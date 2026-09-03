Махат директорите и главните секретари на Регионалните здравни инспекции

Министерството на здравеопазването ще премахне директорите и главните секретари на 28-те Регионални здравни инспекции, а функциите по общата администрация ще бъдат централизирани към ведомството. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова, цитирана от Нова телевизия.

Тя обясни, че Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще продължат да функционират като териториални структури, които ще се концентрират върху специализираната си дейност. Чрез тази административна реформа се очаква да бъдат освободени щатове, свързани с директорските и секретарските позиции, но окончателните промени ще зависят от законопроекта и процедурата по приемането му.

„Целта на тази част от инспекционната реформа е да бъде оставено толкова пространство на регионалните здравни инспекции, така че да се фокусират върху специализираните си дейности“, посочи здравният министър. Тя подчерта, че специализираните звена в инспекциите ще продължат да работят, а реформата засяга основно общата администрация.

Предвижда се и надграждане на информационните системи, използвани от РЗИ, с цел повече административни процеси да бъдат автоматизирани. Предстои законопроектът да бъде публикуван за обществено обсъждане, преди реформата да бъде внесена за окончателно приемане.