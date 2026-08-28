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Асен Василев: ПБ ни връща към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите

Асен Василев: ПБ ни връща към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите

28 Август, 2026 10:52 678 32

  • асен василев-
  • минимална заплата-
  • пб

По думите му подобен подход е „пагубен“ за развитието на страната

Асен Василев: ПБ ни връща към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Прогресивна България“ иска да върне страната към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев, коментирайки предстоящите промени в доходите и осигурителната политика.

По думите му вчера е станало ясно, че работещите на минимална работна заплата ще получават 660 евро месечно. Василев посочи, че това е с 30 евро по-малко от сумата, която според него би се получила при формулата, приета през 2022 г., когато минималната работна заплата е била обвързана с определен механизъм за изчисление.

Според лидера на ПП също с 30 евро месечно са били намалени и пенсиите на хората, пенсионирали се след 1 юли, заради отпадането на т.нар. ковид добавка.

Критики за минималната заплата и пенсиите

Асен Василев отправи критики към политиката по отношение на доходите, като постави акцент върху минималната работна заплата и пенсиите.

Той посочи, че според предвидените планове с бюджета за 2027 г. максималният осигурителен доход отново ще бъде увеличен – до 2400 евро.

„Нито дума за увеличение на правата, които стоят срещу по-високите вноски“, коментира Василев.

Според него политиката на управляващите създава усещане, че различни групи от обществото са поставени в неблагоприятна позиция.

„Явно след пенсионерите и майките вече и работниците са новите олигарси“, заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“.

Василев определи спора за доходите не просто като въпрос на конкретни бюджетни решения, а като различие във философията на управление.

„Тук вече не става въпрос за наследство, а за управленска философия. „Прогресивна България“ иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите“, каза той.

По думите му подобен подход е „пагубен“ за развитието на страната.

„Няма богата държава с ниски доходи“, подчерта Асен Василев.

Критиките му идват на фона на предстоящото обсъждане на бюджета за 2027 г., в който се очакват решения както за минималната работна заплата, така и за максималния осигурителен доход и разходите за пенсии.

Темата за размера на доходите и осигурителните прагове традиционно предизвиква спорове между управляващи, опозиция, работодатели и синдикати. Предстоящите бюджетни решения ще определят както размера на някои от основните плащания, така и размера на осигурителната тежест за различните групи работещи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спецов

    12 7 Отговор
    всяка нощ го напоявам капково.

    10:55 28.08.2026

  • 2 Крум

    19 14 Отговор
    Ей грозд необран,заради твоя бюджет започна цялата тая инфлация,колко пъти наруши правилата на валутния борд и колко лъжи каза за инфлацията. Ти увеличи и заплатите на всички от държавната хранилка дето са едни паразити и нищоправещи ,чакащи да стане 1700 и да се приберат.

    Коментиран от #13, #15

    10:57 28.08.2026

  • 3 хе хе

    11 3 Отговор
    Българина е толкова мързелив, че без пари няма да излезе и да протестира. не му пука че всичко е в негов ущърб. Важното е да се лее чалгата.

    10:57 28.08.2026

  • 4 Дянков постната пица

    10 2 Отговор
    Верно е, колежке Василева. Тези новите стари комунисти дори мен задминават в геноцида над работещите бедни!

    10:58 28.08.2026

  • 5 Асен Василев се превръща

    8 7 Отговор
    В лидер на много лява партия. Сигурно си въобразява, че симпатизантите на БСП и тези на Корнелия ще припознаят умно-красивите. Интересно как ли ще нарече платформата си? Може би ПП - левите евролюбци-русофоби.

    10:58 28.08.2026

  • 6 Въпрос

    12 7 Отговор
    Как е прогресивни чорапи,кеф ли ви е,че ни го набихте хубаво на всички!Трябва да се въведе тест за интелигентност на избирателите!

    10:59 28.08.2026

  • 7 социалист -анти капиталист

    11 10 Отговор
    Асене , то добре ,че ти като управлява имаше реки от мед и масло .Поним 3 магистрали и 5 моста на Дунав . Едно питам аз , като сте не можещи , защо развалихте подредения социализъм? Крадци !

    Коментиран от #16

    11:01 28.08.2026

  • 8 Юуп

    8 9 Отговор
    Добре де ама ПП-ДБ дорде управляваха какво направиха за работещите? Вдигнаха осигурителния праг. Ако искам да сменя работа и напусна по взаимно съгласие получавам 180 евро месечно, а съм внасял осигуровки 15 години. Лесно е да се критикува ама когато ти ди бил там какво ди свършил?

    11:03 28.08.2026

  • 9 народа

    7 12 Отговор
    А ти Асене , защо раздавше бългаски пари на Украйана ? Аке не беше давал сега щеше да има пари . То няма такива льохмани като вас .

    11:04 28.08.2026

  • 10 Анонимни

    4 7 Отговор
    Василев ти лично докара този модел Радев

    11:09 28.08.2026

  • 11 Мегаум

    7 6 Отговор
    Тоя розов комунист докога ще плещи небивалици?

    11:09 28.08.2026

  • 12 осигурен

    9 2 Отговор
    Мунчо е кретен
    ближе малки ромки като крем

    11:11 28.08.2026

  • 13 И в добавка

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Крум":

    Асеня и Христо Иванов, баш промянкаджии и демократи, откакто се сглобиха и прегърнаха с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и с Пеевски, все лъжи говорят.

