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Руската икономика в капан: Срив на приходите и нови санкции

Руската икономика в капан: Срив на приходите и нови санкции

4 Септември, 2026 06:29, обновена 4 Септември, 2026 06:36 742 27

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ЕК и САЩ затягат обръча около Москва, докато Решетников търси „стълпове“ за растеж на фона на петролен срив

Руската икономика в капан: Срив на приходите и нови санкции - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската икономика се изправя пред критичен кръстопът в началото на есента. Докато Кремъл се опитва да демонстрира стабилност на Източния икономически форум (ВЕФ-2026) във Владивосток, ключовите финансови показатели на страната отчитат сериозен спад, а западните съюзници подготвят нови вълни от икономически и визови ограничения. Ситуацията се обуславя от вътрешен натиск и затягаща се външна изолация.

Нефтогазовите доходи на Русия се сринаха до дъното за годината

Ключовите постъпления в руския федерален бюджет от продажбата на петрол и газ отбелязаха драстичен спад през август 2026 г., достигайки най-ниското си равнище от януари насам. Според официалните данни на Министерството на финансите на РФ, публикувани от РБК, приходите са се свили до 424 милиарда рубли, което е спад над два пъти в сравнение с юлския пик от 934 милиарда рубли.

Агенция Bloomberg посочва, че основните причини за този дефицит са по-ниските цени на руския суров петрол сорт Urals, рекордните компенсации (субсидии) от държавния бюджет към местните рафинерии, както и материалните последствия от зачестилите атаки с дронове срещу руската петролна инфраструктура (НПЗ). За първите осем месеца на годината държавната хазна е събрала едва 56% от заложения годишен план.

Трите „стълба“ на Решетников за спасяване на БВП

На фона на негативната статистика министърът на икономическото развитие на Русия Максим Решетников направи изявление в кулоарите на ВЕФ-2026. Ведомството прогнозира икономически ръст за 2026 година от едва 0,6%, предаде РИА Новости.

Въпреки забавянето, Решетников очерта три основни стълба на бъдещия модел за икономически растеж в средносрочен план (2027–2029 г.), които да заменят досегашната суровинна зависимост:

  • Развитие на човешкия капитал: Максимално задържане на кадри на фона на безпрецедентен трудов дефицит в страната.

  • Технологична независимост: Внедряване на иновации и автоматизация за повишаване на производителността.

  • Подкрепа за частния бизнес: Стимулиране на инвестициите чрез предвидими държавни правила и „дълги пари“.

Вашингтон отложи „адския“ закон на Гръм заради цените на горивата

Междувременно в САЩ дългоочакваният законопроект за „адски санкции“ срещу Москва, иницииран от покойния сенатор Линдзи Греъм, временно изгуби инерция. Документът, който през август получи огромно двупартийно мнозинство в Сената, в момента е блокиран в Камарата на представителите.

Както съобщава Bloomberg, конгресмените са се сблъскали с нов „краен срок“ – междинните избори през ноември. Лидерите в долната камара изразяват сериозни опасения, че въвеждането на 100-процентни мита за държави купувачи на руски петрол (като Индия и Китай) ще предизвика глобален скок в цените на бензина. Допълнителен разкол внасят и опасенията на демократите, че законът ще разшири прекомерно тарифните правомощия на президента Доналд Трамп. Ако вотът не премине преди ноември, процедурата по законопроекта ще трябва да стартира отначало.

Брюксел готви тотални визови забрани за руски граждани

Европа също втвърдява тона в отговор на продължаващите хибридни заплахи. След поредица от инциденти с експлозиви и дронове в Германия и Полша, Европейският съюз подготвя своя 22-ри пакет от санкции, фокусиран върху радикални ограничения за придвижването на руски граждани.

The Guardian, цитирайки говорителя на Европейската комисия Маркус Ламмерт, потвърди, че Брюксел обмисля пълно спиране на издаването на туристически визи за руснаци и драстично затягане на правилата за дипломатическия състав. Целта е да се спре практиката на свободно пътуване в Шенгенското пространство, докато Москва води агресивна политика. Статистиката показва, че броят на издадените визи за граждани на РФ вече е спаднал от 4 милиона годишно преди 2022 г. до малко над 600 хиляди за последната година, като тенденцията е към пълно ограничаване.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 7 Отговор
    А българската икономика е унищожена от еврото.

