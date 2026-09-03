Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК

Със 120 гласа „за“ на „Прогресивна България“, след напрегнат дебат, за управител на НЗОК беше избран кандидатът на мнозинството доц. Владимир Даскалов, съобщи БНТ.
Кандидатът на ПП Станимир Михайлов не получи нужната подкрепа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3
10:50 03.09.2026
2 Управляващ
Итината е че който и да изберат от тези, там ще се разпорежда полит секретаря Меджедиев!
10:59 03.09.2026
3 Неможе овчар да дава оценка
До коментар #1 от "Овчар":За здравеопазването
Те такива овчари го докараха до това дередже по търговския закон единствен в целия свят
Иван Костов лежи на легендата изтекла давност
Факт
11:01 03.09.2026
4 Възмутен
11:26 03.09.2026
5 Бе тия
ОСТАВКА БОКЛУЦИ.
12:14 03.09.2026
6 ЕвроЗона
12:14 03.09.2026