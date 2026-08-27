Разследват държавни служители за плащанията по автомагистрала "Хемус"

Софийската градска прокуратура възложи на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ да провери евентуалната наказателна отговорност на държавни служители във връзка с авансово отпуснатите милиони за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Проверката ще обхване длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщават от държавното обвинение.
След като материалите по разследването са върнати на прокуратурата в началото на тази седмица, наблюдаващият прокурор е дал незабавни писмени указания на разследващите полицаи от ГДБОП. Те ще трябва да изследват ролята на държавните служители, които са участвали пряко във вземането и изпълнението на решенията за отпускане на средствата към строителните фирми.
Във фокуса на антимафиотите попадат и основанията за извършените мащабни авансови плащания, както и последващият контрол върху разходването на публичните финанси. Целта е да се установи пълният механизъм, по който са се движили парите, и да се очертае точният кръг от лица, които трябва да понесат наказателна отговорност.
От прокуратурата посочват, че разследването е продължило толкова дълго, тъй като през значителен период от време материалите по досъдебното производство не са били на разположение на разследващите органи. Причината е осъществяваният съдебен контрол върху наложени от прокуратурата обезпечителни мерки.
По официални данни на 27 юни 2025 година делото е изпратено в Софийския градски съд и е върнато обратно при следователите едва в средата на декември. На 7 януари тази година материалите отново са влезли в съда заради ново искане за отмяна на обезпечителни мерки. Папките са върнати окончателно в сградата на държавното обвинение едва на 24 август 2026 година.
Към настоящия момент по делото за магистралата вече има привлечени лица в качеството им на обвиняеми. Разследващите органи продължават работата си, като се проверяват всички възможни версии, произтичащи от досега събраните доказателства в хода на досъдебното производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОНЯ С МАНТИНЕЛИТЕ
15:55 27.08.2026
2 Иван Иванов
Че,то тия двамата отмъкнаха най-много.Другите са кокошкари пред тях,но са и "бушони" и ще изгорят,за да се успокои народа.
Коментиран от #4
15:55 27.08.2026
3 Мики маус
16:04 27.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Янко
Коментиран от #8
16:16 27.08.2026
7 така е
16:16 27.08.2026
8 факт
До коментар #6 от "Янко":ми то тука кой да разследва разследващите
16:22 27.08.2026
9 Цвете
16:26 27.08.2026
10 Дуньо простия
16:28 27.08.2026
11 Всички са за затвора!
16:28 27.08.2026
12 Рунди Шишов
16:42 27.08.2026
13 безпартиен
16:45 27.08.2026
14 Павел Пенев
16:54 27.08.2026
15 Да, смешно е
Колко години ще ги разследват?
16:58 27.08.2026
16 ужас
16:58 27.08.2026
17 А А БАНКЯТА
17:10 27.08.2026