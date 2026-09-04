Румен Радев: Необходими са дълбоки и радикални промени в службите за сигурност

Необходими са дълбоки и радикални промени в службите за сигурност, включително технологично обновяване. Това заяви президентът Румен Радев в парламента по време на дебат за работата на службите. Радев даде за пример случая със заглушителя в Драгалевци, при който, по думите му, е изтекла информация за операцията.

Той определи ситуацията като сериозен провал и обърна внимание на действията на Комисията за регулиране на съобщенията.



Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.



"Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура. Отиват пред въпросния ресторант, излизат от ресторанта и ги питат какво правите тук. "Ами търсим един заглушител. Явно е тук в района, защото нашата апаратура казва, че сме стигнали до мястото", казват те.

Чак после се уведомяват службите. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща", посочи премиерът Радев.



Той настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите.



Пред журналисти ден по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има "теч" на информация от МВР. Проверка на случая е извършена от Дирекция "Вътрешна сигурност на министерството".



"В момента, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция, ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията, информацията, че там се намират такива служители е изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно. По друг начин е трябвало да бъдат организирани събитията", каза Демерджиев.



Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за "теч" на информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР.

От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие - Ръководство на въздушното движение.

КРС посочва, че служителите са действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. По случая действията на КРС са били свързани със специализирано техническо измерване и локализиране на радиосмущението. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнала към ДАНС по установения ред. След това ДАНС е предприела действия в рамките на своите правомощия и е сезирала МВР.

Комисията изрично заяви, че не може да коментира конкретни факти и обстоятелства по този случай, тъй като е образувано досъдебно производство.