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4 септември 1974 г. Първата атомна централа на България

4 септември 1974 г. Първата атомна централа на България

4 Септември, 2026 03:10 6 074 77

  • аец козлодуй-
  • атомна централа-
  • българия

Историята на АЕЦ "Козлодуй"

4 септември 1974 г. Първата атомна централа на България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 4 септември 1974 г. е пуснат в действие първият реактор на АЕЦ "Козлодуй".

Атомната електроцентрала “Козлодуй” е първата атомна централа в България и в Югоизточна Европа.
Началото на българската ядрена енергетика се поставя на 15 юли 1966 г. с подписването на спогодба за сътрудничество между България и тогавашния Съветски съюз за изграждането на атомна електроцентрала. След подробен технико-икономически анализ площадката за строеж е избрана на р. Дунав, в близост до гр. Козлодуй.

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД се намира на 200 км северно от българската столица София и на 5 км източно от град Козлодуй, на брега на река Дунав.

Производствените съоръжения и спомагателните обекти на централата са разположени на площ от около 1000 декара. Към инфраструктурата на АЕЦ "Козлодуй" се включва и собствена брегова помпена станция и канали за техническо водоснабдяване, с които общата територия на атомната централа възлиза на 4 471 декара.

Проектите за централата са изготвени съвместно от “Топлоелектропроект” – Москва, и “Енергопроект” – София. Основното оборудване е доставено от Съветския съюз, а отделни съоръжения – от тогавашните Германска демократична република, Чехословакия и Унгария. Първата копка за строежа на АЕЦ “Козлодуй” е направена на 14 октомври 1969 г. През месец април 1970 г. започват широкомащабни строителни дейности за изграждането на уникaлното и до днес за страната ни съоръжение, в което участват над сто хиляди строители и монтажници.
На площадката на централата са осъществени няколко изцяло български проекта, които се внедряват за първи път в световната практика при строителството на атомни електроцентрали. Някои от тези технически решения, са значителни инженерни постижения, към които проявяват голям интерес и специалисти от други страни.

На 6 април 1970 г. започва изграждането на главния корпус на АЕЦ “Козлодуй” с дължина 240 м, ширина 105 м и височина 40 м. В него са разположени реакторната зала, машинното отделение, вентилационният център и електрическите устройства на 440-мегаватовите блокове. През юни 1972 г. от Съветския съюз пристига първият реактор, а на 20 ноември същата година той е спуснат в шахтата си.

Въвеждането в експлоатация на първия ядрен енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” през 1974 г. записва важно национално постижение в съвременната история на страната – началото на ядрената енергетика не само в България, а и в Югоизточна Европа.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на ядрените мощности на българската атомна електроцентрала се осъществява на три етапа:

І етап: 1970 – 1975 г. Изграждане и пуск на 1 и 2 блок с водо-водни реактори ВВЕР-440, модел В-230, с два независими канала на системите за безопасност.

Пуск на 1 блок: 1974 г.
Пуск на 2 блок: 1975 г.

ІІ етап: 1973 – 1982 г. Изграждане и пуск на 3 и 4 блок с водо-водни реактори ВВЕР-440, усъвършенстван модел В-230 с трикратна резервираност на системите за безопасност.

Пуск на 3 блок: 1980 г.
Пуск на 4 блок: 1982 г.

ІІІ етап: 1980 – 1991 г. Изграждане и пуск на 5 и 6 блок с реактори ВВЕР-1000, модел В-320 с херметична защитна обвивка, трикратна резервираност на системите за безопасност.

Пуск на 5 блок: 1987 г.
Пуск на 6 блок: 1991 г.

В изпълнение на ангажиментите, поети от България във връзка с присъединяването на страната към Европейския съюз, в края на 2002 г. е прекратена експлоатацията на 1 и 2 блок, а в края на 2006 г. – на 3 и 4 блок.

С Решение на Министерския съвет от 20.12.2008 г., 1 и 2 блок бяха обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци (РАО), като заедно с необходимото движимо имущество бяха предоставени на Държавно предприятие “РАО” (ДП РАО). Решението определи “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да продължи да експлоатира тези блокове в съответствие с получените лицензии за експлоатация в състояние “Е” (без производство на електро и/или топлинна енергия със съхранение на отработеното ядрено гориво в приреакторния басейн) до получаването на съответните лицензии от ДП РАО.
На 18.10. 2010 г. АЯР издаде лицензии на ДП РАО за експлоатация на 1 и 2 блок като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация, и прекрати лицензиите на АЕЦ “Козлодуй” за експлоатация на първите два блока в експлоатационен режим – състояние “Е”.

