Разследват държавни служители за плащанията по автомагистрала "Хемус"

Софийската градска прокуратура възложи на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ да провери евентуалната наказателна отговорност на държавни служители във връзка с авансово отпуснатите милиони за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Проверката ще обхване длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщават от държавното обвинение.

След като материалите по разследването са върнати на прокуратурата в началото на тази седмица, наблюдаващият прокурор е дал незабавни писмени указания на разследващите полицаи от ГДБОП. Те ще трябва да изследват ролята на държавните служители, които са участвали пряко във вземането и изпълнението на решенията за отпускане на средствата към строителните фирми.

Във фокуса на антимафиотите попадат и основанията за извършените мащабни авансови плащания, както и последващият контрол върху разходването на публичните финанси. Целта е да се установи пълният механизъм, по който са се движили парите, и да се очертае точният кръг от лица, които трябва да понесат наказателна отговорност.

От прокуратурата посочват, че разследването е продължило толкова дълго, тъй като през значителен период от време материалите по досъдебното производство не са били на разположение на разследващите органи. Причината е осъществяваният съдебен контрол върху наложени от прокуратурата обезпечителни мерки.

По официални данни на 27 юни 2025 година делото е изпратено в Софийския градски съд и е върнато обратно при следователите едва в средата на декември. На 7 януари тази година материалите отново са влезли в съда заради ново искане за отмяна на обезпечителни мерки. Папките са върнати окончателно в сградата на държавното обвинение едва на 24 август 2026 година.

Към настоящия момент по делото за магистралата вече има привлечени лица в качеството им на обвиняеми. Разследващите органи продължават работата си, като се проверяват всички възможни версии, произтичащи от досега събраните доказателства в хода на досъдебното производство.