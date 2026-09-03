Държавният резерв предоставя нови 9 000 литра питейна вода за Струмяни

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предостави още 9 000 литра бутилирана питейна вода на община Струмяни за подпомагане на населението във връзка с обявеното бедствено положение.
Новата помощ се осигурява по искане на областния управител на Благоевград, заради продължаващата необходимост от питейна вода в засегнатия район. След решение на Министерския съвет количествата бяха освободени от Държавния резерв и транспортирани до общината.
Това е втората доставка от 9 000 литра питейна вода, която ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ осигурява за Струмяни в рамките на няколко дни.
Припомняме, че при първото искане агенцията реагира незабавно и предостави 9 000 литра вода за населението. С новите количества общата помощ от Държавния резерв за община Струмяни достига 18 000 литра питейна вода.
ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ продължава да следи ситуацията и при необходимост има възможност да осигури допълнителна подкрепа в рамките на своите правомощия. Бързото осигуряване на новите количества е резултат от координацията между държавните и местните институции и позволява помощта да продължи толкова дълго, колкото обстановката го налага.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нямо що
13:36 03.09.2026
2 Последния Софиянец
13:37 03.09.2026
3 Да не
13:38 03.09.2026
4 Хаххахаха
13:38 03.09.2026
5 Факт
13:41 03.09.2026
6 Пич
Богата държава - щедри помощи!!!
Цяла малка цистерничка с вода дават, без да им мигне окото!!!
13:42 03.09.2026
7 спасението на жадните
14:16 03.09.2026
8 9 кубика вода
14:18 03.09.2026
9 Овцата си търси падар да я дои
Ето как се разигра поредният акт от институционалната комедия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ):
1️⃣ КЗК върна чуждия кандидат в играта: След първоначалния опит за отстраняване, Комисията за защита на конкуренцията отмени порочното решение на ДППИ и върна световния лидер в драгажа (DEME Dredging NV) за повторно разглеждане.
2️⃣ 10 МИЛИОНА ЕВРО ПО-ЕВТИНО: При отварянето на ценовите предложения лъсна огромната разлика. Офертата на чуждестранния кандидат се оказа с близо 10 милиона евро по-ниска (над 20.2 млн. лева с ДДС по-евтина!) от тази на българския участник с руските дълбачки – значително под тавана на европейското финансиране.
3️⃣ Пародия с техническите оценки: За да тушира ценовия превес, комисията на ДППИ реши, че най-големият драгажен оператор в света с десетилетия опит в глобален мащаб „не разбира“ от екологични мерки и му даде срязана техническа оценка (28.52 т. срещу 40 т. за местния конкурент).
4️⃣ Въпреки срязаните технически точки, поради огромната ценова разлика, по заложената математическа формула за оценка чуждестранният кандидат ПАК ПЕЧЕЛИ I-во място (с 88.52 т. срещу 81.13 т. за по-скъпата оферта).
5️⃣ План Б – дисквалификация и прекратяване
14:26 03.09.2026