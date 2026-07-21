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Комисията по отбрана ще разгледа искането на САЩ за разполагането на самолетите на летище "Безмер"

Комисията по отбрана ще разгледа искането на САЩ за разполагането на самолетите на летище "Безмер"

21 Юли, 2026 08:22 1 155 102

  • комисия по отбрана-
  • искане-
  • сащ-
  • самолети-цистерни-
  • авиобаза безмер

В понеделник премиерът Румен Радев обяви, че правителството е получило нотата с искането на американското посолство на 17 юли. В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента, който окончателно трябва да даде разрешение.

Комисията по отбрана ще разгледа искането на САЩ за разполагането на самолетите на летище "Безмер" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите от комисията по отбрана се събират на извънредно заседание днес. На него те ще разгледат искането на Съединените щати за разполагането на осем самолета цистерни на летище „Безмер“ за участие във военната операция в Близкия изток, съобщават от БНТ. В понеделник премиерът Румен Радев обяви, че правителството е получило нотата с искането на американското посолство на 17 юли. В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента, който окончателно трябва да даде разрешение.
В него, освен осем самолета с техните екипажи, се предлага да бъде разрешено и пребиваването на до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси, както и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените щати. Разполагането им в авиобаза „Безмер“ е за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година.

Решението на Министерския съвет е придружено с мотиви, в които се отбелязва подписаното на 28 април 2006 година Споразумение между правителствата на България и Съединените щати за сътрудничество в областта на отбраната.

От ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят новото американско искане. От ДБ поискаха президентът да свика КСНС. От ПП посочиха, че ще се запознаят с препоръките на премиера за разполагането на осем американски самолета. А от „Възраждане“ се обявиха против.

Очаква се окончателното решение да бъде взето до края на седмицата в пленарната зала.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    40 2 Отговор
    Какво има да разглежда комисият, при положение, че Льотчикът вчера каза, че идеат. Позивна Моше е нищо повече освен един говорител на Департамента.

    Коментиран от #24, #57, #79

    08:25 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нищо

    45 0 Отговор
    Няма да разглеждате слугинажа!!! Само ще вдига ръце - ЗА!!!

    08:26 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фен

    43 1 Отговор
    Ами направо Йотова да обяви война на Иран!

    08:28 21.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    39 1 Отговор
    Въоръжавайте се и излизайте на площада!

    Коментиран от #8

    08:28 21.07.2026

  • 7 Нххт784

    53 1 Отговор
    Мдаа, софиянци се спасиха. Да му мислят ямболии и сливналии. И ЖП-то до Бургас. А народа няма ли да питате, а само продалите се на чужди интереси политици?

    Коментиран от #64

    08:30 21.07.2026

  • 8 Здрасти уу

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ние сме на гръцкия плаж. Тук ни е по - интересно.

    Коментиран от #84

    08:31 21.07.2026

  • 9 Сандо

    42 0 Отговор
    Щели да разгледат?Та те само като чуят ч САЩ ще поискат нещо и са вече съгласни,без дори да полюбопитстват какво,по дяволит,е това нещо.

    08:31 21.07.2026

  • 10 оценка

    40 1 Отговор
    Разполагането на самолетите ще е на летище "Безмер",защото там няма мярка. Нито за време,нито за такси,които америте трябва да заплатят в бюджета на българските военно-въздушни сили. И те така. Използват ни по всеки начин безплатно.

    08:33 21.07.2026

  • 11 Искаме мир!

    20 0 Отговор
    И Крадевците във Сибир!

    08:33 21.07.2026

  • 12 Радев се продаде

    45 0 Отговор
    Долно, унизително, двулично и гнусно отношение към избирателите си!
    Освен да продължи да ни души бавно и методично, докато не ни превърне в агнешки главички!

    Коментиран от #25

    08:34 21.07.2026

  • 13 Обективен

    40 1 Отговор
    Цитирания документ от 2006година ,не е актуален в случая,защото иде реч не за отбранителни,а за агресивни действия на САЩ.
    В никакъв случай не трябва да се разрешава кацането и използването на цистерните от наша територия.
    Освен това има много по подходящи територии изнесени напред,като гръцката.

