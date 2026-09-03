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Асен Василев: Управляващите удариха малкия бизнес и семействата с деца

Асен Василев: Управляващите удариха малкия бизнес и семействата с деца

3 Септември, 2026 10:51 1 148 34

  • асен василев

Не е важно кой какво ви говори. Важно е как гласува

Асен Василев: Управляващите удариха малкия бизнес и семействата с деца - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Не е важно кой какво ви говори. Важно е как гласува.“ Това написа съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в личния си профил във Facebook, отправяйки остри критики към формацията „Прогресивна България“ заради вчерашните гласувания в пленарната зала.

Бившият финансов министър посочи две конкретни решения на народните представители, които според него са директно в ущърб на малкия бизнес и на семействата с ученици. По думите му управляващото мнозинство категорично е отказало да подкрепи предложението за връщане на по-високия праг за регистрация по ДДС. Този праг бе приет първоначално през 2024 г., но впоследствие бе намален през 2025 г. по инициатива на ГЕРБ.

Василев критикува управляващата партия и заради отхвърлянето на финансовата помощ за първия учебен ден, която трябваше да обхване учениците от 5., 6. и 7. клас.

В социалната мрежа лидерът на ПП изрази позицията си в следния вид: „Вчера „Прогресивна България“ едновременно удари малкия бизнес и семействата с деца в училище. Първо отказаха да върнат по-високия праг за ДДС, който приехме през 2024 г., а ГЕРБ намалиха през 2025 г. После отказаха да подкрепят и помощта за първия учебен ден за децата от 5., 6. и 7. клас. Не е важно кой какво ви говори. Важно е как гласува. Вчера и бизнесът, и децата на България загубиха, защото въпреки думите и обещанията, „Прогресивна България“ отново не намери сили да натисне копчето „ЗА“.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени Минчев

    20 16 Отговор
    Този е от нашите, всички лордове сме с него.

    Коментиран от #13

    10:52 03.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 6 Отговор
    Скоро ще ви изметем всичките!

    Коментиран от #32

    10:53 03.09.2026

  • 3 осраински

    12 2 Отговор
    Снощи неизвестни лица хвърлиха коктейли Молотов близо до централата на технологичната и отбранителна компания Rohde Schwarz в Мюнхен, съобщава Bild. Пристигналите служители на реда бързо потушили пожара. По-късно били задържани двама заподозрени. Според радио BR, това са 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани.

    10:54 03.09.2026

  • 4 честен ционист

    8 8 Отговор
    Кокрочо и е искал да каже:

    "Не е важно как гласуват избирателите, а кой брои гласовете."

    ама го е дострахало

    Коментиран от #30

    10:54 03.09.2026

  • 5 Трол

    4 8 Отговор
    Важното е, че сингъл мъжете не са потърпевши.

    10:54 03.09.2026

  • 6 Това момче не миряса

    11 13 Отговор
    Немой тъй
    Биеш на куха камбана
    Чети новините
    Учи се

    10:55 03.09.2026

  • 7 Анонимен

    4 13 Отговор
    Василев ти си с Радев какво лицемерничеш Василев ето ти модел едноличен сега

    10:55 03.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хмм

    6 5 Отговор
    Управляващите са комунисти, а българите отдавна се отрекоха от комунизма.
    Вие обаче дадохте държавата в ръцете на най-презряните, за което скоро няма да ви простят...

    10:59 03.09.2026

  • 10 Ако не бяхте подкрепили

    12 5 Отговор
    приемането на ойрото. И увеличение на държавни заплати чрез теглене на заеми, сега нямаше да има чудовищни инфлация и дефицит. Фалшифицирани, според Евростат. Ако не криехте данни сурови за цени храни и данни дефицит, нарушавайки всички критерии от Маастрихт, защото не може декември да си готов за ойрото, а март-априх да си процедура на свърхдефицит, нямаше да го има този проблем с нищо струващите ойро хартийки. 30 милиарда лева влязоха само от намаляне праг банки с от 12% на един, под формата на ипотечни кредити и финансови инструменти, с мултиплициращ ефект. А къде са 80 милиарда лева от направление емисионно, не питам.
    Къде е скъпото и рядко оборудване машини и матрици за печатане на лЪв, не питам.
    Всичко се увеличи от 2022 със 100%, а някъде повишенията минават 250%.
    Ток, вода, парно, подгряване вода, незаконна СИ 30% - минимум 40 ойро на месец за СИ при нулево потребление. Увеличение услуги 40% топлофикация и над 50% ток.
    Държавата фалира, само лихвите по заемите 2030 ще стигнах 6 млрд. лева.

