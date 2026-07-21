Комисията по отбрана ще разгледа искането на САЩ за разполагането на самолетите на летище "Безмер"

Депутатите от комисията по отбрана се събират на извънредно заседание днес. На него те ще разгледат искането на Съединените щати за разполагането на осем самолета цистерни на летище „Безмер“ за участие във военната операция в Близкия изток, съобщават от БНТ. В понеделник премиерът Румен Радев обяви, че правителството е получило нотата с искането на американското посолство на 17 юли. В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента, който окончателно трябва да даде разрешение.
В него, освен осем самолета с техните екипажи, се предлага да бъде разрешено и пребиваването на до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси, както и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените щати. Разполагането им в авиобаза „Безмер“ е за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година.
Решението на Министерския съвет е придружено с мотиви, в които се отбелязва подписаното на 28 април 2006 година Споразумение между правителствата на България и Съединените щати за сътрудничество в областта на отбраната.
От ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят новото американско искане. От ДБ поискаха президентът да свика КСНС. От ПП посочиха, че ще се запознаят с препоръките на премиера за разполагането на осем американски самолета. А от „Възраждане“ се обявиха против.
Очаква се окончателното решение да бъде взето до края на седмицата в пленарната зала.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #24, #57, #79
08:25 21.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нищо
08:26 21.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Фен
08:28 21.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #8
08:28 21.07.2026
7 Нххт784
Коментиран от #64
08:30 21.07.2026
8 Здрасти уу
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Ние сме на гръцкия плаж. Тук ни е по - интересно.
Коментиран от #84
08:31 21.07.2026
9 Сандо
08:31 21.07.2026
10 оценка
08:33 21.07.2026
11 Искаме мир!
08:33 21.07.2026
12 Радев се продаде
Освен да продължи да ни души бавно и методично, докато не ни превърне в агнешки главички!
Коментиран от #25
08:34 21.07.2026
13 Обективен
В никакъв случай не трябва да се разрешава кацането и използването на цистерните от наша територия.
Освен това има много по подходящи територии изнесени напред,като гръцката.
Коментиран от #60
08:34 21.07.2026
14 авантгард
Ей долен слугинаж...
Коментиран от #17, #50
08:34 21.07.2026
15 Мишел
08:39 21.07.2026
16 Каза, че
Коментиран от #19
08:40 21.07.2026
17 Българин
До коментар #14 от "авантгард":Американците са наши партньори и ние трябва да им помагаме.
Коментиран от #29, #42, #45
08:40 21.07.2026
18 Копейки,
08:42 21.07.2026
19 честен ционист
До коментар #16 от "Каза, че":САЩ никога няма да махнат входните си визи за някой с фамилия завършваща на -ов и -ев. За янкито Ганчо е руски човек и потенциален предател. Не може да му се има доверие въобще.
08:42 21.07.2026
20 препис
08:44 21.07.2026
21 мъкаааа
08:45 21.07.2026
22 Що се кахарите
Коментиран от #35
08:46 21.07.2026
23 Някой
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Всеки гласувал за на 5-15 години затвор!
Коментиран от #26
08:48 21.07.2026
24 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":Така е, Защо никой не казва че 2006 година Стани шеф И другото недоразумение Кал фин подписаха това споразумение за краварските бази в бг територията...... Интересно симпатизантите на БСП как реагира ли тогава и как ще реагират сега за Безмер.... Още преди изборите казах че съжалявам тия които ще гласува за новата мисия лётчика, Аз гласувах за Възраждане.... Лётчиците започнаха да лъжат или използват тинтери минтери за тия самолети ...... Истината е проста в Турция е Инжерлик, но пък е близо до Иран, което не е безопасно за краварите..... Вярва ли някой, че лётчика или който и да е ще се противопостави на тия самолети...... Комисията военна парламента ще говори, да отбие номера,в парламента също ще отбият номера..... Самолетите ще бъдат без мера, ако не са там още сега, 20% от народа вероятно ще говорят за ползата,а 80% ще говорят за вредата от присъствието на тия самолети.... Ако след време краварите решат да правят подобна операция срещу Русия пак такова ще бъде разпределението е бг територията..... Света не го чака нищо хубаво с такива луди и неграмотни политици, но какво може да направим ние обикновените хора.....
