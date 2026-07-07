Комисията по отбрана ще обсъди бюджета

Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от БВП да е 2,15% и да достигне 2,55% до 2028 година, припомня БНР.

Близо два милиарда и 570 милиона евро е бюджетът за отбрана за 26-а година. С което се очаква да се достигне размер от 2,15% от БВП. Голяма част - около милиард и триста милиона евро са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро.

В сектор „Отбрана“ бюджетът предвижда да увеличи разходите с 80,9 млн. евро. За работна заплата бюджетът на Министерството ще е по-голям с 60 милиона евро спрямо този за 2025-а година. За военните няма да важи правилото от първи август да си плащат част от осигуровките.

Но министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще се замразяват за 2026 година. Това идва от автоматизма за изчислението им.

Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данните на Националния статистически институт.

Спорът с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министърът на отбраната Димитър Стоянов е поискал със становище към Финансите автоматизмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне Димитър Стоянов е посочил също, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20 процента.