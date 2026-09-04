4 септември 1974 г. Първата атомна централа на България

На 4 септември 1974 г. е пуснат в действие първият реактор на АЕЦ "Козлодуй".
Атомната електроцентрала “Козлодуй” е първата атомна централа в България и в Югоизточна Европа.
Началото на българската ядрена енергетика се поставя на 15 юли 1966 г. с подписването на спогодба за сътрудничество между България и тогавашния Съветски съюз за изграждането на атомна електроцентрала. След подробен технико-икономически анализ площадката за строеж е избрана на р. Дунав, в близост до гр. Козлодуй.
АЕЦ "Козлодуй" ЕАД се намира на 200 км северно от българската столица София и на 5 км източно от град Козлодуй, на брега на река Дунав.
Производствените съоръжения и спомагателните обекти на централата са разположени на площ от около 1000 декара. Към инфраструктурата на АЕЦ "Козлодуй" се включва и собствена брегова помпена станция и канали за техническо водоснабдяване, с които общата територия на атомната централа възлиза на 4 471 декара.
Проектите за централата са изготвени съвместно от “Топлоелектропроект” – Москва, и “Енергопроект” – София. Основното оборудване е доставено от Съветския съюз, а отделни съоръжения – от тогавашните Германска демократична република, Чехословакия и Унгария. Първата копка за строежа на АЕЦ “Козлодуй” е направена на 14 октомври 1969 г. През месец април 1970 г. започват широкомащабни строителни дейности за изграждането на уникaлното и до днес за страната ни съоръжение, в което участват над сто хиляди строители и монтажници.
На площадката на централата са осъществени няколко изцяло български проекта, които се внедряват за първи път в световната практика при строителството на атомни електроцентрали. Някои от тези технически решения, са значителни инженерни постижения, към които проявяват голям интерес и специалисти от други страни.
На 6 април 1970 г. започва изграждането на главния корпус на АЕЦ “Козлодуй” с дължина 240 м, ширина 105 м и височина 40 м. В него са разположени реакторната зала, машинното отделение, вентилационният център и електрическите устройства на 440-мегаватовите блокове. През юни 1972 г. от Съветския съюз пристига първият реактор, а на 20 ноември същата година той е спуснат в шахтата си.
Въвеждането в експлоатация на първия ядрен енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” през 1974 г. записва важно национално постижение в съвременната история на страната – началото на ядрената енергетика не само в България, а и в Югоизточна Европа.
Изграждането и въвеждането в експлоатация на ядрените мощности на българската атомна електроцентрала се осъществява на три етапа:
І етап: 1970 – 1975 г. Изграждане и пуск на 1 и 2 блок с водо-водни реактори ВВЕР-440, модел В-230, с два независими канала на системите за безопасност.
Пуск на 1 блок: 1974 г.
Пуск на 2 блок: 1975 г.
ІІ етап: 1973 – 1982 г. Изграждане и пуск на 3 и 4 блок с водо-водни реактори ВВЕР-440, усъвършенстван модел В-230 с трикратна резервираност на системите за безопасност.
Пуск на 3 блок: 1980 г.
Пуск на 4 блок: 1982 г.
ІІІ етап: 1980 – 1991 г. Изграждане и пуск на 5 и 6 блок с реактори ВВЕР-1000, модел В-320 с херметична защитна обвивка, трикратна резервираност на системите за безопасност.
Пуск на 5 блок: 1987 г.
Пуск на 6 блок: 1991 г.
В изпълнение на ангажиментите, поети от България във връзка с присъединяването на страната към Европейския съюз, в края на 2002 г. е прекратена експлоатацията на 1 и 2 блок, а в края на 2006 г. – на 3 и 4 блок.
С Решение на Министерския съвет от 20.12.2008 г., 1 и 2 блок бяха обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци (РАО), като заедно с необходимото движимо имущество бяха предоставени на Държавно предприятие “РАО” (ДП РАО). Решението определи “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да продължи да експлоатира тези блокове в съответствие с получените лицензии за експлоатация в състояние “Е” (без производство на електро и/или топлинна енергия със съхранение на отработеното ядрено гориво в приреакторния басейн) до получаването на съответните лицензии от ДП РАО.
На 18.10. 2010 г. АЯР издаде лицензии на ДП РАО за експлоатация на 1 и 2 блок като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация, и прекрати лицензиите на АЕЦ “Козлодуй” за експлоатация на първите два блока в експлоатационен режим – състояние “Е”.
