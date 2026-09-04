НС започва по-рано с блицконтрол на премиера Радев

Днешното пленарно заседание на Народното събрание на 4 септември 2026 г. ще започне по-рано от обичайното – точно в 8:30 часа, информира БТА. Решението за промяна на часа беше взето на 2 септември по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова след провеждането на председателски съвет. Предвижда се работата на народните представители да продължи до 13:30 часа.

Промяната в графика е свързана с провеждането на задължителния блицконтрол, който по правилник се провежда в първия петък на всеки месец през първите два часа от заседанието. На актуални устни въпроси от депутатите ще отговаря министър-председателят Румен Радев. От БНР съобщават, че вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев няма да присъства поради неотложен ангажимент.

По предложение на депутата Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС парламентът реши редовният парламентарен контрол да започне веднага след блицконтрола, като се премахне традиционната почивка. Според официалната програма на Народното събрание в редовния контрол ще се включат двама министри.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще даде разяснения за инвестиционно намерение в столичния район „Връбница“. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с мерките срещу незаконните гонки във Велико Търново и разследването на убийство в София.