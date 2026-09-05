Божанов: Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място

Президентските избори не са предрешени, а залогът е европейската посока на България и недопускането на концентрация на властта. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в предаването „Седмицата на Дарик“. Той определи Андрей Гюров като проевропейския кандидат и обвини Илияна Йотова, че не е коректив на правителството на Румен Радев.
„Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място. На тези избори предстои истинска битка на идеи и реално противопоставяне на това в каква посока българите искат да видят развитието на страната“, подчерта Божанов.
Според него избирателите трябва да направят стратегически избор. Той заяви, че Гюров би гарантирал България да не саботира европейския консенсус – поведение, което Божанов приписа на кабинета на Радев.
Съпредседателят на „Да, България“ разкритикува Йотова, че подминава без реакция действията и изказванията на премиера. По думите му подобна позиция оставя на Радев еднолично да определя представата на международните партньори за България и допринася за изолирането на страната от решенията за европейската сигурност.
Божанов оспори и изказването на Радев, че „Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“. Той постави под въпрос смисъла на тези думи и ги съпостави с критиките на премиера към европейската военна помощ за Украйна.
„От една страна се жалваш, че Европа помага на Украйна и затова Русия не може да завърши една тридневна операция вече четири години и половина, а от друга слагаш кръста на Европа с Русия като противник насреща ѝ“, коментира Божанов.
Той определи изказването като „нелепо“ в настоящия контекст и предположи, че то препраща към фразата „Винаги с Германия, никога против Русия!“.
Божанов изрази и сериозен скептицизъм към твърдението, че новата власт е премахнала модела „Пеевски – Борисов“. Според него отслабването на политическите му покровители не означава, че механизмите, върху които се крепи, са разградени.
Той заяви, че този модел се основава на срастване между организираната престъпност, съдебната и политическата власт. По думите му то ограничава икономическото развитие и възпрепятства повишаването на благосъстоянието.
„Това са добре познатите полицейско-прокурорски механизми и чиновнически хватки, с които се възпроизвеждат корупцията и нелегитимните влияния. Този модел не си е отишъл“, заключи Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Президента
15:28 05.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тик-Ток
Коментиран от #23
15:30 05.09.2026
4 Тия ша ма принудят
Коментиран от #41
15:30 05.09.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #11
15:31 05.09.2026
6 az СВО Победа 81
Защо лама Божанов вместо да се плюнчи не отиде доброволец на Източния фронт??? Как мислите?
Коментиран от #8
15:31 05.09.2026
7 ППДБ
15:31 05.09.2026
8 Путин
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":Воюва на тихия фронт !
15:32 05.09.2026
9 223366
15:32 05.09.2026
10 От президента
15:33 05.09.2026
11 Налудник
До коментар #5 от "Тик-Ток":Като каза, та се сетих: махнаха ли укропарцала от общината или още си виси там?
Коментиран от #13
15:34 05.09.2026
12 az СВО Победа 81
15:35 05.09.2026
13 Пижама
До коментар #11 от "Налудник":си уший!
15:35 05.09.2026
14 Чудя се
Коментиран от #16, #19
15:36 05.09.2026
15 Пари за украйна , мерси.
Коментиран от #17
15:37 05.09.2026
16 Защо
До коментар #14 от "Чудя се":кой искат да се откаже ?
15:38 05.09.2026
17 За Путин
До коментар #15 от "Пари за украйна , мерси.":може ли ?
Коментиран от #20, #22
15:38 05.09.2026
18 Парпърляк
15:39 05.09.2026
19 И как ще спечелят
До коментар #14 от "Чудя се":Парламентарните избори. Абсурд.
Коментиран от #26, #44
15:39 05.09.2026
20 Може
До коментар #17 от "За Путин":Щом имаш мерак, стига да не са нашите както националните предатели ги харизват на Украйна!
15:40 05.09.2026
21 Софиянец
15:40 05.09.2026
22 Той да не е просяк
До коментар #17 от "За Путин":Като Зиленски.
Коментиран от #36
15:40 05.09.2026
23 Извинете
До коментар #3 от "Тик-Ток":Интилектоалец ли сте?
Коментиран от #32
15:40 05.09.2026
24 Анонимен
Коментиран от #27
15:42 05.09.2026
25 Волгин
15:42 05.09.2026
26 Парламентарните
До коментар #19 от "И как ще спечелят":минаха!
15:43 05.09.2026
27 Стойко
До коментар #24 от "Анонимен":Оф, тоз пък обладания 😂
15:43 05.09.2026
28 Не изпитвам нищо към украинците
15:43 05.09.2026
29 И цялата власт на Украйна подчинена,нали
15:44 05.09.2026
30 Читател
15:44 05.09.2026
31 10 евро!
15:45 05.09.2026
32 Тик-Ток
До коментар #23 от "Извинете":Да,от Харвард
15:45 05.09.2026
33 Варненец
15:45 05.09.2026
34 Витков и Къшнер
15:47 05.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Като
До коментар #22 от "Той да не е просяк":Плюшкин ли е?
15:48 05.09.2026
37 хаха
Комундета пребоядисани и непребоядисани. От едно време карат на жалките си въшливи лозунги.
"всяко яйце бомба" а? ХАХАХА!
15:49 05.09.2026
38 Наглецо
15:49 05.09.2026
39 хахахахаха смешници крадливи
15:50 05.09.2026
40 Айде бе! Верно ли?
15:50 05.09.2026
41 какво е лупи
До коментар #4 от "Тия ша ма принудят":и какво ще хвърляш?
15:50 05.09.2026
42 Изборът е
15:51 05.09.2026
43 Мда
Коментиран от #46
15:52 05.09.2026
44 Хипотетично
До коментар #19 от "И как ще спечелят":Може пък някога да го спечелят. После ще кажат на опозицията- Нека президентът е ваш, за да ни е коректив.
15:59 05.09.2026
45 Българин
16:00 05.09.2026
46 оня с коня
До коментар #43 от "Мда":Изказването ти е неточно- Никой НЕ "вече",а СЛЕД победата на Гюров няма да се интересува от него защото ще е сигурен,че България ще си остане Про- Западно ориентирана.
16:00 05.09.2026
47 Къв е тоя
Представяте ли си вече какво е главата му, щом е толкова смотана и мазна прическата му.
16:09 05.09.2026