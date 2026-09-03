Асен Василев: Управляващите удариха малкия бизнес и семействата с деца

„Не е важно кой какво ви говори. Важно е как гласува.“ Това написа съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в личния си профил във Facebook, отправяйки остри критики към формацията „Прогресивна България“ заради вчерашните гласувания в пленарната зала.
Бившият финансов министър посочи две конкретни решения на народните представители, които според него са директно в ущърб на малкия бизнес и на семействата с ученици. По думите му управляващото мнозинство категорично е отказало да подкрепи предложението за връщане на по-високия праг за регистрация по ДДС. Този праг бе приет първоначално през 2024 г., но впоследствие бе намален през 2025 г. по инициатива на ГЕРБ.
Василев критикува управляващата партия и заради отхвърлянето на финансовата помощ за първия учебен ден, която трябваше да обхване учениците от 5., 6. и 7. клас.
В социалната мрежа лидерът на ПП изрази позицията си в следния вид: „Вчера „Прогресивна България“ едновременно удари малкия бизнес и семействата с деца в училище. Първо отказаха да върнат по-високия праг за ДДС, който приехме през 2024 г., а ГЕРБ намалиха през 2025 г. После отказаха да подкрепят и помощта за първия учебен ден за децата от 5., 6. и 7. клас. Не е важно кой какво ви говори. Важно е как гласува. Вчера и бизнесът, и децата на България загубиха, защото въпреки думите и обещанията, „Прогресивна България“ отново не намери сили да натисне копчето „ЗА“.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени Минчев
Коментиран от #13
10:52 03.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #32
10:53 03.09.2026
3 осраински
10:54 03.09.2026
4 честен ционист
"Не е важно как гласуват избирателите, а кой брои гласовете."
ама го е дострахало
Коментиран от #30
10:54 03.09.2026
5 Трол
10:54 03.09.2026
6 Това момче не миряса
Биеш на куха камбана
Чети новините
Учи се
10:55 03.09.2026
7 Анонимен
10:55 03.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хмм
Вие обаче дадохте държавата в ръцете на най-презряните, за което скоро няма да ви простят...
10:59 03.09.2026
10 Ако не бяхте подкрепили
Къде е скъпото и рядко оборудване машини и матрици за печатане на лЪв, не питам.
Всичко се увеличи от 2022 със 100%, а някъде повишенията минават 250%.
Ток, вода, парно, подгряване вода, незаконна СИ 30% - минимум 40 ойро на месец за СИ при нулево потребление. Увеличение услуги 40% топлофикация и над 50% ток.
Държавата фалира, само лихвите по заемите 2030 ще стигнах 6 млрд. лева.
Коментиран от #22
11:02 03.09.2026
11 Васил
11:07 03.09.2026
12 Бочко
Коментиран от #18
11:09 03.09.2026
13 🤣🤣🤣🤣
До коментар #1 от "Евгени Минчев":😅🤣😇🥰🤩😍
11:10 03.09.2026
14 Зеления
11:13 03.09.2026
15 име
Коментиран от #25, #29
11:15 03.09.2026
16 дядото
Коментиран от #19
11:16 03.09.2026
17 Чакай, байно!
Дали е редно децата на едно малцинство да получават безплатно абсолютно всичко, което е необходимо за училище, а родителите на останалите деца сами да купуват тези стоки? На всичкото отгоре, тези - облагодетелстваните, рядко успяват да завършат поне основно образование! Все едно, че наливаме вода върху пясък и чакаме там да поникне нещо, което да даде добри плодове!
За кого се осигуряват училищни автобуси в държавните училища?
Редно ли е ние, данкоплатците, да плащаме храната на нечии деца само и само те да благоволят да посетят сградата на училището, а за храната на нашите деца сами да се грижим?
По колко килограма тежи раницатана дете от началните класове? Редно ли е да ги товарят толкова?
Редно ли е всички видове деца със СОП да бъдат ученици в обикновени паралелки? Как се отразява това върху учебния процес и успеваемостта на останалите ученици?
Колко пари бяха похарчени за инициативата "Отново на училище"? Да се съпоставят цифрите: Колко деца са отпаднали от училище преди да навършат 16 г.? Колко от тях са се върнали в школото благодарение на тази инициатива? И най-важното - от онези, които са се върнали, колцина са останали в училището докато завършат основно или средно образование? С две думи, какъв беше резултатът от това безумно харчене на пари?
