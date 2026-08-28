Асен Василев: ПБ ни връща към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите

„Прогресивна България“ иска да върне страната към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев, коментирайки предстоящите промени в доходите и осигурителната политика.
По думите му вчера е станало ясно, че работещите на минимална работна заплата ще получават 660 евро месечно. Василев посочи, че това е с 30 евро по-малко от сумата, която според него би се получила при формулата, приета през 2022 г., когато минималната работна заплата е била обвързана с определен механизъм за изчисление.
Според лидера на ПП също с 30 евро месечно са били намалени и пенсиите на хората, пенсионирали се след 1 юли, заради отпадането на т.нар. ковид добавка.
Критики за минималната заплата и пенсиите
Асен Василев отправи критики към политиката по отношение на доходите, като постави акцент върху минималната работна заплата и пенсиите.
Той посочи, че според предвидените планове с бюджета за 2027 г. максималният осигурителен доход отново ще бъде увеличен – до 2400 евро.
„Нито дума за увеличение на правата, които стоят срещу по-високите вноски“, коментира Василев.
Според него политиката на управляващите създава усещане, че различни групи от обществото са поставени в неблагоприятна позиция.
„Явно след пенсионерите и майките вече и работниците са новите олигарси“, заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“.
Василев определи спора за доходите не просто като въпрос на конкретни бюджетни решения, а като различие във философията на управление.
„Тук вече не става въпрос за наследство, а за управленска философия. „Прогресивна България“ иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите“, каза той.
По думите му подобен подход е „пагубен“ за развитието на страната.
„Няма богата държава с ниски доходи“, подчерта Асен Василев.
Критиките му идват на фона на предстоящото обсъждане на бюджета за 2027 г., в който се очакват решения както за минималната работна заплата, така и за максималния осигурителен доход и разходите за пенсии.
Темата за размера на доходите и осигурителните прагове традиционно предизвиква спорове между управляващи, опозиция, работодатели и синдикати. Предстоящите бюджетни решения ще определят както размера на някои от основните плащания, така и размера на осигурителната тежест за различните групи работещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 спецов
10:55 28.08.2026
2 Крум
Коментиран от #13, #15
10:57 28.08.2026
3 хе хе
10:57 28.08.2026
4 Дянков постната пица
10:58 28.08.2026
5 Асен Василев се превръща
10:58 28.08.2026
6 Въпрос
10:59 28.08.2026
7 социалист -анти капиталист
Коментиран от #16
11:01 28.08.2026
8 Юуп
11:03 28.08.2026
9 народа
11:04 28.08.2026
10 Анонимни
11:09 28.08.2026
11 Мегаум
11:09 28.08.2026
12 осигурен
ближе малки ромки като крем
11:11 28.08.2026
13 И в добавка
До коментар #2 от "Крум":Асеня и Христо Иванов, баш промянкаджии и демократи, откакто се сглобиха и прегърнаха с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и с Пеевски, все лъжи говорят.
11:11 28.08.2026
14 Зеления
Трима срещу двама не е демократично.
Коментиран от #23
11:14 28.08.2026
15 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #2 от "Крум":Абе ей Бо,клук смо,тан ти осъзнаваш ли че България е пред заличаване самоунищожение и пред тотален демографски колапс именно заради ниското мизерно заплащане и доходи на труда? Няма раждаемост няма репродукция и отделно масова емиграция? Кой ще ти ражда тук деца освен ци,га,ните ? България изчезва а тоя ми говори за валутен борд и плюе по Василев ! Благодарение на Василев българите взеха глътка въздух а сега отново стагнация мизерни заплати и отново социален геноцид като при Бойко ,що не кажеш нещо за прогресивното подоходно облагане? Нали Радев щеше да се бори с олигарсите ? Гледам Домусчиев Гергов весела Лечева и компанията комунисти си харчат милиардите на спокойствие? Мъ,рша безродна болшевишка ,,ма,,ма,, ви да е,,Б,,а на всички дето гласувахте за тоя комунистически антибългарски олигархичен Бо,К,лук Радев ,м,,а,йка ви да е,,Б,,а и про,стаците
Коментиран от #19, #31
11:15 28.08.2026
16 Факт
До коментар #7 от "социалист -анти капиталист":"Подредения" ти социализъм се разтури от естествения подбор!Няма как некадърни и калпави да получават колкото интелигентни и кадърни,това е,което соцносталгиците вече 37 години не можете да си набиете в кратуните,в пазарна икономика сте неконкуренти и ненужни паразити!
Коментиран от #20
11:15 28.08.2026
17 Асена василева
11:16 28.08.2026
18 Щом Труда Ти е Евтин !
Значи !
Не струваш !
Всеки се интересува от Добри Специалисти !
За Да Спечели !
Къде Ти е Продукта ?
За Да Се Види !
Помак !
Коментиран от #22
11:16 28.08.2026
19 Българин
До коментар #15 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Еми това е естествен подбор природата се самопрочиства от дбилите 😉
Коментиран от #25
11:17 28.08.2026
20 Това Което Виждаме Сега !
До коментар #16 от "Факт":Е Модзела На Хищниците !
От Социализма !
11:18 28.08.2026
21 Зеления
Ама ей го бе - най-големия популист Асен Василев - непрекъснато обещава по-висока минимална заплата и по високи пенсии, само за да се хареса на хората, класически пример за популизъм с много силни нюанси на социализъм.
Северна Корея може още да е не е стигнала до социализма, ама Асен Василев го стигна !
11:19 28.08.2026
22 България
До коментар #18 от "Щом Труда Ти е Евтин !":Щом труда ти е евтин в булга,Рустан заминаваш за Европа и там ще ти го оценят подобаващо ! Доказателство са 3 милиона българи. Тук умишлено се подържа ниско заплащане защото мафията е " бизнеса" и държавата е безсилна защото мафията в лицето на фалшивия бизнес казва кво да става и умишлено се вкарват не,гри и всякаква ци,га,нска из,Мет тук с цел дъмпинг на заплащането и подменяне на нацията и расата ни ! Това е социален и расов геноцид а държавата блее пред него
11:21 28.08.2026
23 ОФФФ
До коментар #14 от "Зеления":Зелените сякаш един чеп ви е правил всичките,до един сте изключително елементарни!
11:21 28.08.2026
24 Цървул
11:23 28.08.2026
25 Не Е !
До коментар #19 от "Българин":Естествен Подбор !
Когато Е !
Целенасочена !
Политика !
11:24 28.08.2026
26 Стенли
11:25 28.08.2026
27 Розов пеньоар
11:28 28.08.2026
28 Пипи
11:30 28.08.2026
29 Загадка
Икономисти и полит анализатори да обяснят какво всъщност означава??????
11:32 28.08.2026
30 Очко Бочко
11:35 28.08.2026
31 гфдгдф
До коментар #15 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":чиба бе комунист! миганите като карат на мрз как се множат като хлебарки
11:35 28.08.2026
32 Трол
11:36 28.08.2026