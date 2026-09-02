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ГЕРБ: Президентът Йотова трябва най-накрая да свика КСНС

ГЕРБ: Президентът Йотова трябва най-накрая да свика КСНС

2 Септември, 2026 12:46 865 42

  • герб-
  • йотова-
  • кснс-
  • георг георгиев

Премиерът Румен Радев можеше да не се крие зад несъществуващи теми преди малко в Министерския съвет, а да каже какво мисли България по темата за сигурността тук и в Европа

ГЕРБ: Президентът Йотова трябва най-накрая да свика КСНС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След почти едномесечно разследване около опита за саботаж на летището в Лайпциг, Германия недвусмислено разкри истината за нападението, а именно, че зад заредения се експлозиви дрон седи руски опит за саботаж. Това е опит за така срещу държава в ЕС, наш съюзник в НАТО, най-големият ни търговски, политически и икономически съюзник. На фона на множеството коментари от редица европейски лидери – ген. секретар на НАТО, председателят на ЕК, България мълчи. Мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят зад тази и други предполагаеми атаки срещу критична инфраструктура в Германия. Това заяви Георг Георгиев, депутат от ГЕРБ и бивш външен министър.

„Питаме какво трябва да се случи, за да се солидаризира България със своя най-голям партньор – Германия? Какво се случва със сигурността в нашата държава, след като Русия са способни да достигнат дори до Германия? Какво очаква България от партньорите си, след като в критични като този моменти не се солидаризираме с нашите съюзници?“, подчерта той.

По думите му това не е първият път, в който България не се заявява в международния дебат по отношение осъдителните позиции спрямо Русия: „Какво да очакваме оттук нататък, когато темите със санкциите отново излязат на дневен ред? За първи път Германия, иначе сдържана и обрана в реакциите си държава, прави толкова категорични заявки за санкциониране спрямо Руската федерация. Реакциите няма да се ограничат само до политически. Те ще бъдат неминуемо поставени в ЕС и тогава България ще трябва да каже „за“ или „против“, или отново ще пристъпим към дерогация на сенчести олигарси и съмнителни бизнесмени под претекст, че са важни за нашата национална сигурност.“

„Премиерът Румен Радев можеше да не се крие зад несъществуващи теми преди малко в Министерския съвет, а да каже какво мисли България по темата за сигурността тук и в Европа. Заплахите са видими, а това, че нашата глава е дълбоко в политическия пясък, няма да ни спаси, когато те дойдат и до нас. До ден днешен не знаем България предоставя ли военна помощ за Украйна или не, не знаем има ли самолети на българските летища, част ли сме от Коалицията на желаещите или не“, обърна внимание Георгиев.

Христо Гаджев от своя страна заяви: „По принцип опитът за взривяване на дрон с експлозиви на гражданско летище е опит за терористичен акт срещу цивилни. МВнР излезе с позиция преди малко, че хибридните атаки са лоша работа, но без да каже кой седи зад тези атаки и защо ескалира напрежението в ЕС. Отделно, повечето държави, изразили своята солидарност към Германия, го направиха през своите държавни и правителствени глави, а у нас – анонимна позиция на МВнР.“

Той обърна внимание, че само последните 15 дни това не е изолиран инцидент: „Вече се говори за подобни палежи в територията на Италия, Словакия, Полша, Естония и Германия. От външни медии се говори и за подобно нещо и в България. Трябва президентът най-накрая да свика КСНС, за да чуят политическите сили какво има да каже правителството и каква информация имат българските служби.“

„Реалните рискове за България и ескалацията на напрежението между Русия и НАТО е огромен проблем. Най-малкото за да не се използва темата в предизборната кампания, е редно да се свика КСНС – това е задължение на президента, а дали тя ще изпълни задълженията си по Конституция или ще е в предизборна кампания, предстои да видим“, каза още той.

Депутатите от ГЕРБ отказаха да коментират темата с президентските избори и това дали партията ще издигне своя кандидатпрезидентска двойка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111111

    31 3 Отговор
    Па да Ви викне и Вас да нашляпяпате джуки с безсмислици и да си идете доволни!

    12:48 02.09.2026

  • 2 Най - накрая

    10 14 Отговор
    трябва да се махне и да не се мотае из България и по света , тотално ненужна и безполезна !

    Коментиран от #12

    12:50 02.09.2026

  • 3 смях в залата

    7 18 Отговор
    Как да го свика като нищо не разбира от национална сигурност и военно дело?

    12:53 02.09.2026

  • 4 Ко каза , ко

    31 6 Отговор
    Целувача на ръце, нещо май, пак не е в час!
    Германия не показа и не доказа нищо , освен, че покри украинската провокация.
    Нито един факт, който да води към Русия- нито един.
    А къде Кумеца видя "недвусмислено разкриване на истината"???
    Отивай да цункаш кунка на бащицата, белким ти даде още някой и друг милион да "присвоиш"!

    12:54 02.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Иран удря бази на САЩ а на летище София има американски самолети.

    Коментиран от #11

    12:54 02.09.2026

  • 6 Евроатлантиче

    19 3 Отговор
    Недоразумението външно министърче се напърчи по заповед от зайчарника! И то милото драпа да остане на копанята със суроватка!

