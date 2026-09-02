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ЦИК увери мисия на ОССЕ, че работи за укрепване на доверието в изборния процес

ЦИК увери мисия на ОССЕ, че работи за укрепване на доверието в изборния процес

2 Септември, 2026 17:38 460 9

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ЦИК заяви готовност да продължи активния диалог и сътрудничеството с международните наблюдатели

ЦИК увери мисия на ОССЕ, че работи за укрепване на доверието в изборния процес - 1
Снимка: ЦИК
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия обсъди с проучвателната мисия на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. По време на срещата от ЦИК подчертаха, че ще работят за укрепване на доверието в изборния процес, като основната им цел е произвеждането на избори по най-високите демократични стандарти – честни, прозрачни, достъпни и законосъобразни.

ЦИК запозна ОССЕ с основните дейности, предприети до момента за организирането на предстоящите избори, както и за това, че те вървят по план съгласно приетата хронограма.

Разяснителната кампания ще е с по-широк обхват и е насочена както към избирателите в страната, така и към българските граждани извън България. Съществена част от нея ще се базира на съвременните информационни и комуникационни технологии, които ще направят информацията по-разбираема, достъпна и атрактивна за гражданите. Избирателите ще могат бързо и лесно да получават актуална информация за изборния процес и да подават сигнали и жалби, а членовете на СИК ще имат достъп до методическите указания, до електронните протоколи и практически обучителни материали. Специален акцент в информационната кампания ще бъде поставен върху младите хора, като целта е те да бъдат насърчени да гласуват.

Представителите на комисията информираха мисията на ОССЕ и за подготовката на машинното гласуване, която се извършва в съответствие с изискванията и сроковете, определени в Изборния кодекс.

По време на срещата беше обсъдено и прилагането на разпоредбите на законодателството за предстоящите избори в страната и извън страната във връзка с последните промени в Изборния кодекс.

ЦИК заяви готовност да продължи активния диалог и сътрудничеството с международните наблюдатели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    4 1 Отговор
    Регресията радева казахте ли че ЗАБРАНИХТЕ ХАРТИЯТА наложихте със сила счупените мадуровки Оставка на алабалата оставка на цялата регресия оставка

    17:43 02.09.2026

  • 2 Анонимен

    3 1 Отговор
    Регресията радева казахте ли че ЗАБРАНИХТЕ ХАРТИЯТА наложихте със сила счупените мадуровки Оставка на алабалата оставка на цялата регресия оставка

    17:43 02.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    ДАНО КАЗВАТЕ ИСТИНАТА, ЗАЩОТО ЩЕ НАБЛЮДАВАМЕ ПОД ЛУПА. ШМЕКЕРИТЕ ТОЗИ ПЪТ ЩЕ БЪДАТ ИЗЛОВЕНИ И ПРЕДАДЕНИ ДИРЕКТНО НА СЪД. 🤔👺🤔

    17:51 02.09.2026

  • 5 Гост

    3 0 Отговор
    Хахаххаххаа! Е"ати лъжата

    17:51 02.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да не стигнем пак !

    3 0 Отговор
    Конституционния Съд !

    Коментиран от #8

    17:53 02.09.2026

  • 8 Тоя Път !

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Да не стигнем пак !":

    Тоя Път !

    Заради Машините !

    Коментиран от #9

    17:54 02.09.2026

  • 9 В Тая Счупена Държава !

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя Път !":

    Всичко Може !
    Да Се Очаква !

    17:55 02.09.2026

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