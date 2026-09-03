Паметникът на Шипка затваря за мащабен ремонт от днес

Започват консервационно-реставрационните дейности по Паметника на свободата на връх Шипка. Това съобщи за БТА директорът на Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов. От днес до приключване на дейностите монументът ще бъде затворен за посетители.

Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни, считано от днешното откриване на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво на строежа, като предвид специфичните за района на Шипченския проход екстремни метеорологични условия, срокът е разположен в периода от 1 април до 31 октомври в три последователни календарни години, посочи д-р Ангелов и поясни, че през посочения период условията за работа на открито и достъпът до Паметника на свободата са най-благоприятни и сигурни.

Основен проблем на паметника е влагата, която прониква в него, а ремонтните дейности ще засегнат части от фасадите на монумента, както и интериорните пространства, обясни директорът. По думите му изключително важно е всички фугиращи смеси, които са положени между отделните блокове на фасадите, да бъдат префугирани. В интериорните пространства се предвижда да се свалят всички полагани през годините слоеве изолационни материали и шпакловки, за да се отвори автентичният каменен градеж, който ще оформи интериора на паметника, посочи още д-р Чавдар Ангелов и допълни, че всички оловни обшивки върху него ще бъдат възстановени, а в интериора ще бъдат положени и изградени нови инсталации.

Стълбището, което отвежда към северния вход на паметника, също ще бъде ремонтирано основно, а вратите на костницата и на северния вход ще бъдат изцяло реставрирани. Монументът ще бъде снабден със собствен генератор, който при прекъсване на електрозахранването да гарантира непрекъснатото функциониране на всички системи и инсталации.

С началото на ремонта настоящата постоянна експозиция на паметника ще бъде свалена и прибрана във фондохранилището на музея. След като обектът бъде приет и пуснат в експлоатация, вътре ще бъде изградена и новата постоянна експозиция, която се нарича „Шипченска епопея“, каза още историкът. Той обясни, че през миналата година Националният парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ е реализирал проект, финансиран от Министерството на културата, за изработване на необходимата тематико-експозиционна документация със съответните художествено-пространствени решения. Тя ще бъде надградена с повече информация, с повече витрини, с интересни експонати, а за по-любознателните – и с допълнителен разказ с помощта на QR кодове. „Историята на събитията, свързани с Руско-турската освободителна война, с отбраната на Шипченския проход, със създаването и действията на Българското опълчение няма да бъде подменена или изтрита. Напротив, ще бъде допълнена и обогатена с интересни и непознати факти, а начинът на представянето ѝ ще гарантира на посетителите едно наситено и удовлетворяващо преживяване“, подчерта д-р Ангелов. Най-ценните и знакови експонати от досегашната експозиция ще намерят своето място и в обновения интериор на Паметника и ще бъдат представени по достоен за тях начин, посочи той.

Директорът коментира още, че по стечение на обстоятелствата Паметникът на свободата затваря врати в навечерието на важни юбилейни годишнини – 150 години от Шипченската епопея през 2027 г. и 150 години от освобождението на България през 2028 г., но това не означава, че тези годишнини няма да бъдат отбелязани достойно, с почитта и признанието, което заслужават героите на Освободителната война. По думите му спирането на ремонтните дейности за следващите три години би означавало процедурите по избор на изпълнители да започнат отначало, без яснота кога и как ще приключат, което би довело до драстично влошаване на цялостното състояние на паметника. Ръководството на НПМ „Шипка-Бузлуджа“ смята, че е недопустимо изпълнението на проекта за реставрация и консервация на Паметника на свободата да се превърне в причина за преустановяване на честванията – това е музей на открито, изграден върху историческото бойно поле, и на неговата територия са издигнати още 26 паметника и паметни знаци, там всяка педя земя е напоена с кръвта на бранителите на Шипка, а всяка скала е свидетел на саможертвата и храбростта на руските воини и българските опълченци, посочи историкът.

Знаем и вярваме, че след три години ще видим един реставриран монумент, в който след въвеждането на обекта в експлоатация, ще бъде представена новата ни музейна експозиция. Предстои много работа, но се надявам да получим един добър резултат, какъвто всички очакваме и да постигнем целта, която е една - да изпълним завета на решението на Учредителното народно събрание от 1879 година този Паметник навръх Балкана да запази за идните поколения спомена за величавата Шипченска епопея, каза още д-р Ангелов.