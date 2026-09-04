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Румен Радев: Необходими са дълбоки и радикални промени в службите за сигурност

Румен Радев: Необходими са дълбоки и радикални промени в службите за сигурност

4 Септември, 2026 17:39 574 13

  • служби за сигурност-
  • румен радев-
  • заглушител-
  • драгалевци

Той определи ситуацията в Драгалевци като сериозен провал и обърна внимание на действията на Комисията за регулиране на съобщенията

Румен Радев: Необходими са дълбоки и радикални промени в службите за сигурност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Необходими са дълбоки и радикални промени в службите за сигурност, включително технологично обновяване. Това заяви президентът Румен Радев в парламента по време на дебат за работата на службите. Радев даде за пример случая със заглушителя в Драгалевци, при който, по думите му, е изтекла информация за операцията.

Той определи ситуацията като сериозен провал и обърна внимание на действията на Комисията за регулиране на съобщенията.

Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.

"Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура. Отиват пред въпросния ресторант, излизат от ресторанта и ги питат какво правите тук. "Ами търсим един заглушител. Явно е тук в района, защото нашата апаратура казва, че сме стигнали до мястото", казват те.

Чак после се уведомяват службите. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща", посочи премиерът Радев.

Той настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите.

Пред журналисти ден по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има "теч" на информация от МВР. Проверка на случая е извършена от Дирекция "Вътрешна сигурност на министерството".

"В момента, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция, ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията, информацията, че там се намират такива служители е изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията", каза Демерджиев.

Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за "теч" на информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР.

От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие - Ръководство на въздушното движение.

КРС посочва, че служителите са действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. По случая действията на КРС са били свързани със специализирано техническо измерване и локализиране на радиосмущението. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнала към ДАНС по установения ред. След това ДАНС е предприела действия в рамките на своите правомощия и е сезирала МВР.

Комисията изрично заяви, че не може да коментира конкретни факти и обстоятелства по този случай, тъй като е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Девет години

    6 5 Отговор
    ги управлява !?

    17:41 04.09.2026

  • 2 фен на сидеров

    6 0 Отговор
    глотина на площад Нар. събрание би свършила добра работа. може и да не действа и да е картонена. просто да бъде там !

    Коментиран от #9

    17:43 04.09.2026

  • 3 Три месеца

    7 1 Отговор
    слушаме,какво е нужно!

    17:45 04.09.2026

  • 4 Стенли

    6 2 Отговор
    Радев лъжеца едно към едно с бою циганина

    17:47 04.09.2026

  • 5 Овчар

    4 0 Отговор
    В службите за сигурност останаха само сополи , кадърните отдавна преминаха на другата страна ..! Там не изтича информация и парите са повече

    17:52 04.09.2026

  • 6 Онзи

    4 1 Отговор
    ден, мyн4y се тепаше, колко голяма работа биле, и как само при тях можело да влязат служби в гнездото на бандитите.... пък днеска, било провал.... ама някой друг е виновен.

    17:52 04.09.2026

  • 7 имитиращите дейности

    4 1 Отговор
    в стил ЦК
    или съвсем досущ

    17:52 04.09.2026

  • 8 ту-туу

    4 0 Отговор
    Вярно трябва да се прочистят службите,че сикаджииския магнитски герб мутрак ги политизира

    17:54 04.09.2026

  • 9 Пустиня(к)

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "фен на сидеров":

    Що па да не действа?! Нека си действа, нема да остане без работа.

    17:56 04.09.2026

  • 10 Не тъй

    1 1 Отговор
    А по-добре не, че ще стане една бъркотия.

    17:59 04.09.2026

  • 11 Парпърляк

    1 3 Отговор
    Браво Генерале само напред и нагоре в борбата с мафията!

    17:59 04.09.2026

  • 12 Е какво чакаш

    1 2 Отговор
    Имаш цялата власт и нищо вече 4-ти месец. Какво чакаш? Въздух под налягане се оказахте.

    18:01 04.09.2026

  • 13 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 1 Отговор
    руския чорап връща ДС

    18:09 04.09.2026

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