    Коментиран от #60

    08:34 21.07.2026

  • 14 авантгард

    42 2 Отговор
    До сега бяха в София за учение на нато, нали така ни баламосваха разните там герберасти и пъпъдъбътъ.
    Ей долен слугинаж...

    Коментиран от #17, #50

    08:34 21.07.2026

  • 15 Мишел

    31 1 Отговор
    Припомням за н-ти път, че Иран разполага с балистични и крилати ракети, в обсега на които е България, а България разполага само с ракети срещу градушка.

    08:39 21.07.2026

  • 16 Каза, че

    22 0 Отговор
    Ще ги рекетира да паднат визите за САЩ. Май те са го рекетирали. Горкият са го навели без коремни преси.

    Коментиран от #19

    08:40 21.07.2026

  • 17 Българин

    4 34 Отговор

    До коментар #14 от "авантгард":

    Американците са наши партньори и ние трябва да им помагаме.

    Коментиран от #29, #42, #45

    08:40 21.07.2026

  • 18 Копейки,

    18 2 Отговор
    Муньо ви предаде.😅😅😅

    08:42 21.07.2026

  • 19 честен ционист

    19 1 Отговор

    До коментар #16 от "Каза, че":

    САЩ никога няма да махнат входните си визи за някой с фамилия завършваща на -ов и -ев. За янкито Ганчо е руски човек и потенциален предател. Не може да му се има доверие въобще.

    08:42 21.07.2026

  • 20 препис

    20 3 Отговор
    Америте няма да ни помагат,когато ирански балистични и крилати ракети, в обсега на които е България,паднат върху нея.

    08:44 21.07.2026

  • 21 мъкаааа

    13 1 Отговор
    Ще ни обстрелват Безмер-но.

    08:45 21.07.2026

  • 22 Що се кахарите

    20 2 Отговор
    Нали това искахте? Избрахте си летеца а искате да постъпва като Възраждане. Ами няма как. Каквото сте си надробили - това ще сърбате! Та духайте супата сега и си мълчете.

    Коментиран от #35

    08:46 21.07.2026

  • 23 Някой

    17 1 Отговор
    Всеки одобрил го да влиза в затвора, като национален предател включващ ни във чужда война. Иран удря точно такива, само че тук е неудобно заради Турция. Дори заради това разни искат Пейтриът в Гърция да ни пази - признават го.

    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Всеки гласувал за на 5-15 години затвор!

    Коментиран от #26

    08:48 21.07.2026

  • 24 Европеец

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Така е, Защо никой не казва че 2006 година Стани шеф И другото недоразумение Кал фин подписаха това споразумение за краварските бази в бг територията...... Интересно симпатизантите на БСП как реагира ли тогава и как ще реагират сега за Безмер.... Още преди изборите казах че съжалявам тия които ще гласува за новата мисия лётчика, Аз гласувах за Възраждане.... Лётчиците започнаха да лъжат или използват тинтери минтери за тия самолети ...... Истината е проста в Турция е Инжерлик, но пък е близо до Иран, което не е безопасно за краварите..... Вярва ли някой, че лётчика или който и да е ще се противопостави на тия самолети...... Комисията военна парламента ще говори, да отбие номера,в парламента също ще отбият номера..... Самолетите ще бъдат без мера, ако не са там още сега, 20% от народа вероятно ще говорят за ползата,а 80% ще говорят за вредата от присъствието на тия самолети.... Ако след време краварите решат да правят подобна операция срещу Русия пак такова ще бъде разпределението е бг територията..... Света не го чака нищо хубаво с такива луди и неграмотни политици, но какво може да направим ние обикновените хора.....

    08:49 21.07.2026

  • 25 Гробар

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "Радев се продаде":

    Откога ви повтарям, че Чорапа е щатска подлога и че на плешиви мъже не трябва да вярвате? А вие ми слагахте минуси.

    Коментиран от #38, #56

    08:50 21.07.2026

  • 26 Ти па кой си бе?

