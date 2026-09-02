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Шефът на Комисията по отбрана: Няма нищо опасно в кацането на двата американски военни самолета на Летище "София"

Шефът на Комисията по отбрана: Няма нищо опасно в кацането на двата американски военни самолета на Летище "София"

2 Септември, 2026 09:15 570 14

  • комисия по отбрана-
  • иван лалов-
  • военни самолети

Продължава разследването на случая с падналия на наша територия украински дрон

Шефът на Комисията по отбрана: Няма нищо опасно в кацането на двата американски военни самолета на Летище "София" - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преекспонира се въпросът за кацането на двата американски военнотранспортни самолета на Летище "София". Това каза в "Денят започва" по БНТ председателят на комисия по отбраната Иван Лалов. В случилото се няма нищо опасно, допълни той.

Иван Лалов, председател на комисията по отбрана: "Мисля, че се преекспонира поради факта, че преди време онези самолети, които бяха разположени на Летище "София", доведоха до известно напрежение и притеснение в обществото. И сега всяко кацане на военен самолет на гражданско летище предизвиква тези въпроси, които ми задавате и на мен, но трябва да ви уверя, че в това няма нищо нито опасно, нито пък особено интересно.

Военните самолети, тъй като ние сме държава членка на НАТО, има споразумение, с което те могат да кацнат на летище в страните от НАТО. А тези военни самолети, за да кацнат в нашата страна, причините могат да бъдат много. Може да бъде отказ някакъв и се налага да кацнат, може да се налага да презаредят гориво, може да се налага екипажът да направи съответната почивка, зависи колко дълъг е бил полетът и някакви други неща."

Според Лалов, рисковете за националната ни сигурност са свързани с войната в Украйна, както и със ситуацията в Близкия изток. Заради все по-честото откриване на дронове и морски мини е засилено наблюдението, контролът и въздействието на такива неща, които са се появили по нашето крайбрежие, допълни той.

Продължава разследването по случая с падналия на наша територия дрон:

"Последният отговор, който получихме, който е още неофициален, защото продължава разследването на случая, от Украйна, дронът е украински. Посоката му на полет е била съвсем различна от Румъния и България, но сега се разследват причините по какви причини е загубил контрол и е попаднал през Румъния в наша територия. Кой разследва това? Украинците, предполагам и румънците също."

Намаляването на амеприканското военно присъствие на Стария континент означава, че способностите на Европа за отбрана на континента и като въоръжение и като способности в НАТО да се изравнят с тези на САЩ, допълни още председателят на комисията по отбрана.

"Предстои обсъждане на промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. И вчера, при откриване на учебната година във Военната академия, министърът на отбраната заяви какво ще бъде предложено в този закон. И най-вече това ще бъде подобряване на социалния статус на военнослужещите. Това ще бъде подпомагане на семействата им, особено на тези, които се налага да бъдат премествани от мястото на живеене, там където е службата, както и определяне на много, така, ясен път за кариерното им развитие."

Военното министерство вече има разчети до 2035 г. разходите за отбрана в бюджета да достигнат до 5%, обясни Иван Лалов.

"То е да стане тази година, казахме, 2,15% от брутния вътрешен продукт до година 2033, след това 2055 и така в годините да достигне 5% към 2035 година. Това са разчетите, които прави Министерството на отбраната. Сега има много особености това кога и как ще се случи. Това зависи от развитието на българската икономика и от много други сектори. Но идеята е с годините да се достигне до 3,5% годишно от брутния вътрешен продукт да се изразходват за отбрана. Говоря за годишно."

Концепцията за модернизация на армията в момента е насочена към всички видове въоръжени сили.

"В плана за инвестиции в отбраната са заложени придобиването както на боен самолет, така на кораби, на 155 мм гаубици, на система за противовъздушна отбрана със среден обсег, немския ИРИС. Девет проекта са, няма да мога да ги изброя всичките, но те обхващат всичките видове въоръжени сили."

За момента автоматизмите при увеличенията на заплатите в армията са замразени, за 2027 г. със сигурност, вероятно и за 2028 г., каза още Лалов, но изрази надежда, че това ще се промени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    17 0 Отговор
    кой ли вече не го повтаря папагалски ? И нищо конкретно ! А каква армия ще ми модернизира другаря и от де пари - не ми е ясно !

    09:19 02.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мъкаааа

    10 0 Отговор
    Опасното може да дойде от иранска територия под формата на крилати ракети и с Бългерията изведнъж да се свърши!

    09:22 02.09.2026

  • 4 Слава на Евроатлантическа България

    14 2 Отговор
    Всъщност нещата са опасни и прозрачни - не кабинетът "Радев", а американците решават кога, къде и за колко време могат да кацат на български летища - и военни, и цивилни.
    Добре дошли - не в Клуба на богатите, а в Бананова република България!

    09:23 02.09.2026

  • 5 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    4 14 Отговор
    първо се раждаш русофил,
    а после ставаш за смях

    Коментиран от #10

    09:23 02.09.2026

  • 6 Гост

    11 0 Отговор
    Този пишман генерал се опетла като коте в кълчища и две смислени думи не можа да каже! От 35 години външната политика на страната е на принципа: "Подай г.........з"!

    09:24 02.09.2026

  • 7 Много е смешно,

    14 0 Отговор
    Как някакви нашенски мушмуроци, ни уверяват в неща, които грам не зависят от тях - дали е опасно, зависи единствено от иранците и това, как те възприемат нашите действия, подпомагащи враговете им! А, лично на мен, ми се струва, че никой няма да е доволен от този, който дава летищата си на вражеските екипажи “да си почиват” !

    Коментиран от #12

    09:25 02.09.2026

  • 8 миме

    11 0 Отговор
    тая физиономия може и да не е на п.е.д.е.р.а.с ама на педофил със сигурност е

    09:26 02.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Иран пак почна да удря бази на САЩ.

    09:28 02.09.2026

  • 10 миме

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    а при вас ев.р@сите как е

    09:30 02.09.2026

  • 11 дядото

    5 0 Отговор
    защо да е опасно.ние сме народ и държава,които не могат да живеят без да са роби- турци,немци,ссср,сега американци

    09:39 02.09.2026

  • 12 Яко ви лъжат военнолюбците

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Много е смешно,":

    Тия тъпанари военолюбци не разбират и не искат да разбират че военни самолети нямат място в цивилно международно летище! Тъпи коне с капаци и ви лъжат постоянно!

    09:52 02.09.2026

  • 13 Тошо

    5 0 Отговор
    Този Лалов една мантра си знае и това е.Разумния човек не приема кацането на военни самолети на гражданско летище за нормално.И всички довотии за НАТО и т. н. си е едно голямо навеждане и либерално скимтене.

    09:57 02.09.2026

  • 14 Виж сега,

    4 0 Отговор
    Дами е опасно или не, ще каже Иран. Вече ви предупреди два пъти,третият път може да е под друга форма. Дано уцели вас, наглеци

    10:27 02.09.2026

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