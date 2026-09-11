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Пеканов: България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%

Пеканов: България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%

11 Септември, 2026 22:01 589 19

  • атанас пеканов-
  • пву-
  • реформи

Правителството става по-силно всеки един ден, заяви Пеканов

Пеканов: България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90% - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Крайният резултат по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде много позитивен, много успешен. Това заяви в студиото на "Панорама" по БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, от 50% крайният резултат ще бъде над 90%.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Когато дойдохме през май месец, бяха застрашени, знаете, и това е публична информация, 367 милиона евро заради решението миналата година на кабинета „Желязков“ да, както аз казвам, да опука антикорупционната комисия, да сложи свои хора, с които да я използва, да злоупотреби с нея. Смятам, трябваше и да върнем още 140 милиона, между другото. Значи 500 милиона щяха да бъдат загубени."

Част от реформите се случиха буквално в първите седмици на кабинета заради волята на премиера да действаме по линия на върховенството на закона, не с някакви измислици от нас, а с тези препоръки, които Европейската комисия е отправила към държавата, допълни Пеканов.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Освен това беше завършена много трудна реформа в сферата на държавния служител.Цяло лято не сме почивали. Реформата на ВиК сектора — всички общини, не всички общини, но някои общини скачаха срещу нея, бяха недоволни. Успяхме с МРРБ, МОСВ, председателят на парламента, да намерим вариант и да убедим Европейската комисия да я приемем по начин, който е по-щадящ. Това ще спаси парите и това са стъпки, които, да, ние сме приели. Няма какво да се срамуваме да го кажем."

Правителството става по-силно всеки един ден, допълни Пеканов.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Изпълнителната власт вече не се командва от Борисов, Пеевски и кръговете зад тях. Премиерът го спомена преди няколко седмици. Части от опозицията реагираха с критики. Ние не сме казали, че сме променили цялата олигархия. Но там, където можем, изпълнителната власт и Народното събрание да... достъпът на тези кръгове е прекъснат."

На фокус е икономическото развитие на държавата. И тук трябва да поздравя вицепремиера Пулев. Той почти всяка седмица води делегации, инвеститори, за които това да има едно правителство с по-дълъг хоризонт, с перспектива, с мнозинство, да променя закони, да подобрява средата, да гради инфраструктурни проекти е ключово.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Подпомагаме най-високотехнологичните компании. За това подписахме меморандум с българската компания EnduroSat за изграждане на голям развоен център на територията на индустриална зона в момента на Дубославци. В същото време тази седмица бяхме с премиера в Париж. В Елисейския дворец е подписан меморандум между тази българска компания EnduroSat и френска такава компания за изстрелване на ракети, така че Европа да изстрелва ракети със сателити, произведени в България."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де

    10 1 Отговор
    Слушах представителя на Гюров по Панорама. Пълно безсилие! Толкова празни думи и излишно самочувствие. Няма да има победа за тях с такива медиатори.

    Коментиран от #6

    22:06 11.09.2026

  • 2 Европеец

    11 2 Отговор
    Много ми е противен това същество....

    Коментиран от #5

    22:07 11.09.2026

  • 3 Шорт

    7 2 Отговор
    Още един отворко! Шапшал! Пари като има тогава има и възстановяване!

    22:12 11.09.2026

  • 4 50% от които

    3 1 Отговор
    са заеми, с непосилни и несъвместими за националните държави условия.
    Като ЛГБТ в у-ща, закриване ТЕЦ-ове, квоти, строежи на ВЕИ-та променящи въздушни течения, амортизиращи ел. с-ми с непостоянни напрежения, с двойно по-високи цени, тонове арматури и бетон -засягащи подпочвени води, нарушаващи биоразнообразие, непоносим шум увреждащ здравето, променящи миграция птици, повишаващи температури, тонове нерециклируема пластмаса. Ниско КПД. Загуби до 25%, докато ток стигне до домакинства, унищожени пасища, ливади, лозя, земеделски земи. Неефективни без вятър. На 12 протест срещу решение Гюров да застрои с ВЕИта 6300 кв. километра вклч. София и София област.

    22:12 11.09.2026

  • 5 длкаос

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Наско е готин бре жълтопаветен макак. Има си и акъл момчето и върши работа. Не е като Мирчо селяндурина и гейрал Ниско дето освен да им се привиждат руснаци и Путин друго не могат да лъжат. За това не харесваш Наско, защото има ум.

    Коментиран от #10, #12

    22:13 11.09.2026

  • 6 Шорт

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така де":

    Ламите от петрохан са по говорене и нищо правене! Баба ми винаги казваше голямо л..но изяш голяма дума не казвай!

    22:14 11.09.2026

  • 7 да питам

    3 0 Отговор
    Ми , какво чакате ? Немедлено си увеличете зарплаты ..

    22:16 11.09.2026

  • 8 И за Виена не ставаш.

    2 0 Отговор
    И за тука.

    22:20 11.09.2026

  • 9 Мишо

    4 2 Отговор
    Това лайн-це ни набута еврото

    Коментиран от #16

    22:21 11.09.2026

  • 10 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "длкаос":

    Още си спомням какво говори за цените и еврото комсомолеца негодяй ....

    Коментиран от #11

    22:24 11.09.2026

  • 11 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България в Европа.

    22:31 11.09.2026

  • 12 Глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "длкаос":

    И колко ум има Наско ? Колко пъти му връщаха плана на Наско , единия път беше с 400 грешки . И знаеш ли какво е заложено в плана , я ни осветли ? Пълен некадърник е Насенцето и голям лаладжия !

    22:34 11.09.2026

  • 13 Емо,

    2 0 Отговор
    Парите са спасени, за да ги откраднете. Живота на прогреса ви ще бъде по-къс и от на ИТН.

    22:36 11.09.2026

  • 14 Прогресът иде

    2 0 Отговор
    Кога ще въведете такса за магистралите, да се облекчи малко трафика, че сега куцо и сакато ги задръства. И още малко вдигнете акциза за горивата.

    Коментиран от #19

    22:43 11.09.2026

  • 15 Отвратен

    1 0 Отговор
    "МИРИШЕМИ НА КОМАНДИРОВКА В ЦЕНТРАЛНИЯ СОФИИСКИ ЗАТВОР"- СЛЕД ВРЕМЕ!

    22:43 11.09.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мишо":

    Аз съм ПРЕ-доволен от въвеждане на Еврото и предупреждавах няколко пъти такива като тебе - Фенове на Лева- Пазете си Левчетата!Е Не - побързахте да ги обмените,а сега ревете срещу Еврото?Затова и НИКАКВО СЪЖАЛЕНИЕ към такива като нас.

    22:47 11.09.2026

  • 17 Уточнение преди радостта

    1 0 Отговор
    Уточни кой от България ще има този успех? Собствениците от едрия капитал или обикновените работници.

    22:48 11.09.2026

  • 18 Мюмю

    1 0 Отговор
    ко каза, ко?

    22:50 11.09.2026

  • 19 Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Прогресът иде":

    И аз чух нещо такова , дано да не е вярно . Говорят за 0,10 цента на километър.

    22:50 11.09.2026

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