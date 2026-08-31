Трима души починаха при инциденти само за ден в Кюстендилско

Три смъртни случая в рамките на денонощие разследва полицията в Кюстендилска област. Мъж загина при работа по електропреносната мрежа, а телата на жена и мъж бяха открити в Бобошево и край Дупница. Причините за смъртта и в трите случая се изясняват, съобщиха от МВР.

При първия случай 42-годишен мъж е загинал вчера в село Църварица, община Невестино, в местността Долна махала, след като е бил ударен от високоволтова електрическа дъга. По информация на полицията той е извършвал дейности по възстановяване на електрозахранването. По случая е образувано следствено дело в Окръжния следствен отдел в Кюстендил.

На 30 август в Районното управление в Дупница е получен сигнал за починала 48-годишна жена, открита в дома си в Бобошево. При извършения оглед на място не са установени следи от насилие. От полицията казаха, че сигналът е подаден от роднина. За случая е уведомен дежурен прокурор.

На 29 август около 17:30 часа в местността Чешма Гергана в землището на село Бистрица, община Дупница, е открито тялото на 50-годишен мъж от София, съобщиха още от полицията днес. При извършения оглед от дежурна полицейска група също не са открити следи от насилие. Тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, а прокуратурата е уведомена. От полицията казаха, че вероятно става въпрос за турист. Тялото е било открито встрани от черен път, водещ до х. "Самоковището".

Причините за смъртта и в трите случая се изясняват, казаха още от полицията.