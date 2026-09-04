Руската икономика в капан: Срив на приходите и нови санкции

Руската икономика се изправя пред критичен кръстопът в началото на есента. Докато Кремъл се опитва да демонстрира стабилност на Източния икономически форум (ВЕФ-2026) във Владивосток, ключовите финансови показатели на страната отчитат сериозен спад, а западните съюзници подготвят нови вълни от икономически и визови ограничения. Ситуацията се обуславя от вътрешен натиск и затягаща се външна изолация.

Нефтогазовите доходи на Русия се сринаха до дъното за годината

Ключовите постъпления в руския федерален бюджет от продажбата на петрол и газ отбелязаха драстичен спад през август 2026 г., достигайки най-ниското си равнище от януари насам. Според официалните данни на Министерството на финансите на РФ, публикувани от РБК, приходите са се свили до 424 милиарда рубли, което е спад над два пъти в сравнение с юлския пик от 934 милиарда рубли.

Агенция Bloomberg посочва, че основните причини за този дефицит са по-ниските цени на руския суров петрол сорт Urals, рекордните компенсации (субсидии) от държавния бюджет към местните рафинерии, както и материалните последствия от зачестилите атаки с дронове срещу руската петролна инфраструктура (НПЗ). За първите осем месеца на годината държавната хазна е събрала едва 56% от заложения годишен план.

Трите „стълба“ на Решетников за спасяване на БВП

На фона на негативната статистика министърът на икономическото развитие на Русия Максим Решетников направи изявление в кулоарите на ВЕФ-2026. Ведомството прогнозира икономически ръст за 2026 година от едва 0,6%, предаде РИА Новости.

Въпреки забавянето, Решетников очерта три основни стълба на бъдещия модел за икономически растеж в средносрочен план (2027–2029 г.), които да заменят досегашната суровинна зависимост:

Развитие на човешкия капитал: Максимално задържане на кадри на фона на безпрецедентен трудов дефицит в страната.

Технологична независимост: Внедряване на иновации и автоматизация за повишаване на производителността.

Подкрепа за частния бизнес: Стимулиране на инвестициите чрез предвидими държавни правила и „дълги пари“.

Вашингтон отложи „адския“ закон на Гръм заради цените на горивата

Междувременно в САЩ дългоочакваният законопроект за „адски санкции“ срещу Москва, иницииран от покойния сенатор Линдзи Греъм, временно изгуби инерция. Документът, който през август получи огромно двупартийно мнозинство в Сената, в момента е блокиран в Камарата на представителите.

Както съобщава Bloomberg, конгресмените са се сблъскали с нов „краен срок“ – междинните избори през ноември. Лидерите в долната камара изразяват сериозни опасения, че въвеждането на 100-процентни мита за държави купувачи на руски петрол (като Индия и Китай) ще предизвика глобален скок в цените на бензина. Допълнителен разкол внасят и опасенията на демократите, че законът ще разшири прекомерно тарифните правомощия на президента Доналд Трамп. Ако вотът не премине преди ноември, процедурата по законопроекта ще трябва да стартира отначало.

Брюксел готви тотални визови забрани за руски граждани

Европа също втвърдява тона в отговор на продължаващите хибридни заплахи. След поредица от инциденти с експлозиви и дронове в Германия и Полша, Европейският съюз подготвя своя 22-ри пакет от санкции, фокусиран върху радикални ограничения за придвижването на руски граждани.

The Guardian, цитирайки говорителя на Европейската комисия Маркус Ламмерт, потвърди, че Брюксел обмисля пълно спиране на издаването на туристически визи за руснаци и драстично затягане на правилата за дипломатическия състав. Целта е да се спре практиката на свободно пътуване в Шенгенското пространство, докато Москва води агресивна политика. Статистиката показва, че броят на издадените визи за граждани на РФ вече е спаднал от 4 милиона годишно преди 2022 г. до малко над 600 хиляди за последната година, като тенденцията е към пълно ограничаване.