    Коментиран от #4

    06:38 04.09.2026

  • 2 8888

    13 3 Отговор
    Според новините които четем (евроатлантическите) русия фалира няколко пъти още 2023....
    после НАТО казва че им трябват 5 години за да се подготвят за воина с русия...
    после дават на съсипана Украйна ракети защото побеждавала, а те хора не останаха там...
    Бисмарк: "най-много се лъже преди избори и по време на воина"

    06:40 04.09.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    9 3 Отговор
    секаш съм в 1942 и слушам Гьобелс

    Коментиран от #5

    06:40 04.09.2026

  • 4 Волгата

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Купи си рубли.

    06:40 04.09.2026

  • 5 Абе глупк

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ний ша Ва упрайм":

    Кога си слушал Гьобелс?

    Коментиран от #10, #22

    06:42 04.09.2026

  • 6 Соломон

    1 9 Отговор
    Русия строи в Сибир затворен град за участниците във СВО. По същия начин по който Сталин настани всички оцелели от германски плен съветски войници. Там те ще могат да секат дървета,да ходят за риба . А зимата ще спят спокойно като мечките зимен сън без да бъдат притеснявани

    Коментиран от #18, #19, #23

    06:43 04.09.2026

  • 7 Някой

    12 1 Отговор
    От 5 години слушаме едно и също. И все в бъдеще време. Нищо от предсказанията ви не се случва.

    Коментиран от #9

    06:43 04.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1111

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе глупк":

    До 9 септемви 1944 г в България се слушаше гьобелс. След това се слушаше "Гаварит Масква". След 1989 се слуша дарик радио

    06:46 04.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ГЛЕЙ СИГА

    8 1 Отговор
    ДА ПРЕТОПЛЯШ СТАРИ НОВИНИ Е СЕ ЕДНО ДА ЯДЕШ ВЕДНЪЖ ВЕЧЕ ЯДЕНО
    АМА НЯМА ЛОШО ЩОМ ВИ КЕФИ

    06:50 04.09.2026

  • 13 Ботокса срина магучата

    0 6 Отговор
    Закривай!

    06:50 04.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГЛЕЙ СИГА

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "33333":

    ИДВА ЗИМА
    ЛЯБА ПО ЕВРО И КУСУР
    ПЕНСИЯТА ПО ИНВАЛИДНОСТ 300 Е
    КОФИТЕ ОШУШКАНИ ОЩЕ ВЕЧЕРТА
    КО ДА ПРАЯТ ОРАТА

    06:52 04.09.2026

  • 16 Сега чакам

    6 1 Отговор
    От тоя анализ и на европейската и германската икономика. Как върви възхода им когато дори не са в във война и санкции?? Как е конкурентността на икономиката на ЕС? Иновации,нови пазари?

    06:53 04.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха Ха

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    Атлантическата пропаганда непрекъснато ни поднася сказки за това колко зле са всички нации и държави, които геройски отстояват независимостта и суверенитета си и не прекланят глава пред западния неоколониализъм - Русия, Иран, Северна Корея, Куба и т.н. Свободата за някои е по-поптребна и се налага да се отвоюва

    Коментиран от #24

    07:00 04.09.2026

  • 19 В ивицата Газа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    Като в приказката за Маша и трите мечки, мнсизле и положението се влошава още.

    07:01 04.09.2026

  • 20 име

    0 0 Отговор
    Tpoла деса-стоян е каза още 2014, че Русия ЩЕ фалира до няколко месеца. Деске, още и си живо?!

    07:02 04.09.2026

  • 21 ЛЕЛЯ УРСУЛА КАЗА ЧЕ НЯМАЛИ РАКЕТИ

    1 0 Отговор
    А то се показа съвсем друго.

    07:04 04.09.2026

  • 22 Идея

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе глупк":

    Не е слушал, Гьобелс, а е пиян.

    07:06 04.09.2026

  • 23 Биз Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    В Сибир Сталин натиква военноинвалидите, за да измрат, за да не пълнят и загрозяват московските улици.
    Да се чудиш, защо не са ги разстрелвали веднага.

    07:08 04.09.2026

  • 24 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха Ха":

    Рюззкий учить булгарски, да?

    Отивай да живееш в Иран и Северна Корея, да?

    07:09 04.09.2026

  • 25 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    1 1 Отговор
    Пе дерасийската П едерация... уйде!
    Хехехехе
    ЗАКРИВАЙ

    07:10 04.09.2026

  • 26 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    1 0 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни измислици да се радват малко.

    07:11 04.09.2026

  • 27 Шафьоро

    0 0 Отговор
    Абе... Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    07:11 04.09.2026

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