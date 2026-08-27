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Разследват държавни служители за плащанията по автомагистрала "Хемус"

Разследват държавни служители за плащанията по автомагистрала "Хемус"

27 Август, 2026 15:49 1 392 17

  • хемус-
  • магистрала-
  • прокуратура-
  • разследване-
  • апи

От прокуратурата посочват, че разследването е продължило толкова дълго, тъй като през значителен период от време материалите по досъдебното производство не са били на разположение на разследващите органи

Разследват държавни служители за плащанията по автомагистрала "Хемус" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура възложи на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ да провери евентуалната наказателна отговорност на държавни служители във връзка с авансово отпуснатите милиони за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Проверката ще обхване длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщават от държавното обвинение.

След като материалите по разследването са върнати на прокуратурата в началото на тази седмица, наблюдаващият прокурор е дал незабавни писмени указания на разследващите полицаи от ГДБОП. Те ще трябва да изследват ролята на държавните служители, които са участвали пряко във вземането и изпълнението на решенията за отпускане на средствата към строителните фирми.

Във фокуса на антимафиотите попадат и основанията за извършените мащабни авансови плащания, както и последващият контрол върху разходването на публичните финанси. Целта е да се установи пълният механизъм, по който са се движили парите, и да се очертае точният кръг от лица, които трябва да понесат наказателна отговорност.

От прокуратурата посочват, че разследването е продължило толкова дълго, тъй като през значителен период от време материалите по досъдебното производство не са били на разположение на разследващите органи. Причината е осъществяваният съдебен контрол върху наложени от прокуратурата обезпечителни мерки.

По официални данни на 27 юни 2025 година делото е изпратено в Софийския градски съд и е върнато обратно при следователите едва в средата на декември. На 7 януари тази година материалите отново са влезли в съда заради ново искане за отмяна на обезпечителни мерки. Папките са върнати окончателно в сградата на държавното обвинение едва на 24 август 2026 година.

Към настоящия момент по делото за магистралата вече има привлечени лица в качеството им на обвиняеми. Разследващите органи продължават работата си, като се проверяват всички възможни версии, произтичащи от досега събраните доказателства в хода на досъдебното производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОНЯ С МАНТИНЕЛИТЕ

    18 2 Отговор
    ДА НЕ ГО ЗАБРАВИТЕ.НА 15 КМ ОТ СОФИЯ

    15:55 27.08.2026

  • 2 Иван Иванов

    26 5 Отговор
    А,кога ще разследват Боко Тиквата и Шиши Магнитски за "шкафчето" и чувалите с пари към Дубай?
    Че,то тия двамата отмъкнаха най-много.Другите са кокошкари пред тях,но са и "бушони" и ще изгорят,за да се успокои народа.

    Коментиран от #4

    15:55 27.08.2026

  • 3 Мики маус

    11 0 Отговор
    Това виц ли е?

    16:04 27.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Янко

    18 0 Отговор
    В Италия навремето проследиха пътя на парите и стотици мафиози влязоха в затворите.Тук няма ли такива разследващи че от колко време се чудят кой е откраднал парите.

    Коментиран от #8

    16:16 27.08.2026

  • 7 така е

    10 0 Отговор
    Защо не изпратите някой да разследва бутафорната мантинела на булевард Данаил Николаев? От две години я бутна вятъра и няма кой да я вдигне отново.

    16:16 27.08.2026

  • 8 факт

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Янко":

    ми то тука кой да разследва разследващите

    16:22 27.08.2026

  • 9 Цвете

    9 0 Отговор
    И КАКВО СЕ ЧЕТЕ В СТАТИЯТА ЗА " ЕВЕНТУЛНИ " КРАЖБИ "? ПОДАДЕНО ,ВЪРНАТО И ОБРАТНОТО ДА СЕ ДОГОВОРЯТ С КОГО? МИЛИАРДИ ИЗЧЕЗНАХА С НЕПОСТРОЕНИТЕ ПЪТИЩА В БЪЛГАРИЯ. КЪДЕ СА ПАРИТЕ? КОЙ ГИ СВИ? ЗНАЯТ, НО СИ ТРАЯТ, ЗАЩОТО СА СЕ ОМАЗАЛИ И ОБЛАЖИЛИ БАЯ ХОРИЦА И ОТ ПРОКУРАТУРАТА, НАЛИ? ЗА ОСТАНАЛИТЕ ,ТЕ СА В ПАРЛАМЕНТА.

    16:26 27.08.2026

  • 10 Дуньо простия

    4 0 Отговор
    Един тест за лоялност, най-много да им пуснат, и той ще е.... отрицателен.

    16:28 27.08.2026

  • 11 Всички са за затвора!

    5 0 Отговор
    Всички!

    16:28 27.08.2026

  • 12 Рунди Шишов

    3 0 Отговор
    Разследват означава изпират.

    16:42 27.08.2026

  • 13 безпартиен

    0 0 Отговор
    Ако решението е взето от КОЛЕКТИВЕН ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ (Народно събрание,министерски съвет,общински съвет),каквито и проверки да правят нищо няма да постигнат!Това е така защото в нашия НК (наказателен кодекс) вината е ПЕРСОНАЛНА!!!По този наш НК колектив НЕ НОСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ!За това никой не понесе отговорност за престъпната приватизация където нещо струващо милиарди беше продадено за милиони и дори хиляди!А дали е имало и "комисионна" за отговарящия по продажбите,може да кажат само т.нар."секретни служби",които са зависими от политиците!Който разбрал-разбрал.7742

    16:45 27.08.2026

  • 14 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Трябва да бъдат разследвани престъпника от Банкя и бившия министър Нейков. Това го знаят дори малките ромчета дето не ходят на училище.

    16:54 27.08.2026

  • 15 Да, смешно е

    1 0 Отговор
    Разследват, разследват, разследват и....
    Колко години ще ги разследват?

    16:58 27.08.2026

  • 16 ужас

    0 0 Отговор
    Тези които са крали, са си опекли работата. Не са си оставили каруцата в калта. Колкото осъдиха Николай Банев за неизпълнение на приватизационния договор, напротив -той осъди държавата за 6 милиона, за това че 1 г е спал на твърд нар. 1 г го хранеха безплатно и накрая му наброиха милиони на ръка.

    16:58 27.08.2026

  • 17 А А БАНКЯТА

    0 0 Отговор
    ДА СЪБИРА ТОРБИЧКАТА И ПРИ БАЙ СТАВРИ БАРЦЕЛОНО,ПЛИКЧЕТА,ПРАШКИ У КЕРЕЧО .

    17:10 27.08.2026

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