗИ, с цел повече административни процеси да бъдат автоматизирани. Предстои законопроектът да бъде публикуван за обществено обсъждане, преди реформата да бъде внесена за окончателно приемане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Адмирации ще заслужи, когато
16:27 03.09.2026
2 др Гей Билтс
16:27 03.09.2026
3 Ако
16:31 03.09.2026
4 От Здравна гледна точка !
Е Пред Разпад !
Крепят Я !
Само !
Кражбите !
16:41 03.09.2026
5 28 директори и 28 главни секретари
16:42 03.09.2026
6 Истина
16:43 03.09.2026
7 АНТИ-КОМУНИ$Т
ТАЗИ "държава" НА Ч€РВ€НИТ€ КА ЛЪ ФИ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ!
16:47 03.09.2026