И още много други важни въпроси има, а не да се чудим как да дадем още и още пари на онези, които и лев данък не са
11:17 03.09.2026
18 Бети метеоролога
До коментар #12 от "Бочко":Прави като оня, дето клати гората!🖕
11:19 03.09.2026
19 Така ли?
До коментар #16 от "дядото":Не е късно да има и двете, а ти вече си дядо...
11:21 03.09.2026
20 Фен
11:21 03.09.2026
21 Продължението
Най-малко ви е еня за нашите деца, които един ден ще поемат от нас работните ни места и ще продължат да наливат пари в хазната, та да има и за готованците!
11:22 03.09.2026
22 Само питам
До коментар #10 от "Ако не бяхте подкрепили":Кой, кой... вдигна с 50% заплатите на заптиетата?
Държавата на заптиетата, "калинките" и партийците, за да просперираш трябва да си член или на ГЕРБ, или на ДПС, или на чалга партията.
Чалга партията се провали и умре, нема никакви проблем за провалените чалгарите, новата партия льотчик ще приеме в редиците си всички чалга активисти и всички чалга избиратели. Какво като се провали поредната нова партия, ще напрявят нова около някой нов пенсионипан генерал, някой изпран разбойник или някой волейболист, актьор, певец. Певеца Миро ми се вижда подходящ, винаги взима парите и право каквото му кажат.
11:23 03.09.2026
23 Тодор Живков
Коментиран от #28
11:27 03.09.2026
24 А. Д. Ч
Гълъб Донев и ще дадат по-малко от 690 и нищо няма да вземат от олигархията.
Коментиран от #33
11:28 03.09.2026
25 хайде, моля
До коментар #15 от "име":Уважаеми, хайде да провериш чие правителство вдигна заплатите на милиционерите и после да се изказваш неподготвен!!!! Просто лъжеш! Това, че не харесваш Асен Василев не те задължава да му приписваш чужди грехове.
11:38 03.09.2026
26 Ха-ха
Коментиран от #31
11:41 03.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Някой
До коментар #15 от "име":Стига сте манипулирали, именно Асен удвои минималната пенсия и то само за два мандата от по няколко месеца разделени от година изборна въртележка.
А за брагодарност около 1 млн пенсионери с удвоена минимална гласуваха за БСП, ДПС, ГЕРБ, че и за льотчика. Получиха, за каквото гласуваха, да им честит поредния "червен" пенсионерски геноцит.
Същото вероятно в по-малка степен важи и за 600 000 на минимална заплата. Асен им я вдигаше с 50 евро/100 лева/, с 80 евро/2023-24/. Сега Радев ще им я вдигне с 20 евро. Да им е честита на бедните работещи и бедните пенсионери новата менге социална партия.
Бедните у нас, кога ще проумеят протата истина? Проблема у нас не са цените, които са като европейските. Проблема у нас са доходиге, които са 3-4 по-ниски от европейските(единственото изключение са цените на топлофикациите, които са много по-високи от европейските заради дълговете натрупани през дългите години на "евтин" московски газ).
Глупако/гласоподавателю/, проблема са ти доходите, не цените. В Люксембург 2200 евро мин-заплата, у нашата Румен.андия 620 евро, че на всичко отгоре нямаме данъчен необлагаем минимум.
11:45 03.09.2026
30 колев
До коментар #4 от "честен ционист":аз затова не гласувам и не си мажа въжето с восък!
11:46 03.09.2026
31 БГ поговорка
До коментар #26 от "Ха-ха":Лъжеца вика дръжте лъжеца!
И за да не стане грешка, имам предвид някой си "ха ха" или може би "ха хо".
11:52 03.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Някой
До коментар #24 от "А. Д. Ч":МРЗ не 690, а 1500 евро месечно трябва да бъде и да има необрагаем минивум от 1000 евро мисечно на чрен от семейството.
Как една немска голяма верига важазини у нас, може са дава 2200 евро месечна заплата на непроизводителните и некварифицирани бг работници? Че и бонеси като допълнителна месицинска дастраховка и ваучери за храна. А акоцииациите на бг робовладелците не могат???
Съжласен съм, че не трябва изведнъж да вдигнат с 800 МРЗ. Но като руменовците я вдигат със само с 20 евро годишно, и след 100 години, МРЗ пак ще си остане мизерна.
В Китай и САЩ вече имат хуманоидни роботи, и хората там получават доходи без да рабогят. А бг робовладелците понеже са некадърни и не могат да произвеждат хуманоидни роботи, внасят "роби" таджикисганци, непалци ... Дано им статат зетове и им напранят внуци индийчета.
12:08 03.09.2026
34 111111
12:11 03.09.2026