Тръмп отряза Лондон за Фолклендите, армията спира учения

Лондон и Вашингтон влизат в безпрецедентна криза, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че САЩ може да не подкрепят Обединеното кралство при евентуален нов конфликт с Аржентина за Фолкландските острови. В интервю за телевизионния канал GB News Тръмп директно обвърза позицията си с отказа на предишния британски премиер Киър Стармър да съдейства на САЩ във военния конфликт с Иран. „Вашата страна не беше там, за да ми помогне“, заяви американският държавен глава, визирайки пасивността на Лондон при кризата в Ормузкия пролив.

Изявлението на Тръмп съвпадна с извънредно телевизионно обръщение на аржентинския президент Хавиер Милей, който обяви нови санкции срещу петролни компании в региона и подчерта, че Буенос Айрес ще защитава претенциите си за островите „със зъби и нокти“. Според информация на британската медия BBC, Тръмп официално е потвърдил, че Белият дом подлага на преразглеждане дългогодишния суверенитет на Великобритания над териториите.

Паралелно с дипломатическия трус, Министерството на отбраната в Лондон изпадна в тежка финансова криза. Британската армия получи извънредна заповед незабавно да спре всички „несъществени“ и колективни военни учения на територията на страната поради недостиг на средства. Решението вече доведе до шокови оставки в правителството на новия премиер Бърнам, включително на военния министър Джон Хийли.

Както съобщава вестник The Times, наложените ограничения блокират мащабни маневри, включващи над 90 военнослужещи, включително дълго планирано шестседмично учение в Уелс с танкове Challenger 2 и бойни хеликоптери Apache. Пълноценна подготовка ще продължат единствено частите, на които предстои незабавно разгръщане на мисии зад граница. Военни експерти пред The Sun определиха ситуацията като безпрецедентен скандал, който оставя британските войници в позиция просто „да си въртят палците“ в момент на засилени глобални заплахи.