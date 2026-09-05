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Божанов: Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място

Божанов: Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място

5 Септември, 2026 15:27 521 47

  • божидар божанов-
  • андрей гюров-
  • президентски избори

Съпредседателят на „Да, България“ разкритикува Йотова, че подминава без реакция действията и изказванията на премиера

Божанов: Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентските избори не са предрешени, а залогът е европейската посока на България и недопускането на концентрация на властта. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в предаването „Седмицата на Дарик“. Той определи Андрей Гюров като проевропейския кандидат и обвини Илияна Йотова, че не е коректив на правителството на Румен Радев.

„Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място. На тези избори предстои истинска битка на идеи и реално противопоставяне на това в каква посока българите искат да видят развитието на страната“, подчерта Божанов.

Според него избирателите трябва да направят стратегически избор. Той заяви, че Гюров би гарантирал България да не саботира европейския консенсус – поведение, което Божанов приписа на кабинета на Радев.

Съпредседателят на „Да, България“ разкритикува Йотова, че подминава без реакция действията и изказванията на премиера. По думите му подобна позиция оставя на Радев еднолично да определя представата на международните партньори за България и допринася за изолирането на страната от решенията за европейската сигурност.

Божанов оспори и изказването на Радев, че „Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“. Той постави под въпрос смисъла на тези думи и ги съпостави с критиките на премиера към европейската военна помощ за Украйна.

„От една страна се жалваш, че Европа помага на Украйна и затова Русия не може да завърши една тридневна операция вече четири години и половина, а от друга слагаш кръста на Европа с Русия като противник насреща ѝ“, коментира Божанов.

Той определи изказването като „нелепо“ в настоящия контекст и предположи, че то препраща към фразата „Винаги с Германия, никога против Русия!“.

Божанов изрази и сериозен скептицизъм към твърдението, че новата власт е премахнала модела „Пеевски – Борисов“. Според него отслабването на политическите му покровители не означава, че механизмите, върху които се крепи, са разградени.

Той заяви, че този модел се основава на срастване между организираната престъпност, съдебната и политическата власт. По думите му то ограничава икономическото развитие и възпрепятства повишаването на благосъстоянието.

„Това са добре познатите полицейско-прокурорски механизми и чиновнически хватки, с които се възпроизвеждат корупцията и нелегитимните влияния. Този модел не си е отишъл“, заключи Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Президента

    8 3 Отговор
    няма власт,подава оставка и става премиер !

    15:28 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик-Ток

    34 3 Отговор
    Марш оттук бе чukиджия, импотентни негодници

    Коментиран от #23

    15:30 05.09.2026

  • 4 Тия ша ма принудят

    17 2 Отговор
    да фърлям за Лупи...

    Коментиран от #41

    15:30 05.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    33 3 Отговор
    То парцала на леля Гина дето чисти тоалетните в офиса има повече чар от хайдук Гюро

    Коментиран от #11

    15:31 05.09.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    33 3 Отговор
    Не позна!

    Защо лама Божанов вместо да се плюнчи не отиде доброволец на Източния фронт??? Как мислите?

    Коментиран от #8

    15:31 05.09.2026

  • 7 ППДБ

    6 13 Отговор
    и ПБ са скачени съдове !

    15:31 05.09.2026

  • 8 Путин

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Воюва на тихия фронт !

    15:32 05.09.2026

  • 9 223366

    19 4 Отговор
    Гарант е, че ще станем укропровинция

    15:32 05.09.2026

  • 10 От президента

    9 3 Отговор
    нищо не зависи,затова Румбата избяга!

    15:33 05.09.2026

  • 11 Налудник

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Като каза, та се сетих: махнаха ли укропарцала от общината или още си виси там?

    Коментиран от #13

    15:34 05.09.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    16 2 Отговор
    Умник Гюро да върне 20-те млн долара бюджетна пара., които подари на нацистите!

    15:35 05.09.2026

  • 13 Пижама

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Налудник":

    си уший!

    15:35 05.09.2026

  • 14 Чудя се

    15 0 Отговор
    Дали ако ПП/ДБ бяха спечелили парламентарните избори, щяха да се откажат да издигнат свой кандидат за президент, за да не е цялата власт на едно място?

    Коментиран от #16, #19

    15:36 05.09.2026

  • 15 Пари за украйна , мерси.

    10 1 Отговор
    Не им се откъсва една думичка на български.

    Коментиран от #17

    15:37 05.09.2026

  • 16 Защо

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Чудя се":

    кой искат да се откаже ?

    15:38 05.09.2026

  • 17 За Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пари за украйна , мерси.":

    може ли ?

    Коментиран от #20, #22

    15:38 05.09.2026

  • 18 Парпърляк

    9 1 Отговор
    След като Бъчварова е в щаба на Гюров мача е ясен.

    15:39 05.09.2026

  • 19 И как ще спечелят

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Чудя се":

    Парламентарните избори. Абсурд.

