Новини
България »
Всички градове »
Асен Василев: Правилна и бърза реакция на Демерджиев

Асен Василев: Правилна и бърза реакция на Демерджиев

28 Август, 2026 23:00 846 18

  • асен василев-
  • реакция-
  • иван демерджиев

"Сега очакваме пълната проверка, отговорност за всички превишили правомощията си и обяснение защо въобще се стигна дотук", посочи още лидерът на ПП в социалната мрежа.

Асен Василев: Правилна и бърза реакция на Демерджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Правилна и бърза реакция на Иван Демерджиев".

Това написа председателят на партия "Продължаваме промяната" Асен Василев в личния си профил във фейсбук, цитиран от novini.bg

Публикацията бе направена по повод решението на вътрешния министър да освободи от длъжност Илиян Тупаров, началник на Областната дирекция на МВР-Благоевград.

"Сега очакваме пълната проверка, отговорност за всички превишили правомощията си и обяснение защо въобще се стигна дотук", посочи още лидерът на ПП в социалната мрежа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    5 0 Отговор
    Хах, ти да видиш. Не е за вярване...

    23:01 28.08.2026

  • 2 Зеления

    4 2 Отговор
    Почне ли да хвали Кокорчо някой....не е на добре работата !

    Коментиран от #4

    23:02 28.08.2026

  • 3 Айляк

    6 4 Отговор
    Към коя медия работи въпросната журналистка Гергана Петрова, така и не се разбра.
    Или май не е никаква журналистка?
    А е само екоактивистка и доброволец, с поръчка за провокация.
    Ще се чуе.

    Коментиран от #9, #12

    23:11 28.08.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    Съгласен съм Не симпатизирам на Кокорчо но винаги съм на страната на правдата МВР за пореден път се изложи Разгледайте подробно клиповете от ареста Всяко действие в този случай е незаконно Да живее демокрацията

    Коментиран от #11

    23:15 28.08.2026

  • 5 асена спецова

    1 1 Отговор
    имам канадски паспорт

    23:16 28.08.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    1 3 Отговор
    Кокорчи да не намаза нещо?
    Идва НСО и казва на полицията, че лица застрашават сигурността на министър-председателя. Полицията какво може да направи?
    Ама нормално да намажеш, все пак Радев е Бойко 2.0, за всички ще има на софрата, а за народа ще плати масрафа.

    23:17 28.08.2026

  • 7 Смърф

    2 1 Отговор
    И накрая ще го отнесът старшинките ,а тези които са им дали устни заповеди ще имат амнезия .
    А ,за Директор ,ще сложим наш човек .
    И така . Един ден ще дойде ред, и на тези

    Нищо ново под слънцето .

    23:18 28.08.2026

  • 8 Какъв пореден

    2 1 Отговор
    кокорфишек

    23:19 28.08.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Айляк":

    Що трябва да е някой платен? В Безмер гласоподавателите му го обожават, чакат го с погача и вилите.

    Коментиран от #13

    23:19 28.08.2026

  • 10 Съдия от мача

    2 1 Отговор
    Прав е. Гюров подаде страхотен пас на Баце. А Баце си вкара автогол.

    23:21 28.08.2026

  • 11 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    23:22 28.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Айляк

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Aлфа Вълкът":

    Имах предвид конкретно този случай, в Струмяни.
    Иначе е ясно, че в Безмер не му се радват на Радев.

    Коментиран от #16

    23:26 28.08.2026

  • 14 Пуфи

    3 2 Отговор
    Кокорчо галка дерменджията по дупето и му тупа пърхута от рамото че да си трае за петрохан и милионите за сектата

    Коментиран от #15

    23:27 28.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Айляк":

    Ако ще си фантазираме, може той да си го организирал за отвличане на вниманието.
    Одеве гледах, че днес казал, че всъщност нямало заглушаващо устройство в Драгалевци. Четири дни биене на тъпана, как се саморазправил с мутрите, ама после те били невинни.

    23:38 28.08.2026

  • 17 мунчо

    0 0 Отговор
    една поне мутра в затвора КОГА???

    23:40 28.08.2026

  • 18 ако бяхте гласували с 10

    0 0 Отговор
    досега отдавна вече всички да висяха по стълбовете за уличното осветление!

    23:44 28.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол