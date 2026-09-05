Божанов: Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място

Президентските избори не са предрешени, а залогът е европейската посока на България и недопускането на концентрация на властта. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в предаването „Седмицата на Дарик“. Той определи Андрей Гюров като проевропейския кандидат и обвини Илияна Йотова, че не е коректив на правителството на Румен Радев.

„Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място. На тези избори предстои истинска битка на идеи и реално противопоставяне на това в каква посока българите искат да видят развитието на страната“, подчерта Божанов.

Според него избирателите трябва да направят стратегически избор. Той заяви, че Гюров би гарантирал България да не саботира европейския консенсус – поведение, което Божанов приписа на кабинета на Радев.

Съпредседателят на „Да, България“ разкритикува Йотова, че подминава без реакция действията и изказванията на премиера. По думите му подобна позиция оставя на Радев еднолично да определя представата на международните партньори за България и допринася за изолирането на страната от решенията за европейската сигурност.

Божанов оспори и изказването на Радев, че „Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“. Той постави под въпрос смисъла на тези думи и ги съпостави с критиките на премиера към европейската военна помощ за Украйна.

„От една страна се жалваш, че Европа помага на Украйна и затова Русия не може да завърши една тридневна операция вече четири години и половина, а от друга слагаш кръста на Европа с Русия като противник насреща ѝ“, коментира Божанов.

Той определи изказването като „нелепо“ в настоящия контекст и предположи, че то препраща към фразата „Винаги с Германия, никога против Русия!“.

Божанов изрази и сериозен скептицизъм към твърдението, че новата власт е премахнала модела „Пеевски – Борисов“. Според него отслабването на политическите му покровители не означава, че механизмите, върху които се крепи, са разградени.

Той заяви, че този модел се основава на срастване между организираната престъпност, съдебната и политическата власт. По думите му то ограничава икономическото развитие и възпрепятства повишаването на благосъстоянието.

„Това са добре познатите полицейско-прокурорски механизми и чиновнически хватки, с които се възпроизвеждат корупцията и нелегитимните влияния. Този модел не си е отишъл“, заключи Божанов.