08:49 21.07.2026
25 Гробар
До коментар #12 от "Радев се продаде":Откога ви повтарям, че Чорапа е щатска подлога и че на плешиви мъже не трябва да вярвате? А вие ми слагахте минуси.
Коментиран от #38, #56
08:50 21.07.2026
26 Ти па кой си бе?
До коментар #23 от "Някой":Пръдлю.
Коментиран от #27, #37
08:51 21.07.2026
27 Някой
До коментар #26 от "Ти па кой си бе?":Предател, соросоид, евроатлантик - синоними.
А на депутатите да се прочете и клетвата от конституцията в която са се клели, че във всичките си действия ще се ръководят от интереса на народа, освен за спазване на конституцията и законите - всичко това потъпкват.
08:53 21.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Европеец
До коментар #17 от "Българин":Понеже "знаеш" много та да те питам,, в какво са ни американците партньори и каква е ползата ни от това "партньорство"...
08:55 21.07.2026
30 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
Използваме зъбен къртач, перфоратор тип акумулаторен,електрошок и фадрома.
08:55 21.07.2026
31 катастрофален лупинг
Две седмици по-късно резултатът от ултиматума е нота от САЩ за разполагане на осем самолети цистерни , които да вземат пряко участие в операцията в Иран, плюс 200въоръжени десантчици.
08:56 21.07.2026
32 Отказвам
08:56 21.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българин
барне.
08:58 21.07.2026
35 Европеец
До коментар #22 от "Що се кахарите":Прав си...... Само Костадинов би се опълчил на това безумие, дано на другите избори избирателите на льотчика да им дойде акъла в главата....
08:58 21.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 пръц
До коментар #26 от "Ти па кой си бе?":от вас струи "интелигентност"!
09:01 21.07.2026
38 пилота
До коментар #25 от "Гробар":се изживява като завоалиран двоен агент , затова и двете страни го държат на къса каишка за концентрация и да не се разсейва с ултиматуми или санкции към рускоговорящи.
09:03 21.07.2026
39 Ае копейките
Или както винаги ще минете със скимтене в интернет.
09:03 21.07.2026
40 отан
09:03 21.07.2026
41 питане
09:05 21.07.2026
42 123
До коментар #17 от "Българин":По силата на твоята логика, ако партньорът ти поиска да те оправи отзад, ти трябва де се наведеш и да кажеш- давай.Друг въпрос е доколка хамериканците са партньори на България или отношенията са робовладелци- роби.
Коментиран от #47
09:05 21.07.2026
43 Вън краварите
09:05 21.07.2026
44 Лъжлив натовски генерал
09:06 21.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 фаетед
Коментиран от #58
09:08 21.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Двуличието на Румен Радев
По тази точка Радев продължава политиката на Борисов, на Кирил Петков и на всички правителства, над които има влияние Делян Пеевски. До момента е видимо, че над правителството на Радев Пеевски има силно влияние. Това е същото двуличие на Радев като с еврото - Не бил против еврото, както накара много българи да помислят - бил против еврото да се приеме сега! И по темата Иран е същото, и по темата Украйна е същото.
Коментиран от #55
09:09 21.07.2026
49 В Колонията
09:10 21.07.2026
50 съществената разлика
До коментар #14 от "авантгард":Самолети паркирани със седмици на летище за учение на НАТО , но НАТО не участва като организация в авантюрата на САЩ в Иран, а новия статут на същите самолети цистерни в Безмер е за тяхното участие в Иран плюс 250 въоръжени рейнджъри.
Ултиматумите не са силната дипломация на пилота.
09:12 21.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Външната политика не е работа на НС
09:13 21.07.2026
53 Маринов
09:13 21.07.2026
54 Гресирана ватенка
До коментар #51 от "Тъпо парче,":Грес 😁😁😁
Коментиран от #65, #70, #73
09:14 21.07.2026
55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #48 от "Двуличието на Румен Радев":Радев посочва споразумение от 2006.
