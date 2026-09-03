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Махат директорите и главните секретари на Регионалните здравни инспекции

Махат директорите и главните секретари на Регионалните здравни инспекции

3 Септември, 2026 16:23 614 7

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  • реформи

„Целта на тази част от инспекционната реформа е да бъде оставено толкова пространство на регионалните здравни инспекции, така че да се фокусират върху специализираните си дейности“, посочи здравният министър Катя Ивкова

Махат директорите и главните секретари на Регионалните здравни инспекции - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на здравеопазването ще премахне директорите и главните секретари на 28-те Регионални здравни инспекции, а функциите по общата администрация ще бъдат централизирани към ведомството. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова, цитирана от Нова телевизия.
Тя обясни, че Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще продължат да функционират като териториални структури, които ще се концентрират върху специализираната си дейност. Чрез тази административна реформа се очаква да бъдат освободени щатове, свързани с директорските и секретарските позиции, но окончателните промени ще зависят от законопроекта и процедурата по приемането му.
„Целта на тази част от инспекционната реформа е да бъде оставено толкова пространство на регионалните здравни инспекции, така че да се фокусират върху специализираните си дейности“, посочи здравният министър. Тя подчерта, че специализираните звена в инспекциите ще продължат да работят, а реформата засяга основно общата администрация.

Предвижда се и надграждане на информационните системи, използвани от РЗИ, с цел повече административни процеси да бъдат автоматизирани. Предстои законопроектът да бъде публикуван за обществено обсъждане, преди реформата да бъде внесена за окончателно приемане.


България
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    Крепят Я !
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    16:41 03.09.2026

  • 5 28 директори и 28 главни секретари

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    Още стотици безполезни храненици има за махане

    16:42 03.09.2026

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    и тя с лошо обзавеждане на горният етаж, простоватичко

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