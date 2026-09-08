Сериозна авария спря водата в Плевенско

Авария на магистралния водопровод „Черни Осъм“ създаде проблеми с водоснабдяването в Плевен и редица населени места в областта. В седем села са изпратени водоноски заради очаквани по-сериозни затруднения, съобщи Нова тв.

Докато продължава ремонтът, временно е спряно подаването на вода от „ВиК - Ловеч“към водоснабдителната система на Плевен.

Заради аварията през нощта на 8 срещу 9 септември са възможни прекъсвания и нарушения на водоснабдяването в Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, както и в селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен.

По-сериозни проблеми се очакват в Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово. В тези населени места вече са разположени водоноски, които при необходимост ще осигуряват вода за жителите.

Екипи на ВиК дружествата в Плевен и Ловеч работят съвместно по отстраняването на повредата. След приключването на ремонта водоподаването трябва постепенно да се върне към нормален режим. Аварията засегна и Ловеч, където през изминалата нощ водоснабдяването беше прекъснато.