    1 10 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Пръдлю.

    Коментиран от #27, #37

    08:51 21.07.2026

  • 27 Някой

    14 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ти па кой си бе?":

    Предател, соросоид, евроатлантик - синоними.

    А на депутатите да се прочете и клетвата от конституцията в която са се клели, че във всичките си действия ще се ръководят от интереса на народа, освен за спазване на конституцията и законите - всичко това потъпкват.

    08:53 21.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Европеец

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Понеже "знаеш" много та да те питам,, в какво са ни американците партньори и каква е ползата ни от това "партньорство"...

    08:55 21.07.2026

  • 30 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    4 5 Отговор
    Иновации в лечението на рософилия!
    Използваме зъбен къртач, перфоратор тип акумулаторен,електрошок и фадрома.

    08:55 21.07.2026

  • 31 катастрофален лупинг

    9 1 Отговор
    Разгледан е ултиматума на срещу визи на гръбначния творец и лидер на ПБ, че самолети цистерни паркирани на летище в столицата за натовско учение, трябва да го напуснат , защото страната се явява мишена и това не отговаря на българския интерес.
    Две седмици по-късно резултатът от ултиматума е нота от САЩ за разполагане на осем самолети цистерни , които да вземат пряко участие в операцията в Иран, плюс 200въоръжени десантчици.

    08:56 21.07.2026

  • 32 Отказвам

    15 2 Отговор
    Отказвам да се нападат други държави от нашата територия. Застрашавате българският народ. Техните са на 7000 километра защитени. Всеки съгласил се е предател.

    08:56 21.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българин

    3 12 Отговор
    Американците също трябва да направят ядрена база у нас.Никой няма да смее да ни
    барне.

    08:58 21.07.2026

  • 35 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "Що се кахарите":

    Прав си...... Само Костадинов би се опълчил на това безумие, дано на другите избори избирателите на льотчика да им дойде акъла в главата....

    08:58 21.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 пръц

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти па кой си бе?":

    от вас струи "интелигентност"!

    09:01 21.07.2026

  • 38 пилота

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гробар":

    се изживява като завоалиран двоен агент , затова и двете страни го държат на къса каишка за концентрация и да не се разсейва с ултиматуми или санкции към рускоговорящи.

    09:03 21.07.2026

  • 39 Ае копейките

    10 3 Отговор
    Нещо протести?Това-онова?Не ви чувам?!
    Или както винаги ще минете със скимтене в интернет.

    09:03 21.07.2026

  • 40 отан

    6 1 Отговор
    А колко ще платят или визите ще отпаднат за сша

    09:03 21.07.2026

  • 41 питане

    13 4 Отговор
    Тежка е царската корона. Нещата загрубяха. Актуален въпрос е защо след като се разбра, че предишния път самолетите стояха на гражданското ни летище, не за учение, а за война, защо тогава банкянския супермен не реагира и не ги изгони веднага. Наложи се Радев да ги изгони, но те вече като са се научили, че тук командват и ето ги виснали пак на нашите врати. Според мен, Радев се опитва да намали риска, като ги праща на военно летище. Ще видим какво ще излезе от цялата тази работа.

    09:05 21.07.2026

  • 42 123

    16 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    По силата на твоята логика, ако партньорът ти поиска да те оправи отзад, ти трябва де се наведеш и да кажеш- давай.Друг въпрос е доколка хамериканците са партньори на България или отношенията са робовладелци- роби.

    Коментиран от #47

    09:05 21.07.2026

  • 43 Вън краварите

    16 0 Отговор
    Не на войната, при това чужда

    09:05 21.07.2026

  • 44 Лъжлив натовски генерал

    16 0 Отговор
    Вече е ясно, правителството на us - Румен Радев няма да изкара есента. То не иска да променя нито вътрешната уредба на България, нито външната. us - Радев ни въвлича в чужда война. Война на сащ, които нападнаха суверенна държава за да грабят.

