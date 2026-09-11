Пеканов: България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%

Крайният резултат по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде много позитивен, много успешен. Това заяви в студиото на "Панорама" по БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, от 50% крайният резултат ще бъде над 90%.
Атанас Пеканов, вицепремиер: "Когато дойдохме през май месец, бяха застрашени, знаете, и това е публична информация, 367 милиона евро заради решението миналата година на кабинета „Желязков“ да, както аз казвам, да опука антикорупционната комисия, да сложи свои хора, с които да я използва, да злоупотреби с нея. Смятам, трябваше и да върнем още 140 милиона, между другото. Значи 500 милиона щяха да бъдат загубени."
Част от реформите се случиха буквално в първите седмици на кабинета заради волята на премиера да действаме по линия на върховенството на закона, не с някакви измислици от нас, а с тези препоръки, които Европейската комисия е отправила към държавата, допълни Пеканов.
Атанас Пеканов, вицепремиер: "Освен това беше завършена много трудна реформа в сферата на държавния служител.Цяло лято не сме почивали. Реформата на ВиК сектора — всички общини, не всички общини, но някои общини скачаха срещу нея, бяха недоволни. Успяхме с МРРБ, МОСВ, председателят на парламента, да намерим вариант и да убедим Европейската комисия да я приемем по начин, който е по-щадящ. Това ще спаси парите и това са стъпки, които, да, ние сме приели. Няма какво да се срамуваме да го кажем."
Правителството става по-силно всеки един ден, допълни Пеканов.
Атанас Пеканов, вицепремиер: "Изпълнителната власт вече не се командва от Борисов, Пеевски и кръговете зад тях. Премиерът го спомена преди няколко седмици. Части от опозицията реагираха с критики. Ние не сме казали, че сме променили цялата олигархия. Но там, където можем, изпълнителната власт и Народното събрание да... достъпът на тези кръгове е прекъснат."
На фокус е икономическото развитие на държавата. И тук трябва да поздравя вицепремиера Пулев. Той почти всяка седмица води делегации, инвеститори, за които това да има едно правителство с по-дълъг хоризонт, с перспектива, с мнозинство, да променя закони, да подобрява средата, да гради инфраструктурни проекти е ключово.
Атанас Пеканов, вицепремиер: "Подпомагаме най-високотехнологичните компании. За това подписахме меморандум с българската компания EnduroSat за изграждане на голям развоен център на територията на индустриална зона в момента на Дубославци. В същото време тази седмица бяхме с премиера в Париж. В Елисейския дворец е подписан меморандум между тази българска компания EnduroSat и френска такава компания за изстрелване на ракети, така че Европа да изстрелва ракети със сателити, произведени в България."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така де
Коментиран от #6
22:06 11.09.2026
2 Европеец
Коментиран от #5
22:07 11.09.2026
3 Шорт
22:12 11.09.2026
4 50% от които
Като ЛГБТ в у-ща, закриване ТЕЦ-ове, квоти, строежи на ВЕИ-та променящи въздушни течения, амортизиращи ел. с-ми с непостоянни напрежения, с двойно по-високи цени, тонове арматури и бетон -засягащи подпочвени води, нарушаващи биоразнообразие, непоносим шум увреждащ здравето, променящи миграция птици, повишаващи температури, тонове нерециклируема пластмаса. Ниско КПД. Загуби до 25%, докато ток стигне до домакинства, унищожени пасища, ливади, лозя, земеделски земи. Неефективни без вятър. На 12 протест срещу решение Гюров да застрои с ВЕИта 6300 кв. километра вклч. София и София област.
22:12 11.09.2026
5 длкаос
До коментар #2 от "Европеец":Наско е готин бре жълтопаветен макак. Има си и акъл момчето и върши работа. Не е като Мирчо селяндурина и гейрал Ниско дето освен да им се привиждат руснаци и Путин друго не могат да лъжат. За това не харесваш Наско, защото има ум.
Коментиран от #10, #12
22:13 11.09.2026
6 Шорт
До коментар #1 от "Така де":Ламите от петрохан са по говорене и нищо правене! Баба ми винаги казваше голямо л..но изяш голяма дума не казвай!
22:14 11.09.2026
7 да питам
22:16 11.09.2026
8 И за Виена не ставаш.
22:20 11.09.2026
9 Мишо
Коментиран от #16
22:21 11.09.2026
10 Европеец
До коментар #5 от "длкаос":Още си спомням какво говори за цените и еврото комсомолеца негодяй ....
Коментиран от #11
22:24 11.09.2026
11 Българин
До коментар #10 от "Европеец":Европейският съюз не е компрометиран никак даже. Но и да има разминавания съществуват необходимите преговорни рамки за да се изглаждат тези различия и по този начин всяка държава да защитава и своите интереси. Българската азбука е на образа на европейските пари, използвани пряко или косвено от над 500 милиона души по света. Българската азбука, която е една трите официално признати богослужебни езици, буквите и са напечатани на европейските банкноти и монети, редом до латинската и гръцката. Мадарския конник ще препуска през Европата и по света! България в Европа.
22:31 11.09.2026
12 Глупости
До коментар #5 от "длкаос":И колко ум има Наско ? Колко пъти му връщаха плана на Наско , единия път беше с 400 грешки . И знаеш ли какво е заложено в плана , я ни осветли ? Пълен некадърник е Насенцето и голям лаладжия !
22:34 11.09.2026
13 Емо,
22:36 11.09.2026
14 Прогресът иде
Коментиран от #19
22:43 11.09.2026
15 Отвратен
22:43 11.09.2026
16 оня с коня
До коментар #9 от "Мишо":Аз съм ПРЕ-доволен от въвеждане на Еврото и предупреждавах няколко пъти такива като тебе - Фенове на Лева- Пазете си Левчетата!Е Не - побързахте да ги обмените,а сега ревете срещу Еврото?Затова и НИКАКВО СЪЖАЛЕНИЕ към такива като нас.
22:47 11.09.2026
17 Уточнение преди радостта
22:48 11.09.2026
18 Мюмю
22:50 11.09.2026
19 Данчо
До коментар #14 от "Прогресът иде":И аз чух нещо такова , дано да не е вярно . Говорят за 0,10 цента на километър.
22:50 11.09.2026