3 и 4 блок бяха обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация, с Решение на Министерския съвет от 19.12.2012 г. Със същото решение двата блока с необходимото движимо и недвижимо имущество бяха предоставени за управление на Държавно предприятие “РАО”. До получаването на необходимите лицензии от ДП РАО, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД продължава да експлоатира 3 и 4 блок в изпълнение на действащите лицензии за експлоатация в режим “Е”.
На 25.02.2013 г. АЯР издаде лицензии на ДП РАО за експлоатация на 3 и 4 блок като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация. Във връзка с издаването на новите лицензии на ДП РАО бяха прекратени лицензиите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за експлоатация на 3 и 4 блок в експлоатационен режим – състояние “Е”.
Нов етап в развитието на атомната централа започва с успешната реализация на стратегическия за националната енергетика Проект за продължаване на срока на експлоатация на пети и шести блок. С изпълнението на проекта е обоснована възможността за дългосрочна работа на ядрените мощности – за пети блок до 2047 г., а за шести – до 2051 г. През 2017 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) поднови лицензията за експлоатация на пети блок за 10 години. Лицензията на шести блок за следващия 10-годишен период бе подновена през 2019 г. Това е максималният срок съгласно националното законодателство. След изтичането му предстои атомната централа да кандидатства за продължаване на лицензиите на блоковете.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ппдбгербдпс
Коментиран от #7
03:23 04.09.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 От “лошата” Русия
Коментиран от #66, #73
03:27 04.09.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ВайВай
Коментиран от #8, #76
04:01 04.09.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ХаСтигаБеее
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНАТЕМА!
Коментиран от #21, #77
04:13 04.09.2023
11 ГAЛЯ ОТ ПОCOЛCTBOТО
Коментиран от #17
04:46 04.09.2023
12 кото
До коментар #2 от "МАХМУД":Пиши с малки букви бе бacтун внимание ли си търсиш ?
Коментиран от #25
04:52 04.09.2023
13 да E.Б.А какаТИ да E.Б.Агрозна
До коментар #9 от "да E.Б.А бабаТИ да E.Б.Агрозна":Референдум ще има и резултата от него е ясен, за нeщacтиe на дупeдaвцитe.
Коментиран от #40
04:55 04.09.2023
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хихи®
добавяме и космическата ни програма, ЗЗУ Стара Загора, ПРавец
От американското влияние до тук сме на минус(поне видимо и за повечето хора)
Не изключвам някои да са много на плюс Maгарев,Големия Aлл,Moнката и компания...
06:02 04.09.2023
19 Носталгията по
България излиза от NATO и става член на БРИГС (където безспорно всеки българин ще преоткрие себе си)!
България излиза от Европейския Съюз и за българите отпада проблема,че запада все иска от българите да работят!
България преотстъпва доброволно част от териториите си на Русия,към която днешните управляващи са се заклели във вярност.
Българската административна система,се грижи за спокойния живот на руските си хлебодарци.
Това е само част от възможноста,българина да намери утеха и възможност,най после да се върне в бленуваното минало,изпълнено със спокойствие и просперитет.
Не се мъчете повече,извоювайте си обратно свободата на 16 век,и отново ще си имате официално противник,в лицето на Запада,срещу който ще се борите рамо до рамо с братския си руски народ.
Ще възтържествува общото благо и представите за просперитет.
06:03 04.09.2023
20 23787
До коментар #16 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Грабежите и разрухата са си чисто български!!!
Вината на САЩ и Компания(новите ни приятели) е че не им попречиха!
За 33 години не ни натиснаха да станем правова държава, като тях...
Коментиран от #34
06:05 04.09.2023
21 23787
До коментар #10 от "ХаСтигаБеее":С тоягата от Посолството любовта само се увеличава!!!
Ама техните(на Посолството) избраници са малоумни..
В Римската империя докато преследвали Християните влиянието им се увеличавало, когато спрели и започнали да ги използват нещата дошли по местата си...
