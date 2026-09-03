От гумичката до раницата: Какво да следят родителите при покупките на стоки за ученика

Да не бързат с покупките и да следят внимателно цените и отстъпките, посъветва родителите основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в интервю за Радио Велико Търново.

“До 15 септември има време да се прегледат онлайн оферти и да се посетят физически магазини, а предстоят и първите родителски срещи, на които преподавателите ще съобщят своите индивидуални изисквания. Така ще могат да съберат цялата тази информация, да я анализират, да видят бюджета, с който разполагат. В началото може да купят само най-належащото, след като са проверили какво е възможно да ползват от предходната учебна година, ако детето не е първокласник. И така ще избегнат излишни разходи за неща, които ще купят, а после ще трябва да вземат още от същия вид“, посочи Руменова.

Според нея при пазаруването за учениците най-подходящ е хибридният подход. „Ако нещо, което го има в интернет, успеем да го открием и във физическия магазин, който ни е под ръка, и няма да загубим много време и средства, за да го посетим, можем да го видим и там. На място можем да попитаме консултанта за повече конкретни неща, които ни интересуват. Предимството при онлайн магазините пък е, че често самите продукти се описват доста по-детайлно, именно с цел клиентите да получат по-подробна и конкретна информация, за да не се стига до връщане на стоките. Въпреки че когато потребителят се възползва от правото си да се откаже от онлайн покупка в 14-дневния срок – което по принцип е безусловно за този тип покупки – често дължи куриерските такси по връщането. За търговеца това е неудобство и излишни разходи. След поръчка той подготвя пратката, изпраща я, след това трябва да я прибере обратно и да приготви стоките за нова продажба – това са все разходи, а той не е реализирал сделка“, обясни експертът по потребителски права.

Габриела Руменова напомни на търговците и на родителите, че и за най-малката стока – като гумичка, острилка или моливче – трябва да има обявена цена.

„Дори цената да не е на самия продукт, когато той е с такива размери, тя трябва да бъде посочена в близост до него, след като артикулите са поставени в чашки, кутийки или други органайзери, така че за потребителя да стане несъмнено ясно колко струва всеки един от тях“, посочи тя.

„При пазаруване за учебната година често се взимат много неща, част от които са дребни, и невинаги успяваме да проследим какво се маркира на касата. Важно е да го правим, защото може да стане грешка – или цената да не е обявена правилно, или умишлено така да е въведена в системата, за да видим по-ниска цена и после да платим по-висока“, обърна внимание още Руменова.

Експертът акцентира и върху търговските практики при обявяването на отстъпки за ученически стоки още в началото на кампаниите за покупки за новата учебна година.

„По закон намалението се счита за реално, ако старата цена на същите тези стоки е прилагана поне един месец преди съобщенията за отстъпки. Тъй като ние през юни, юли и август едва ли сме се интересували от учебни пособия, най-вероятно не сме проследили колко струват и затова за търговците е много лесно през септември да обявят фиктивно намаление и с него да ни привлекат“, разясни още Руменова.