Асен Василев: Управляващите удариха малкия бизнес и семействата с деца

„Не е важно кой какво ви говори. Важно е как гласува.“ Това написа съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в личния си профил във Facebook, отправяйки остри критики към формацията „Прогресивна България“ заради вчерашните гласувания в пленарната зала.

Бившият финансов министър посочи две конкретни решения на народните представители, които според него са директно в ущърб на малкия бизнес и на семействата с ученици. По думите му управляващото мнозинство категорично е отказало да подкрепи предложението за връщане на по-високия праг за регистрация по ДДС. Този праг бе приет първоначално през 2024 г., но впоследствие бе намален през 2025 г. по инициатива на ГЕРБ.

Василев критикува управляващата партия и заради отхвърлянето на финансовата помощ за първия учебен ден, която трябваше да обхване учениците от 5., 6. и 7. клас.

В социалната мрежа лидерът на ПП изрази позицията си в следния вид: „Вчера „Прогресивна България“ едновременно удари малкия бизнес и семействата с деца в училище. Първо отказаха да върнат по-високия праг за ДДС, който приехме през 2024 г., а ГЕРБ намалиха през 2025 г. После отказаха да подкрепят и помощта за първия учебен ден за децата от 5., 6. и 7. клас. Не е важно кой какво ви говори. Важно е как гласува. Вчера и бизнесът, и децата на България загубиха, защото въпреки думите и обещанията, „Прогресивна България“ отново не намери сили да натисне копчето „ЗА“.“