3 и 4 блок бяха обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация, с Решение на Министерския съвет от 19.12.2012 г. Със същото решение двата блока с необходимото движимо и недвижимо имущество бяха предоставени за управление на Държавно предприятие “РАО”. До получаването на необходимите лицензии от ДП РАО, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД продължава да експлоатира 3 и 4 блок в изпълнение на действащите лицензии за експлоатация в режим “Е”.

На 25.02.2013 г. АЯР издаде лицензии на ДП РАО за експлоатация на 3 и 4 блок като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация. Във връзка с издаването на новите лицензии на ДП РАО бяха прекратени лицензиите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за експлоатация на 3 и 4 блок в експлоатационен режим – състояние “Е”.

Нов етап в развитието на атомната централа започва с успешната реализация на стратегическия за националната енергетика Проект за продължаване на срока на експлоатация на пети и шести блок. С изпълнението на проекта е обоснована възможността за дългосрочна работа на ядрените мощности – за пети блок до 2047 г., а за шести – до 2051 г. През 2017 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) поднови лицензията за експлоатация на пети блок за 10 години. Лицензията на шести блок за следващия 10-годишен период бе подновена през 2019 г. Това е максималният срок съгласно националното законодателство. След изтичането му предстои атомната централа да кандидатства за продължаване на лицензиите на блоковете.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ппдбгербдпс

    122 4 Отговор
    А сега паветата не могат да пренаредят

    Коментиран от #7

    03:23 04.09.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 От “лошата” Русия

    105 7 Отговор
    имахме ток, а от добрия ЕС(ЕС) получаваме усмивка. … по радиото.

    Коментиран от #66, #73

    03:27 04.09.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВайВай

    13 62 Отговор
    Когато гръмне КозлодУй от родината ще остене нещо дето не става и за .... уфффффф...

    Коментиран от #8, #76

    04:01 04.09.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ХаСтигаБеее

    82 10 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНАТЕМА!

    Коментиран от #21, #77

    04:13 04.09.2023

  • 11 ГAЛЯ ОТ ПОCOЛCTBOТО

    17 67 Отговор
    В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е ТОЗИ РУСКИ САМОВАР ДА БЪДЕ ЗАТВОРЕН. ЗАВИНАГИ. НИЕ ОТ ПОCOЛCTBOТО ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ NEW TECHNOLOGIES С КОИТО ДА БЪДЕТЕ НАПЪЛНО НЕЗАВИСИМИ.

    Коментиран от #17

    04:46 04.09.2023

  • 12 кото

    15 18 Отговор

    До коментар #2 от "МАХМУД":

    Пиши с малки букви бе бacтун внимание ли си търсиш ?

    Коментиран от #25

    04:52 04.09.2023

  • 13 да E.Б.А какаТИ да E.Б.Агрозна

    45 7 Отговор

    До коментар #9 от "да E.Б.А бабаТИ да E.Б.Агрозна":

    Референдум ще има и резултата от него е ясен, за нeщacтиe на дупeдaвцитe.

    Коментиран от #40

    04:55 04.09.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хихи®

    67 7 Отговор
    Това ние наследство от Съветското влияние! 6 блока АЕЦ
    добавяме и космическата ни програма, ЗЗУ Стара Загора, ПРавец
    От американското влияние до тук сме на минус(поне видимо и за повечето хора)
    Не изключвам някои да са много на плюс Maгарев,Големия Aлл,Moнката и компания...

    06:02 04.09.2023

  • 19 Носталгията по

    18 50 Отговор
    миналото е вкоренена в ДНКто на някои народи,като българския,руския и други подобни.Желанието да се върнеш във времето,може да се осъществи много лесно и сравнително безболезнено:

    България излиза от NATO и става член на БРИГС (където безспорно всеки българин ще преоткрие себе си)!
    България излиза от Европейския Съюз и за българите отпада проблема,че запада все иска от българите да работят!
    България преотстъпва доброволно част от териториите си на Русия,към която днешните управляващи са се заклели във вярност.
    Българската административна система,се грижи за спокойния живот на руските си хлебодарци.

    Това е само част от възможноста,българина да намери утеха и възможност,най после да се върне в бленуваното минало,изпълнено със спокойствие и просперитет.
    Не се мъчете повече,извоювайте си обратно свободата на 16 век,и отново ще си имате официално противник,в лицето на Запада,срещу който ще се борите рамо до рамо с братския си руски народ.
    Ще възтържествува общото благо и представите за просперитет.

