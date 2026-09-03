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От гумичката до раницата: Какво да следят родителите при покупките на стоки за ученика

От гумичката до раницата: Какво да следят родителите при покупките на стоки за ученика

3 Септември, 2026 10:26 332 10

  • родители-
  • стоки-
  • училище

Внимание с цените и намаленията при подготовката за новата учебна година

От гумичката до раницата: Какво да следят родителите при покупките на стоки за ученика - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Да не бързат с покупките и да следят внимателно цените и отстъпките, посъветва родителите основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова в интервю за Радио Велико Търново.

“До 15 септември има време да се прегледат онлайн оферти и да се посетят физически магазини, а предстоят и първите родителски срещи, на които преподавателите ще съобщят своите индивидуални изисквания. Така ще могат да съберат цялата тази информация, да я анализират, да видят бюджета, с който разполагат. В началото може да купят само най-належащото, след като са проверили какво е възможно да ползват от предходната учебна година, ако детето не е първокласник. И така ще избегнат излишни разходи за неща, които ще купят, а после ще трябва да вземат още от същия вид“, посочи Руменова.

Според нея при пазаруването за учениците най-подходящ е хибридният подход. „Ако нещо, което го има в интернет, успеем да го открием и във физическия магазин, който ни е под ръка, и няма да загубим много време и средства, за да го посетим, можем да го видим и там. На място можем да попитаме консултанта за повече конкретни неща, които ни интересуват. Предимството при онлайн магазините пък е, че често самите продукти се описват доста по-детайлно, именно с цел клиентите да получат по-подробна и конкретна информация, за да не се стига до връщане на стоките. Въпреки че когато потребителят се възползва от правото си да се откаже от онлайн покупка в 14-дневния срок – което по принцип е безусловно за този тип покупки – често дължи куриерските такси по връщането. За търговеца това е неудобство и излишни разходи. След поръчка той подготвя пратката, изпраща я, след това трябва да я прибере обратно и да приготви стоките за нова продажба – това са все разходи, а той не е реализирал сделка“, обясни експертът по потребителски права.

Габриела Руменова напомни на търговците и на родителите, че и за най-малката стока – като гумичка, острилка или моливче – трябва да има обявена цена.

„Дори цената да не е на самия продукт, когато той е с такива размери, тя трябва да бъде посочена в близост до него, след като артикулите са поставени в чашки, кутийки или други органайзери, така че за потребителя да стане несъмнено ясно колко струва всеки един от тях“, посочи тя.

„При пазаруване за учебната година често се взимат много неща, част от които са дребни, и невинаги успяваме да проследим какво се маркира на касата. Важно е да го правим, защото може да стане грешка – или цената да не е обявена правилно, или умишлено така да е въведена в системата, за да видим по-ниска цена и после да платим по-висока“, обърна внимание още Руменова.

Експертът акцентира и върху търговските практики при обявяването на отстъпки за ученически стоки още в началото на кампаниите за покупки за новата учебна година.

„По закон намалението се счита за реално, ако старата цена на същите тези стоки е прилагана поне един месец преди съобщенията за отстъпки. Тъй като ние през юни, юли и август едва ли сме се интересували от учебни пособия, най-вероятно не сме проследили колко струват и затова за търговците е много лесно през септември да обявят фиктивно намаление и с него да ни привлекат“, разясни още Руменова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    800 евро трябва за подготовка на първокласник а държавата дава 150 евро.

    Коментиран от #4, #7, #8

    10:28 03.09.2026

  • 2 14/88

    1 0 Отговор
    "Какво да следят родителите при покупките на стоки за ученика?"

    ми то си го пише
    От гумичката до раницата

    10:28 03.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 0 Отговор
    по-добре питайте ИИ отколкото да четете
    глупостите на тия глyпаци от фикции беге

    10:28 03.09.2026

  • 4 14/88

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ако е цигомиго дава с няколко нули отзад

    10:29 03.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЗЛАТНО ЕВРЕЙСКО ПРАВИЛО КОЕЪО НАУЧИХ В САЩ
    ....
    АКО НЕЩО ГО НЯМА В ДОЛАРАМА , ДОЛАР ТРИИ
    .... ДЕМЕК МАГАЗИН ЗА 1 ДОЛАР
    ......
    МОЖЕШ ДА ГО ПОТЪРСИШ В НАЙ - ЕВТИНИЯ СУПЕРМАРКЕТ ИЛИ ЖЕЛЕЗАРИЯ

    10:30 03.09.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПОСЛЕДНИТЕ МИ УДАРИ - РЪКАВИЧКИ ЗИМНИ ПЛЕТЕНИ ПО 57 ЦЕНТА
    ..... ПРЪТ ДАЙВА УАЙЛДЪРНЕС ЗА МОРСКИ РИБОЛОВ 19 ЕВРО
    .. МАКАРА ЗА МОРСКИ РИБОЛОВ - ХЕРМЕТИЧНА
    ПЕНН ФИЪРС 4 ЗА 70 ЕВРО :)
    ...
    ВАДЯТ ШАРАНИ И СОМОВЕ ПО 8-10 КИЛА
    ВСЕ ЕДНО ЧЕ СА ПУКАНКИ :)
    ......

    10:34 03.09.2026

  • 7 Все държавата да им дава

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Грешка на държавата е, че дава парите в брой.

    10:38 03.09.2026

  • 8 Търгашо,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    С 800евро изпращат абитуриент.

    10:39 03.09.2026

  • 9 Жен Зи раница

    0 0 Отговор
    Освен моливите и тетрадките, гледайте да няма запалка и хартийки за ръчно свиване на специални цигари.

    10:44 03.09.2026

  • 10 15септември

    0 0 Отговор
    Ученически пособия се купуват, когато са разпродажбите. За първият учебен ден най-важни са дрехите и обувките, детето да се чувства празнично и удобно, чанта, ако е първокласник, защото им дават учебниците, и букета за класната.

    10:46 03.09.2026

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