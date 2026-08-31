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Илияна Йотова благодари на БСП

Илияна Йотова благодари на БСП

31 Август, 2026 20:45 456 29

  • илияна йотова-
  • бсп-
  • президент

Тази седмица се очаква и повече информация за останалите кандидати за поста президент

Илияна Йотова благодари на БСП - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за подкрепата за кандидатурата ѝ за нов мандат като държавен глава. В писмо до социалистите Йотова пише, че доверието, което са ѝ гласували, е важен политически акт, но и лична отговорност. Тя припомня общия си път с БСП, годините на неуспехи, трудните решения, споровете и надеждите.

Допълва, че вярва, че човек може да бъде истински независим - само когато е честен. Тази седмица се очаква и повече информация за останалите кандидати за поста. Сред основните се очаква да бъде и тандема Андрей Гюров и Георги Кандев, чиято кандидатура за „Дондуков" 2 най-вероятно ще бъде обявена утре.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мадуровки

    7 4 Отговор
    Масонската Ко рече....ке управи ли България 😃💯малееее докъде я докарахме

    20:48 31.08.2026

  • 2 Еднакво неизбираеми

    2 6 Отговор
    и Йотова, и Гюров.
    Моят избор е доцент Георги Димов,
    но лошот е, че патриотичният вот се разводнява.

    20:50 31.08.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор
    4 ДНИ ЧЕРВЕНИЯ ОЛИГАРХ ЕВРЕЙ СТАНИШЕВ - ЧЛЕН НА БЮРОТО НА БСП И СОБСТВЕНИК НА РУСОФОБСКАТА ПЛАТФОРМА ДИР БГ
    МИ ЗАБРАНЯВА ДА КОМЕНТИРАМ
    .....
    ЩОТО БСП СА "ПЕТРОХАНСКИ ДЕМОКРАТИ" :)

    20:50 31.08.2026

  • 4 Социалистите

    4 2 Отговор
    Илиянче толко сме банкрутирали че ше подкрепяме кой и да е само да покаже пачки

    20:51 31.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 5 Отговор
    АКО ИМАШЕ ПО - СВЯСТЕН МАТЕРИАЛ
    ОТ БСП БОКЛУКА ЙОТОВА, ЩЯХ ДА ГЛАСУВАМ ЗА НЕГО
    ... АМА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СА БОКЛУЦИ И ТЕ

    20:52 31.08.2026

  • 6 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Йотовица бивола метресата на ДС генералите от 6-то управление ,метресата на крадеца Гергов ,на генерал Сотир Ушев и съпругата му Весела Лечева ,Ушев съден за кражби в особено големи размери ,Лечеви с острови в Гърция, всички тези имат общи снимки с крадеца мунчо на сватбата на сина й Марин Йотов в Правец за 1.6 млн.лв. е обречена. Малко цифри - на изборите на 14 ноември 2021 г.мунчо кРадев беше подкрепен от ПП които спечелиха парламентарните избори с 657 хил.гласа ,от БСП с 9.8% ,от ИТН с 9.1% ,от ДБ със 7.3% ,отделно общественици от инициативният му комитет като д-р Цветеслава Гълъбова ,Осман Октай и други. Всички тези партии изброени по горе имаха по 4-ма представители в инициативният му комитет ,помним слогана на ПП (Продължаваме промяната ) - "С вас сме г-н президент" ,помним и слоганите на ИТН и БСП. ГЕРБ издигна един неизвестен човек проф. Герджиков и въпреки тази подкрепа от спечелилата изборите ПП, ИТН ,БСП ,ДБ мунчо не достигна 50% на първи тур ,на втори спечели с по малко гласове от първия. В момента вече всички са разкрили кРадев и искат ареста му за грабежа. И ПП,ДБ ,ИТН а почти всички от инициативният му комитет се отрекоха също от него. Ето резултата на мунчо с цялата тази подкрепа на 1-ви тур на 14 ноември 2021 г.-
    6 - Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова
    ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
    1 322 385
    49.22

    20:54 31.08.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    3 3 Отговор
    на 9ти септември всички по площадите на манифестация

    румен ще ни води ✊

    Коментиран от #9

    20:56 31.08.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 4 Отговор
    ИЛИЯНА ЙОТОВА ПРОДУКТ НА ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ И ГЕНЕРАЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ :(((
    .......
    ЛЮБЕН ГОЦЕВ И МИТЬО ГЕСТАПОТО:((((
    ......
    МУНЧО И ЙОТОВА - ЗЛОВЕЩ КРАДЛИВ ЧЕРВЕН ТАНДЕМ:(((

    Коментиран от #16

    20:56 31.08.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    8 - МИ СЕПТЕМВРИ - 80 ГОДИНИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ..

    20:57 31.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Моя идол е Бойко Борисов

    0 0 Отговор
    Що да нямаме президент телевизьонен говорител ве ,ейш Пакистан и аха крикет играч ,404 имат вариететен долнопробен актьор ,САЩ имат neдoфuл

    20:58 31.08.2026

  • 12 Част от биографията на Гюров

    4 4 Отговор
    Между 2002 и 2007 г. работи във „Фолксбанк“ във Виена, като стига до позицията ръководител на отдела за контрол на кредитния риск на банковата група.3 Участва в подготовката на банката за прилагането на изискванията на „Базел II“, както и в разработването на системи за вътрешен кредитен рейтинг, стрес тестове и модели за оценка на кредитния риск. Представлява банковата група пред финансови надзорни органи, централни банки, международни рейтингови агенции и Международния валутен фонд по въпроси, свързани с финансовата стабилност и управлението на риска.

    От 2004 до 2007 г. е преподавател във VB Academy, където води специализирани обучения по управление на кредитния риск за висши банкови мениджъри. Между 2005 и 2007 г. е гост-преподавател по кредитен риск, банкова регулация и финансова математика в Центъра за централноевропейски финансови пазари на длъжност ръководител

    20:59 31.08.2026

  • 13 Мисур

    6 3 Отговор
    И тази потъва на дъното , както бсп-то!

    20:59 31.08.2026

  • 14 Как сте мунчовчета

    5 4 Отговор
    От 19 април до днес 4 месеца и 13 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
    За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
    При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
    А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
    Наздраве пингвини клeти 🥂🍺

    20:59 31.08.2026

  • 15 ШЕФА

    4 4 Отговор
    Хахаа,благодари на плъховете които българският народ най после изхвърли от Парламента. Да се готвят ГРОБ,ДПС,ПП-ДБ и ПБ,ще ви изметем !

    21:01 31.08.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТОЙ ГЕРГОВ ИМА МАГИСТРАЛИ И С МАДЖО И С ЧЕРЕПА И С АХМЕД ДОГАН
    ....
    А СТАНИШЕВА С НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ , АТАНАС ТИЛЕВ. И ПЕТЪР МАНДЖУКОВ ...
    ... ЧЕРВЕНИТЕ ДРОГАРЕ СА СИ МАЛКО
    И СИНИ ТЕМЕНУГИ
    ......
    ЛАПНАЛ СИ МИ НИКА КАТО ХРИСТО ГРОЗЕВ - СОБСТВЕНИКА НА ПЛОВДИВСКИЯ ВЕСТНИК МАРИЦА , ОНАЯ РАБОТА НА ПЕТЪР МАНДЖУКОВ:)

    Коментиран от #20

    21:01 31.08.2026

  • 17 Миналия ден "Мяра" даде 22% на йотовица

    5 3 Отговор
    На първия тур. При средно 3 млн.гласували 22% за пиги йотовица са над 660 хиляди гласа. О откъде ще дойдат тези гласове? От тези на които мунчо вдигна винетки с 30% и направи дизела най скъп в историята ни - 1.82 евро!? От тези на които вдигна ток,парно и вода от 1 юли или от тези на които от август вдига цигари със 17% и природния газ с 60% от септември? От тези на които намалява минималната работна заплата и от тези на чийто гръб взе за 4 месеца 6.3 милиарда евро нов дълг и планира още 10.5 милиарда. От тези на които вдигна застраховката и за 4 месеца хранителни продукти с 20% нагоре. Йотовица е с около 200 хиляди гласа колкото ще купят олигарсите зад мунчо!

    21:01 31.08.2026

  • 18 Гумичка за триене

    6 3 Отговор
    Е на кой да благодари нали си е баш комунист??? Едно важно нещо което е направила за 8 години има ли????? Като не броим клякането на кирил руски????? Но вие си знаете все пак всеки глава на раменете си носи!!!

    21:01 31.08.2026

  • 19 Въпрос

    6 3 Отговор
    Тази партия кога ще си плати за комустическите престъпления?

    21:01 31.08.2026

  • 20 ШЕФА

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Г-н шизо! Отново ли сте дрогиран с успокоителни транквиланти или сте се гътнал с евтина парцуца че отново сам си пишете и отговаряте?! 😂🤣😅😆😁

    Коментиран от #22

    21:03 31.08.2026

  • 21 Долна

    4 2 Отговор
    пача

    21:04 31.08.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "ШЕФА":

    КОЛЕГАТА МИ ОТ СДС ЛАПАЧИ НА НИКОВЕ
    .....
    ПАК ГО Е БИЛ ПОМАК :) ВЛЕЗ МУ В ПОЛОЖЕНИЕ:(

    Коментиран от #29

    21:05 31.08.2026

  • 23 Варна

    6 2 Отговор
    Много мръсна и продажна тая Бе,тая за държавна хранилка не държавата,а и майка си ще продаде.Тази НИКОГА,ама наистина НИКОГА НИЩО не е направила за Бългаските граждани,и НЯМА да направи ! Жалък не наял се чиновнически плъх.

    21:06 31.08.2026

  • 24 Румен Радев, НСО, и случаят от

    1 1 Отговор
    Струмяни казват единствено че, цитирам по памет, Мутра Бойко - Ганчо от Банкя:
    "И магаре да посоча и магаре ще изберете."

    Жалко за гжа. Йотова, че Радев я поставя в такова положение.

    Пак ще бъде избрана, на Румен Радев са му направили сметката но it is unbecoming for a gentlemen.

    21:09 31.08.2026

  • 25 Мюмюн

    3 0 Отговор
    и аз благодаря на БСП. уууууу!

    21:11 31.08.2026

  • 26 Тити

    4 0 Отговор
    Комунистическата напаст няма край.

    21:11 31.08.2026

  • 27 Може би,

    0 0 Отговор
    Ще спечелиш, Божа работа, но аз няма, да гласувам за теб, защото си зависима от Радев. Евентуално, бих гласувал, за кандидата на Възраждане, ако ми вдъхва доверие.

    21:11 31.08.2026

  • 28 Кирчу

    3 0 Отговор
    Кои бяха тези БСП? Не ли самоизчезнаха?

    21:12 31.08.2026

  • 29 ШЕФА

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Благодаря😄💯👎 Ясно - не сте наистина адекватен! Там където се е намесила природата - медицината е безсилна😪

    21:12 31.08.2026

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