    Коментиран от #26, #44

    15:39 05.09.2026

  • 20 Може

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "За Путин":

    Щом имаш мерак, стига да не са нашите както националните предатели ги харизват на Украйна!

    15:40 05.09.2026

  • 21 Софиянец

    13 1 Отговор
    Този мазен лилав петроханец не може да гарантира НИЩО! Най-много пак да завлачи в киif да позори България!

    15:40 05.09.2026

  • 22 Той да не е просяк

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "За Путин":

    Като Зиленски.

    Коментиран от #36

    15:40 05.09.2026

  • 23 Извинете

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Интилектоалец ли сте?

    Коментиран от #32

    15:40 05.09.2026

  • 24 Анонимен

    4 7 Отговор
    Гюрови кандеви Йотова всичките заедно поправиха пътят на Радев за завладяване на държавата ни

    Коментиран от #27

    15:42 05.09.2026

  • 25 Волгин

    5 0 Отговор
    президент!

    15:42 05.09.2026

  • 26 Парламентарните

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "И как ще спечелят":

    минаха!

    15:43 05.09.2026

  • 27 Стойко

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Оф, тоз пък обладания 😂

    15:43 05.09.2026

  • 28 Не изпитвам нищо към украинците

    9 2 Отговор
    Но изпитвам презрение към българите които се гърчеят и украинизират.

    15:43 05.09.2026

  • 29 И цялата власт на Украйна подчинена,нали

    9 2 Отговор
    Долни продажници, официално ще ни управлява нацистката банда на бандерите , а мръсните им пари за подкупи при вас, петроханците, а? Ама това няма да стане, будалите се осветиха вече.

    15:44 05.09.2026

  • 30 Читател

    5 1 Отговор
    НИКОГА ЗА ТЕБЕ ПОДОБНИ 2111

    15:44 05.09.2026

  • 31 10 евро!

    1 0 Отговор
    А на нашето мило Черноморие ой ще гарантира, че един пилив таратор няма да стигне жена от 10 евро?

    15:45 05.09.2026

  • 32 Тик-Ток

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Извинете":

    Да,от Харвард

    15:45 05.09.2026

  • 33 Варненец

    6 2 Отговор
    Гяурката има повече шансове да стане президент на хукрайна, отколкото на България!

    15:45 05.09.2026

  • 34 Витков и Къшнер

    1 0 Отговор
    ще идват ли ?

    15:47 05.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Като

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Той да не е просяк":

    Плюшкин ли е?

    15:48 05.09.2026

  • 37 хаха

    2 0 Отговор
    Погледнете го тоя и вижте себе си бе пръдльовци.

    Комундета пребоядисани и непребоядисани. От едно време карат на жалките си въшливи лозунги.
    "всяко яйце бомба" а? ХАХАХА!

    15:49 05.09.2026

  • 38 Наглецо

    2 1 Отговор
    Боже, Боже! Некъпания грозник, що не рева за Тиквата и за Пастирката. А, да. Беше на село да пасе козите.

    15:49 05.09.2026

  • 39 хахахахаха смешници крадливи

    1 1 Отговор
    това че цялата власт е на едно място пречи само на тия от другата власт която не е управляваща да крадът инъче народа не иска властта да се дели между партиите най-добре една партия да си я държи но да е правилната за народа партия в случая хората показаха ясно че искат радев да ги управлява така че тези опорки не минават

    15:50 05.09.2026

  • 40 Айде бе! Верно ли?

    2 0 Отговор
    Гюров е човек на ДПС!

    15:50 05.09.2026

  • 41 какво е лупи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тия ша ма принудят":

    и какво ще хвърляш?

    15:50 05.09.2026

  • 42 Изборът е

    1 0 Отговор
    Няма избор !

    15:51 05.09.2026

  • 43 Мда

    1 0 Отговор
    По цял ден всички от сектата от седмия ден на иван костов се надпреварват да лъскат гюров по медиите. Типичен антипиар, вече никой не се интересува от гюров.

    Коментиран от #46

    15:52 05.09.2026

  • 44 Хипотетично

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "И как ще спечелят":

    Може пък някога да го спечелят. После ще кажат на опозицията- Нека президентът е ваш, за да ни е коректив.

    15:59 05.09.2026

  • 45 Българин

    1 0 Отговор
    Определено е, България да се управлява от Кремъл. Това е волята и на българския народ!

    16:00 05.09.2026

  • 46 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Мда":

    Изказването ти е неточно- Никой НЕ "вече",а СЛЕД победата на Гюров няма да се интересува от него защото ще е сигурен,че България ще си остане Про- Западно ориентирана.

    16:00 05.09.2026

  • 47 Къв е тоя

    0 0 Отговор
    С тази грозна прическа, бе!
    Представяте ли си вече какво е главата му, щом е толкова смотана и мазна прическата му.

    16:09 05.09.2026

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