    09:06 21.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 фаетед

    17 0 Отговор
    Ами не сме ви избирали да викате "Йес" и да поставяте България в опасност заради американските пръдльовци. Не сме ви избирали за това. И как от всички "партньори" вие сте най големите партньори??? Испания и Франция и Италия и англия отказва, Турция и тя отказва, а тукашните палячовци викат "ДА още преди да ги питат, щото били партньори??? Ами глупаци с глупаци, ако изпукат България заради вашата глупост, какво ще говорите тогава??? Извиняваите ли??? Не знаехте??? Или те партньорите??? А да влезете в затвора като престъпна група национал предатели??? Мръсна измет. Иран има и ракети дето да ви паднат на кратуните и никакво ПВО няма да ви помогне. Какво правите вие??? Льотчик??? И ти като ПП и ДБ педофили и ГЕРБ + ДПС-шишко се наака. Слава на Господ Иисус Христос тях ги изритахме от властта. Какво правите бре предатели??? На партньори ли си играете и залагате българите??? Мухльовци хубаво си помислете.

    Коментиран от #58

    09:08 21.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Двуличието на Румен Радев

    21 0 Отговор
    Самолетите няма да са в София, а в Безмер! Тоест, предишният път проблемът не е бил, че изобщо има американски военни самолети в България, които участват пряко в нападението и избиването на иранци, а че са в София, а не в Безмер!?! И че сега като са в Безмер, няма страшно, всичко е наред, хората не са разбрали, ето, София си е свободна да си летува!?! Истината е, че няма никакво значение къде са самолетите, а че изобщо не бива да бъдат допускани!

    По тази точка Радев продължава политиката на Борисов, на Кирил Петков и на всички правителства, над които има влияние Делян Пеевски. До момента е видимо, че над правителството на Радев Пеевски има силно влияние. Това е същото двуличие на Радев като с еврото - Не бил против еврото, както накара много българи да помислят - бил против еврото да се приеме сега! И по темата Иран е същото, и по темата Украйна е същото.

    Коментиран от #55

    09:09 21.07.2026

  • 49 В Колонията

    9 0 Отговор
    Това е само началото. Каквото иска Господаря, това ще направи, раята да коленичат, те нямат право на глас.

    09:10 21.07.2026

  • 50 съществената разлика

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "авантгард":

    Самолети паркирани със седмици на летище за учение на НАТО , но НАТО не участва като организация в авантюрата на САЩ в Иран, а новия статут на същите самолети цистерни в Безмер е за тяхното участие в Иран плюс 250 въоръжени рейнджъри.
    Ултиматумите не са силната дипломация на пилота.

    09:12 21.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Външната политика не е работа на НС

    8 2 Отговор
    Решението за предоставяне на военна база Безмер е изцяло в прерогативите на Министерския съвет и никакво Народно събрание не им е необходимо, за да прокарат това решение. Това е излишно протакане и и имитация на демокрация. Демокрацията е върховенство на закона, а законът казва - отговорността е на правителството!

    09:13 21.07.2026

  • 53 Маринов

    10 1 Отговор
    Най после истината светна. "Полетите за обучение" свършиха, екипажите се научиха и трябва да работят. Въпросът е: пистата на Безмер става ли за това? Защото летището за F16 го правиха и преработваха много пъти, трошиха едни пари, а тук изведнъж.

    09:13 21.07.2026

  • 54 Гресирана ватенка

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Тъпо парче,":

    Грес 😁😁😁

    Коментиран от #65, #70, #73

    09:14 21.07.2026

  • 55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 0 Отговор

    До коментар #48 от "Двуличието на Румен Радев":

    Радев посочва споразумение от 2006.
    Тогава кой беше на власт че не се сещам....Няма как за обминявате наякои за старите грехове на някой друг.Да ви е жива и здрава демокрацията и слугинажа

    09:15 21.07.2026

  • 56 Моряка

    16 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гробар":

    Два пъти е учил в САЩ.Такива рядко ги изпускат.Не искам да вярвам,но фактите го потвърждават.По същия начин ни включиха навремето във война със САЩ и Англия.После ни го върнаха тъпкано.4500 софийски живота.След това НС осъди на смърт всички гласували.Днес и утре сегашното НС ще ни включи във войната на САЩ с Иран.Всички Европейски държави се оттеглиха от това безумие.Само ние пак сме безумни.

