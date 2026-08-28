Асен Василев: Правилна и бърза реакция на Демерджиев

"Правилна и бърза реакция на Иван Демерджиев".
Това написа председателят на партия "Продължаваме промяната" Асен Василев в личния си профил във фейсбук, цитиран от novini.bg
Публикацията бе направена по повод решението на вътрешния министър да освободи от длъжност Илиян Тупаров, началник на Областната дирекция на МВР-Благоевград.
"Сега очакваме пълната проверка, отговорност за всички превишили правомощията си и обяснение защо въобще се стигна дотук", посочи още лидерът на ПП в социалната мрежа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
23:01 28.08.2026
2 Зеления
Коментиран от #4
23:02 28.08.2026
3 Айляк
Или май не е никаква журналистка?
А е само екоактивистка и доброволец, с поръчка за провокация.
Ще се чуе.
Коментиран от #9, #12
23:11 28.08.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Зеления":Съгласен съм Не симпатизирам на Кокорчо но винаги съм на страната на правдата МВР за пореден път се изложи Разгледайте подробно клиповете от ареста Всяко действие в този случай е незаконно Да живее демокрацията
Коментиран от #11
23:15 28.08.2026
5 асена спецова
23:16 28.08.2026
6 Aлфа Вълкът
Идва НСО и казва на полицията, че лица застрашават сигурността на министър-председателя. Полицията какво може да направи?
Ама нормално да намажеш, все пак Радев е Бойко 2.0, за всички ще има на софрата, а за народа ще плати масрафа.
23:17 28.08.2026
7 Смърф
А ,за Директор ,ще сложим наш човек .
И така . Един ден ще дойде ред, и на тези
Нищо ново под слънцето .
23:18 28.08.2026
8 Какъв пореден
23:19 28.08.2026
9 Aлфа Вълкът
До коментар #3 от "Айляк":Що трябва да е някой платен? В Безмер гласоподавателите му го обожават, чакат го с погача и вилите.
Коментиран от #13
23:19 28.08.2026
10 Съдия от мача
23:21 28.08.2026
11 Шопо
До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
23:22 28.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Айляк
До коментар #9 от "Aлфа Вълкът":Имах предвид конкретно този случай, в Струмяни.
Иначе е ясно, че в Безмер не му се радват на Радев.
Коментиран от #16
23:26 28.08.2026
14 Пуфи
Коментиран от #15
23:27 28.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Aлфа Вълкът
До коментар #13 от "Айляк":Ако ще си фантазираме, може той да си го организирал за отвличане на вниманието.
Одеве гледах, че днес казал, че всъщност нямало заглушаващо устройство в Драгалевци. Четири дни биене на тъпана, как се саморазправил с мутрите, ама после те били невинни.
23:38 28.08.2026
17 мунчо
23:40 28.08.2026
18 ако бяхте гласували с 10
23:44 28.08.2026