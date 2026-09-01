Голям пожар избухна в складове и цехове в Свищов

Голям пожар избухна в складови помещения и производствени цехове в Свищов, в района на бившата „Търговия“, предаде БТА. Огънят обхванал помещения, наети от фирми за производство на дограма и надгробни паметници.

На място са изпратени три противопожарни автомобила от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Свищов, както и две водоноски на общината.

При пожара са унищожени два товарни автомобила, собственост на фирмата за производство на дограма, чийто цех също е засегнат от огъня.

На мястото на инцидента са кметът на Свищов Генчо Генчев, началникът на местната пожарна служба инж. Светлин Михайлов, както и представители и служители на фирмите, чиито помещения са обхванати от пожара.

Към момента огънят се гаси, а причините за възникването му все още не са установени. Началникът на пожарната служба инж. Светлин Михайлов заяви, че предстои обстоятелствата около инцидента да бъдат изяснени, като с разследването ще се заемат органите на полицията.