    Коментиран от #59

    09:15 21.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Смотаняху

    8 1 Отговор

    До коментар #46 от "фаетед":

    Ами мислех да си вземам къща в Ямболско ама вероятно не си заслужава понеже застраховката няма да поеме щетите като почнат да ни бомбят

    Коментиран от #62

    09:17 21.07.2026

  • 59 Кухоглава копейка

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Моряка":

    Ще се мриееее.

    09:17 21.07.2026

  • 60 факуса

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Обективен":

    ама гърците отказаха,още първия път

    Коментиран от #66

    09:18 21.07.2026

  • 61 От сега е ясно!

    8 0 Отговор
    Ще кажат-,,ДА"!
    Защото иначе бай-Дончо ще дръпне нечии уши...!

    Коментиран от #69

    09:18 21.07.2026

  • 62 Пепи Волгата

    2 5 Отговор

    До коментар #58 от "Смотаняху":

    Вземи си къща в Русия.Зад Урал за по-сигурно.

    09:19 21.07.2026

  • 63 Луд с картечница

    7 0 Отговор
    Голяма веселба ще настане в Ямболско ако иранците подпукат цистерните и летището в Безмер !Разстоянието от Ямбол до иранската граница е 2000 километра през Каспийско море ,Грузия и от там към Черно море ,заобикаляйки Турция .

    09:20 21.07.2026

  • 64 Колкото питаха народа за...

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нххт784":

    ...ЕС,НАТО и Еврото...!
    Та и сега-кой ще пита народа...?!
    Ама иначе се водим...,,Демократична Държава"...!
    Как беше...- ,,ПостТоталитарна"...!

    09:21 21.07.2026

  • 65 Каква грес?!

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гресирана ватенка":

    Има няколко вида...?!
    Или сложен въпрос,за едната ти гънка...?!

    09:22 21.07.2026

  • 66 Затова ли на о-в Крит

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "факуса":

    Затова ли на о-в Крит не можеш да се разминеш от американски военни? А на о-в Кипър, който не е Гърция, и от британски?

    09:23 21.07.2026

  • 67 Ще си поиграят на парламентаризъм!

    10 0 Отговор
    Всички партии, без Възраждане, ще гласуват ЗА разполагането на самолетите.
    Тук - там някоя Радева калинка ще е ПРОТИВ за аромат.

    Всички, начело с Фуражката , се натягат на Тръмп.
    И Путин няма нищо против, понеже иранската война отвлича Тръмп от Украйна.

    Моментът е идеален за прази приказки и дълги обяснения в парламента, без никакъв смисъл. Но това е любимото занимание на политиците!

    Видяхме ги т.н. евроатлантически партии - ГЕРБ, СДС, ДПС, ППДБ- че за нищо не стават!

    09:23 21.07.2026

  • 68 Мдаа

    3 1 Отговор
    Само прехвърлят торката имитирайки дейност по безпристрасност .Наклая топката пак у бългалскатя врата, а самолетите на летище София, кръстено от Мунчо Васил Левски, една трагична истолическа фигура.

    09:25 21.07.2026

  • 69 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #61 от "От сега е ясно!":

    Прав си, така е.....ушите на льотчика се надявам народа да ги издърпа още на следващите избори....

    09:27 21.07.2026

  • 70 Гресиран козяк

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гресирана ватенка":

    Гресирания ,виждам че си се превъзбудил ,смучи кафявия горчив палец☝️,явно ти помага .

    09:29 21.07.2026

  • 71 Знайко

    5 1 Отговор
    Комисията е гумен печат. Всичко е решено от Козяк. Радев е губернатор на територията.

    09:29 21.07.2026

  • 72 На вниманието на НС

    6 0 Отговор
    В английския език освен "yes" има и "no".

    09:29 21.07.2026

  • 73 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гресирана ватенка":

    Явно обичаш греста, маже се добре, да не те боли.