    12:54 02.09.2026

  • 7 хехе

    18 3 Отговор
    И какво са разкрили само предположения и общи приказки и между другото бих се учудил, ако не бяха изкарали руснаците виновни.

    12:55 02.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор
    Немчугуте поне да бяха показали снимки на Баширов и Петров като доказателства❗
    Като Чичо им Колин дето показа прословутата епруветка😉 а МИ-6-ките показаха снимки на двама туристи 😉

    12:55 02.09.2026

  • 9 Тик-Ток

    19 3 Отговор
    Йотова трябва да свика КСНС заради пандемията от корупция на Гроб

    12:55 02.09.2026

  • 10 ужас

    20 4 Отговор
    Тровиха тровиха Скрипал-не можаха, тровиха 2 пъти Гебрев-не можаха, 2 пъти тровиха Навални-не можаха. Сега привързали бомбата на дрончето-то пък не пожелало да излети. Големи некадърници са руснаците, напълно са деградирали. Но по деградирали са европейците, които поднасят подобни небивалици и смятат, че хората ще им повярват.

    12:56 02.09.2026

  • 11 Тик-Ток

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Да персите бомбиха казармите на краварите в Йордания , следващата цел са самолетите на световните терористи в София

    12:57 02.09.2026

  • 12 Папуц

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Най - накрая":

    Я дай някой,или някоя друга кандидатура, която на теб ти харесва, да се мотае по света, и да е нужна и полезна?

    12:59 02.09.2026

  • 13 1111

    15 4 Отговор
    На 6 септември Алтернатива за Германия ще спечели абсолютно мнозинство в ГДР. Мерц смята, че с тази партенка ще обърне вота. Много тъп фашист.

    13:00 02.09.2026

  • 14 провинциалист

    4 3 Отговор
    "държава в ЕС, наш съюзник в НАТО, най-големият ни търговски, политически и икономически съюзник" - откога това? Щото след 45-та я описваха по друг начин тая държава. Което е показателно съвсем не след дълго коя държава как ще описваме.

    Коментиран от #42

    13:04 02.09.2026

  • 15 ПЕНКО

    3 2 Отговор
    ... В БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАПЛАЩА ЗА КОНСУЛТАЦИИ -- КОЛКО ЗА КСНС - ПАРИЦИ ?????

    13:07 02.09.2026

  • 16 Григор

    10 4 Отговор
    "ГЕРБ: Президентът Йотова трябва най-накрая да свика КСНС"
    Няма по-идиотско предложение от това! Веднага могат да се поставят поне три въпроса.
    1.Каква конкретна заплаха спрямо България съществува, за да се иска свиква КСНС?
    2.Кой и кога доказа, че Русия е съпричастна със случая в Лайпциг? Защото Путин нарече твърденията пълна глупост, а външно министерство на Русия категорично отхвърли всички обвинения.
    3.Защо нашето външно министерство излиза с декларация на базата на твърдения без доказателства и основани на предположения?

    Коментиран от #27, #39

    13:08 02.09.2026

  • 17 Анонимен

    9 3 Отговор
    Даже в Германия не смеят да правят такива твърдения. А доказателства така и не показаха. И като всички такива случаи, някак магически все не сработило. Но нашите клоуни веднага скачат.

    13:08 02.09.2026

  • 18 Абе,

    13 4 Отговор
    Гаджев , ходи си с гаджето Георгиев на прайд и не се прави на разбирач от политика ...

    Коментиран от #25

    13:09 02.09.2026

  • 19 И като

    8 2 Отговор
    го свика този този КСНС какво ще решавате? Ще си чешете езиците и толкоз. А може и да изразите загриженост, да демонстрирате солидарност и ще заклеймите Русия.

    13:10 02.09.2026

  • 20 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    И кво ще решите на тоя панаир

    13:14 02.09.2026

  • 21 Абсолютни палячовци

    11 2 Отговор
    Какво означава да се солидаризираме с Германия за един незбухнал дрон, който не е ясно чий е? И каква е точно заплахата за нашата национална сигурност. Герб са създадени от фондацията Конрад Аденауер и май немците още сипват пари в тях. Гадно е да те управляват чужди държави чрез платени марионетки.

    13:17 02.09.2026

  • 22 ама много сърдито гледа

    5 2 Отговор
    този гробар, пардон терберец на снимката!!!! Страх ме хвана! И искат да се правят на значими. Той нарежда на Йотова какво да прави! Нариди, човече, на боко да се яви на избори за президент. Години наред ни набиваше в ушите (с 200), че следващият президент ще бъде той! АРЕ, да го направи, да не се крие в зайчарника и пуска най-после други да му вършат работата.

    13:18 02.09.2026

  • 23 Тошо

    5 4 Отговор
    Тези продължават да ръчкат дето не им е работа.

    13:18 02.09.2026

  • 24 павела митова

    5 3 Отговор
    жоржета милата ,за германците се загрижила...мила бойче ли зареди фурната на жена ти...че това не е по твойта част

    13:19 02.09.2026

  • 25 А неее!