Тогава кой беше на власт че не се сещам....Няма как за обминявате наякои за старите грехове на някой друг.Да ви е жива и здрава демокрацията и слугинажа
09:15 21.07.2026
56 Моряка
До коментар #25 от "Гробар":Два пъти е учил в САЩ.Такива рядко ги изпускат.Не искам да вярвам,но фактите го потвърждават.По същия начин ни включиха навремето във война със САЩ и Англия.После ни го върнаха тъпкано.4500 софийски живота.След това НС осъди на смърт всички гласували.Днес и утре сегашното НС ще ни включи във войната на САЩ с Иран.Всички Европейски държави се оттеглиха от това безумие.Само ние пак сме безумни.
Коментиран от #59
09:15 21.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Смотаняху
До коментар #46 от "фаетед":Ами мислех да си вземам къща в Ямболско ама вероятно не си заслужава понеже застраховката няма да поеме щетите като почнат да ни бомбят
Коментиран от #62
09:17 21.07.2026
59 Кухоглава копейка
До коментар #56 от "Моряка":Ще се мриееее.
09:17 21.07.2026
60 факуса
До коментар #13 от "Обективен":ама гърците отказаха,още първия път
Коментиран от #66
09:18 21.07.2026
61 От сега е ясно!
Защото иначе бай-Дончо ще дръпне нечии уши...!
Коментиран от #69
09:18 21.07.2026
62 Пепи Волгата
До коментар #58 от "Смотаняху":Вземи си къща в Русия.Зад Урал за по-сигурно.
09:19 21.07.2026
63 Луд с картечница
09:20 21.07.2026
64 Колкото питаха народа за...
До коментар #7 от "Нххт784":...ЕС,НАТО и Еврото...!
Та и сега-кой ще пита народа...?!
Ама иначе се водим...,,Демократична Държава"...!
Как беше...- ,,ПостТоталитарна"...!
09:21 21.07.2026
65 Каква грес?!
До коментар #54 от "Гресирана ватенка":Има няколко вида...?!
Или сложен въпрос,за едната ти гънка...?!
09:22 21.07.2026
66 Затова ли на о-в Крит
До коментар #60 от "факуса":Затова ли на о-в Крит не можеш да се разминеш от американски военни? А на о-в Кипър, който не е Гърция, и от британски?
09:23 21.07.2026
67 Ще си поиграят на парламентаризъм!
Тук - там някоя Радева калинка ще е ПРОТИВ за аромат.
Всички, начело с Фуражката , се натягат на Тръмп.
И Путин няма нищо против, понеже иранската война отвлича Тръмп от Украйна.
Моментът е идеален за прази приказки и дълги обяснения в парламента, без никакъв смисъл. Но това е любимото занимание на политиците!
Видяхме ги т.н. евроатлантически партии - ГЕРБ, СДС, ДПС, ППДБ- че за нищо не стават!
09:23 21.07.2026
68 Мдаа
09:25 21.07.2026
69 Европеец
До коментар #61 от "От сега е ясно!":Прав си, така е.....ушите на льотчика се надявам народа да ги издърпа още на следващите избори....
09:27 21.07.2026
70 Гресиран козяк
До коментар #54 от "Гресирана ватенка":Гресирания ,виждам че си се превъзбудил ,смучи кафявия горчив палец☝️,явно ти помага .
09:29 21.07.2026
71 Знайко
09:29 21.07.2026
72 На вниманието на НС
09:29 21.07.2026
73 Пешо
До коментар #54 от "Гресирана ватенка":Явно обичаш греста, маже се добре, да не те боли.
09:30 21.07.2026
74 Стратега
Ще ни вкарат във войната на лудия Трамп!
Дупедавци са наште политици.
Испания не разреши на САЩ ."….!
09:33 21.07.2026
75 хмм
Коментиран от #86
09:34 21.07.2026
76 Румен Боташ Радев
Румен Боташ Радев излъга българския народ,че самолетите ще бъдат премахнати от летищата ни!
Вместо това той не само че не ги премахна,а разрешава нови такива!
Оставка на Румен Боташ Радев и продажното му комунистическо правителство!
09:34 21.07.2026
77 Щирлиц
Като им изтече договора. Щеше да е много по- разбираемо.
Но не! Мунчо трбваше да удари г..а в тавана ида се изкара пръв патриот, уж бил поставил условие на САЩ за визите, уж бил тропнал по масата и т.н.
Помните ли какво щастливо квичене беше по форумите: " Това е моят генерал ! "
Такава му е цялата работа на Мунчо- в Брюксел говори едно, във Вашингтон - второ, в Кремъл- трето, в София- четвърто.
