Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за подкрепата за кандидатурата ѝ за нов мандат като държавен глава. В писмо до социалистите Йотова пише, че доверието, което са ѝ гласували, е важен политически акт, но и лична отговорност. Тя припомня общия си път с БСП, годините на неуспехи, трудните решения, споровете и надеждите.

Допълва, че вярва, че човек може да бъде истински независим - само когато е честен. Тази седмица се очаква и повече информация за останалите кандидати за поста. Сред основните се очаква да бъде и тандема Андрей Гюров и Георги Кандев, чиято кандидатура за „Дондуков" 2 най-вероятно ще бъде обявена утре.