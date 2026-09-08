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Сериозна авария спря водата в Плевенско

Сериозна авария спря водата в Плевенско

8 Септември, 2026 16:55 578 8

  • авария-
  • вода-
  • плевенско

В седем села са изпратени водоноски заради очаквани по-сериозни затруднения

Сериозна авария спря водата в Плевенско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Авария на магистралния водопровод „Черни Осъм“ създаде проблеми с водоснабдяването в Плевен и редица населени места в областта. В седем села са изпратени водоноски заради очаквани по-сериозни затруднения, съобщи Нова тв.

Докато продължава ремонтът, временно е спряно подаването на вода от „ВиК - Ловеч“към водоснабдителната система на Плевен.

Заради аварията през нощта на 8 срещу 9 септември са възможни прекъсвания и нарушения на водоснабдяването в Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, както и в селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен.

По-сериозни проблеми се очакват в Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово. В тези населени места вече са разположени водоноски, които при необходимост ще осигуряват вода за жителите.

Екипи на ВиК дружествата в Плевен и Ловеч работят съвместно по отстраняването на повредата. След приключването на ремонта водоподаването трябва постепенно да се върне към нормален режим. Аварията засегна и Ловеч, където през изминалата нощ водоснабдяването беше прекъснато.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    6 1 Отговор
    Само глупак може да плаща национален ресурс като водата ..! Тя излиза от земята или пълни язовирите от небето все едно да плащаш въздуха който дишаш..!П.Р.О.С.Т. народ..

    16:59 08.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Евреите ще ни (я)оправят нали сме си дали водите на тях

    17:03 08.09.2026

  • 4 хаха

    2 0 Отговор
    Те байганьовците така "строят". За да има после кинти за ремонти. А и им е толкова акъла все пак.

    ХАХАХА

    17:09 08.09.2026

  • 5 честен ционист

    4 1 Отговор
    Централата на Skynet засмука водата. Плевенчани пак некъпани ще одат.

    17:12 08.09.2026

  • 6 Троян

    1 3 Отговор
    Не се смейте. Плевенчани са Българи. Във Язовир Черни Осъм има достатъчно вода. Оправете течовете.

    Коментиран от #7

    17:19 08.09.2026

  • 7 Козаря от Козята стена

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Троян":

    Ти оди да оправяш течовете в Плевен, а аз ще сляза да оправя женка ти.

    17:31 08.09.2026

  • 8 миме

    0 0 Отговор
    те това ви е файдата от егейския съюз , щот при бай тошо по времето на соца такова нещо немаше

    17:38 08.09.2026

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