Ами оплита се , човекът, понякога, в собствените си крака!
09:40 21.07.2026
78 Факт
09:40 21.07.2026
79 Обединени демократи
До коментар #1 от "честен ционист":Ще видим пак сглобката в силна, мъжка прегръдка - Герб, ПП, ДБ, Ново начало..
09:41 21.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Радко е
Задачата му е да разбива Европа, да разделя България от Европа. Да бъде троянски кон . Да бъде Щирлиц.
09:48 21.07.2026
82 фен на сидеров
09:51 21.07.2026
83 Моряка
Коментиран от #87
09:52 21.07.2026
84 1234567890
До коментар #8 от "Здрасти уу":Преуморил си се от работа:))) Браво.
09:53 21.07.2026
85 Не мога да не се запитам в тази ситуация
Всички наши комшии, без С.Македония, имат такова.
Коментиран от #88
09:57 21.07.2026
86 Моряка
До коментар #75 от "хмм":Съвест в депутатите?Среща се,но рядко.Преди 84 години депутатите със ставане на крака и бурни аплодисменти решиха да се присъединим към Оста и да обявим война на САЩ и Великобритания.Ама после - в закрити камиони към Орландовци.Тогава народа е мълчал,сега май пак ще мълчи.
10:00 21.07.2026
87 иткгоп
До коментар #83 от "Моряка":С Коци, тротинетката на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, на никакво мероприятие да не ходиш. Този измамник е другото лице на ГЕРБ. Те си го родиха и те си го хранят за да отива парата в свирката. Коци е ментак. Слава на Господ Иисус Христос намаляват лъжците..
10:01 21.07.2026
88 Моряка
До коментар #85 от "Не мога да не се запитам в тази ситуация":Ако ни запукат и с ПВО и без него- същото.На Украйна нали всички и дават ПВО?Зелюто всек ден реве.
Коментиран от #90, #94
10:03 21.07.2026
89 Разбираемо е защо САЩ
Тръмп се насади сам на пачи яйца и му рябва помощ. О тяхн гледна точко СЩ с прави за себе си.
Неразбираемо е защо нашите управници, начело с Мунчо, не използват момента да договорят поне една батарея Пейтриът за България. Като направиха поляци , финландци, прибалтийци и т.н.
За какво му са тия визи на Мунчо, заритали българите да ходят в САЩ?!
Вместо да крадат като ненормални, да бяха купили ПВО. Има и европейско ПВО, което е дори по добро от Пейтриът. Мунчо беше шеф на няколко редовни и служебни кабинета. Не само, че нищо подобно не свърши, ами дори развали вече готови сделки за армията и флота!
Тръгнал да иска визи?! Патриот, та дрънка!
10:05 21.07.2026
90 Моряка
До коментар #88 от "Моряка":Колега,по делата ще ги познаеш.Ще ги видиш при гласуването,кой на кого е тротинетка.
10:06 21.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 анализиращ
10:11 21.07.2026
94 А бе нека да имаме ПВО,
До коментар #88 от "Моряка":от имане глава не боли!
Колко ПВО й трябва на България- една батарея за Козлодуй, една за Нефтохим, една за София, още една мобилна и това е.
И още няколко ПВО със средна и малка далекобойнист.
Всичките ще ни излязат по евтино от една ескадрила самолети.
Коментиран от #97, #98, #99, #100
10:12 21.07.2026
95 През 2006 г.
С тях се опрвдава Радев днес, че ще приемаме американски самолети е Безмер.
Само не разбрах, защо не обясни по- рано, а се направи на голям герой и патриот?!
Що не каза- имаме договор със САЩ, те са наш съюзник, местим самолетите в Безмер. Край на комедията!
Вместо това заблуди дори копейките какъв смел патриот е, дори по смел от испанците , гърците и т.н.
Коментиран от #101
10:23 21.07.2026
96 Ификс
10:26 21.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Моряка
До коментар #94 от "А бе нека да имаме ПВО,":Колега,отговорих ти конкретно ,но ме изтриха 3 пъти под ред.Сега ще ти отговоря съкратено.Около Варна,по дъга с диаметър около 50 км.,имаше 5 ракетни ПВО дивизиона.ИМАШЕ.
10:33 21.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Моряка
10:41 21.07.2026