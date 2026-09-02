31 точки в дневния ред на правителството

На днешното правителствено заседание е предвидено министрите да одобрят промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в този за автомобилните превози.

Кабинетът одобрява днес Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Ще бъдат одобрени и меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация.

С поредица от решения ще бъде осигурено финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищно образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

По предложение на министъра на транспорта ще бъдат одобрени и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт“ и Пакет за военна мобилност и Кохезионен пакет.