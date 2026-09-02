31 точки в дневния ред на правителството

На днешното правителствено заседание е предвидено министрите да одобрят промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в този за автомобилните превози.
Кабинетът одобрява днес Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Ще бъдат одобрени и меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация.
С поредица от решения ще бъде осигурено финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищно образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
По предложение на министъра на транспорта ще бъдат одобрени и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ и Пакет за военна мобилност и Кохезионен пакет.
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1 Сатана Z
За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
При 84 долара за барел петрол - 1.82 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
Намали минималната заплата с 20 евро.
От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
Наздраве пингвини клeти 🥂🍺
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2 Българския "Елит" !
Част От Нацията !
С Който !
Не Можеш !
Да Се Пребориш !
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