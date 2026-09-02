"ГЕРБ: Президентът Йотова трябва най-накрая да свика КСНС"

След почти едномесечно разследване около опита за саботаж на летището в Лайпциг, Германия недвусмислено разкри истината за нападението, а именно, че зад заредения се експлозиви дрон седи руски опит за саботаж. Това е опит за така срещу държава в ЕС, наш съюзник в НАТО, най-големият ни търговски, политически и икономически съюзник. На фона на множеството коментари от редица европейски лидери – ген. секретар на НАТО, председателят на ЕК, България мълчи. Мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят зад тази и други предполагаеми атаки срещу критична инфраструктура в Германия. Това заяви Георг Георгиев, депутат от ГЕРБ и бивш външен министър.
„Питаме какво трябва да се случи, за да се солидаризира България със своя най-голям партньор – Германия? Какво се случва със сигурността в нашата държава, след като Русия са способни да достигнат дори до Германия? Какво очаква България от партньорите си, след като в критични като този моменти не се солидаризираме с нашите съюзници?“, подчерта той.
По думите му това не е първият път, в който България не се заявява в международния дебат по отношение осъдителните позиции спрямо Русия: „Какво да очакваме оттук нататък, когато темите със санкциите отново излязат на дневен ред? За първи път Германия, иначе сдържана и обрана в реакциите си държава, прави толкова категорични заявки за санкциониране спрямо Руската федерация. Реакциите няма да се ограничат само до политически. Те ще бъдат неминуемо поставени в ЕС и тогава България ще трябва да каже „за“ или „против“, или отново ще пристъпим към дерогация на сенчести олигарси и съмнителни бизнесмени под претекст, че са важни за нашата национална сигурност.“
„Премиерът Румен Радев можеше да не се крие зад несъществуващи теми преди малко в Министерския съвет, а да каже какво мисли България по темата за сигурността тук и в Европа. Заплахите са видими, а това, че нашата глава е дълбоко в политическия пясък, няма да ни спаси, когато те дойдат и до нас. До ден днешен не знаем България предоставя ли военна помощ за Украйна или не, не знаем има ли самолети на българските летища, част ли сме от Коалицията на желаещите или не“, обърна внимание Георгиев.
Христо Гаджев от своя страна заяви: „По принцип опитът за взривяване на дрон с експлозиви на гражданско летище е опит за терористичен акт срещу цивилни. МВнР излезе с позиция преди малко, че хибридните атаки са лоша работа, но без да каже кой седи зад тези атаки и защо ескалира напрежението в ЕС. Отделно, повечето държави, изразили своята солидарност към Германия, го направиха през своите държавни и правителствени глави, а у нас – анонимна позиция на МВнР.“
Той обърна внимание, че само последните 15 дни това не е изолиран инцидент: „Вече се говори за подобни палежи в територията на Италия, Словакия, Полша, Естония и Германия. От външни медии се говори и за подобно нещо и в България. Трябва президентът най-накрая да свика КСНС, за да чуят политическите сили какво има да каже правителството и каква информация имат българските служби.“
„Реалните рискове за България и ескалацията на напрежението между Русия и НАТО е огромен проблем. Най-малкото за да не се използва темата в предизборната кампания, е редно да се свика КСНС – това е задължение на президента, а дали тя ще изпълни задълженията си по Конституция или ще е в предизборна кампания, предстои да видим“, каза още той.
Депутатите от ГЕРБ отказаха да коментират темата с президентските избори и това дали партията ще издигне своя кандидатпрезидентска двойка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 111111
12:48 02.09.2026
2 Най - накрая
Коментиран от #12
12:50 02.09.2026
3 смях в залата
12:53 02.09.2026
4 Ко каза , ко
Германия не показа и не доказа нищо , освен, че покри украинската провокация.
Нито един факт, който да води към Русия- нито един.
А къде Кумеца видя "недвусмислено разкриване на истината"???
Отивай да цункаш кунка на бащицата, белким ти даде още някой и друг милион да "присвоиш"!
12:54 02.09.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #11
12:54 02.09.2026
6 Евроатлантиче
12:54 02.09.2026
7 хехе
12:55 02.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Като Чичо им Колин дето показа прословутата епруветка😉 а МИ-6-ките показаха снимки на двама туристи 😉
12:55 02.09.2026
9 Тик-Ток
12:55 02.09.2026
10 ужас
12:56 02.09.2026
11 Тик-Ток
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Да персите бомбиха казармите на краварите в Йордания , следващата цел са самолетите на световните терористи в София
12:57 02.09.2026
12 Папуц
До коментар #2 от "Най - накрая":Я дай някой,или някоя друга кандидатура, която на теб ти харесва, да се мотае по света, и да е нужна и полезна?
