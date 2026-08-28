Асен Василев: ПБ ни връща към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите

„Прогресивна България“ иска да върне страната към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев, коментирайки предстоящите промени в доходите и осигурителната политика.

По думите му вчера е станало ясно, че работещите на минимална работна заплата ще получават 660 евро месечно. Василев посочи, че това е с 30 евро по-малко от сумата, която според него би се получила при формулата, приета през 2022 г., когато минималната работна заплата е била обвързана с определен механизъм за изчисление.

Според лидера на ПП също с 30 евро месечно са били намалени и пенсиите на хората, пенсионирали се след 1 юли, заради отпадането на т.нар. ковид добавка.

Критики за минималната заплата и пенсиите

Асен Василев отправи критики към политиката по отношение на доходите, като постави акцент върху минималната работна заплата и пенсиите.

Той посочи, че според предвидените планове с бюджета за 2027 г. максималният осигурителен доход отново ще бъде увеличен – до 2400 евро.

„Нито дума за увеличение на правата, които стоят срещу по-високите вноски“, коментира Василев.

Според него политиката на управляващите създава усещане, че различни групи от обществото са поставени в неблагоприятна позиция.

„Явно след пенсионерите и майките вече и работниците са новите олигарси“, заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“.

Василев определи спора за доходите не просто като въпрос на конкретни бюджетни решения, а като различие във философията на управление.

„Тук вече не става въпрос за наследство, а за управленска философия. „Прогресивна България“ иска да ни върне обратно към философията на евтиния труд и „капковото напояване“ за работещите“, каза той.

По думите му подобен подход е „пагубен“ за развитието на страната.

„Няма богата държава с ниски доходи“, подчерта Асен Василев.

Критиките му идват на фона на предстоящото обсъждане на бюджета за 2027 г., в който се очакват решения както за минималната работна заплата, така и за максималния осигурителен доход и разходите за пенсии.

Темата за размера на доходите и осигурителните прагове традиционно предизвиква спорове между управляващи, опозиция, работодатели и синдикати. Предстоящите бюджетни решения ще определят както размера на някои от основните плащания, така и размера на осигурителната тежест за различните групи работещи.