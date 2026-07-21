Комисията по отбрана ще разгледа искането на САЩ за разполагането на самолетите на летище "Безмер"

Депутатите от комисията по отбрана се събират на извънредно заседание днес. На него те ще разгледат искането на Съединените щати за разполагането на осем самолета цистерни на летище „Безмер“ за участие във военната операция в Близкия изток, съобщават от БНТ. В понеделник премиерът Румен Радев обяви, че правителството е получило нотата с искането на американското посолство на 17 юли. В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента, който окончателно трябва да даде разрешение.

В него, освен осем самолета с техните екипажи, се предлага да бъде разрешено и пребиваването на до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси, както и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените щати. Разполагането им в авиобаза „Безмер“ е за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година.

Решението на Министерския съвет е придружено с мотиви, в които се отбелязва подписаното на 28 април 2006 година Споразумение между правителствата на България и Съединените щати за сътрудничество в областта на отбраната.

От ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще подкрепят новото американско искане. От ДБ поискаха президентът да свика КСНС. От ПП посочиха, че ще се запознаят с препоръките на премиера за разполагането на осем американски самолета. А от „Възраждане“ се обявиха против.

Очаква се окончателното решение да бъде взето до края на седмицата в пленарната зала.