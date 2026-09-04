Румен Радев: Необходими са дълбоки и радикални промени в службите за сигурност

Необходими са дълбоки и радикални промени в службите за сигурност, включително технологично обновяване. Това заяви президентът Румен Радев в парламента по време на дебат за работата на службите. Радев даде за пример случая със заглушителя в Драгалевци, при който, по думите му, е изтекла информация за операцията.
Той определи ситуацията като сериозен провал и обърна внимание на действията на Комисията за регулиране на съобщенията.
Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
"Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура. Отиват пред въпросния ресторант, излизат от ресторанта и ги питат какво правите тук. "Ами търсим един заглушител. Явно е тук в района, защото нашата апаратура казва, че сме стигнали до мястото", казват те.
Чак после се уведомяват службите. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща", посочи премиерът Радев.
Той настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите.
Пред журналисти ден по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има "теч" на информация от МВР. Проверка на случая е извършена от Дирекция "Вътрешна сигурност на министерството".
"В момента, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция, ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията, информацията, че там се намират такива служители е изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията", каза Демерджиев.
Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за "теч" на информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР.
От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие - Ръководство на въздушното движение.
КРС посочва, че служителите са действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. По случая действията на КРС са били свързани със специализирано техническо измерване и локализиране на радиосмущението. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнала към ДАНС по установения ред. След това ДАНС е предприела действия в рамките на своите правомощия и е сезирала МВР.
Комисията изрично заяви, че не може да коментира конкретни факти и обстоятелства по този случай, тъй като е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Девет години
17:41 04.09.2026
2 фен на сидеров
Коментиран от #9
17:43 04.09.2026
3 Три месеца
17:45 04.09.2026
4 Стенли
17:47 04.09.2026
5 Овчар
17:52 04.09.2026
6 Онзи
17:52 04.09.2026
7 имитиращите дейности
или съвсем досущ
17:52 04.09.2026
8 ту-туу
17:54 04.09.2026
9 Пустиня(к)
До коментар #2 от "фен на сидеров":Що па да не действа?! Нека си действа, нема да остане без работа.
17:56 04.09.2026
10 Не тъй
17:59 04.09.2026
11 Парпърляк
17:59 04.09.2026
12 Е какво чакаш
18:01 04.09.2026
13 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
18:09 04.09.2026