    Коментиран от #22

    11:02 03.09.2026

  • 11 Васил

    5 5 Отговор
    Амиииииииии недей так Радев ни тръби че ни раздава кошници!

    11:07 03.09.2026

  • 12 Бочко

    10 4 Отговор
    Честит ви прогрес, драги българи !

    Коментиран от #18

    11:09 03.09.2026

  • 13 🤣🤣🤣🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени Минчев":

    😅🤣😇🥰🤩😍

    11:10 03.09.2026

  • 14 Зеления

    6 7 Отговор
    Кокоран се кандидатира за позицията ПЪРВА ДАМА на предстоящите президентски избори.

    11:13 03.09.2026

  • 15 име

    7 5 Отговор
    Хасане, ти като лапа толкова години дyпeтатсса заплата, защо не вдигна детските надбавки, ами увеличи само заплатите на полицаите и други хрантутници на държавна хранилка?!

    Коментиран от #25, #29

    11:15 03.09.2026

  • 16 дядото

    6 3 Отговор
    левчо,а на теб какво ти пука.нито съм чул да имаш деца,нито малък бизнес

    Коментиран от #19

    11:16 03.09.2026

  • 17 Чакай, байно!

    12 0 Отговор
    Да беше обърнал внимание на това дали са разумни цените на повечето детски стоки?
    Дали е редно децата на едно малцинство да получават безплатно абсолютно всичко, което е необходимо за училище, а родителите на останалите деца сами да купуват тези стоки? На всичкото отгоре, тези - облагодетелстваните, рядко успяват да завършат поне основно образование! Все едно, че наливаме вода върху пясък и чакаме там да поникне нещо, което да даде добри плодове!
    За кого се осигуряват училищни автобуси в държавните училища?
    Редно ли е ние, данкоплатците, да плащаме храната на нечии деца само и само те да благоволят да посетят сградата на училището, а за храната на нашите деца сами да се грижим?
    По колко килограма тежи раницатана дете от началните класове? Редно ли е да ги товарят толкова?
    Редно ли е всички видове деца със СОП да бъдат ученици в обикновени паралелки? Как се отразява това върху учебния процес и успеваемостта на останалите ученици?
    Колко пари бяха похарчени за инициативата "Отново на училище"? Да се съпоставят цифрите: Колко деца са отпаднали от училище преди да навършат 16 г.? Колко от тях са се върнали в школото благодарение на тази инициатива? И най-важното - от онези, които са се върнали, колцина са останали в училището докато завършат основно или средно образование? С две думи, какъв беше резултатът от това безумно харчене на пари?
    И още много други важни въпроси има, а не да се чудим как да дадем още и още пари на онези, които и лев данък не са

    11:17 03.09.2026

  • 18 Бети метеоролога

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бочко":

    Прави като оня, дето клати гората!🖕

    11:19 03.09.2026

  • 19 Така ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "дядото":

    Не е късно да има и двете, а ти вече си дядо...

    11:21 03.09.2026

  • 20 Фен

    5 6 Отговор
    Бе незнам какво са ударили, ама ти беше по-голямо бедствие и от Иван Костов.

    11:21 03.09.2026

  • 21 Продължението

    6 1 Отговор
    ... лев данък не са платили на държавата, а вместо това вечно се водят социално слаби на помощи,макар че са млади и здрави! Правят деца като на конвейр, вечно претендират, че някой им е длъжен заради децата им и вие обещавате и давате още и още от нашите пари, само и само да ви изберат отново, за да сте във властта!
    Най-малко ви е еня за нашите деца, които един ден ще поемат от нас работните ни места и ще продължат да наливат пари в хазната, та да има и за готованците!

    11:22 03.09.2026

  • 22 Само питам

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ако не бяхте подкрепили":

    Кой, кой... вдигна с 50% заплатите на заптиетата?