    09:30 21.07.2026

  • 74 Стратега

    8 0 Отговор
    Иран е близо и вчера атакува база в Йордания!
    Ще ни вкарат във войната на лудия Трамп!
    Дупедавци са наште политици.
    Испания не разреши на САЩ ."….!

    09:33 21.07.2026

  • 75 хмм

    7 0 Отговор
    Това, че в първия етап на войната на нас ни се размина, изобщо не означава, че ще имаме този късмет в настоящия втори етап на военни действия, които стават все по-ожесточени. За разлика от предния път, когато министерски съвет не се допита до парламента, този път Радев го прави и това е шанс депутатите да гласуват по съвест. Не вярвам, че в НС има достатъчно разумни и отговорни хора, които биха гласували против, но се надявам поне чувство за самосъхранение и отговорност пред децата си да имат. София веднъж вече е била бомбардирана в резултат на глупавите решения на НС, дано това не се случи втори път. Бог да пази България!

    Коментиран от #86

    09:34 21.07.2026

  • 76 Румен Боташ Радев

    8 0 Отговор
    С това решение отново доказваме,че сме подлоги!
    Румен Боташ Радев излъга българския народ,че самолетите ще бъдат премахнати от летищата ни!
    Вместо това той не само че не ги премахна,а разрешава нови такива!
    Оставка на Румен Боташ Радев и продажното му комунистическо правителство!

    09:34 21.07.2026

  • 77 Щирлиц

    5 0 Отговор
    можеше да каже: " Амерканските самолети на летище София представляват риск за сигурността на столицата, за това се разбрахме с американските партньори да ги преместим във ВВС база Безмер."

    Като им изтече договора. Щеше да е много по- разбираемо.

    Но не! Мунчо трбваше да удари г..а в тавана ида се изкара пръв патриот, уж бил поставил условие на САЩ за визите, уж бил тропнал по масата и т.н.
    Помните ли какво щастливо квичене беше по форумите: " Това е моят генерал ! "
    Такава му е цялата работа на Мунчо- в Брюксел говори едно, във Вашингтон - второ, в Кремъл- трето, в София- четвърто.

    Ами оплита се , човекът, понякога, в собствените си крака!

    09:40 21.07.2026

  • 78 Факт

    1 0 Отговор
    Когато летището не се казваше Васил Левски, което е само протоколно,защото всички продължават да си му викат летише София, нямаше публично дискутираните днес проблеми.

    09:40 21.07.2026

  • 79 Обединени демократи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ще видим пак сглобката в силна, мъжка прегръдка - Герб, ПП, ДБ, Ново начало..

    09:41 21.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Радко е

    1 3 Отговор
    хем тръмпист, хем путинист.

    Задачата му е да разбива Европа, да разделя България от Европа. Да бъде троянски кон . Да бъде Щирлиц.

    09:48 21.07.2026

  • 82 фен на сидеров

    5 1 Отговор
    договорът е за ОТБРАНА ! от кого ще се отбраняваме !? в случая Исраел и Тръмп са агресори !

    09:51 21.07.2026

  • 83 Моряка

    3 1 Отговор
    Тук всички сме единодушни,че Радев ще ни включи във войната с Иран - държава,която не ни е сторила нищо..Но утре,когато Възраждане ни призове на жълтите павета,колко от нас ще отидат?

    Коментиран от #87

    09:52 21.07.2026

  • 84 1234567890

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Здрасти уу":

    Преуморил си се от работа:))) Браво.

    09:53 21.07.2026

  • 85 Не мога да не се запитам в тази ситуация

    3 0 Отговор
    защо толкова редовни и служебни кабинети, половината на самия Радню, за толкова години не закупиха модерно ПВО за България?!

    Всички наши комшии, без С.Македония, имат такова.

    Коментиран от #88

    09:57 21.07.2026

  • 86 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "хмм":

    Съвест в депутатите?Среща се,но рядко.Преди 84 години депутатите със ставане на крака и бурни аплодисменти решиха да се присъединим към Оста и да обявим война на САЩ и Великобритания.Ама после - в закрити камиони към Орландовци.Тогава народа е мълчал,сега май пак ще мълчи.

