Трима души починаха при инциденти само за ден в Кюстендилско

Три смъртни случая в рамките на денонощие разследва полицията в Кюстендилска област. Мъж загина при работа по електропреносната мрежа, а телата на жена и мъж бяха открити в Бобошево и край Дупница. Причините за смъртта и в трите случая се изясняват, съобщиха от МВР.
При първия случай 42-годишен мъж е загинал вчера в село Църварица, община Невестино, в местността Долна махала, след като е бил ударен от високоволтова електрическа дъга. По информация на полицията той е извършвал дейности по възстановяване на електрозахранването. По случая е образувано следствено дело в Окръжния следствен отдел в Кюстендил.
На 30 август в Районното управление в Дупница е получен сигнал за починала 48-годишна жена, открита в дома си в Бобошево. При извършения оглед на място не са установени следи от насилие. От полицията казаха, че сигналът е подаден от роднина. За случая е уведомен дежурен прокурор.
На 29 август около 17:30 часа в местността Чешма Гергана в землището на село Бистрица, община Дупница, е открито тялото на 50-годишен мъж от София, съобщиха още от полицията днес. При извършения оглед от дежурна полицейска група също не са открити следи от насилие. Тялото е закарано за аутопсия в кюстендилската болница. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, а прокуратурата е уведомена. От полицията казаха, че вероятно става въпрос за турист. Тялото е било открито встрани от черен път, водещ до х. "Самоковището".
Причините за смъртта и в трите случая се изясняват, казаха още от полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Патолог коко
14:59 31.08.2026
2 Сатана Z
15:02 31.08.2026
3 Да питам
кой ще ги лапне?
Коментиран от #5
15:04 31.08.2026
4 Какво Еправил Тоя Там Сам ?
Има си ред за работа !
В Такива Случаи !
15:08 31.08.2026
5 Осигурителя !
До коментар #3 от "Да питам":------------- !
15:08 31.08.2026
6 Цвете
15:11 31.08.2026
7 @@@
полицията не дошла повече от час след първия сигнал за буйстващата Укра!
Коментиран от #8, #9
15:13 31.08.2026
8 Aлфа Вълкът
До коментар #7 от "@@@":И жената е украинка. Единият в затвора, другият в гроба, вместо да се бият за страната си.
15:17 31.08.2026
9 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #7 от "@@@":ЩО ДА ХОДИ
ВЖ.КО СТАНА В СТРУМЯНИ И НАЧ.НА РУ
15:18 31.08.2026