    06:03 04.09.2023

  • 20 23787

    14 26 Отговор

    До коментар #16 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Грабежите и разрухата са си чисто български!!!
    Вината на САЩ и Компания(новите ни приятели) е че не им попречиха!
    За 33 години не ни натиснаха да станем правова държава, като тях...

    Коментиран от #34

    06:05 04.09.2023

  • 21 23787

    39 0 Отговор

    До коментар #10 от "ХаСтигаБеее":

    С тоягата от Посолството любовта само се увеличава!!!
    Ама техните(на Посолството) избраници са малоумни..
    В Римската империя докато преследвали Християните влиянието им се увеличавало, когато спрели и започнали да ги използват нещата дошли по местата си...

    06:09 04.09.2023

  • 22 Така така

    53 7 Отговор
    Taka e ,построиха хората китна държава, но демократите капиталисти я разрушиха и се изходиха върху нея. Анатема за тях

    06:11 04.09.2023

  • 23 Истина

    41 5 Отговор
    4 септември 2023 г. Зглобката затрива България !

    06:12 04.09.2023

  • 24 Така така

    43 6 Отговор

    До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    С американското гориво може и да гръмне американците освен филми в холивуд и войни за ресурси и власт нищо друго не могат да правят

    06:15 04.09.2023

  • 25 КОЙТО ТЪЙ ШАТА ОКОТЯ

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "кото":

    ЧИ И ЛУНАТА ША ТИ СТАНЕ ТЯСНА. ЧАСОВНИКАРИТЕ ПРАВЯТ ДВА ТИПА УСТРОЙСТВА ИНИТЕ СА ПЕДЕРЪЧИЧКАТИ А С ДРУГИТЕ ЗАМИНАВАШ НА ЛУНАТА ЧЕ И ПО ДАЛЕЧ. ТА ТЕЗ МАЙСТОРИ ВИНАГИ ПОЛЗВАТ ЛУПИ ЗА ФИННАТА СИ РАБОТА.

    06:29 04.09.2023

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дервишоглу

    37 7 Отговор
    Бай Тошо завеща да го погребат по очи, за да може бъдещите галфони да му целуват г- за.

    07:00 04.09.2023

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Край

    52 8 Отговор
    50 г по- късно Турция още няма такава централа. Сами си отговорете Какво бяхме - какво станахме.

    Коментиран от #35

    07:03 04.09.2023

  • 34 Напротив, натискаха ни

    35 2 Отговор

    До коментар #20 от "23787":

    да не станем.
    Щото те само говорят за демокрация и правова държава но нямат интерес от това.
    Имат интерес някой да им прокарва интересите.
    Било то гаспадин простокиро, било то Боко.
    Но най-вече зависеше от нас.
    Ние, разбира се, ходехме за гъби когато трябваше да вземем мерки.

    Коментиран от #36

    07:03 04.09.2023

  • 35 Да ама след някоя година

    40 4 Отговор

    До коментар #33 от "Край":

    Турция ще има централа, няколко дори а ние няма да имаме.

    07:04 04.09.2023

  • 36 провинциалист

    16 4 Отговор

    До коментар #34 от "Напротив, натискаха ни":

    "Ние, разбира се, ходехме за гъби когато трябваше да вземем мерки." - разправяй ги тия на гласувалите за ПП и ДБ.

    07:36 04.09.2023

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 2027

    26 5 Отговор
    АЕЦ приключва. 5 блок амортизиран, обвивка от неподходящо хамериканско гориво. 6 блок течове, заради санкции и той приключва. За 35 г. един пирон не произведохте, другари евроатлантици.

    03:44 04.09.2025

  • 43 Белене

    24 3 Отговор
    Референдум за строеж Белене първият скрит, невнесен в НС. Втори НС премахна Белене от референдум Белене, така обезсмислиха референдума и се подиграха противоконституционно с волята на суверена. Оферта Русия, Белене: без заеми, изплащане бъдещи продажби ток, 51% златна акция за България. След изплащане изцяло българска собственост. Евтино гориво с високо КПД. Срок завършване 6 години. Крайна цена 16 милиарда лева, максимална. Прибиране на ОЯГ, платен лиценз площадка, 2 реактора, оборудване пристигнали.
    САЩ оферта: от 60 милиарда лева за 20 г. до 120 милиарда лева, предвид инфлация. Без обезщетение при забавяне проект. Без краен срок при строеж. В пъти по-скъпо ядрено гориво с ниско КПД. ОЯГ не се прибира. Десет милиарда лева за строеж на ядрено хранилище. Само 30% собственост държава. Заеми и лихви по тях, като е заложен за заемите и Козлодуй. Не се знае колко по-скъпа ще бъде ток продаван за краен потребител. Ниво: Работен проект. Лицензи няма.