    Държавата на заптиетата, "калинките" и партийците, за да просперираш трябва да си член или на ГЕРБ, или на ДПС, или на чалга партията.
    Чалга партията се провали и умре, нема никакви проблем за провалените чалгарите, новата партия льотчик ще приеме в редиците си всички чалга активисти и всички чалга избиратели. Какво като се провали поредната нова партия, ще напрявят нова около някой нов пенсионипан генерал, някой изпран разбойник или някой волейболист, актьор, певец. Певеца Миро ми се вижда подходящ, винаги взима парите и право каквото му кажат.

    11:23 03.09.2026

  • 23 Тодор Живков

    4 3 Отговор
    Дебел плужек

    Коментиран от #28

    11:27 03.09.2026

  • 24 А. Д. Ч

    0 3 Отговор
    МРЗ не 690 а790 трябва да бъде.
    Гълъб Донев и ще дадат по-малко от 690 и нищо няма да вземат от олигархията.

    Коментиран от #33

    11:28 03.09.2026

  • 25 хайде, моля

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Уважаеми, хайде да провериш чие правителство вдигна заплатите на милиционерите и после да се изказваш неподготвен!!!! Просто лъжеш! Това, че не харесваш Асен Василев не те задължава да му приписваш чужди грехове.

    11:38 03.09.2026

  • 26 Ха-ха

    2 4 Отговор
    Пълни глупости, но какво можеш да очаква човек от лъжец!

    Коментиран от #31

    11:41 03.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Някой

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    Стига сте манипулирали, именно Асен удвои минималната пенсия и то само за два мандата от по няколко месеца разделени от година изборна въртележка.
    А за брагодарност около 1 млн пенсионери с удвоена минимална гласуваха за БСП, ДПС, ГЕРБ, че и за льотчика. Получиха, за каквото гласуваха, да им честит поредния "червен" пенсионерски геноцит.

    Същото вероятно в по-малка степен важи и за 600 000 на минимална заплата. Асен им я вдигаше с 50 евро/100 лева/, с 80 евро/2023-24/. Сега Радев ще им я вдигне с 20 евро. Да им е честита на бедните работещи и бедните пенсионери новата менге социална партия.

    Бедните у нас, кога ще проумеят протата истина? Проблема у нас не са цените, които са като европейските. Проблема у нас са доходиге, които са 3-4 по-ниски от европейските(единственото изключение са цените на топлофикациите, които са много по-високи от европейските заради дълговете натрупани през дългите години на "евтин" московски газ).

    Глупако/гласоподавателю/, проблема са ти доходите, не цените. В Люксембург 2200 евро мин-заплата, у нашата Румен.андия 620 евро, че на всичко отгоре нямаме данъчен необлагаем минимум.

    11:45 03.09.2026

  • 30 колев

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    аз затова не гласувам и не си мажа въжето с восък!

    11:46 03.09.2026

  • 31 БГ поговорка

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ха-ха":

    Лъжеца вика дръжте лъжеца!

    И за да не стане грешка, имам предвид някой си "ха ха" или може би "ха хо".

    11:52 03.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "А. Д. Ч":

    МРЗ не 690, а 1500 евро месечно трябва да бъде и да има необрагаем минивум от 1000 евро мисечно на чрен от семейството.
    Как една немска голяма верига важазини у нас, може са дава 2200 евро месечна заплата на непроизводителните и некварифицирани бг работници? Че и бонеси като допълнителна месицинска дастраховка и ваучери за храна. А акоцииациите на бг робовладелците не могат???

    Съжласен съм, че не трябва изведнъж да вдигнат с 800 МРЗ. Но като руменовците я вдигат със само с 20 евро годишно, и след 100 години, МРЗ пак ще си остане мизерна.
    В Китай и САЩ вече имат хуманоидни роботи, и хората там получават доходи без да рабогят. А бг робовладелците понеже са некадърни и не могат да произвеждат хуманоидни роботи, внасят "роби" таджикисганци, непалци ... Дано им статат зетове и им напранят внуци индийчета.

    12:08 03.09.2026

  • 34 111111

    0 1 Отговор
    Асене, Асене!!! Ако трябваше да гласувам лично за теб, да, ще гласувам! Ама тия около теб като ги видя и ми се отщява! Някакво Ники, някакви Пърхути, Мирчевци и всякаква слуз! Няма да стане!!!

    12:11 03.09.2026

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