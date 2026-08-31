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Трима души починаха при инциденти само за ден в Кюстендилско

Трима души починаха при инциденти само за ден в Кюстендилско

31 Август, 2026 14:41 1 703 9

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  • кюстендилско

На 29 август около 17:30 часа в местността Чешма Гергана в землището на село Бистрица, община Дупница, е открито тялото на 50-годишен мъж от София

Трима души починаха при инциденти само за ден в Кюстендилско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три смъртни случая в рамките на денонощие разследва полицията в Кюстендилска област. Мъж загина при работа по електропреносната мрежа, а телата на жена и мъж бяха открити в Бобошево и край Дупница. Причините за смъртта и в трите случая се изясняват, съобщиха от МВР.

При първия случай 42-годишен мъж е загинал вчера в село Църварица, община Невестино, в местността Долна махала, след като е бил ударен от високоволтова електрическа дъга. По информация на полицията той е извършвал дейности по възстановяване на електрозахранването. По случая е образувано следствено дело в Окръжния следствен отдел в Кюстендил.

На 30 август в Районното управление в Дупница е получен сигнал за починала 48-годишна жена, открита в дома си в Бобошево. При извършения оглед на място не са установени следи от насилие. От полицията казаха, че сигналът е подаден от роднина. За случая е уведомен дежурен прокурор.

На 29 август около 17:30 часа в местността Чешма Гергана в землището на село Бистрица, община Дупница, е открито тялото на 50-годишен мъж от София, съобщиха още от полицията днес. При извършения оглед от дежурна полицейска група също не са открити следи от насилие. Тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, а прокуратурата е уведомена. От полицията казаха, че вероятно става въпрос за турист. Тялото е било открито встрани от черен път, водещ до х. "Самоковището".

Причините за смъртта и в трите случая се изясняват, казаха още от полицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Патолог коко

    4 2 Отговор
    Марийке, това на картинката умрял ли изобразява? Горкият, даже и червеите не го искат,явно често е чел "Факти ".

    14:59 31.08.2026

  • 2 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Никъде не се споменава ,че има досъдебно производство.Тия хора са плащали данъци на тази държава,която трябва да разследва причините за тяхната смърт.

    15:02 31.08.2026

  • 3 Да питам

    6 0 Отговор
    Осигуровките, които са внасяли
    кой ще ги лапне?

    Коментиран от #5

    15:04 31.08.2026

  • 4 Какво Еправил Тоя Там Сам ?

    3 1 Отговор
    Та да го отрепе тока ?

    Има си ред за работа !

    В Такива Случаи !

    15:08 31.08.2026

  • 5 Осигурителя !

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да питам":

    ------------- !

    15:08 31.08.2026

  • 6 Цвете

    4 1 Отговор
    ПРИ ЖЕНАТА НЕИЗВЕСТНА СМЪРТ, ОТ ТОКОВИЯТ УДАР Е ВИДНА ПРИЧИНАТА, НО В ГОРАТА САМ ЛИ СЕ Е ПОКРИЛ С ЛИСТАТА ,ЗА ДА МУ Е ПО ТОПЛО НА ОНЯ СВЯТ? ЧУДЕСА ВЗЕХА ДА СЕ СЛУЧВАТ, КАТО ПЕТРОХАН, ДРАГАЛВЦИ И БАНДИТИТЕ? 🤔🤫🤔

    15:11 31.08.2026

  • 7 @@@

    11 1 Отговор
    Обгрижван и на пълен пансион Украинец уби млада жена в „Бъкстон“,
    полицията не дошла повече от час след първия сигнал за буйстващата Укра!

    Коментиран от #8, #9

    15:13 31.08.2026

  • 8 Aлфа Вълкът

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "@@@":

    И жената е украинка. Единият в затвора, другият в гроба, вместо да се бият за страната си.

    15:17 31.08.2026

  • 9 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "@@@":

    ЩО ДА ХОДИ
    ВЖ.КО СТАНА В СТРУМЯНИ И НАЧ.НА РУ

    15:18 31.08.2026

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