06:09 04.09.2023
22 Така така
06:11 04.09.2023
23 Истина
06:12 04.09.2023
24 Така така
До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":С американското гориво може и да гръмне американците освен филми в холивуд и войни за ресурси и власт нищо друго не могат да правят
06:15 04.09.2023
25 КОЙТО ТЪЙ ШАТА ОКОТЯ
До коментар #12 от "кото":ЧИ И ЛУНАТА ША ТИ СТАНЕ ТЯСНА. ЧАСОВНИКАРИТЕ ПРАВЯТ ДВА ТИПА УСТРОЙСТВА ИНИТЕ СА ПЕДЕРЪЧИЧКАТИ А С ДРУГИТЕ ЗАМИНАВАШ НА ЛУНАТА ЧЕ И ПО ДАЛЕЧ. ТА ТЕЗ МАЙСТОРИ ВИНАГИ ПОЛЗВАТ ЛУПИ ЗА ФИННАТА СИ РАБОТА.
06:29 04.09.2023
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дервишоглу
07:00 04.09.2023
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Край
Коментиран от #35
07:03 04.09.2023
34 Напротив, натискаха ни
До коментар #20 от "23787":да не станем.
Щото те само говорят за демокрация и правова държава но нямат интерес от това.
Имат интерес някой да им прокарва интересите.
Било то гаспадин простокиро, било то Боко.
Но най-вече зависеше от нас.
Ние, разбира се, ходехме за гъби когато трябваше да вземем мерки.
Коментиран от #36
07:03 04.09.2023
35 Да ама след някоя година
До коментар #33 от "Край":Турция ще има централа, няколко дори а ние няма да имаме.
07:04 04.09.2023
36 провинциалист
До коментар #34 от "Напротив, натискаха ни":"Ние, разбира се, ходехме за гъби когато трябваше да вземем мерки." - разправяй ги тия на гласувалите за ПП и ДБ.
07:36 04.09.2023
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 2027
03:44 04.09.2025
43 Белене
САЩ оферта: от 60 милиарда лева за 20 г. до 120 милиарда лева, предвид инфлация. Без обезщетение при забавяне проект. Без краен срок при строеж. В пъти по-скъпо ядрено гориво с ниско КПД. ОЯГ не се прибира. Десет милиарда лева за строеж на ядрено хранилище. Само 30% собственост държава. Заеми и лихви по тях, като е заложен за заемите и Козлодуй. Не се знае колко по-скъпа ще бъде ток продаван за краен потребител. Ниво: Работен проект. Лицензи няма.
03:53 04.09.2025
44 Само от закриване
Коментиран от #58
03:57 04.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #37 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Представям си как рониш сълзи със запалена свещ някой ден и оплакваш неумността си!
04:23 04.09.2025
47 Жоро
Коментиран от #64
04:37 04.09.2025
48 А втора
05:18 04.09.2025
49 Голем шлем
05:19 04.09.2025
50 Бай Йоло
05:21 04.09.2025
51 Уестин
05:24 04.09.2025
52 Загуби 45 милиарда евро
05:39 04.09.2025
53 Факт
05:47 04.09.2025
54 Баш Балък
ЕС какво донесе, изгаряне на незаконни сметища, замърсяване на въздуха, похабяване на чернозем за фотоволтаици
06:08 04.09.2025
55 Има,нема
Коментиран от #59
06:23 04.09.2025
56 Ний ша Ва упрайм
06:27 04.09.2025
57 Данко Харсъзина
Енергиен пуск 24.07.1974г. 22.02часа
100% РУ 25.10.1974г. 15.40 часа
Официално откриване на 04.09.1974г.
06:48 04.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Карлсон с перката
До коментар #55 от "Има,нема":Това бяха мерки за увеличаване на производителността на труда и насърчаване на раждаемостта сред народонаселението. Най-често спираха тока от 20 до 22 часа, гледаш Сънчо и лягаш още след втората ракия.
06:50 04.09.2025
60 Не е трудно
До коментар #37 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Да се досетиш как изведнъж се са оказали дефектни...
Много много пари под масата в джобовете на Кунева, Паси и - ако сте го забравили - министъра на енергетиката Милко Ковачев, който видите ли ...със спестени пари от заплата си купил и сега живее в къща на френската Ривиера!
Случайност, нали?
