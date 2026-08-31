Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за подкрепата за кандидатурата ѝ за нов мандат като държавен глава. В писмо до социалистите Йотова пише, че доверието, което са ѝ гласували, е важен политически акт, но и лична отговорност. Тя припомня общия си път с БСП, годините на неуспехи, трудните решения, споровете и надеждите.
Допълва, че вярва, че човек може да бъде истински независим - само когато е честен. Тази седмица се очаква и повече информация за останалите кандидати за поста. Сред основните се очаква да бъде и тандема Андрей Гюров и Георги Кандев, чиято кандидатура за „Дондуков" 2 най-вероятно ще бъде обявена утре.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мадуровки
20:48 31.08.2026
2 Еднакво неизбираеми
Моят избор е доцент Георги Димов,
но лошот е, че патриотичният вот се разводнява.
20:50 31.08.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МИ ЗАБРАНЯВА ДА КОМЕНТИРАМ
.....
ЩОТО БСП СА "ПЕТРОХАНСКИ ДЕМОКРАТИ" :)
20:50 31.08.2026
4 Социалистите
20:51 31.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ БСП БОКЛУКА ЙОТОВА, ЩЯХ ДА ГЛАСУВАМ ЗА НЕГО
... АМА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СА БОКЛУЦИ И ТЕ
20:52 31.08.2026
6 Сатана Z
6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
1 322 385
49.22
20:54 31.08.2026
7 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
румен ще ни води ✊
Коментиран от #9
20:56 31.08.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
ЛЮБЕН ГОЦЕВ И МИТЬО ГЕСТАПОТО:((((
......
МУНЧО И ЙОТОВА - ЗЛОВЕЩ КРАДЛИВ ЧЕРВЕН ТАНДЕМ:(((
Коментиран от #16
20:56 31.08.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":8 - МИ СЕПТЕМВРИ - 80 ГОДИНИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ..
20:57 31.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Моя идол е Бойко Борисов
20:58 31.08.2026
12 Част от биографията на Гюров
От 2004 до 2007 г. е преподавател във VB Academy, където води специализирани обучения по управление на кредитния риск за висши банкови мениджъри. Между 2005 и 2007 г. е гост-преподавател по кредитен риск, банкова регулация и финансова математика в Центъра за централноевропейски финансови пазари на длъжност ръководител
20:59 31.08.2026
13 Мисур
20:59 31.08.2026
14 Как сте мунчовчета
За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
Наздраве пингвини клeти 🥂🍺
20:59 31.08.2026
15 ШЕФА
21:01 31.08.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ТОЙ ГЕРГОВ ИМА МАГИСТРАЛИ И С МАДЖО И С ЧЕРЕПА И С АХМЕД ДОГАН
....
А СТАНИШЕВА С НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ , АТАНАС ТИЛЕВ. И ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ...
... ЧЕРВЕНИТЕ ДРОГАРЕ СА СИ МАЛКО
И СИНИ ТЕМЕНУГИ
......
ЛАПНАЛ СИ МИ НИКА КАТО ХРИСТО ГРОЗЕВ - СОБСТВЕНИКА НА ПЛОВДИВСКИЯ ВЕСТНИК МАРИЦА , ОНАЯ РАБОТА НА ПЕТЪР МАНДЖУКОВ:)
Коментиран от #20
21:01 31.08.2026
17 Миналия ден "Мяра" даде 22% на йотовица
21:01 31.08.2026
18 Гумичка за триене
21:01 31.08.2026
19 Въпрос
21:01 31.08.2026
20 ШЕФА
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Г-н шизо! Отново ли сте дрогиран с успокоителни транквиланти или сте се гътнал с евтина парцуца че отново сам си пишете и отговаряте?! 😂🤣😅😆😁
Коментиран от #22
21:03 31.08.2026
21 Долна
21:04 31.08.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "ШЕФА":КОЛЕГАТА МИ ОТ СДС ЛАПАЧИ НА НИКОВЕ
.....
ПАК ГО Е БИЛ ПОМАК :) ВЛЕЗ МУ В ПОЛОЖЕНИЕ:(
Коментиран от #29
21:05 31.08.2026
23 Варна
21:06 31.08.2026
24 Румен Радев, НСО, и случаят от
"И магаре да посоча и магаре ще изберете."
Жалко за гжа. Йотова, че Радев я поставя в такова положение.
Пак ще бъде избрана, на Румен Радев са му направили сметката но it is unbecoming for a gentlemen.
21:09 31.08.2026
25 Мюмюн
21:11 31.08.2026
26 Тити
21:11 31.08.2026
27 Може би,
21:11 31.08.2026
28 Кирчу
21:12 31.08.2026
29 ШЕФА
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Благодаря😄💯👎 Ясно - не сте наистина адекватен! Там където се е намесила природата - медицината е безсилна😪
21:12 31.08.2026