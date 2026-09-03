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Държавният резерв предоставя нови 9 000 литра питейна вода за Струмяни

Държавният резерв предоставя нови 9 000 литра питейна вода за Струмяни

3 Септември, 2026 13:34 491 9

  • струмяни-
  • вода-
  • държавен резерв

Това е втората доставка питейна вода

Държавният резерв предоставя нови 9 000 литра питейна вода за Струмяни - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предостави още 9 000 литра бутилирана питейна вода на община Струмяни за подпомагане на населението във връзка с обявеното бедствено положение.

Новата помощ се осигурява по искане на областния управител на Благоевград, заради продължаващата необходимост от питейна вода в засегнатия район. След решение на Министерския съвет количествата бяха освободени от Държавния резерв и транспортирани до общината.

Това е втората доставка от 9 000 литра питейна вода, която ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ осигурява за Струмяни в рамките на няколко дни.

Припомняме, че при първото искане агенцията реагира незабавно и предостави 9 000 литра вода за населението. С новите количества общата помощ от Държавния резерв за община Струмяни достига 18 000 литра питейна вода.

ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ продължава да следи ситуацията и при необходимост има възможност да осигури допълнителна подкрепа в рамките на своите правомощия. Бързото осигуряване на новите количества е резултат от координацията между държавните и местните институции и позволява помощта да продължи толкова дълго, колкото обстановката го налага.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Нямо що

    3 0 Отговор
    Толкова ли му се откина от сърцето на мистър Кеш ?

    13:36 03.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    12 000 евро помощ от държавата за Струмяни а посещението на Румен Радев в Струмяни струва 60 000 евро.БЕЗ КОМЕНТАР!

    13:37 03.09.2026

  • 3 Да не

    3 0 Отговор
    е вече с попови лъжички ?

    13:38 03.09.2026

  • 4 Хаххахаха

    3 0 Отговор
    това са 1000 стека по 6 шишета, 1,5 литра... Много бе, да не стане наводнение само

    13:38 03.09.2026

  • 5 Факт

    5 0 Отговор
    Всеки ден източваме милиони кубици за Гърция на цена стотинки.

    13:41 03.09.2026

  • 6 Пич

    4 0 Отговор
    Брях!!!
    Богата държава - щедри помощи!!!
    Цяла малка цистерничка с вода дават, без да им мигне окото!!!

    13:42 03.09.2026

  • 7 спасението на жадните

    0 0 Отговор
    Кмете, сигурно имате 5-6 казана за ракия. 10 цикъла на ден по 100 л вода от Струма-ето ти 5-6 м³ преварена. Ама трябва организация.

    14:16 03.09.2026

  • 8 9 кубика вода

    3 0 Отговор
    Е една водоноска бре смешници. Къв Държавният резерв въобще бълнувате

    14:18 03.09.2026

  • 9 Овцата си търси падар да я дои

    0 0 Отговор
    Ако не са руски, не ви щем дълбачките. ДППИ прекрати обществената поръчка за капиталното драгиране на Пристанище Бургас (за 28 млн. евро). Защото белгийският конкурент на българо-руската корупционна схема даде с 10 милиона евро по-ниска цена!
    Ето как се разигра поредният акт от институционалната комедия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ):
    1️⃣ КЗК върна чуждия кандидат в играта: След първоначалния опит за отстраняване, Комисията за защита на конкуренцията отмени порочното решение на ДППИ и върна световния лидер в драгажа (DEME Dredging NV) за повторно разглеждане.
    2️⃣ 10 МИЛИОНА ЕВРО ПО-ЕВТИНО: При отварянето на ценовите предложения лъсна огромната разлика. Офертата на чуждестранния кандидат се оказа с близо 10 милиона евро по-ниска (над 20.2 млн. лева с ДДС по-евтина!) от тази на българския участник с руските дълбачки – значително под тавана на европейското финансиране.
    3️⃣ Пародия с техническите оценки: За да тушира ценовия превес, комисията на ДППИ реши, че най-големият драгажен оператор в света с десетилетия опит в глобален мащаб „не разбира“ от екологични мерки и му даде срязана техническа оценка (28.52 т. срещу 40 т. за местния конкурент).
    4️⃣ Въпреки срязаните технически точки, поради огромната ценова разлика, по заложената математическа формула за оценка чуждестранният кандидат ПАК ПЕЧЕЛИ I-во място (с 88.52 т. срещу 81.13 т. за по-скъпата оферта).
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