06:51 04.09.2025
61 Мда
06:55 04.09.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 БгТопИдиот🇧🇬
07:06 04.09.2025
64 Културен Антрополог
До коментар #47 от "Жоро":Електрификация+Съветцка власт=Комунизъм
Зелена Енергия/ФЕЦ+Вятърна енергия/+ГЕРБерастко ТурскаДПС НН власт= Скъпотия Безводие и Мизерия
или както показа карта на България чешкия артист Давид Черни Турски клозет IIoII-ГЕРБ ДПС
07:12 04.09.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 хахаха
До коментар #3 от "От “лошата” Русия":Те на немци, французи..... все Русията им е построила атомните централи . Идете вижте хората какво са постигнали, докато ние сме били под руска окупация. Заводи, пътища,магистрали, мостове,паркове.......и най вече били свободни да обикалят цял свят с достойните си заплати, докато ние работехме цял месец за 100 лева,а един руски цветен телевизор струваше десет заплати и трябваше да имаш връзки за да го купиш
Коментиран от #71, #72, #74
07:21 04.09.2025
67 Културен Антрополог
До коментар #65 от "Идва и по-страшното Rheinmetall":В Руските военни заводи Алабуга в Татарстан където есе монтират взривове за ДРОНове ГЕРАН-2 понеже са опасни и мега ТОКСИЗпНИ термобариевите заряди химикалите са си взели ЧерноРаботници бедни безработни жени от АФРИКА и Латинска Америка /тях да ги хваща РАКа а не татарстанките
Коментиран от #68
07:25 04.09.2025
68 Козлодуйски бряг, бум
До коментар #67 от "Културен Антрополог":Затова, трябваше да носиш противогаз или поне маска, като ходи там.
08:18 04.09.2025
69 !!!!
08:32 04.09.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 провинциалист
До коментар #66 от "хахаха":"Идете вижте хората какво са постигнали, докато ние сме били под руска окупация." - те са строили, когато ние сме били под османска окупация (виж напр. кога е построено лондонското метро), а под т.нар. "руска окупация" сме започнали да настигаме, защото тогава ни е периодът на индустриализация.
09:21 04.09.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 КРАДЦИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ НА ПРЕХОДА
До коментар #3 от "От “лошата” Русия":ЗА ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ СМЕ ПОСТРОИЛИ 6 БЛОКА АТОМНИ. А ДЕМОКРАТИТЕ ЗА 35 ГОДИНИ ЕДИН ЗАВОД НЕ СА ПОСТРОИЛИ , ЕДИН ЯЗОВИР НЕ СА ПОСТРОИЛИ, САМО ГРАБЯТ И КРАДАТ!
11:28 04.09.2025
74 Сократ
До коментар #66 от "хахаха":Напиши какво се построи за 35 години демокрация. Една магистрала не могат да направят. А бедната и изостанала Русия за 5 години направи магистрала Москва - Казан дълга 850 км. Още си живей с илюзията, че демокрацията е хубаво нещо.
15:13 04.09.2025
75 Територията приключи!
А как мислите получиха парите по ПВУ Радев и Пеканов. В ПВУ има негативни условия за даването на парите, като ЛГБТ в у-ща, закриване ТЕЦ-ове и др. 50% от ПВУ са заеми. Затова другарите от НС мълчат. ТЕЦ е готвен за приватизация, а ТЕЦ ни спаси миналата зима. Борсова цена газ към 800 долара, руски газ по дългосрочни договори 250 долара. На борса газ ни вкара ГЕРБ и ДПС, ТЕЦовете ги доунищожи Сглобката ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ. ВЕИ-та тонове арматура и бетон. Нерециклируема пластмаса, промяна въздушни течения, миграция птици, огромни здравни вреди за живеещи до ВЕИ-та, унищожена земя от ВЕИта, непостоянни напрежения, скъп ток, ниско КПД. Гюров предвиди 6400 кв. клм. за ВЕИта, вклч. София и София област, унищожени ливади, пасища, земеделска земя. ПБ свалиха категории земя за ВЕИ-та.
сащ ядрено гориво ще си го събираме тук, за разлика от прибирането му от Русия.
сащ унищожиха Европа, тази е истината, икономически и енергийно.
03:31 04.09.2026
76 оня с коня
До коментар #6 от "ВайВай":дано скоро гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен българскиГЕНдано СКОРО ДА Е
04:24 04.09.2026
77 Факрус
До коментар #10 от "ХаСтигаБеее":Сигурен съм че, заради тази сопа и прозД и те руски подлоги, емигрираха над три милиона българи! Нормалните разумни хора не искат отново руски ботуш!
04:56 04.09.2026