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Абе,":

    Акъл от целувач на банкянски кунки и дружката му не искаме.....

    13:19 02.09.2026

  • 26 И тоз и другия

    2 2 Отговор
    всезнайко Георг говорят сякаш германците са хванали Петров и Баширов с дрона в ръце! А през цялото време говорят за предполагасми руски атаки... Забележете - "предполагаеми"! Т.е. нищо не е доказано, но ние трябва да свикаме КСНС, щото видите ли имало "предполагаеми" руски атаки, сякаш тоя съвет е селска седянка и се свиква за щяло и нещяло, само защото на Гаджев и Георг им се съвещава... Май им се ще да започнат да получават значки за супер евроатлантическа активност...

    13:21 02.09.2026

  • 27 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Григор":

    Не разбираш ли че Русия ТРЯБВА ДА СЕ МАЧКА по всички възможни Почтени и Непочтени начини така,както тя процедира със Запада?Не ти харесва Западната Политика спрямо Русия?Ами свободен гражданин си ПОНЕ докато си на Европ. Територия,може да се отправиш на Дестинация по избор!

    Коментиран от #30, #31, #33

    13:22 02.09.2026

  • 28 смях в залата

    2 0 Отговор
    Кой финансираше и ръководеше от Москва партизанското движение в България до 1944г. А атентатите .

    13:23 02.09.2026

  • 29 Тия са абсолютни б ци

    2 2 Отговор
    Понеже обществото ги отхвърли тези сега се надяват Брюксел да ги върне на власт. Затова и толкова се гъзат. Ако имаха власт щяха да ни вкарат във война точно като Зеленски. Бащите им се кланяха по същият начин и по същите причини но на изток. А тролеите които ги подкрепят и които плюят непрекъснато срещу Радев или са далече от България или ще си бият шута при първата паднала бомба.

    13:23 02.09.2026

  • 30 Ти вече си доказан

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Ами ходи да я мачкаш бе! Като украинците как я мачкат. И не ме пращай някъде си защото България е и моя родина и ти нямаш никакви права повече от мен. А бас ловя че ще си биеш шута при първата пукнала пушка.

    13:26 02.09.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Най-вече по НЕПОПТЕНИ, защото видя се с ПОЧТЕНИ нищо не могат❗НЕМОЖАЧИ‼️

    13:28 02.09.2026

  • 32 Не разбрахте ли,

    2 3 Отговор
    че рундите нищо не мислят по тема "сигурност". Те мислят само по тема "копринков". Темите ги задава копринкото, а рундите подлайват клишета и лозунги като на бесепе-конгрес.
    Не издигнахте кандидат за президент щото вашият генерал нямало да пребори "прогресивната фуражка". Бою вече поздрави оправната секретарка. Бою е позор за ГЕРБ! Муньо е позор за бг-то! Аман от позорници

    Коментиран от #35, #38

    13:29 02.09.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Най-вече по НЕПОЧТЕНИ, защото видя се с ПОЧТЕНИ нищо не могат❗НЕМОЖАЧИ‼️

    Коментиран от #37

    13:29 02.09.2026

  • 34 1111

    2 2 Отговор
    Какво ни интересува руския дрон в Германия?А може да е украикски?! Постоянно падат дронове.Война има наоколо.За нас свикаха ли съвет за сигурност? Не.Георг Георгиев да не се изказва некомпетентно.

    13:30 02.09.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Не разбрахте ли,":

    Не разбра ли, че няма нищо сигурно,
    А САМО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ❗
    МОЖЕ БИ, ЕВЕНТУАЛНО, ПРЕДОПЛАГАМЕ ЧЕ...

    13:31 02.09.2026

  • 36 Разбира се

    1 0 Отговор
    Има рискове за България, но Румбата, Далавераджиев и Митака есемеса нехаят. Заобиколени от охрана не ги интересува народа.

    13:39 02.09.2026

  • 37 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    НЕ СПЕШИ да обявяваш когото и да е за "Неможач" защото Почтенността за едни е Непочтенност за други.И горещо препоръчително е да Забравите идеята че някога БГ отново ще бъде "освободена" от Руския Чепик- ще скъсате от напрягане някой Мозъчен менискус!

    13:39 02.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Как каква

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Григор":

    Заплаха от руски диверсии - инфраструктура, електроцентрали, атомна електроцентрала, железопътен транспорт. Не четеш ли, че кремълската върхушка непрекъснато заплашва цяла Европа.

    13:45 02.09.2026

  • 40 Дедо ти

    0 0 Отговор
    Имаме вече двама разбирачи от всичко - Вигенин и тоя .

    13:46 02.09.2026

  • 41 Перо

    0 0 Отговор
    Не е ли по-добре да се рови в аферата Петрохан, вместо да се бъркаме в чужди работи, извън БГ?

    13:48 02.09.2026

  • 42 Пиле

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "провинциалист":

    Сега не 1945 г. а 2026 г. Германия освен партньор в НАТО и ЕС е и търговски партньор на България. Най-много стоки се изнасят за Германия и съответно приходи в хазната на България.

    13:50 02.09.2026

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