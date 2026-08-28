Асен Василев: Правилна и бърза реакция на Демерджиев

"Правилна и бърза реакция на Иван Демерджиев".

Това написа председателят на партия "Продължаваме промяната" Асен Василев в личния си профил във фейсбук, цитиран от novini.bg

Публикацията бе направена по повод решението на вътрешния министър да освободи от длъжност Илиян Тупаров, началник на Областната дирекция на МВР-Благоевград.

"Сега очакваме пълната проверка, отговорност за всички превишили правомощията си и обяснение защо въобще се стигна дотук", посочи още лидерът на ПП в социалната мрежа.