    03:53 04.09.2025

  • 44 Само от закриване

    28 4 Отговор
    на 3-ти и 4-ти блок, България загуби през годините 90 милиарда лева от бъдещи продажби на ток, другари евроатлантици. Един ремонт на ПАВЕЦ не може да направите като бели хора, другари евроатлантици.

    Коментиран от #58

    03:57 04.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Представям си как рониш сълзи със запалена свещ някой ден и оплакваш неумността си!

    04:23 04.09.2025

  • 47 Жоро

    15 4 Отговор
    Слава на БКП дала енергоизточник работещ и до днес затворен от ЕС!

    Коментиран от #64

    04:37 04.09.2025

  • 48 А втора

    8 2 Отговор
    АЕЦ имаме ли нди я подарихме на фашистчето?

    05:18 04.09.2025

  • 49 Голем шлем

    0 0 Отговор
    Мислех,че е единствена ?

    05:19 04.09.2025

  • 50 Бай Йоло

    2 0 Отговор
    Построи ни я безплатно Пу...ъъъъ Брежнев !

    05:21 04.09.2025

  • 51 Уестин

    2 0 Отговор
    Ми,че тя чистак бърсак,като Кадилак !

    05:24 04.09.2025

  • 52 Загуби 45 милиарда евро

    17 3 Отговор
    от закриването на 3 и 4-ти блок на АЕЦ, това са загуби от непродаден ток. Това е целият дълг на България до 2025 частен и публичен 90 милиарда лева, 45 милиарда евро дълг. Къде според нас трябва да е видната комунистическа снаха Пръмова - Кунева и кураторите й, целият политически елит затворил реакторите. Повтарям 45 милиарда евро е целият дълг на България до 2025 г. публичен и частен.

    05:39 04.09.2025

  • 53 Факт

    17 2 Отговор
    Всички последващи събития показаха, че затварянето на реакторите е било погрешно, недалновидно. Тогава все пак беша отворена пепеспектината за нова АЕЦ, но същите хора се постараха да я унищожат още преди централата да е стартирала.

    05:47 04.09.2025

  • 54 Баш Балък

    17 4 Отговор
    АЕЦ Козлодуй, Марица-изток, АЕЦ Белене на път, имаше ток за половин Европа и да си продаваме на воля.

    ЕС какво донесе, изгаряне на незаконни сметища, замърсяване на въздуха, похабяване на чернозем за фотоволтаици

    06:08 04.09.2025

  • 55 Има,нема

    6 12 Отговор
    С пускането на атомната,започна режим на тока !

    Коментиран от #59

    06:23 04.09.2025

  • 56 Ний ша Ва упрайм

    12 1 Отговор
    падна Тато и некви хуни уж демократи със скъсани партийни книжки смениха господаря и еб...ааа ма... на сичко за шепа пробити долари

    06:27 04.09.2025

  • 57 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    МКУ 30.06.1974г. 06.54часа.
    Енергиен пуск 24.07.1974г. 22.02часа
    100% РУ 25.10.1974г. 15.40 часа
    Официално откриване на 04.09.1974г.

    06:48 04.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Карлсон с перката

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Има,нема":

    Това бяха мерки за увеличаване на производителността на труда и насърчаване на раждаемостта сред народонаселението. Най-често спираха тока от 20 до 22 часа, гледаш Сънчо и лягаш още след втората ракия.

    06:50 04.09.2025

  • 60 Не е трудно

    15 2 Отговор

    До коментар #37 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Да се досетиш как изведнъж се са оказали дефектни...
    Много много пари под масата в джобовете на Кунева, Паси и - ако сте го забравили - министъра на енергетиката Милко Ковачев, който видите ли ...със спестени пари от заплата си купил и сега живее в къща на френската Ривиера!
    Случайност, нали?

    06:51 04.09.2025

  • 61 Мда

    18 1 Отговор
    Да благодарим на Меглена Щилянова Кунева, комунистическа снаха която се срамува от фамилията Пръмова за това, че с нея започна разрухата в АЕЦ.

    06:55 04.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 БгТопИдиот🇧🇬

    6 1 Отговор
    И димуКРАДите за центове ев аха ма. кя та на атомната енергия .

