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Тръмп отряза Лондон за Фолклендите, армията спира учения

Тръмп отряза Лондон за Фолклендите, армията спира учения

4 Септември, 2026 06:40, обновена 4 Септември, 2026 06:44 706 10

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  • аржентина

Геополитическо напрежение и финансов колапс в британската отбрана след изявленията от Вашингтон

Тръмп отряза Лондон за Фолклендите, армията спира учения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лондон и Вашингтон влизат в безпрецедентна криза, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че САЩ може да не подкрепят Обединеното кралство при евентуален нов конфликт с Аржентина за Фолкландските острови. В интервю за телевизионния канал GB News Тръмп директно обвърза позицията си с отказа на предишния британски премиер Киър Стармър да съдейства на САЩ във военния конфликт с Иран. „Вашата страна не беше там, за да ми помогне“, заяви американският държавен глава, визирайки пасивността на Лондон при кризата в Ормузкия пролив.

Изявлението на Тръмп съвпадна с извънредно телевизионно обръщение на аржентинския президент Хавиер Милей, който обяви нови санкции срещу петролни компании в региона и подчерта, че Буенос Айрес ще защитава претенциите си за островите „със зъби и нокти“. Според информация на британската медия BBC, Тръмп официално е потвърдил, че Белият дом подлага на преразглеждане дългогодишния суверенитет на Великобритания над териториите.

Паралелно с дипломатическия трус, Министерството на отбраната в Лондон изпадна в тежка финансова криза. Британската армия получи извънредна заповед незабавно да спре всички „несъществени“ и колективни военни учения на територията на страната поради недостиг на средства. Решението вече доведе до шокови оставки в правителството на новия премиер Бърнам, включително на военния министър Джон Хийли.

Както съобщава вестник The Times, наложените ограничения блокират мащабни маневри, включващи над 90 военнослужещи, включително дълго планирано шестседмично учение в Уелс с танкове Challenger 2 и бойни хеликоптери Apache. Пълноценна подготовка ще продължат единствено частите, на които предстои незабавно разгръщане на мисии зад граница. Военни експерти пред The Sun определиха ситуацията като безпрецедентен скандал, който оставя британските войници в позиция просто „да си въртят палците“ в момент на засилени глобални заплахи.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    1 4 Отговор
    Май скоро в Англия ще има пак референдум за връщане ЕС

    Коментиран от #7

    06:47 04.09.2026

  • 2 Механик

    4 0 Отговор
    И какви са тия "мисии зад граница" за английската армия? Кой ги е нападал, че и чак зад граница ще ходят?

    06:49 04.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Това си е покана към Аржентина.

    06:49 04.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Празни приказки ,а кой изпращаше и все още изпраща оръжие на исрахел .,и не съм чул все още Аржентина да се готви да и връща фолклендските острови ,и кой и защо продаде за жълти стотинки Патагония на евреите ,както и острова в Албания ,без трета ми се струва няма да се разминем ,и навсякъде намесени евреи англосаксии и долара на Ротшилд ,реклама ли му правите или се опитвате да го спасите хартията

    06:53 04.09.2026

  • 5 Ами ще ги резне.

    4 1 Отговор
    Много му станаха излагациите на Трън, че и още една отгоре!
    То не беше Гренландия, то не беше апетит към Канада, та Венецуела, Газа, Иран, Украйна…със сигурност пропускам нещо, но нищо не се знае. Тоя Трън може да размисли, ако изобщо има такава дейност портокаловото му вещество в кутията на раменето му и да се насочи към « Фолклорните острови».🥴

    06:53 04.09.2026

  • 6 Тик-Ток

    6 1 Отговор
    Фалирали бандити и терористи,значи краварите най мощната " супер-дупер яка армия ,а Дони Епщайн реве като малко момиченце за помощ след като персите му набиха дебелата празна кратуна

    06:54 04.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ьдяесе

    2 1 Отговор
    Свобода за Аржентина, Шотландия и Ирландия, свобода. Време е английските псета да връщат островите и свободата на колониите. След като хранят бандера фашистите в Украйна, сега е време да бъдат изгонени от окупираните територии. Слава на Господ Иисус Христос, каквото търсят да си го намерят. Доволно. Ние подкрепяме Аржентина, Ирландия и Шотландия в борбата им за независимост от английските псета.

    06:56 04.09.2026

  • 9 койдазнай

    1 0 Отговор
    Сега трябва Аржентина да нападне островите. Така и сегашните поколения ще видят, какво са объркали преди 45 години.

    06:59 04.09.2026

  • 10 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Самоизяждаме се. Навлезли сме в последната фаза на кризата с разпад.

    07:06 04.09.2026

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