    11:11 28.08.2026

  • 14 Зеления

    1 3 Отговор
    Не е феърплей всички кандидати да са по двама за президентските избори, а ППДБ да кандидатират трима - кандидат за президент, кандидат за вицепрезидент и Кокоран - кандидат за първа дама.

    Трима срещу двама не е демократично.

    Коментиран от #23

    11:14 28.08.2026

  • 15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Крум":

    Абе ей Бо,клук смо,тан ти осъзнаваш ли че България е пред заличаване самоунищожение и пред тотален демографски колапс именно заради ниското мизерно заплащане и доходи на труда? Няма раждаемост няма репродукция и отделно масова емиграция? Кой ще ти ражда тук деца освен ци,га,ните ? България изчезва а тоя ми говори за валутен борд и плюе по Василев ! Благодарение на Василев българите взеха глътка въздух а сега отново стагнация мизерни заплати и отново социален геноцид като при Бойко ,що не кажеш нещо за прогресивното подоходно облагане? Нали Радев щеше да се бори с олигарсите ? Гледам Домусчиев Гергов весела Лечева и компанията комунисти си харчат милиардите на спокойствие? Мъ,рша безродна болшевишка ,,ма,,ма,, ви да е,,Б,,а на всички дето гласувахте за тоя комунистически антибългарски олигархичен Бо,К,лук Радев ,м,,а,йка ви да е,,Б,,а и про,стаците

    Коментиран от #19, #31

    11:15 28.08.2026

  • 16 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "социалист -анти капиталист":

    "Подредения" ти социализъм се разтури от естествения подбор!Няма как некадърни и калпави да получават колкото интелигентни и кадърни,това е,което соцносталгиците вече 37 години не можете да си набиете в кратуните,в пазарна икономика сте неконкуренти и ненужни паразити!

    Коментиран от #20

    11:15 28.08.2026

  • 17 Асена василева

    4 3 Отговор
    Обичам да ме напояват с гъсти бели капки🤤🤤🤤

    11:16 28.08.2026

  • 18 Щом Труда Ти е Евтин !

    2 2 Отговор
    Щом Труда Ти е Евтин !

    Значи !

    Не струваш !

    Всеки се интересува от Добри Специалисти !

    За Да Спечели !

    Къде Ти е Продукта ?

    За Да Се Види !

    Помак !

    Коментиран от #22

    11:16 28.08.2026

  • 19 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Еми това е естествен подбор природата се самопрочиства от дбилите 😉

    Коментиран от #25

    11:17 28.08.2026

  • 20 Това Което Виждаме Сега !

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Е Модзела На Хищниците !

    От Социализма !

    11:18 28.08.2026

  • 21 Зеления

    1 4 Отговор
    Дойче веле непрекъснато тръби че Възраждане, МЕЧ, ВЕЛИЧИЕ са партии популисти.

    Ама ей го бе - най-големия популист Асен Василев - непрекъснато обещава по-висока минимална заплата и по високи пенсии, само за да се хареса на хората, класически пример за популизъм с много силни нюанси на социализъм.

    Северна Корея може още да е не е стигнала до социализма, ама Асен Василев го стигна !

    11:19 28.08.2026

  • 22 България

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Щом Труда Ти е Евтин !":

    Щом труда ти е евтин в булга,Рустан заминаваш за Европа и там ще ти го оценят подобаващо ! Доказателство са 3 милиона българи. Тук умишлено се подържа ниско заплащане защото мафията е " бизнеса" и държавата е безсилна защото мафията в лицето на фалшивия бизнес казва кво да става и умишлено се вкарват не,гри и всякаква ци,га,нска из,Мет тук с цел дъмпинг на заплащането и подменяне на нацията и расата ни ! Това е социален и расов геноцид а държавата блее пред него

    11:21 28.08.2026

  • 23 ОФФФ

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Зеления":

    Зелените сякаш един чеп ви е правил всичките,до един сте изключително елементарни!

    11:21 28.08.2026

  • 24 Цървул

    2 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    11:23 28.08.2026

  • 25 Не Е !

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Естествен Подбор !

    Когато Е !

    Целенасочена !

    Политика !

    11:24 28.08.2026

  • 26 Стенли

    0 1 Отговор
    Айде Радев победи , олигархията , оказа се, че работещите на МРЗ в България, са най големите олигарси 😁🤯

    11:25 28.08.2026

  • 27 Розов пеньоар

    0 1 Отговор
    Аз съм закрилницата на некадърните и мързеливите.

    11:28 28.08.2026

  • 28 Пипи

    0 1 Отговор
    Тая женска част от велосипед да вземе да си прави приготовленията за тазгодишното божоле и да не ни занимава повече със себе си докато е на тоя свят !

    11:30 28.08.2026

  • 29 Загадка

    0 0 Отговор
    Къде е генезиса на думата ОЛИГАРХИЯ от коя държава произхожда?? и има ли почва в България
    Икономисти и полит анализатори да обяснят какво всъщност означава??????

    11:32 28.08.2026

  • 30 Очко Бочко

    0 0 Отговор
    Има ли далавера?Понакрадохте се добре.

    11:35 28.08.2026

  • 31 гфдгдф

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    чиба бе комунист! миганите като карат на мрз как се множат като хлебарки

    11:35 28.08.2026

  • 32 Трол

    0 0 Отговор
    Държавата България е деградирала,народа са овце вечно доволни ,да ва е...т

    11:36 28.08.2026

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