    07:06 04.09.2025

  • 64 Културен Антрополог

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "Жоро":

    Електрификация+Съветцка власт=Комунизъм

    Зелена Енергия/ФЕЦ+Вятърна енергия/+ГЕРБерастко ТурскаДПС НН власт= Скъпотия Безводие и Мизерия
    или както показа карта на България чешкия артист Давид Черни Турски клозет IIoII-ГЕРБ ДПС

    07:12 04.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 хахаха

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "От “лошата” Русия":

    Те на немци, французи..... все Русията им е построила атомните централи . Идете вижте хората какво са постигнали, докато ние сме били под руска окупация. Заводи, пътища,магистрали, мостове,паркове.......и най вече били свободни да обикалят цял свят с достойните си заплати, докато ние работехме цял месец за 100 лева,а един руски цветен телевизор струваше десет заплати и трябваше да имаш връзки за да го купиш

    Коментиран от #71, #72, #74

    07:21 04.09.2025

  • 67 Културен Антрополог

    2 6 Отговор

    До коментар #65 от "Идва и по-страшното Rheinmetall":

    В Руските военни заводи Алабуга в Татарстан където есе монтират взривове за ДРОНове ГЕРАН-2 понеже са опасни и мега ТОКСИЗпНИ термобариевите заряди химикалите са си взели ЧерноРаботници бедни безработни жени от АФРИКА и Латинска Америка /тях да ги хваща РАКа а не татарстанките

    Коментиран от #68

    07:25 04.09.2025

  • 68 Козлодуйски бряг, бум

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Културен Антрополог":

    Затова, трябваше да носиш противогаз или поне маска, като ходи там.

    08:18 04.09.2025

  • 69 !!!!

    6 1 Отговор
    вай вай един гърмя Мавзолея и отдавна го няма !!!! с АЕЦ

    08:32 04.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 провинциалист

    6 3 Отговор

    До коментар #66 от "хахаха":

    "Идете вижте хората какво са постигнали, докато ние сме били под руска окупация." - те са строили, когато ние сме били под османска окупация (виж напр. кога е построено лондонското метро), а под т.нар. "руска окупация" сме започнали да настигаме, защото тогава ни е периодът на индустриализация.

    09:21 04.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 КРАДЦИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ НА ПРЕХОДА

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "От “лошата” Русия":

    ЗА ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ СМЕ ПОСТРОИЛИ 6 БЛОКА АТОМНИ. А ДЕМОКРАТИТЕ ЗА 35 ГОДИНИ ЕДИН ЗАВОД НЕ СА ПОСТРОИЛИ , ЕДИН ЯЗОВИР НЕ СА ПОСТРОИЛИ, САМО ГРАБЯТ И КРАДАТ!

    11:28 04.09.2025

  • 74 Сократ

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "хахаха":

    Напиши какво се построи за 35 години демокрация. Една магистрала не могат да направят. А бедната и изостанала Русия за 5 години направи магистрала Москва - Казан дълга 850 км. Още си живей с илюзията, че демокрацията е хубаво нещо.

    15:13 04.09.2025

  • 75 Територията приключи!

    0 0 Отговор
    С въвеждането на фалиралото ойро. Преди 2 месеца Радев в НС приеха 15 милиарда лева да дадат, ако ЕЦБ и ЕС решат да спасяват държава от ойро зоната. На печелившите, честито!
    А как мислите получиха парите по ПВУ Радев и Пеканов. В ПВУ има негативни условия за даването на парите, като ЛГБТ в у-ща, закриване ТЕЦ-ове и др. 50% от ПВУ са заеми. Затова другарите от НС мълчат. ТЕЦ е готвен за приватизация, а ТЕЦ ни спаси миналата зима. Борсова цена газ към 800 долара, руски газ по дългосрочни договори 250 долара. На борса газ ни вкара ГЕРБ и ДПС, ТЕЦовете ги доунищожи Сглобката ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ. ВЕИ-та тонове арматура и бетон. Нерециклируема пластмаса, промяна въздушни течения, миграция птици, огромни здравни вреди за живеещи до ВЕИ-та, унищожена земя от ВЕИта, непостоянни напрежения, скъп ток, ниско КПД. Гюров предвиди 6400 кв. клм. за ВЕИта, вклч. София и София област, унищожени ливади, пасища, земеделска земя. ПБ свалиха категории земя за ВЕИ-та.
    сащ ядрено гориво ще си го събираме тук, за разлика от прибирането му от Русия.
    сащ унищожиха Европа, тази е истината, икономически и енергийно.

    03:31 04.09.2026

  • 76 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВайВай":

    дано скоро гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен българскиГЕНдано СКОРО ДА Е

    04:24 04.09.2026

  • 77 Факрус

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ХаСтигаБеее":

    Сигурен съм че, заради тази сопа и прозД и те руски подлоги, емигрираха над три милиона българи! Нормалните разумни хора не искат отново руски ботуш!

    04:56 04.09.2026

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