    10:00 21.07.2026

  • 87 иткгоп

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Моряка":

    С Коци, тротинетката на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, на никакво мероприятие да не ходиш. Този измамник е другото лице на ГЕРБ. Те си го родиха и те си го хранят за да отива парата в свирката. Коци е ментак. Слава на Господ Иисус Христос намаляват лъжците..

    10:01 21.07.2026

  • 88 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Не мога да не се запитам в тази ситуация":

    Ако ни запукат и с ПВО и без него- същото.На Украйна нали всички и дават ПВО?Зелюто всек ден реве.

    Коментиран от #90, #94

    10:03 21.07.2026

  • 89 Разбираемо е защо САЩ

    3 0 Отговор
    търсят помощ от партньорите във войната с Иран.
    Тръмп се насади сам на пачи яйца и му рябва помощ. О тяхн гледна точко СЩ с прави за себе си.

    Неразбираемо е защо нашите управници, начело с Мунчо, не използват момента да договорят поне една батарея Пейтриът за България. Като направиха поляци , финландци, прибалтийци и т.н.

    За какво му са тия визи на Мунчо, заритали българите да ходят в САЩ?!

    Вместо да крадат като ненормални, да бяха купили ПВО. Има и европейско ПВО, което е дори по добро от Пейтриът. Мунчо беше шеф на няколко редовни и служебни кабинета. Не само, че нищо подобно не свърши, ами дори развали вече готови сделки за армията и флота!

    Тръгнал да иска визи?! Патриот, та дрънка!

    10:05 21.07.2026

  • 90 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Моряка":

    Колега,по делата ще ги познаеш.Ще ги видиш при гласуването,кой на кого е тротинетка.

    10:06 21.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 анализиращ

    1 2 Отговор
    Войната, която САЩ водят срещу Иран е да отстранят възможностите му да се сдобие с ядренно оръжие, което не е обусловено от някаква заплаха за Иран, а от желанието му да придобие праваща над ормузкият пролив и от това да налага религиозните си и стратегически желани, над другите. от тая гледна точка, за нас тая война е справедлива!

    10:11 21.07.2026

  • 94 А бе нека да имаме ПВО,

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Моряка":

    от имане глава не боли!
    Колко ПВО й трябва на България- една батарея за Козлодуй, една за Нефтохим, една за София, още една мобилна и това е.

    И още няколко ПВО със средна и малка далекобойнист.

    Всичките ще ни излязат по евтино от една ескадрила самолети.

    Коментиран от #97, #98, #99, #100

    10:12 21.07.2026

  • 95 През 2006 г.

    2 0 Отговор
    на власт беше Тройната коалиция с премиер Станишев. Те са сключили Договора за взаимопомощ със САЩ.

    С тях се опрвдава Радев днес, че ще приемаме американски самолети е Безмер.

    Само не разбрах, защо не обясни по- рано, а се направи на голям герой и патриот?!
    Що не каза- имаме договор със САЩ, те са наш съюзник, местим самолетите в Безмер. Край на комедията!

    Вместо това заблуди дори копейките какъв смел патриот е, дори по смел от испанците , гърците и т.н.

    Коментиран от #101

    10:23 21.07.2026

  • 96 Ификс

    2 0 Отговор
    Каквото и да е подписано 2006 не следва да се взема под внимание при конфликт извън рамките на НАТО. Ако предателите в парламента одобрят тези самолети да са в безмер иде сериозен протест.

    10:26 21.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "А бе нека да имаме ПВО,":

    Колега,отговорих ти конкретно ,но ме изтриха 3 пъти под ред.Сега ще ти отговоря съкратено.Около Варна,по дъга с диаметър около 50 км.,имаше 5 ракетни ПВО дивизиона.ИМАШЕ.

    10:33 21.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Моряка

    1 0 Отговор
    Не само гърците и испанците.Нито една Натовска държава не прие тези самолети цистерни.Само ние.(Боко,Шиши,Радев).

    10:41 21.07.2026

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