12:59 02.09.2026
13 1111
13:00 02.09.2026
14 провинциалист
Коментиран от #42
13:04 02.09.2026
15 ПЕНКО
13:07 02.09.2026
16 Григор
Няма по-идиотско предложение от това! Веднага могат да се поставят поне три въпроса.
1.Каква конкретна заплаха спрямо България съществува, за да се иска свиква КСНС?
2.Кой и кога доказа, че Русия е съпричастна със случая в Лайпциг? Защото Путин нарече твърденията пълна глупост, а външно министерство на Русия категорично отхвърли всички обвинения.
3.Защо нашето външно министерство излиза с декларация на базата на твърдения без доказателства и основани на предположения?
Коментиран от #27, #39
13:08 02.09.2026
17 Анонимен
13:08 02.09.2026
18 Абе,
Коментиран от #25
13:09 02.09.2026
19 И като
13:10 02.09.2026
20 И Киев е Руски
13:14 02.09.2026
21 Абсолютни палячовци
13:17 02.09.2026
22 ама много сърдито гледа
13:18 02.09.2026
23 Тошо
13:18 02.09.2026
24 павела митова
13:19 02.09.2026
25 А неее!
До коментар #18 от "Абе,":Акъл от целувач на банкянски кунки и дружката му не искаме.....
13:19 02.09.2026
26 И тоз и другия
13:21 02.09.2026
27 оня с коня
До коментар #16 от "Григор":Не разбираш ли че Русия ТРЯБВА ДА СЕ МАЧКА по всички възможни Почтени и Непочтени начини така,както тя процедира със Запада?Не ти харесва Западната Политика спрямо Русия?Ами свободен гражданин си ПОНЕ докато си на Европ. Територия,може да се отправиш на Дестинация по избор!
Коментиран от #30, #31, #33
13:22 02.09.2026
28 смях в залата
13:23 02.09.2026
29 Тия са абсолютни б ци
13:23 02.09.2026
30 Ти вече си доказан
До коментар #27 от "оня с коня":Ами ходи да я мачкаш бе! Като украинците как я мачкат. И не ме пращай някъде си защото България е и моя родина и ти нямаш никакви права повече от мен. А бас ловя че ще си биеш шута при първата пукнала пушка.
13:26 02.09.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "оня с коня":Най-вече по НЕПОПТЕНИ, защото видя се с ПОЧТЕНИ нищо не могат❗НЕМОЖАЧИ‼️
13:28 02.09.2026
32 Не разбрахте ли,
Не издигнахте кандидат за президент щото вашият генерал нямало да пребори "прогресивната фуражка". Бою вече поздрави оправната секретарка. Бою е позор за ГЕРБ! Муньо е позор за бг-то! Аман от позорници
Коментиран от #35, #38
13:29 02.09.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #27 от "оня с коня":Най-вече по НЕПОЧТЕНИ, защото видя се с ПОЧТЕНИ нищо не могат❗НЕМОЖАЧИ‼️
Коментиран от #37
13:29 02.09.2026
34 1111
13:30 02.09.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Не разбрахте ли,":Не разбра ли, че няма нищо сигурно,
А САМО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ❗
МОЖЕ БИ, ЕВЕНТУАЛНО, ПРЕДОПЛАГАМЕ ЧЕ...
13:31 02.09.2026
36 Разбира се
13:39 02.09.2026
37 оня с коня
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":НЕ СПЕШИ да обявяваш когото и да е за "Неможач" защото Почтенността за едни е Непочтенност за други.И горещо препоръчително е да Забравите идеята че някога БГ отново ще бъде "освободена" от Руския Чепик- ще скъсате от напрягане някой Мозъчен менискус!
13:39 02.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Как каква
До коментар #16 от "Григор":Заплаха от руски диверсии - инфраструктура, електроцентрали, атомна електроцентрала, железопътен транспорт. Не четеш ли, че кремълската върхушка непрекъснато заплашва цяла Европа.
13:45 02.09.2026
40 Дедо ти
13:46 02.09.2026
41 Перо
13:48 02.09.2026
42 Пиле
До коментар #14 от "провинциалист":Сега не 1945 г. а 2026 г. Германия освен партньор в НАТО и ЕС е и търговски партньор на България. Най-много стоки се изнасят за Германия и съответно приходи в хазната на България.
13:50 02.09.2026